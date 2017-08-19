Похищенный Рыцарь. Ночной визит- Эй! - Рыцарь похлопал Дракона по носу, - Просыпайся скорее!
- Что такое? - спросил Дракон, не открывая глаз, - Что случилось?
- Пока ничего. Но скоро случится, как я понимаю. Там к нам пришли.
Дракон открыл глаза.
- Кто?
- Люди, - ответил Рыцарь, - Кажется, они чем-то недовольны.
- С чего ты это взял? - зевнул Дракон.
- У них в руках вилы и зажжённые факелы.
- Это ещё ни о чём не говорит. Может они собрались поработать на поле ночью.
Дракон ещё раз зевнул и потянулся.
- Они что-то говорили? Угрожали?
- Нет, - ответил Рыцарь, - Я их как только увидел, сразу тебя будить побежал.
- Так сходи, спроси, по какому поводу ночное собрание, - сказал Дракон, - Я пока огонь разведу.
Рыцарь вздохнул, расправил плечи и пошёл к выходу из пещеры. Через несколько минут он вернулся обратно.
- Они пришли выразить недовольство, - сказал он.
- И чем же они недовольны? - удивился Дракон, вешая чайник над огнём, - Я им чем-то навредил?
- Не навредил, - ответил Рыцарь, - Они недовольны тем, что ты похищаешь Принцесс.
- Вот как? Неожиданно. А им-то какое дело до Принцесс?
- Я не знаю. А у тебя есть догадки?
- Ни одной, - пожал плечами Дракон, - Поэтому иди к людям и уточни, чем именно они недовольны.
Рыцарь вновь вздохнул и вышел из пещеры. Когда он вернулся обратно, Дракон уже пил горячий чай.
- Уточнил, - Рыцарь почесал затылок, - В общем, они недовольны тем, что ты похищаешь Принцесс, но не похищаешь других девушек, хотя многие их них довольно-таки красивы. Некоторые даже красивее Принцесс.
- Вот как? Неожиданно, - Дракон подул в кружку, - А им есть чем платить выкуп?
Рыцарь молча развернулся и направился к выходу.
- Нет, - объявил он, вернувшись обратно, - Твои запросы для них слишком велики, поэтому они требуют снизить стоимость выкупа для лиц не королевских кровей.
- Логично, - пробормотал Дракон, - А если я откажусь?
Рыцарь вышел из пещеры.
- Если ты откажешься, то они расценят это как личное оскорбление, - крикнул он снаружи, - И меня поднимут на вилы.
- Почему тебя?
- Потому что ты слишком тяжёлый.
Дракон задумчиво покусал свой хвост.
- Допустим, - крикнул он, - Но как я буду их похищать-то? Дверные проёмы в домах маленькие, оконные - ещё меньше. У меня лапа не пролезет.
- Говорят, что это уже твои проблемы, - крикнул в ответ Рыцарь, - Так что, ты согласен или меня поднимают на вилы?
- Согласен, - усмехнулся Дракон, - Возвращайся, пусть идут по домам.
Рыцарь зашёл в пещеру и, сев за стол, тяжело выдохнул.
- Чего бледный-то такой? - засмеялся Дракон, - Испугался?
- Попробуй не испугайся, - проворчал Рыцарь, - Выглядели они достаточно убедительно.
- И зачем им это нужно, как ты думаешь? Они об этом не говорили?
- Не говорили. Да тут и так понятно - чтобы их дочерей заметили всякие благородные личности. Похищение Драконом, знаешь ли, привлекает внимание.
- Ну хорошо, - кивнул Дракон, - Тогда завтра и начинай.
- Что начинать? - не понял Рыцарь.
- Похищать девушек, разумеется! Я же сказал, что у меня лапа не пролезет. Всё равно без дела сидишь.
- Они ждут похищения Драконом, а не Рыцарем! Не хочешь похищать - догони людей и скажи им об этом. Или припугни хорошенько, чтоб больше не приходили!
- Как не стыдно! - возмутился Дракон, - Родители хотят лучшей жизни для своих детей, стараются, а ты предлагаешь их припугнуть? Ай-яй-яй! Не думал, что ты такой.
- И ничего я не такой, - покраснел Рыцарь, - Я просто не знаю, как мне их похищать.
- Придумаешь что-нибудь. На крайний случай - возьмёшь с собой усыпляющее зелье.
- А моя доля?
- Можешь всё себе забирать, - зевнул Дракон, - Сумму выкупа тоже сам устанавливай. Я только с возвращением девушек домой буду помогать. А теперь спать - завтра у нашей Принцессы важный день. Не хочу заснуть, пока она будет сражаться.
Автор: Роман Седов.
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Вчера, 18:38 by ЛетягаПросмотров: 28Комментарии: 1
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