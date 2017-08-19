Похищенный Рыцарь. Ночной визит

Летяга Просмотров: 28 Комментарии: 1 +4 Вчера, 18:38 by

- Эй! - Рыцарь похлопал Дракона по носу, - Просыпайся скорее!- Что такое? - спросил Дракон, не открывая глаз, - Что случилось?- Пока ничего. Но скоро случится, как я понимаю. Там к нам пришли.Дракон открыл глаза.- Кто?- Люди, - ответил Рыцарь, - Кажется, они чем-то недовольны.- С чего ты это взял? - зевнул Дракон.- У них в руках вилы и зажжённые факелы.- Это ещё ни о чём не говорит. Может они собрались поработать на поле ночью.Дракон ещё раз зевнул и потянулся.- Они что-то говорили? Угрожали?- Нет, - ответил Рыцарь, - Я их как только увидел, сразу тебя будить побежал.- Так сходи, спроси, по какому поводу ночное собрание, - сказал Дракон, - Я пока огонь разведу.Рыцарь вздохнул, расправил плечи и пошёл к выходу из пещеры. Через несколько минут он вернулся обратно.- Они пришли выразить недовольство, - сказал он.- И чем же они недовольны? - удивился Дракон, вешая чайник над огнём, - Я им чем-то навредил?- Не навредил, - ответил Рыцарь, - Они недовольны тем, что ты похищаешь Принцесс.- Вот как? Неожиданно. А им-то какое дело до Принцесс?- Я не знаю. А у тебя есть догадки?- Ни одной, - пожал плечами Дракон, - Поэтому иди к людям и уточни, чем именно они недовольны.Рыцарь вновь вздохнул и вышел из пещеры. Когда он вернулся обратно, Дракон уже пил горячий чай.- Уточнил, - Рыцарь почесал затылок, - В общем, они недовольны тем, что ты похищаешь Принцесс, но не похищаешь других девушек, хотя многие их них довольно-таки красивы. Некоторые даже красивее Принцесс.- Вот как? Неожиданно, - Дракон подул в кружку, - А им есть чем платить выкуп?Рыцарь молча развернулся и направился к выходу.- Нет, - объявил он, вернувшись обратно, - Твои запросы для них слишком велики, поэтому они требуют снизить стоимость выкупа для лиц не королевских кровей.- Логично, - пробормотал Дракон, - А если я откажусь?Рыцарь вышел из пещеры.- Если ты откажешься, то они расценят это как личное оскорбление, - крикнул он снаружи, - И меня поднимут на вилы.- Почему тебя?- Потому что ты слишком тяжёлый.Дракон задумчиво покусал свой хвост.- Допустим, - крикнул он, - Но как я буду их похищать-то? Дверные проёмы в домах маленькие, оконные - ещё меньше. У меня лапа не пролезет.- Говорят, что это уже твои проблемы, - крикнул в ответ Рыцарь, - Так что, ты согласен или меня поднимают на вилы?- Согласен, - усмехнулся Дракон, - Возвращайся, пусть идут по домам.Рыцарь зашёл в пещеру и, сев за стол, тяжело выдохнул.- Чего бледный-то такой? - засмеялся Дракон, - Испугался?- Попробуй не испугайся, - проворчал Рыцарь, - Выглядели они достаточно убедительно.- И зачем им это нужно, как ты думаешь? Они об этом не говорили?- Не говорили. Да тут и так понятно - чтобы их дочерей заметили всякие благородные личности. Похищение Драконом, знаешь ли, привлекает внимание.- Ну хорошо, - кивнул Дракон, - Тогда завтра и начинай.- Что начинать? - не понял Рыцарь.- Похищать девушек, разумеется! Я же сказал, что у меня лапа не пролезет. Всё равно без дела сидишь.- Они ждут похищения Драконом, а не Рыцарем! Не хочешь похищать - догони людей и скажи им об этом. Или припугни хорошенько, чтоб больше не приходили!- Как не стыдно! - возмутился Дракон, - Родители хотят лучшей жизни для своих детей, стараются, а ты предлагаешь их припугнуть? Ай-яй-яй! Не думал, что ты такой.- И ничего я не такой, - покраснел Рыцарь, - Я просто не знаю, как мне их похищать.- Придумаешь что-нибудь. На крайний случай - возьмёшь с собой усыпляющее зелье.- А моя доля?- Можешь всё себе забирать, - зевнул Дракон, - Сумму выкупа тоже сам устанавливай. Я только с возвращением девушек домой буду помогать. А теперь спать - завтра у нашей Принцессы важный день. Не хочу заснуть, пока она будет сражаться.Автор: Роман Седов.

Ключевые слова: Дракон рыцарь принцесса не такая сказка

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