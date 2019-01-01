Исключение

Летяга Просмотров: 37 Комментарии: 0 +2 Вчера, 21:10 by

- Я, когда был маленький, часто смеялся над дочкой местного булочника, - Рыцарь поднял забрало и вытер нос платком, - Дразнил её, “толстушкой” обзывал.- Это ты к чему? - поинтересовался Дракон.- Теперь думаю разыскать её и извиниться за свои слова. Верно говорят: всё познаётся в сравнении.- Вот донесём Принцессу, и ищи кого хочешь. Хватайся.Рыцарь обречённо вздохнул.- Может покатим?- Нельзя. Важная особа, как-никак.Рыцарь взялся за кровать поудобнее, приподнял, и они понесли её дальше.- Почему именно она? - пыхтел Рыцарь, - Красавиц пруд-пруди. А главное - худых.- Её отец неприлично богат, - беззаботно ответил Дракон, - За такую Принцессу я бы попросил один мешок золота, но вот именно за эту попрошу двадцать.- Двадцать мешков - это очень хорошо. Как там крыло, не зажило?Дракон остановился, поставил свой край кровати на землю и расправил крылья.- Ещё нет. К утру точно заживёт. А что, полетать хотел?- Нести устал, - проворчал Рыцарь, - Я за эти три часа устал так, как за всю жизнь не уставал.- Так сказал бы, - Дракон взял кровать с Принцессой под мышку, - Пошли.Рыцарь удивлённо поднял забрало.- Издеваешься? Шёл и смотрел, как я мучаюсь, хотя мог сам её нести?- Ты сам говорил, что хочешь помочь. Не мог же я лишить тебя возможности заработать несколько монет.Рыцарь громко опустил забрало.- Не “несколько”, а мешок монет. Пошли, я есть хочу уже.Вернувшись в пещеру, Дракон аккуратно поставил кровать и потянулся. Принцесса повернулась на бок, счастливо улыбаясь во сне.- Наверное снится, как она выходит замуж за прекрасного Принца, - усмехнулся Рыцарь, снимая доспехи, - Или ест прекрасного Принца.- Нельзя быть таким злым, - Дракон с осуждением покачал головой, - Я буду спать, завтра рано вставать. Когда поешь, освободи место для двадцати мешков золота.- Девятнадцати, - поправил Рыцарь, - Я всё же помог.- Всё равно освободи.Когда Рыцарь закончил освобождать место и собрался ложиться спать, Дракон открыл глаза.- О, ты уже проснулся? Да ещё и так рано, хвалю! Пойди глянь, там королевского гонца на горизонте не видно?Рыцарь с грустью посмотрел на мягкую перину и кивнул.- Конечно, - сквозь зубы процедил он, - Рад стараться.Он вышел из пещеры и вернулся через минуту.- Гонец уже приезжал, - Рыцарь помахал конвертом, - Письмо оставил, под камнем у входа. Странно, я совсем ничего не слышал.- Потому что ты спал, как сурок, - хихикнул Дракон, - Что в письме?- Сейчас прочту, - Рыцарь развернул конверт, - “Спасибо”.- За что?- Да не тебе спасибо. В письме так написано - “спасибо”.- А кому спасибо?- Видимо нам, - Рыцарь выразительно кивнул в сторону всё ещё спящей Принцессы, - Тут печать королевская стоит.- Дела, - протянул Дракон, задумчиво грызя коготь на лапе, - И что это значит, как думаешь?- Точно не знаю. Но, скорей всего, двадцати мешков золота тебе не видать.- Девятнадцати, один же твой. Что делать будем?Рыцарь пожал плечами.- Может вернём? - предложил он, - Отнесёшь быстренько обратно, словно ничего и не было.- Я не могу её отпустить просто так, - фыркнул Дракон, - Не положено. Пока не заплатят выкуп, она останется здесь.Принцесса перевернулась на спину и захрапела. У Рыцаря задёргался глаз - в пещере была очень хорошая акустика.- Хотя иногда, конечно, стоит делать исключения, - Дракон решительно расправил крылья и довольно улыбнулся, - Я же говорил, что заживёт. Поищи пока новую Принцессу, я скоро вернусь.Автор: Роман Седов.

Ключевые слова: Рыцарь дракон забрало не такая сказка

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