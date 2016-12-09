Пятничная рассказявка №170 - Размер - не главное— Не понял…
Рыцарь спрыгнул с коня и по кругу обошёл дракона, с подозрением осматривая ящера. Дракон дружелюбно улыбался рыцарю во все двести зубов и помахивал кончиком хвоста.
— Ничего не понимаю. Девушка! Девушка, - рыцарь задрал голову и принялся кричать, обращаясь к окну на верхушке башни.
— А? - Из окошка показалась растрепанная голова принцессы.
— А чего у вас дракон такой задохлый?
Дракон обиженно зафыркал и поднялся на лапы. Ростом он действительно не вышел. Был он размером всего лишь с лошадь. Ну хорошо, не с лошадь, а с упитанного пони.
— Я тебе дам “задохлый”! - Тоненьким голосом заверещал ящер. - Я тебе сейчас покажу - “задохлый!”
И дракон выпустил жиденькую струю пламени прямо перед лицом рыцаря.
— Я не задохлый, я декоративный! Понял?
Рыцарь отмахнулся от огня рукой в стальной перчатке.
— Ты ещё скажи, карликовый.
— Ещё одно слово, и я тебя поджарю. Люся! Люсенька, - дракон поднял голову и в свою очередь закричал в сторону окошка, - этот гопник меня обижает!
Голова в окошке исчезла, а дракон наклонил голову, выставил коротенькие рожки и попер на рыцаря.
— Я тебе покажу, как обзываться. Как дам тебе сейчас больно.
Рыцарь ойкнул и спрятался за лошадью.
— Уйди прочь, животное. Как рубану тебя мечом, будешь знать.
Дверь в башню распахнулась.
— Это кто мою Пусю обижает?
На пороге стояла принцесса. Размашистым, почти строевым шагом, девушка подошла к рыцарю.
— Ты чего хамишь, а? Дракон ему не нравится, каков гусь. Ты сам-то чего такой мелкий?
Рыцарь покраснел и снизу вверх посмотрел на принцессу.
— Это не я мелкий. Это вы… слишком большая.
— Пуся! - Принцесса отступила на шаг и чуть не расплакалась. - Он меня толстой обозвал!
Дракон проскользнул под брюхом у лошади и цапнул незадачливого рыцаря чуть пониже спины. Латы хрустнули, как яичная скорлупа.
— Ааааа! - Заорал укушенный.
Принцесса от неожиданного крика испугалась, со всего размаху треснула ухажера по шлему сумочкой и бегом умчалась обратно в башню. А тело несчастного с глухим стуком рухнуло в траву.
Дракон оттащил рыцаря к башне, снял помятый шлем и принялся отпаивать коньяком из фляжки. Юноша отпаивался с удовольствием, но при этом печально жаловался на жизнь.
— Как я другим рыцарям в глаза смотреть буду? Ты ведь такой мелкий. Меня же засмеют.
— А ты говори, что в отличие от них у тебя комплексов нет.
— Каких комплексов?
Дракон зашептал на ухо рыцарю, и тот опять густо покраснел.
— Но ведь она меня на целую голову выше! Я её даже на руки поднять не смогу.
— Ну и что? Пусть она тебя носит. Зато у неё характер золотой. И готовит отлично. Знаешь какой борщ она варит?
— Да? - Рыцарь с сомнением посмотрел на дракона.
— А пельмени? Уууу, закачаешься!
— Ну, не знаю, - рыцарь всё ещё колебался, - она ведь в два раза меня больше.
— В жизни рыцаря, - дракон встал в патетическую позу, - всегда должен быть подвиг!
Рыцарь задумался. Попробовал надеть помятый шлем, сплюнул и выкинул его в кусты. Вдохнул, как перед прыжком в воду, и распахнул дверь в башню…
И жили они долго и счастливо. Рыцарь устроился работать директором королевства, и сделал принцессу королевой. Принцесса носила мужа на руках, а ему это нравилось. Соседские королевы-бабушки умилялись дракончику, когда рыцарь выгуливал декоративного ящера у подъезда замка. А на все вопросы подружек, принцесса загадочно улыбалась и вела показывать парадный меч своего рыцаря в главной зале замка - огромный двуручник, в рост человека. Подружки ахали и мечтательно закатывали глаза.
(с) Александр "Котобус" Горбов
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Сегодня, 16:19 by ЛетягаПросмотров: 38Комментарии: 2
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