Самый глупый Тролль

Летяга Просмотров: 38 Комментарии: 7 +10 Сегодня, 14:32 by

- Погода - жуть! - сообщил Дракон, забравшись в пещеру, - Дважды в деревья врезался, представляешь? Ничего из-за дождя не видно.- Принцессу-то нашёл? - спросил Рыцарь, - Или зря время потратил?- Нашёл, как же иначе. Завтра полетим похищать, там опять через окно придётся лезть. А ты чем занимался, пока меня не было?- Пытался разговорить твоего Одуванчика.- И как? Успешно?- Не очень, - хмыкнул Рыцарь и повернулся к Троллю, - Скажи “Дракон”.- Жрать, - ответил Тролль.- Забавно, - пробормотал Дракон, - Может он просто голодный?- Я тоже так подумал, поэтому накормил его. Трижды! Хотел четвёртый раз накормить, но в него уже не лезет. Но он всё равно говорит “жрать”.Дракон задумчиво пожал плечами.- Возможно он не понимает, чего от него хотят.- Как бы не так, - усмехнулся Рыцарь, - Вот, смотри.Он повернулся к Троллю и помахал перед его лицом рукой.- Скажи “Д”.- Д, - повторил Тролль.- Р.- Р.- А.- А.- К.- К.- О.- О.- Н.- Н.- Теперь полностью: Дракон!- Жрать.- Интересно, - Дракон потёр лапой шею, - Может ему сложно произнести это слово? Другие пробовал?- Да какие слова я только не пробовал, - вздохнул Рыцарь, - Думаю тут дело вовсе не в словах.- А в чём же?- В том, что это самый глупый Тролль во всём мире.Тролль обиженно фыркнул.- Это вряд ли, - улыбнулся Дракон, - У тебя подход к нему неправильный и ты не замечаешь самого главного.- Неправильный подход? - засмеялся Рыцарь, - Раз ты такой умный, попробуй-ка сам. Держу пари, что ты не сможешь заставить его повторить за собой. Просто потому, что он невероятно глуп.- Принимаю твоё пари. Что ставишь?- Ничего не ставлю, зачем мне это?- Значит, ты всё же сомневаешься в своей правоте? - подмигнул Дракон, - А сколько слов-то!..- Девять с половиной мешков золота, - выпалил Рыцарь, - Я не сомневаюсь. Принимаешь?- Принимаю и поддерживаю. Одуванчик!Тролль повернул голову.- Одуванчик, скажи “жрать”, - попросил Дракон.- Жрать, - ответил Тролль.- Э-э-э! - завопил Рыцарь, - Так нечестно!- Это ещё почему? Я заставил его повторить за собой? Заставил.- Но ты же знал!- Конечно знал, - кивнул Дракон, - А тебе надо было заранее уточнить все детали, ты ведь умный. Мешки с золотом вон к тем сундукам поставь.Автор: Роман Седов.

Ключевые слова: Дракон рыцарь тролль не такая сказка

Другие, подобные истории: