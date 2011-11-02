Самый глупый Тролль- Погода - жуть! - сообщил Дракон, забравшись в пещеру, - Дважды в деревья врезался, представляешь? Ничего из-за дождя не видно.
- Принцессу-то нашёл? - спросил Рыцарь, - Или зря время потратил?
- Нашёл, как же иначе. Завтра полетим похищать, там опять через окно придётся лезть. А ты чем занимался, пока меня не было?
- Пытался разговорить твоего Одуванчика.
- И как? Успешно?
- Не очень, - хмыкнул Рыцарь и повернулся к Троллю, - Скажи “Дракон”.
- Жрать, - ответил Тролль.
- Забавно, - пробормотал Дракон, - Может он просто голодный?
- Я тоже так подумал, поэтому накормил его. Трижды! Хотел четвёртый раз накормить, но в него уже не лезет. Но он всё равно говорит “жрать”.
Дракон задумчиво пожал плечами.
- Возможно он не понимает, чего от него хотят.
- Как бы не так, - усмехнулся Рыцарь, - Вот, смотри.
Он повернулся к Троллю и помахал перед его лицом рукой.
- Скажи “Д”.
- Д, - повторил Тролль.
- Р.
- Р.
- А.
- А.
- К.
- К.
- О.
- О.
- Н.
- Н.
- Теперь полностью: Дракон!
- Жрать.
- Интересно, - Дракон потёр лапой шею, - Может ему сложно произнести это слово? Другие пробовал?
- Да какие слова я только не пробовал, - вздохнул Рыцарь, - Думаю тут дело вовсе не в словах.
- А в чём же?
- В том, что это самый глупый Тролль во всём мире.
Тролль обиженно фыркнул.
- Это вряд ли, - улыбнулся Дракон, - У тебя подход к нему неправильный и ты не замечаешь самого главного.
- Неправильный подход? - засмеялся Рыцарь, - Раз ты такой умный, попробуй-ка сам. Держу пари, что ты не сможешь заставить его повторить за собой. Просто потому, что он невероятно глуп.
- Принимаю твоё пари. Что ставишь?
- Ничего не ставлю, зачем мне это?
- Значит, ты всё же сомневаешься в своей правоте? - подмигнул Дракон, - А сколько слов-то!..
- Девять с половиной мешков золота, - выпалил Рыцарь, - Я не сомневаюсь. Принимаешь?
- Принимаю и поддерживаю. Одуванчик!
Тролль повернул голову.
- Одуванчик, скажи “жрать”, - попросил Дракон.
- Жрать, - ответил Тролль.
- Э-э-э! - завопил Рыцарь, - Так нечестно!
- Это ещё почему? Я заставил его повторить за собой? Заставил.
- Но ты же знал!
- Конечно знал, - кивнул Дракон, - А тебе надо было заранее уточнить все детали, ты ведь умный. Мешки с золотом вон к тем сундукам поставь.
Автор: Роман Седов.
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Сегодня, 14:32 by ЛетягаПросмотров: 38Комментарии: 7
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