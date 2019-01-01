Пирожки

Летяга Просмотров: 24 Комментарии: 0 +1 Вчера, 21:11 by

- Вселенная бесконечна, - рассуждал Дракон, сделав умное выражение морды, - И тем не менее, она постоянно расширяется, как…- Тесто, - ответил Рыцарь, считая монеты.- Абсолютно правильно! Какое удачное сравнение!- Я не сравниваю. У тебя тесто убегает.Дракон ойкнул и кинулся подбирать свисающее из тазика тесто.- Чуть было не лишились пирожков, - сказал он, - Вовремя заметил.- Каких пирожков? - поднял голову Рыцарь, - Что это такое?- Это, как бы правильнее описать, - Дракон вытер лапы, - Это такой хлеб с начинкой внутри. Очень вкусно. Много насчитал?- Почти четыре мешка. С Принцессой что делать будем?- Начинку для пирожков. Да не пугайся ты так, я же шучу! Принесут за неё выкуп - отпустим.- Уже месяц прошёл, - напомнил Рыцарь, - Я же говорил, что Королевство маленькое и бедное, а ты не слушал. Выкуп за неё не принесут, я уверен. Отпустить её мы не можем. И что, она до старости тут сидеть будет?- Что-нибудь придумаем, - пожал плечами Дракон, - Давай ещё одну пока похитим, скучно без дела сидеть. Места в пещере много.- Только из богатого Королевства. И ещё я требую повышения оплаты за нынешнюю Принцессу.- С чего это вдруг?- Я из-за её ночных рыданий не высыпаюсь.- Интересно. А ничего, что в твои обязанности входит следить за Принцессой по ночам, чтобы не сбежала?Пока Рыцарь придумывал оправдание, Дракон повернулся к выходу из пещеры и прислушался.- Там люди, - сказал он, - Опять, поди, твои почитатели пришли. Ты им говорил, что день посещений - суббота?- Говорил, - кивнул Рыцарь, - Раз пришли, значит не знают, а раз не знают, значит из далёких земель прибыли. Как я выгляжу?- Как человек, живущий в пещере, - хмыкнул Дракон.Рыцарь показал ему язык, пригладил рукой волосы и вышел из пещеры. Дракон только снял с крючка большую сковороду, как Рыцарь уже вернулся обратно.- Не почитатели, - хмуро сказал он, - За Принцессой пришли.- Отлично! - обрадовался Дракон, - А ты боялся, что не придут. Выкуп весь принесли?- Ни монетки. Они драться за неё пришли.Дракон удивлённо присвистнул.- Ты уверен? Может ты просто их неправильно понял?- Как можно неправильно понять фразу “будем бить по лицу”? - поинтересовался Рыцарь, пытаясь вытащить меч из ножен, - Ты чего такой спокойный-то? Их там много и все с оружием.- Так у меня-то не лицо, - развёл руками Дракон, - У меня морда. Лицо у тебя, значит и бить будут тебя.Рыцарь нахмурился ещё сильнее.- А ты будешь стоять и смотреть, как меня бьют?- Что ты! Конечно нет!Рыцарь радостно выдохнул.- Я буду жарить пирожки, - закончил Дракон, - Тесто как раз подошло.- А как же те люди?- Их можно тоже пожарить. Да шучу я, чего бледнеешь-то сразу? Отдай им Принцессу и дело с концом, раз выкупа не будет.- Так у тебя же принципы, - ехидно напомнил Рыцарь, - Отпускать же нельзя.- А я и не отпускаю, - ответил Дракон, - Я, как проигравшая в бою сторона, отдаю победившей стороне главный приз в лице Принцессы. Это другое.- Но боя не будет?- Не будет. Если бы был, то я, конечно же, победил бы. И тогда Принцесса действительно просидела бы в пещере до глубокой старости. Оно мне надо?- Хитро, - восхитился Рыцарь, - И принципы не нарушил и от Принцессы избавился.- Читай больше, будешь таким же умным, - подмигнул Дракон, - Отведи Принцессу спасителям и возвращайся, я тебе ещё про Вселенную расскажу. Заодно лук почистишь.Автор: Роман Седов.

Ключевые слова: Дракон рыцарь пирожки не такая сказка

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