День Принцессы. Ночь- Ну что там? - Дракон пританцовывал от возбуждения, - Кто выиграл?
- Я, - ответил Рыцарь, подмигивая, - Здорово, правда?
- Ты? Теперь ты самая красивая Принцесса Десяти Королевств?
- А, ты об этом! Ну да, само собой. Ты разве сомневался?
Дракон неуверенно пожал плечами.
- Нуу…
- Да шучу я, - захохотал Рыцарь, - Я там в трактире в карты выиграл, почему-то решил, что ты об этом спрашиваешь.
- А с Принцессой-то что? - взвыл Дракон, - Выбрали или нет?
- Ещё нет. Я, собственно, потому и пришёл. Вода есть?
- Пока не расскажешь, что там было - нет!
- Жадина, - фыркнул Рыцарь, - Голосование закончилось несколько часов назад…
- Что?! - возмутился Дракон, - Почему ты сразу не пришёл?!
- Потому что. Дослушай сначала. Значит, подсчитали камушки во всех ящиках - большинство было за Принцессу из Цветочного Королевства.
- Ура!
- Рано радуешься, - вздохнул Рыцарь, - Дальше выяснилось, что в ящике Принцессы из Золотого Королевства не было ни одного камушка. И она обвинила в этом Цветочную Принцессу.
- Негодяйка! - воскликнул Дракон, - Она тайно пересыпала камушки в свой ящик, да?
- Нет. Она к нему даже не подходила. Дело просто в том, что Принцесса из Золотого Королевства, ну, мягко говоря, не подходит для звания самой красивой.
- Вот оно что!
- Именно, - кивнул Рыцарь, - Это понимают все, кроме самой Принцессы и её родни. В общем они потребовали перевыборы.
- Опять?
- Почти. На этот раз выбирать самую красивую должны были сами Принцессы - они должны были написать имя самой красивой, по их мнению. И было одно условие - своё собственное имя писать было нельзя.
- Кажется, я начинаю догадываться, - усмехнулся Дракон, - Все написали своё?
- Совершенно верно, - засмеялся Рыцарь, - После этого моё предложение о том, чтобы отправить Принцесс на арену с мечами получило гораздо больше одобрений, чем сначала. Но после восемнадцатой попытки одной из Принцесс это, видимо, надоело и она написала имя Принцессы из Старого Королевства.
- Ну наконец-то!
- Я сначала тоже обрадовался, но Цветочная Принцесса высказала своё несогласие - в конце концов, по итогам общего голосования победила-то она. И тогда я в очередной раз предложил отправить их на арену, но на меня зашикали и я ушёл в трактир. Я думал, что когда я выйду, они уже всё решат, но увы.
- Да уж, - протянул Дракон, - Затеяли на свою голову. Люди, наверное, устали от такого праздника?
- Как бы не так! - улыбнулся Рыцарь, - Там все в таком восторге - ты даже не представляешь! Обычно же ничего не происходит, а тут за один день столько всего. В общем, когда я вышел из трактира и увидел, что всё по-прежнему, я предложил…
- Опять на арену?
- Не угадал. Я предложил дать тебе право выбора самой красивой Принцессы Десяти Королевств. И как же всем понравилась эта идея! Уже решили, что в следующем году всё будет проходить точно также: одна Принцесса будет выбираться общим голосованием, а вторая будет выбираться самими Принцессами. И из двух победивших ты будешь выбирать самую красивую.
- Как здорово! - обрадовался Дракон, - А кто из них красивее? Из Цветочного или из Старого?
- Это уже тебе решать, - развёл руками Рыцарь, - Но чтобы тебе было проще, я на скорую руку набросал их портреты.
Дракон посмотрел на рисунки, протянутые ему Рыцарем.
- Цветочная, - уверенно сказал он, - Тут даже думать нечего.
- Как я и думал, - загадочно улыбнулся Рыцарь, - Тогда пора завершать праздник - полетели похищать самую красивую Принцессу Десяти Королевств, она заждалась там уже.
Автор: Роман Седов.
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Сегодня, 13:20 by ЛетягаПросмотров: 36Комментарии: 2
Ключевые слова: Дракон рыцарь принцесса не такая сказка