Пятничная рассказявка №170 - Размер - не главное

Летяга Просмотров: 38 Комментарии: 2 +3 Сегодня, 16:19 by

— Не понял…Рыцарь спрыгнул с коня и по кругу обошёл дракона, с подозрением осматривая ящера. Дракон дружелюбно улыбался рыцарю во все двести зубов и помахивал кончиком хвоста.— Ничего не понимаю. Девушка! Девушка, - рыцарь задрал голову и принялся кричать, обращаясь к окну на верхушке башни.— А? - Из окошка показалась растрепанная голова принцессы.— А чего у вас дракон такой задохлый?Дракон обиженно зафыркал и поднялся на лапы. Ростом он действительно не вышел. Был он размером всего лишь с лошадь. Ну хорошо, не с лошадь, а с упитанного пони.— Я тебе дам “задохлый”! - Тоненьким голосом заверещал ящер. - Я тебе сейчас покажу - “задохлый!”И дракон выпустил жиденькую струю пламени прямо перед лицом рыцаря.— Я не задохлый, я декоративный! Понял?Рыцарь отмахнулся от огня рукой в стальной перчатке.— Ты ещё скажи, карликовый.— Ещё одно слово, и я тебя поджарю. Люся! Люсенька, - дракон поднял голову и в свою очередь закричал в сторону окошка, - этот гопник меня обижает!Голова в окошке исчезла, а дракон наклонил голову, выставил коротенькие рожки и попер на рыцаря.— Я тебе покажу, как обзываться. Как дам тебе сейчас больно.Рыцарь ойкнул и спрятался за лошадью.— Уйди прочь, животное. Как рубану тебя мечом, будешь знать.Дверь в башню распахнулась.— Это кто мою Пусю обижает?На пороге стояла принцесса. Размашистым, почти строевым шагом, девушка подошла к рыцарю.— Ты чего хамишь, а? Дракон ему не нравится, каков гусь. Ты сам-то чего такой мелкий?Рыцарь покраснел и снизу вверх посмотрел на принцессу.— Это не я мелкий. Это вы… слишком большая.— Пуся! - Принцесса отступила на шаг и чуть не расплакалась. - Он меня толстой обозвал!Дракон проскользнул под брюхом у лошади и цапнул незадачливого рыцаря чуть пониже спины. Латы хрустнули, как яичная скорлупа.— Ааааа! - Заорал укушенный.Принцесса от неожиданного крика испугалась, со всего размаху треснула ухажера по шлему сумочкой и бегом умчалась обратно в башню. А тело несчастного с глухим стуком рухнуло в траву.Дракон оттащил рыцаря к башне, снял помятый шлем и принялся отпаивать коньяком из фляжки. Юноша отпаивался с удовольствием, но при этом печально жаловался на жизнь.— Как я другим рыцарям в глаза смотреть буду? Ты ведь такой мелкий. Меня же засмеют.— А ты говори, что в отличие от них у тебя комплексов нет.— Каких комплексов?Дракон зашептал на ухо рыцарю, и тот опять густо покраснел.— Но ведь она меня на целую голову выше! Я её даже на руки поднять не смогу.— Ну и что? Пусть она тебя носит. Зато у неё характер золотой. И готовит отлично. Знаешь какой борщ она варит?— Да? - Рыцарь с сомнением посмотрел на дракона.— А пельмени? Уууу, закачаешься!— Ну, не знаю, - рыцарь всё ещё колебался, - она ведь в два раза меня больше.— В жизни рыцаря, - дракон встал в патетическую позу, - всегда должен быть подвиг!Рыцарь задумался. Попробовал надеть помятый шлем, сплюнул и выкинул его в кусты. Вдохнул, как перед прыжком в воду, и распахнул дверь в башню…И жили они долго и счастливо. Рыцарь устроился работать директором королевства, и сделал принцессу королевой. Принцесса носила мужа на руках, а ему это нравилось. Соседские королевы-бабушки умилялись дракончику, когда рыцарь выгуливал декоративного ящера у подъезда замка. А на все вопросы подружек, принцесса загадочно улыбалась и вела показывать парадный меч своего рыцаря в главной зале замка - огромный двуручник, в рост человека. Подружки ахали и мечтательно закатывали глаза.(с) Александр "Котобус" Горбов

Ключевые слова: Рыцарь дракон башня принцесса коньяк

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