Две Принцессы и один Принц

Летяга Просмотров: 13 Комментарии: 0 0 Сегодня, 10:18 by

- Нам принесли письмо, - Рыцарь помахал конвертом, - Интересно?Дракон шумно выдохнул и отвернулся.- Ты чего?- Ты причинил мне страдания, - грустно ответил Дракон, - Можно сказать, нанёс мне самую большую травму за всю мою жизнь!- Не понимаю тебя, - растерянно пробормотал Рыцарь, - Что я сделал-то?Дракон молча кивнул в сторону лежащей на столе книги.- Всё равно не понимаю.- Ты написал, что мне около четырёхсот лет, - полным драматизма голосом прошептал Дракон, - А мне ведь нет и двухста!- Всего-то? - радостно выдохнул Рыцарь, - Ну и напугал же ты меня! Перепишу, это не сложно. Мир?Дракон потянулся и положил голову перед Рыцарем.- Конечно перепишешь, - сказал он, - Но как ты позволил себе подумать, что я настолько стар?- Просто ты как-то упоминал, что пролетал над местом битвы двух легендарных Рыцарей как раз в то время, когда они сражались. А это было примерно триста пятьдесят лет тому назад. Вот я и сделал вывод.- Я говорил про других Рыцарей, - быстро заговорил Дракон, - А не про тех, о которых ты подумал. Мало, что ли, в мире легендарных Рыцарей? Да их пруд пруди!- Ну хорошо, - с сомнением протянул Рыцарь, - Тогда приношу свои извинения, а в книге я всё исправлю. Договорились?Дракон довольно кивнул.- Договорились. Кстати, я там ошибки ещё карандашом подчеркнул. В целом хорошо, но пунктуация хромает. Так что там за письмо?- Сейчас узнаем, - Рыцарь аккуратно разорвал конверт, - Под камнем утром нашёл. О, оно от Принцессы из Королевства за лесом.- От Принцессы? - удивился Дракон, - И что ей нужно?- Не знаю, я же ещё не прочитал.- Ну так читай!- А я что делаю? - Рыцарь откашлялся, - “Многоуважаемый Дракон и прославленный Похищенный Рыцарь”...- Начало мне нравится. Дальше-то читай.- Не перебивай. “Пишет вам Принцесса”... Так, тут отдельная страница с перечислением титулов, зачитывать не буду. “Если ваши сердца хоть раз наполнялись любовью, вы поймёте мою просьбу и отнесётесь к ней серьёзно и без осуждения. Так вышло, что я и Принцесса из Королевства за озером полюбили одного Принца из Королевства у горы”...- Развелось же Королевств, - вздохнул Дракон.- И не говори, - согласился Рыцарь, - “Принц был одинаково любезен с нами, не отдавая никому предпочтения, но я искренне надеялась, что однажды он сделает правильный выбор в лице меня”...- Ха!- “Но случилось ужасное: Принц всё больше времени проводит с Принцессой из Королевства за озером и ходят слухи, будто он собирается предложить ей руку и сердце. Я решила не сидеть сложа руки, а бороться, так как мы сами кузнецы своего счастья. Только в наших собственных руках есть возможность всё изменить! Потому я прошу вас похитить Принцессу из Королевства за озером и подержать её у себя, пока я не выйду замуж за Принца из Королевства у горы. Помогите любящему человеку - душа моя страдает.”. Число, подпись, мини-портрет Принцессы.- Красивая, - сказал Дракон, рассмотрев портрет, - Что думаешь?- Я думаю надо помочь этой Принцессе, - решительно заявил Рыцарь, - Она страдает от неразделённой любви! Нам ведь ничего не стоит ей помочь. Полетели.- Какой прыткий! А то, что потом другая Принцесса будет страдать от неразделённой любви тебя не смущает?- Будущие проблемы той Принцессы не наша проблема.- А почему проблемы Принцессы, написавшей нам письмо, наши проблемы?Рыцарь замялся и слегка покраснел.- Дай письмо, - потребовал Дракон.- Не дам, - пробормотал Рыцарь, - Я его уже убрал.- Значит вынь обратно. Или можешь сам сказать, сколько золота Принцесса обещает за помощь.- Не понимаю о чём ты.- Я ведь могу и отобрать письмо, - подмигнул Дракон.- Двадцать мешков, - проворчал Рыцарь, - Я бы всё равно о них сказал.- Не сомневаюсь.- Так мы поможем этой Принцессе или нет?- Конечно нет! - фыркнул Дракон, - Пусть сами разбираются. Слух о таком деле быстро разлетится по всем Королевствам, что очень сильно подмочит нашу репутацию. Получишь ты свою свободу и будешь Продажным Рыцарем. Оно тебе надо?- Нет, - вздохнул Рыцарь.- Вот и мне не надо быть Продажным Драконом. И вообще, я передумал, не будут они сами разбираться. Я сейчас полечу и похищу эту Принцессу, чтобы она не придумала какой-нибудь другой способ помешать другой Принцессе выйти замуж за Принца. Добрее нужно быть.Автор: Роман Седов.

Ключевые слова: Дракон рыцарь принцессы не такая сказка

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