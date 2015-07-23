День Принцессы. Ночь

Летяга Просмотров: 36 Комментарии: 2 +2 Сегодня, 13:20 by

- Ну что там? - Дракон пританцовывал от возбуждения, - Кто выиграл?- Я, - ответил Рыцарь, подмигивая, - Здорово, правда?- Ты? Теперь ты самая красивая Принцесса Десяти Королевств?- А, ты об этом! Ну да, само собой. Ты разве сомневался?Дракон неуверенно пожал плечами.- Нуу…- Да шучу я, - захохотал Рыцарь, - Я там в трактире в карты выиграл, почему-то решил, что ты об этом спрашиваешь.- А с Принцессой-то что? - взвыл Дракон, - Выбрали или нет?- Ещё нет. Я, собственно, потому и пришёл. Вода есть?- Пока не расскажешь, что там было - нет!- Жадина, - фыркнул Рыцарь, - Голосование закончилось несколько часов назад…- Что?! - возмутился Дракон, - Почему ты сразу не пришёл?!- Потому что. Дослушай сначала. Значит, подсчитали камушки во всех ящиках - большинство было за Принцессу из Цветочного Королевства.- Ура!- Рано радуешься, - вздохнул Рыцарь, - Дальше выяснилось, что в ящике Принцессы из Золотого Королевства не было ни одного камушка. И она обвинила в этом Цветочную Принцессу.- Негодяйка! - воскликнул Дракон, - Она тайно пересыпала камушки в свой ящик, да?- Нет. Она к нему даже не подходила. Дело просто в том, что Принцесса из Золотого Королевства, ну, мягко говоря, не подходит для звания самой красивой.- Вот оно что!- Именно, - кивнул Рыцарь, - Это понимают все, кроме самой Принцессы и её родни. В общем они потребовали перевыборы.- Опять?- Почти. На этот раз выбирать самую красивую должны были сами Принцессы - они должны были написать имя самой красивой, по их мнению. И было одно условие - своё собственное имя писать было нельзя.- Кажется, я начинаю догадываться, - усмехнулся Дракон, - Все написали своё?- Совершенно верно, - засмеялся Рыцарь, - После этого моё предложение о том, чтобы отправить Принцесс на арену с мечами получило гораздо больше одобрений, чем сначала. Но после восемнадцатой попытки одной из Принцесс это, видимо, надоело и она написала имя Принцессы из Старого Королевства.- Ну наконец-то!- Я сначала тоже обрадовался, но Цветочная Принцесса высказала своё несогласие - в конце концов, по итогам общего голосования победила-то она. И тогда я в очередной раз предложил отправить их на арену, но на меня зашикали и я ушёл в трактир. Я думал, что когда я выйду, они уже всё решат, но увы.- Да уж, - протянул Дракон, - Затеяли на свою голову. Люди, наверное, устали от такого праздника?- Как бы не так! - улыбнулся Рыцарь, - Там все в таком восторге - ты даже не представляешь! Обычно же ничего не происходит, а тут за один день столько всего. В общем, когда я вышел из трактира и увидел, что всё по-прежнему, я предложил…- Опять на арену?- Не угадал. Я предложил дать тебе право выбора самой красивой Принцессы Десяти Королевств. И как же всем понравилась эта идея! Уже решили, что в следующем году всё будет проходить точно также: одна Принцесса будет выбираться общим голосованием, а вторая будет выбираться самими Принцессами. И из двух победивших ты будешь выбирать самую красивую.- Как здорово! - обрадовался Дракон, - А кто из них красивее? Из Цветочного или из Старого?- Это уже тебе решать, - развёл руками Рыцарь, - Но чтобы тебе было проще, я на скорую руку набросал их портреты.Дракон посмотрел на рисунки, протянутые ему Рыцарем.- Цветочная, - уверенно сказал он, - Тут даже думать нечего.- Как я и думал, - загадочно улыбнулся Рыцарь, - Тогда пора завершать праздник - полетели похищать самую красивую Принцессу Десяти Королевств, она заждалась там уже.Автор: Роман Седов.

Ключевые слова: Дракон рыцарь принцесса не такая сказка

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