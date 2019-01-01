Пирожки- Вселенная бесконечна, - рассуждал Дракон, сделав умное выражение морды, - И тем не менее, она постоянно расширяется, как…
- Тесто, - ответил Рыцарь, считая монеты.
- Абсолютно правильно! Какое удачное сравнение!
- Я не сравниваю. У тебя тесто убегает.
Дракон ойкнул и кинулся подбирать свисающее из тазика тесто.
- Чуть было не лишились пирожков, - сказал он, - Вовремя заметил.
- Каких пирожков? - поднял голову Рыцарь, - Что это такое?
- Это, как бы правильнее описать, - Дракон вытер лапы, - Это такой хлеб с начинкой внутри. Очень вкусно. Много насчитал?
- Почти четыре мешка. С Принцессой что делать будем?
- Начинку для пирожков. Да не пугайся ты так, я же шучу! Принесут за неё выкуп - отпустим.
- Уже месяц прошёл, - напомнил Рыцарь, - Я же говорил, что Королевство маленькое и бедное, а ты не слушал. Выкуп за неё не принесут, я уверен. Отпустить её мы не можем. И что, она до старости тут сидеть будет?
- Что-нибудь придумаем, - пожал плечами Дракон, - Давай ещё одну пока похитим, скучно без дела сидеть. Места в пещере много.
- Только из богатого Королевства. И ещё я требую повышения оплаты за нынешнюю Принцессу.
- С чего это вдруг?
- Я из-за её ночных рыданий не высыпаюсь.
- Интересно. А ничего, что в твои обязанности входит следить за Принцессой по ночам, чтобы не сбежала?
Пока Рыцарь придумывал оправдание, Дракон повернулся к выходу из пещеры и прислушался.
- Там люди, - сказал он, - Опять, поди, твои почитатели пришли. Ты им говорил, что день посещений - суббота?
- Говорил, - кивнул Рыцарь, - Раз пришли, значит не знают, а раз не знают, значит из далёких земель прибыли. Как я выгляжу?
- Как человек, живущий в пещере, - хмыкнул Дракон.
Рыцарь показал ему язык, пригладил рукой волосы и вышел из пещеры. Дракон только снял с крючка большую сковороду, как Рыцарь уже вернулся обратно.
- Не почитатели, - хмуро сказал он, - За Принцессой пришли.
- Отлично! - обрадовался Дракон, - А ты боялся, что не придут. Выкуп весь принесли?
- Ни монетки. Они драться за неё пришли.
Дракон удивлённо присвистнул.
- Ты уверен? Может ты просто их неправильно понял?
- Как можно неправильно понять фразу “будем бить по лицу”? - поинтересовался Рыцарь, пытаясь вытащить меч из ножен, - Ты чего такой спокойный-то? Их там много и все с оружием.
- Так у меня-то не лицо, - развёл руками Дракон, - У меня морда. Лицо у тебя, значит и бить будут тебя.
Рыцарь нахмурился ещё сильнее.
- А ты будешь стоять и смотреть, как меня бьют?
- Что ты! Конечно нет!
Рыцарь радостно выдохнул.
- Я буду жарить пирожки, - закончил Дракон, - Тесто как раз подошло.
- А как же те люди?
- Их можно тоже пожарить. Да шучу я, чего бледнеешь-то сразу? Отдай им Принцессу и дело с концом, раз выкупа не будет.
- Так у тебя же принципы, - ехидно напомнил Рыцарь, - Отпускать же нельзя.
- А я и не отпускаю, - ответил Дракон, - Я, как проигравшая в бою сторона, отдаю победившей стороне главный приз в лице Принцессы. Это другое.
- Но боя не будет?
- Не будет. Если бы был, то я, конечно же, победил бы. И тогда Принцесса действительно просидела бы в пещере до глубокой старости. Оно мне надо?
- Хитро, - восхитился Рыцарь, - И принципы не нарушил и от Принцессы избавился.
- Читай больше, будешь таким же умным, - подмигнул Дракон, - Отведи Принцессу спасителям и возвращайся, я тебе ещё про Вселенную расскажу. Заодно лук почистишь.
Автор: Роман Седов.
Источник.
Вчера, 21:11 by ЛетягаПросмотров: 24Комментарии: 0
Ключевые слова: Дракон рыцарь пирожки не такая сказка