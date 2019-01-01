Похищенный Рыцарь: Сложный выбор- Тут две Принцессы, - сообщил Рыцарь, высунувшись в окно башни, - Обеих брать?
- А почему их две? - удивился Дракон, - Чего вторая не в своей башне?
Рыцарь пожал плечами и ушёл, вернувшись через минуту.
- Вторая говорит, что у неё в башне завелись крысы, - рассказал он, - А она их очень боится.
- А в этой башне нет крыс?
- Есть, конечно. Но здесь есть кот, Принцессе с ним спокойнее.
- Так забрала бы кота к себе в башню, - усмехнулся Дракон, - К чему такие сложности?
Рыцарь вновь скрылся в башне.
- Первая Принцесса тоже боится мышей, - сказал он, появившись в окне, - Поэтому отдать кота не может. Вот вторая и переехала к ней в башню.
- Завела бы себе своего кота.
- А она завела, только он ещё совсем маленький. Говорит, когда вырастет, вернётся обратно. Так как поступим? Обеих похитим?
- Обеих нельзя, - Дракон задумчиво покусал себя за хвост, - Родители сильно переживать будут. Какая из них красивее?
- Обе красивые, - ответил Рыцарь, - Очень.
- Спрошу иначе. С какой из них ты представил свою свадьбу?
- С обеими.
- Хм, - Дракон почесал голову, - Значит, действительно обе красивые. И как будем решать, кого похищать?
- Я не знаю, - Рыцарь зевнул, - Я бы обеих похитил, не задумываясь, но ты говоришь, что так нельзя.
- Конечно нельзя. Что мы, звери, что ли, чтобы заставлять их родителей переживать вдвойне? Так, ухмылку вот эту ехидную с лица убери! Вопрос был риторический. Будем выбирать. Считалочки знаешь?
- Считалочки? - переспросил Рыцарь, - Какие такие считалочки?
- Обычные, - ответил Дракон, “На золотом крыльце сидели” или “кольцо, иголочка, стежок”. Знаешь такие?
- Первый раз слышу. Может лучше…
- Тогда устроим конкурс талантов! Пойди, спроси, какие у них таланты.
Рыцарь вздохнул и ушёл к Принцессам.
- Они обе хорошо поют, - сказал он, высунувшись в окно, - Не врут, я проверил. Действительно хорошо.
- А кто лучше поёт?
Рыцарь развёл руками.
- Ладно, - Дракон наморщил лоб, - Тогда пусть бегают наперегонки. Похитим ту, которая проиграет.
- А почему не ту, которая выиграет?
- Потому что тогда они с места не сдвинутся.
Рыцарь усмехнулся и скрылся в башне.
- Ничья, - объявил он, вернувшись, - Может лучше…
- Что за напасть! - воскликнул Дракон, - Тогда вели им сражаться. Проигравшая будет похищена.
- Уверен, что если бы они и согласились, то всё равно была бы ничья, - проворчал Рыцарь, - Может лучше я приведу их сюда и ты сам выберешь, кого похищать?
Дракон сделал задумчивую морду.
- Это всё Гномы, - решил он, - Они постоянно шумят, я не высыпаюсь, а потому туго соображаю. Чего раньше-то не сказал? Веди давай.
Рыцарь ушёл и вернулся с двумя Принцессами.
- Ваши Высочества, - поклонился Дракон, - Доброй ночи.
- Здравствуйте, - Принцессы одновременно присели в реверансе, - Как поживаете? Отличная погода, вы не находите?
- Отличная, это верно. Скажите, Ваши Высочества - вот, допустим, у меня есть два прекрасных спелых яблока. Как узнать, какое из них можно есть, а какое нет?
- Разрезать, разумеется, - ответила одна из Принцесс, - Вы сразу увидите, какое червивое, а какое нет.
- Это же аллегория, дурочка! - закатила глаза вторая Принцесса, - Яблоки - это мы с тобой! А ты такие советы даёшь!
Дракон довольно заулыбался.
- Берём вот эту, - зевнул он, указывая на вторую Принцессу пальцем, - Она умнее, за неё больше золота требовать можно. Да и мне хорошо: в кои-то веки побеседую с умным человеком.
Рыцарь молча показал ему язык, и помог Принцессе выбраться через окно.
Автор: Роман Седов.
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Сегодня, 15:17 by ЛетягаПросмотров: 11Комментарии: 0
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