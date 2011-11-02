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Сказки

Самый глупый Тролль

- Погода - жуть! - сообщил Дракон, забравшись в пещеру, - Дважды в деревья врезался, представляешь? Ничего из-за дождя не видно.

- Принцессу-то нашёл? - спросил Рыцарь, - Или зря время потратил?

- Нашёл, как же иначе. Завтра полетим похищать, там опять через окно придётся лезть. А ты чем занимался, пока меня не было?

- Пытался разговорить твоего Одуванчика.

- И как? Успешно?

- Не очень, - хмыкнул Рыцарь и повернулся к Троллю, - Скажи “Дракон”.

- Жрать, - ответил Тролль.

- Забавно, - пробормотал Дракон, - Может он просто голодный?

- Я тоже так подумал, поэтому накормил его. Трижды! Хотел четвёртый раз накормить, но в него уже не лезет. Но он всё равно говорит “жрать”.

Дракон задумчиво пожал плечами.

- Возможно он не понимает, чего от него хотят.

- Как бы не так, - усмехнулся Рыцарь, - Вот, смотри.

Он повернулся к Троллю и помахал перед его лицом рукой.

- Скажи “Д”.

- Д, - повторил Тролль.

- Р.

- Р.

- А.

- А.

- К.

- К.

- О.

- О.

- Н.

- Н.

- Теперь полностью: Дракон!

- Жрать.

- Интересно, - Дракон потёр лапой шею, - Может ему сложно произнести это слово? Другие пробовал?

- Да какие слова я только не пробовал, - вздохнул Рыцарь, - Думаю тут дело вовсе не в словах.

- А в чём же?

- В том, что это самый глупый Тролль во всём мире.

Тролль обиженно фыркнул.

- Это вряд ли, - улыбнулся Дракон, - У тебя подход к нему неправильный и ты не замечаешь самого главного.

- Неправильный подход? - засмеялся Рыцарь, - Раз ты такой умный, попробуй-ка сам. Держу пари, что ты не сможешь заставить его повторить за собой. Просто потому, что он невероятно глуп.

- Принимаю твоё пари. Что ставишь?

- Ничего не ставлю, зачем мне это?

- Значит, ты всё же сомневаешься в своей правоте? - подмигнул Дракон, - А сколько слов-то!..

- Девять с половиной мешков золота, - выпалил Рыцарь, - Я не сомневаюсь. Принимаешь?

- Принимаю и поддерживаю. Одуванчик!

Тролль повернул голову.

- Одуванчик, скажи “жрать”, - попросил Дракон.

- Жрать, - ответил Тролль.

- Э-э-э! - завопил Рыцарь, - Так нечестно!

- Это ещё почему? Я заставил его повторить за собой? Заставил.

- Но ты же знал!

- Конечно знал, - кивнул Дракон, - А тебе надо было заранее уточнить все детали, ты ведь умный. Мешки с золотом вон к тем сундукам поставь.


Автор: Роман Седов.
Источник.
Сегодня, 14:32 by ЛетягаПросмотров: 38Комментарии: 7
+10

Ключевые слова: Дракон рыцарь тролль не такая сказка

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Комментарии

#1 написал: marzzz
Сегодня, 14:57
+3
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (452|0)
Публикаций: 87
Комментариев: 6 114
Ох, дуралей! Профукал все золото, то есть, свою свободу! Или рыцарь о ней и думать позабыл? А как же личная жизнь? И завет настоящего мужчины: замок построить, сыновей наплодить, деревьев насажать? Ой, это же рыцарь! У них, кажется, другие ценности.
yazichishe
Зарегистрирован: 2.11.2011
             
#2 написал: Spirit Forester
Сегодня, 15:36
+2
Группа: Посетители
Репутация: (165|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 957
нечестный дракон! несправедливо!
за историю+
Зарегистрирован: 18.11.2015
  
#3 написал: Серебряная пуля
Сегодня, 16:47
+3
Онлайн
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (2459|-1)
Публикаций: 88
Комментариев: 5 733
Ну и славно, значит нас ожидает продолжение, а рыцарь ещё мало информации собрал для книги.
Зарегистрирован: 10.08.2013
              
#4 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 17:13
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Публикаций: 71
Комментариев: 4 348
Цитата: Spirit Forester
нечестный дракон! несправедливо!
за историю+

А что нечестный? Это лыцарь простоватый
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#5 написал: Долгопят
Сегодня, 17:19
+3
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Это как учить ребенка читать.
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и глаза такие голубые-голубые
Зарегистрирован: 19.09.2014
      
#6 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 20:12
+1
Группа: Журналисты
Репутация: (2521|-1)
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Комментариев: 9 238
laughing какой то рыцарь тупой.))) Снова придётся в окна лезть, золото отрабатывать.))) +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                            
#7 написал: Tigger power
Сегодня, 22:09
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Репутация: (2042|0)
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Комментариев: 3 998
Цитата: Сделано_в_СССР
какой то рыцарь тупой.))) Снова придётся в окна лезть, золото отрабатывать.))) +++

Да он просто остаться хочет, но рыцарская гордость не позволяет признаться)) +++
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
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