Фея

Летяга Просмотров: 20 Комментарии: 1 +3 Вчера, 21:17 by

- Мне ничего не видно, - прошептал Дракон, - Зажги факел.- С ума сошёл? - прошипел в ответ Рыцарь, - Она проснётся и закричит. Набежит стража и меня отправят сначала в тюрьму, а потом на виселицу.- Не отправят тебя на виселицу.- Это ещё почему?- Потому что в этом Королевстве практикуется сожжение заживо.- Да это же другое дело! - всплеснул руками Рыцарь, - В таком случае мне ничуть не страшно разбудить Принцессу, стражу и всё Королевство!- Это почему? - удивился Дракон, - Сожжение-то тоже лишит тебя жизни.В звенящей тишине ночи раздался громкий удар ладони о лоб.- Опять этот твой сарказм, - догадался Дракон, - Ладно, факел можешь не зажигать. Отойди тогда от окна, я посмотрю.Рыцарь послушно отошёл в сторону. В окне показался прищуренный глаз Дракона.- Красивая. Нам повезло.- Красивая, - согласился Рыцарь, - Только непонятно, чего её тогда в этой башне заперли. Забирай её и полетели домой, есть хочется.- С этим проблема, - пробормотал Дракон, - Окно маленькое, у меня лапа не пролезет.- Я же пролез.- Так ты же без доспехов. Не пролезет лапа, сам посмотри.Рыцарь высунулся в окно и внимательно осмотрел лапу.- Не пролезет, - сказал он.- Да неужели? - усмехнулся Дракон, - А я и не знал.- Быстро учишься, - фыркнул Рыцарь, - Делать-то что будем? Я, признаться, неуютно себя тут чувствую.- Будто ты первый раз ночью к девице в башню забираешься.- Верно, не первый. Но обычно за стеной не стоял Дракон, благодаря которому меня могли заметить.- Без тебя не улечу, не бойся, - пообещал Дракон, - Может ты её аккуратно поднимешь и выпихнешь в окно? А я её тут поймаю.Рыцарь посмотрел на Принцессу.- Я её не подниму, - вздохнул он, - Она не толстая, но я в твоей пещере да на твоих блюдах немного подрастерял форму.- Да ты и в первые дни силачом не был, - хихикнул Дракон, - Мешок картофеля два часа от входа нёс.- Я же говорил, что просто потянул спину.- Само собой. Так что тогда будем делать?- Можем уйти и похитить другую, - предложил Рыцарь, - Без шума тут не получится, а на виселицу я не хочу.- На костёр, - поправил Дракон.- И на него тоже не хочу. Уходим?- Драконы не отступают. За неё можно выручить десять мешков золота. И мне лень ещё куда-то лететь.- Давай я тогда вылезу, снаружи подумаем.- Будь там, - велел Дракон, - Будешь туда-сюда лазить, точно разбудишь. Тем более, я уже придумал, как нам поступить. Видишь сундук? Вон тот, с цветком на крышке?- Нет, - злобно прошептал Рыцарь, - Тут темно, а у меня не настолько хорошее зрение.- Тогда слушай меня внимательно. Этот сундук стоит слева от тебя в семи шагах. Иди.- Ай!- Тсс! Принцессу разбудишь!- Что это было?- Другой сундук. Я забыл о нём предупредить. Сколько шагов ты сделал?- Три, - буркнул Рыцарь.- Значит делай ещё четыре шага, не ошибёшься, - сказал Дракон, - И ещё один. И ещё. И ещё два. Ладно, иди, пока не упрёшься.- Глаз-алмаз. Дальше что?- Не ворчи. Снимай замок и открывай.- А где я ключ-то возьму? - возмутился Рыцарь.- Об этом я как-то не подумал, - пробормотал Дракон, - Поищи у Принцессы в карманах, где-то же он должен быть. И хватит бить себя по лбу, ты и так не очень умный.- Давай я поищу в сундуке без замка? Что я вообще ищу?- Платье.- Платье? - переспросил Рыцарь.- Платье, - подтвердил Дракон, - План такой: ты наденешь платье на себя, разбудишь Принцессу и скажешь ей, что ты Фея…- С бородой?- В темноте не заметит. Так вот, ты убедишь её, что прилетел исполнить её сокровенное желание и попросишь высунуться в окно. Я её схвачу, и мы улетим. Хороший план?- Отвратительный, - сказала проснувшаяся Принцесса, - Специально попросилась в эту высокую башню, чтобы никто не мешал спать. Нет же, и тут достали! Похищайте уже, да я дальше спать буду.- Кричать не будете? - уточнил Рыцарь.- И правда не очень умный. Отсюда мой крики всё равно никто не услышит, башня слишком высокая.- Я же говорил, что нам повезло, - заулыбался Дракон, - Извольте высунуться в окно, Ваше Высочество.Автор: Роман Седов.

Ключевые слова: Дракон рыцарь принцесса не такая сказка

Другие, подобные истории: