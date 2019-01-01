Исключение- Я, когда был маленький, часто смеялся над дочкой местного булочника, - Рыцарь поднял забрало и вытер нос платком, - Дразнил её, “толстушкой” обзывал.
- Это ты к чему? - поинтересовался Дракон.
- Теперь думаю разыскать её и извиниться за свои слова. Верно говорят: всё познаётся в сравнении.
- Вот донесём Принцессу, и ищи кого хочешь. Хватайся.
Рыцарь обречённо вздохнул.
- Может покатим?
- Нельзя. Важная особа, как-никак.
Рыцарь взялся за кровать поудобнее, приподнял, и они понесли её дальше.
- Почему именно она? - пыхтел Рыцарь, - Красавиц пруд-пруди. А главное - худых.
- Её отец неприлично богат, - беззаботно ответил Дракон, - За такую Принцессу я бы попросил один мешок золота, но вот именно за эту попрошу двадцать.
- Двадцать мешков - это очень хорошо. Как там крыло, не зажило?
Дракон остановился, поставил свой край кровати на землю и расправил крылья.
- Ещё нет. К утру точно заживёт. А что, полетать хотел?
- Нести устал, - проворчал Рыцарь, - Я за эти три часа устал так, как за всю жизнь не уставал.
- Так сказал бы, - Дракон взял кровать с Принцессой под мышку, - Пошли.
Рыцарь удивлённо поднял забрало.
- Издеваешься? Шёл и смотрел, как я мучаюсь, хотя мог сам её нести?
- Ты сам говорил, что хочешь помочь. Не мог же я лишить тебя возможности заработать несколько монет.
Рыцарь громко опустил забрало.
- Не “несколько”, а мешок монет. Пошли, я есть хочу уже.
Вернувшись в пещеру, Дракон аккуратно поставил кровать и потянулся. Принцесса повернулась на бок, счастливо улыбаясь во сне.
- Наверное снится, как она выходит замуж за прекрасного Принца, - усмехнулся Рыцарь, снимая доспехи, - Или ест прекрасного Принца.
- Нельзя быть таким злым, - Дракон с осуждением покачал головой, - Я буду спать, завтра рано вставать. Когда поешь, освободи место для двадцати мешков золота.
- Девятнадцати, - поправил Рыцарь, - Я всё же помог.
- Всё равно освободи.
Когда Рыцарь закончил освобождать место и собрался ложиться спать, Дракон открыл глаза.
- О, ты уже проснулся? Да ещё и так рано, хвалю! Пойди глянь, там королевского гонца на горизонте не видно?
Рыцарь с грустью посмотрел на мягкую перину и кивнул.
- Конечно, - сквозь зубы процедил он, - Рад стараться.
Он вышел из пещеры и вернулся через минуту.
- Гонец уже приезжал, - Рыцарь помахал конвертом, - Письмо оставил, под камнем у входа. Странно, я совсем ничего не слышал.
- Потому что ты спал, как сурок, - хихикнул Дракон, - Что в письме?
- Сейчас прочту, - Рыцарь развернул конверт, - “Спасибо”.
- За что?
- Да не тебе спасибо. В письме так написано - “спасибо”.
- А кому спасибо?
- Видимо нам, - Рыцарь выразительно кивнул в сторону всё ещё спящей Принцессы, - Тут печать королевская стоит.
- Дела, - протянул Дракон, задумчиво грызя коготь на лапе, - И что это значит, как думаешь?
- Точно не знаю. Но, скорей всего, двадцати мешков золота тебе не видать.
- Девятнадцати, один же твой. Что делать будем?
Рыцарь пожал плечами.
- Может вернём? - предложил он, - Отнесёшь быстренько обратно, словно ничего и не было.
- Я не могу её отпустить просто так, - фыркнул Дракон, - Не положено. Пока не заплатят выкуп, она останется здесь.
Принцесса перевернулась на спину и захрапела. У Рыцаря задёргался глаз - в пещере была очень хорошая акустика.
- Хотя иногда, конечно, стоит делать исключения, - Дракон решительно расправил крылья и довольно улыбнулся, - Я же говорил, что заживёт. Поищи пока новую Принцессу, я скоро вернусь.
Автор: Роман Седов.
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Вчера, 21:10 by ЛетягаПросмотров: 37Комментарии: 0
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