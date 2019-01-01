Похищенный Рыцарь: Сложный выбор

Летяга Просмотров: 11 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 15:17 by

- Тут две Принцессы, - сообщил Рыцарь, высунувшись в окно башни, - Обеих брать?- А почему их две? - удивился Дракон, - Чего вторая не в своей башне?Рыцарь пожал плечами и ушёл, вернувшись через минуту.- Вторая говорит, что у неё в башне завелись крысы, - рассказал он, - А она их очень боится.- А в этой башне нет крыс?- Есть, конечно. Но здесь есть кот, Принцессе с ним спокойнее.- Так забрала бы кота к себе в башню, - усмехнулся Дракон, - К чему такие сложности?Рыцарь вновь скрылся в башне.- Первая Принцесса тоже боится мышей, - сказал он, появившись в окне, - Поэтому отдать кота не может. Вот вторая и переехала к ней в башню.- Завела бы себе своего кота.- А она завела, только он ещё совсем маленький. Говорит, когда вырастет, вернётся обратно. Так как поступим? Обеих похитим?- Обеих нельзя, - Дракон задумчиво покусал себя за хвост, - Родители сильно переживать будут. Какая из них красивее?- Обе красивые, - ответил Рыцарь, - Очень.- Спрошу иначе. С какой из них ты представил свою свадьбу?- С обеими.- Хм, - Дракон почесал голову, - Значит, действительно обе красивые. И как будем решать, кого похищать?- Я не знаю, - Рыцарь зевнул, - Я бы обеих похитил, не задумываясь, но ты говоришь, что так нельзя.- Конечно нельзя. Что мы, звери, что ли, чтобы заставлять их родителей переживать вдвойне? Так, ухмылку вот эту ехидную с лица убери! Вопрос был риторический. Будем выбирать. Считалочки знаешь?- Считалочки? - переспросил Рыцарь, - Какие такие считалочки?- Обычные, - ответил Дракон, “На золотом крыльце сидели” или “кольцо, иголочка, стежок”. Знаешь такие?- Первый раз слышу. Может лучше…- Тогда устроим конкурс талантов! Пойди, спроси, какие у них таланты.Рыцарь вздохнул и ушёл к Принцессам.- Они обе хорошо поют, - сказал он, высунувшись в окно, - Не врут, я проверил. Действительно хорошо.- А кто лучше поёт?Рыцарь развёл руками.- Ладно, - Дракон наморщил лоб, - Тогда пусть бегают наперегонки. Похитим ту, которая проиграет.- А почему не ту, которая выиграет?- Потому что тогда они с места не сдвинутся.Рыцарь усмехнулся и скрылся в башне.- Ничья, - объявил он, вернувшись, - Может лучше…- Что за напасть! - воскликнул Дракон, - Тогда вели им сражаться. Проигравшая будет похищена.- Уверен, что если бы они и согласились, то всё равно была бы ничья, - проворчал Рыцарь, - Может лучше я приведу их сюда и ты сам выберешь, кого похищать?Дракон сделал задумчивую морду.- Это всё Гномы, - решил он, - Они постоянно шумят, я не высыпаюсь, а потому туго соображаю. Чего раньше-то не сказал? Веди давай.Рыцарь ушёл и вернулся с двумя Принцессами.- Ваши Высочества, - поклонился Дракон, - Доброй ночи.- Здравствуйте, - Принцессы одновременно присели в реверансе, - Как поживаете? Отличная погода, вы не находите?- Отличная, это верно. Скажите, Ваши Высочества - вот, допустим, у меня есть два прекрасных спелых яблока. Как узнать, какое из них можно есть, а какое нет?- Разрезать, разумеется, - ответила одна из Принцесс, - Вы сразу увидите, какое червивое, а какое нет.- Это же аллегория, дурочка! - закатила глаза вторая Принцесса, - Яблоки - это мы с тобой! А ты такие советы даёшь!Дракон довольно заулыбался.- Берём вот эту, - зевнул он, указывая на вторую Принцессу пальцем, - Она умнее, за неё больше золота требовать можно. Да и мне хорошо: в кои-то веки побеседую с умным человеком.Рыцарь молча показал ему язык, и помог Принцессе выбраться через окно.Автор: Роман Седов.

Ключевые слова: Дракон рыцарь принцесса не такая сказка

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