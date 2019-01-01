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Сказки

Исключение

- Я, когда был маленький, часто смеялся над дочкой местного булочника, - Рыцарь поднял забрало и вытер нос платком, - Дразнил её, “толстушкой” обзывал.

- Это ты к чему? - поинтересовался Дракон.

- Теперь думаю разыскать её и извиниться за свои слова. Верно говорят: всё познаётся в сравнении.

- Вот донесём Принцессу, и ищи кого хочешь. Хватайся.

Рыцарь обречённо вздохнул.

- Может покатим?

- Нельзя. Важная особа, как-никак.

Рыцарь взялся за кровать поудобнее, приподнял, и они понесли её дальше.

- Почему именно она? - пыхтел Рыцарь, - Красавиц пруд-пруди. А главное - худых.

- Её отец неприлично богат, - беззаботно ответил Дракон, - За такую Принцессу я бы попросил один мешок золота, но вот именно за эту попрошу двадцать.

- Двадцать мешков - это очень хорошо. Как там крыло, не зажило?

Дракон остановился, поставил свой край кровати на землю и расправил крылья.

- Ещё нет. К утру точно заживёт. А что, полетать хотел?

- Нести устал, - проворчал Рыцарь, - Я за эти три часа устал так, как за всю жизнь не уставал.

- Так сказал бы, - Дракон взял кровать с Принцессой под мышку, - Пошли.

Рыцарь удивлённо поднял забрало.

- Издеваешься? Шёл и смотрел, как я мучаюсь, хотя мог сам её нести?

- Ты сам говорил, что хочешь помочь. Не мог же я лишить тебя возможности заработать несколько монет.

Рыцарь громко опустил забрало.

- Не “несколько”, а мешок монет. Пошли, я есть хочу уже.

Вернувшись в пещеру, Дракон аккуратно поставил кровать и потянулся. Принцесса повернулась на бок, счастливо улыбаясь во сне.

- Наверное снится, как она выходит замуж за прекрасного Принца, - усмехнулся Рыцарь, снимая доспехи, - Или ест прекрасного Принца.

- Нельзя быть таким злым, - Дракон с осуждением покачал головой, - Я буду спать, завтра рано вставать. Когда поешь, освободи место для двадцати мешков золота.

- Девятнадцати, - поправил Рыцарь, - Я всё же помог.

- Всё равно освободи.

Когда Рыцарь закончил освобождать место и собрался ложиться спать, Дракон открыл глаза.

- О, ты уже проснулся? Да ещё и так рано, хвалю! Пойди глянь, там королевского гонца на горизонте не видно?

Рыцарь с грустью посмотрел на мягкую перину и кивнул.

- Конечно, - сквозь зубы процедил он, - Рад стараться.

Он вышел из пещеры и вернулся через минуту.

- Гонец уже приезжал, - Рыцарь помахал конвертом, - Письмо оставил, под камнем у входа. Странно, я совсем ничего не слышал.

- Потому что ты спал, как сурок, - хихикнул Дракон, - Что в письме?

- Сейчас прочту, - Рыцарь развернул конверт, - “Спасибо”.

- За что?

- Да не тебе спасибо. В письме так написано - “спасибо”.

- А кому спасибо?

- Видимо нам, - Рыцарь выразительно кивнул в сторону всё ещё спящей Принцессы, - Тут печать королевская стоит.

- Дела, - протянул Дракон, задумчиво грызя коготь на лапе, - И что это значит, как думаешь?

- Точно не знаю. Но, скорей всего, двадцати мешков золота тебе не видать.

- Девятнадцати, один же твой. Что делать будем?

Рыцарь пожал плечами.

- Может вернём? - предложил он, - Отнесёшь быстренько обратно, словно ничего и не было.

- Я не могу её отпустить просто так, - фыркнул Дракон, - Не положено. Пока не заплатят выкуп, она останется здесь.

Принцесса перевернулась на спину и захрапела. У Рыцаря задёргался глаз - в пещере была очень хорошая акустика.

- Хотя иногда, конечно, стоит делать исключения, - Дракон решительно расправил крылья и довольно улыбнулся, - Я же говорил, что заживёт. Поищи пока новую Принцессу, я скоро вернусь.


Автор: Роман Седов.
Источник.
Вчера, 21:10 by ЛетягаПросмотров: 37Комментарии: 0
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Ключевые слова: Рыцарь дракон забрало не такая сказка

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