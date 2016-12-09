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Творческие истории / Несерьезные истории

Пятничная рассказявка №170 - Размер - не главное

— Не понял…

Рыцарь спрыгнул с коня и по кругу обошёл дракона, с подозрением осматривая ящера. Дракон дружелюбно улыбался рыцарю во все двести зубов и помахивал кончиком хвоста.

— Ничего не понимаю. Девушка! Девушка, - рыцарь задрал голову и принялся кричать, обращаясь к окну на верхушке башни.

— А? - Из окошка показалась растрепанная голова принцессы.

— А чего у вас дракон такой задохлый?

Дракон обиженно зафыркал и поднялся на лапы. Ростом он действительно не вышел. Был он размером всего лишь с лошадь. Ну хорошо, не с лошадь, а с упитанного пони.

— Я тебе дам “задохлый”! - Тоненьким голосом заверещал ящер. - Я тебе сейчас покажу - “задохлый!”

И дракон выпустил жиденькую струю пламени прямо перед лицом рыцаря.

— Я не задохлый, я декоративный! Понял?

Рыцарь отмахнулся от огня рукой в стальной перчатке.

— Ты ещё скажи, карликовый.

— Ещё одно слово, и я тебя поджарю. Люся! Люсенька, - дракон поднял голову и в свою очередь закричал в сторону окошка, - этот гопник меня обижает!

Голова в окошке исчезла, а дракон наклонил голову, выставил коротенькие рожки и попер на рыцаря.

— Я тебе покажу, как обзываться. Как дам тебе сейчас больно.

Рыцарь ойкнул и спрятался за лошадью.

— Уйди прочь, животное. Как рубану тебя мечом, будешь знать.

Дверь в башню распахнулась.

— Это кто мою Пусю обижает?

На пороге стояла принцесса. Размашистым, почти строевым шагом, девушка подошла к рыцарю.

— Ты чего хамишь, а? Дракон ему не нравится, каков гусь. Ты сам-то чего такой мелкий?

Рыцарь покраснел и снизу вверх посмотрел на принцессу.

— Это не я мелкий. Это вы… слишком большая.

— Пуся! - Принцесса отступила на шаг и чуть не расплакалась. - Он меня толстой обозвал!

Дракон проскользнул под брюхом у лошади и цапнул незадачливого рыцаря чуть пониже спины. Латы хрустнули, как яичная скорлупа.

— Ааааа! - Заорал укушенный.

Принцесса от неожиданного крика испугалась, со всего размаху треснула ухажера по шлему сумочкой и бегом умчалась обратно в башню. А тело несчастного с глухим стуком рухнуло в траву.

Дракон оттащил рыцаря к башне, снял помятый шлем и принялся отпаивать коньяком из фляжки. Юноша отпаивался с удовольствием, но при этом печально жаловался на жизнь.

— Как я другим рыцарям в глаза смотреть буду? Ты ведь такой мелкий. Меня же засмеют.

— А ты говори, что в отличие от них у тебя комплексов нет.

— Каких комплексов?

Дракон зашептал на ухо рыцарю, и тот опять густо покраснел.

— Но ведь она меня на целую голову выше! Я её даже на руки поднять не смогу.

— Ну и что? Пусть она тебя носит. Зато у неё характер золотой. И готовит отлично. Знаешь какой борщ она варит?

— Да? - Рыцарь с сомнением посмотрел на дракона.

— А пельмени? Уууу, закачаешься!

— Ну, не знаю, - рыцарь всё ещё колебался, - она ведь в два раза меня больше.

— В жизни рыцаря, - дракон встал в патетическую позу, - всегда должен быть подвиг!

Рыцарь задумался. Попробовал надеть помятый шлем, сплюнул и выкинул его в кусты. Вдохнул, как перед прыжком в воду, и распахнул дверь в башню…

И жили они долго и счастливо. Рыцарь устроился работать директором королевства, и сделал принцессу королевой. Принцесса носила мужа на руках, а ему это нравилось. Соседские королевы-бабушки умилялись дракончику, когда рыцарь выгуливал декоративного ящера у подъезда замка. А на все вопросы подружек, принцесса загадочно улыбалась и вела показывать парадный меч своего рыцаря в главной зале замка - огромный двуручник, в рост человека. Подружки ахали и мечтательно закатывали глаза.




(с) Александр "Котобус" Горбов
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Сегодня, 16:19 by ЛетягаПросмотров: 38Комментарии: 2
+3

Ключевые слова: Рыцарь дракон башня принцесса коньяк

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Комментарии

#1 написал: Tigger power
Сегодня, 16:38
+2
Группа: Посетители
Репутация: (278|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 937
Как всегда рассказявка радует))) но какой то ненавистник либо драконов, либо крупных принцесс одновременно с моим плюсом минусанул. Плюс good
Зарегистрирован: 9.12.2016
  
#2 написал: Серебряная пуля
Сегодня, 19:11
+2
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (1451|0)
Публикаций: 74
Комментариев: 5 007
Очень хорошие истории!+++++++++
Зарегистрирован: 10.08.2013
              
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