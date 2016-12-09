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Сказки

Фея

- Мне ничего не видно, - прошептал Дракон, - Зажги факел.

- С ума сошёл? - прошипел в ответ Рыцарь, - Она проснётся и закричит. Набежит стража и меня отправят сначала в тюрьму, а потом на виселицу.

- Не отправят тебя на виселицу.

- Это ещё почему?

- Потому что в этом Королевстве практикуется сожжение заживо.

- Да это же другое дело! - всплеснул руками Рыцарь, - В таком случае мне ничуть не страшно разбудить Принцессу, стражу и всё Королевство!

- Это почему? - удивился Дракон, - Сожжение-то тоже лишит тебя жизни.

В звенящей тишине ночи раздался громкий удар ладони о лоб.

- Опять этот твой сарказм, - догадался Дракон, - Ладно, факел можешь не зажигать. Отойди тогда от окна, я посмотрю.

Рыцарь послушно отошёл в сторону. В окне показался прищуренный глаз Дракона.

- Красивая. Нам повезло.

- Красивая, - согласился Рыцарь, - Только непонятно, чего её тогда в этой башне заперли. Забирай её и полетели домой, есть хочется.

- С этим проблема, - пробормотал Дракон, - Окно маленькое, у меня лапа не пролезет.

- Я же пролез.

- Так ты же без доспехов. Не пролезет лапа, сам посмотри.

Рыцарь высунулся в окно и внимательно осмотрел лапу.

- Не пролезет, - сказал он.

- Да неужели? - усмехнулся Дракон, - А я и не знал.

- Быстро учишься, - фыркнул Рыцарь, - Делать-то что будем? Я, признаться, неуютно себя тут чувствую.

- Будто ты первый раз ночью к девице в башню забираешься.

- Верно, не первый. Но обычно за стеной не стоял Дракон, благодаря которому меня могли заметить.

- Без тебя не улечу, не бойся, - пообещал Дракон, - Может ты её аккуратно поднимешь и выпихнешь в окно? А я её тут поймаю.

Рыцарь посмотрел на Принцессу.

- Я её не подниму, - вздохнул он, - Она не толстая, но я в твоей пещере да на твоих блюдах немного подрастерял форму.

- Да ты и в первые дни силачом не был, - хихикнул Дракон, - Мешок картофеля два часа от входа нёс.

- Я же говорил, что просто потянул спину.

- Само собой. Так что тогда будем делать?

- Можем уйти и похитить другую, - предложил Рыцарь, - Без шума тут не получится, а на виселицу я не хочу.

- На костёр, - поправил Дракон.

- И на него тоже не хочу. Уходим?

- Драконы не отступают. За неё можно выручить десять мешков золота. И мне лень ещё куда-то лететь.

- Давай я тогда вылезу, снаружи подумаем.

- Будь там, - велел Дракон, - Будешь туда-сюда лазить, точно разбудишь. Тем более, я уже придумал, как нам поступить. Видишь сундук? Вон тот, с цветком на крышке?

- Нет, - злобно прошептал Рыцарь, - Тут темно, а у меня не настолько хорошее зрение.

- Тогда слушай меня внимательно. Этот сундук стоит слева от тебя в семи шагах. Иди.

- Ай!

- Тсс! Принцессу разбудишь!

- Что это было?

- Другой сундук. Я забыл о нём предупредить. Сколько шагов ты сделал?

- Три, - буркнул Рыцарь.

- Значит делай ещё четыре шага, не ошибёшься, - сказал Дракон, - И ещё один. И ещё. И ещё два. Ладно, иди, пока не упрёшься.

- Глаз-алмаз. Дальше что?

- Не ворчи. Снимай замок и открывай.

- А где я ключ-то возьму? - возмутился Рыцарь.

- Об этом я как-то не подумал, - пробормотал Дракон, - Поищи у Принцессы в карманах, где-то же он должен быть. И хватит бить себя по лбу, ты и так не очень умный.

- Давай я поищу в сундуке без замка? Что я вообще ищу?

- Платье.

- Платье? - переспросил Рыцарь.

- Платье, - подтвердил Дракон, - План такой: ты наденешь платье на себя, разбудишь Принцессу и скажешь ей, что ты Фея…

- С бородой?

- В темноте не заметит. Так вот, ты убедишь её, что прилетел исполнить её сокровенное желание и попросишь высунуться в окно. Я её схвачу, и мы улетим. Хороший план?

- Отвратительный, - сказала проснувшаяся Принцесса, - Специально попросилась в эту высокую башню, чтобы никто не мешал спать. Нет же, и тут достали! Похищайте уже, да я дальше спать буду.

- Кричать не будете? - уточнил Рыцарь.

- И правда не очень умный. Отсюда мой крики всё равно никто не услышит, башня слишком высокая.

- Я же говорил, что нам повезло, - заулыбался Дракон, - Извольте высунуться в окно, Ваше Высочество.


Автор: Роман Седов.
Источник.
Вчера, 21:17 by ЛетягаПросмотров: 20Комментарии: 1
+3

Ключевые слова: Дракон рыцарь принцесса не такая сказка

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Комментарии

#1 написал: Tigger power
Вчера, 21:41
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (2032|-1)
Публикаций: 7
Комментариев: 3 961
Давно пора по этим сказкам мульт снять "Рыцарь и дракон") +++
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
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