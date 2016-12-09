Царевна- Царевна! - закричал Богатырь, - Я пришёл тебя освободить!
Из башни раздался грохот.
- Да какого…Лешего, - окна башни распахнулись, оттуда показалась Царевна, - Чё надо?
- Я пришёл освободить тебя! - повторил Богатырь, поднимая палицу над головой.
- Заладил, - Царевна поморщилась, - Спасибочки, конечно, но помощь не требуется.
Окна башни закрылись.
- Царевна? - Богатырь выглядел несколько удивлённым, - Да как же это?.. Царевна!
- Да что тебе, - Царевна вновь распахнула окна, - Что?
- Я пришёл спасти тебя!
- Святые угодники, - Царевна закатила глаза, - Не нужно меня спасать, понял? Спасла сама себя уже.
- А как же Змей Горыныч?
- Гарнирыч, - ухмыльнулась Царевна, - Летает по полям, цветочки собирает.
- Цветочки?
- Да. Ты всё только со второго раза понимаешь?
- Нет, - Богатырь покрутил головой для подтверждения своих слов, - Тогда я должен проводить вас домой, взять в жёны и получить пол царства в подарок!
- Вынуждена отказаться от такого щедрого предложения. Мне и тут хорошо.
- Но Царевна! - вскрикнул Богатырь неестественно тонким голосом, - А как же ваш отец и матушка? Как же всё царство, они же ждут вашего возвращения.
“Скоро перейдёт на ультразвук” - подумала Царевна.
- Скажи, Богатырь, как, по-твоему, я здесь оказалась?
- Это дело известное, - Богатырь поставил палицу на землю, - Вас похитил страшный Змей и унёс к себе в башню.
- Зачем?
Богатырь задумался.
- Я… Я, если честно, не знаю.
- Никто меня не похищал, - Царевна вздохнула, - Папенька мой сам меня сюда отправил и с Горынычем договорился, мол, никого к ней не подпускай, пока ума-разума не наберётся. А как наберётся, пришлю я Богатыря аль Царевича посимпатичнее, сделай вид, что он тебя победил, да пусть дочка возвращается.
- Но как же, - удивился Богатырь, - Вот уж два года идут Богатыри вас спасать и никто не возвращается.
- Это потому, что Горыныч их жрёт, - радостно ответила Царевна, - Я каждому по часу объясняю, что не хочу уходить. А они, знай, машут топорами, да орут, мол, должен вас спасти.
Богатырь совсем сник и несколько минут стоял молча.
- Меня Змей тоже съест?
- Съест, - подтвердила Царевна, - Не уйдёшь отсюда добровольно, сожрёт и не вспомнит.
- А если я всё же смогу его победить?
Царевна захохотала.
- Удачи, Богатырь. У Горыныча три головы, одна другой страшнее и из каждой пламя адское. Хочешь рискнуть?
- Нет, - честно ответил Богатырь, - я, пожалуй, пойду.
Царевна с некоторым уважением смотрела на Богатыря, а потом спросила:
- А долго тебе обратно то идти?
- Неделю до края леса, - Богатырь посмотрел на солнце, - Оттуда на коне ещё две.
- Пойдём тогда в дом, - Царевна скрылась из окна башни и через время открыла большую дубовую дверь, - Отдохнёшь, помоешься, поешь по-человечески, да поедешь домой.
- А можно? - Богатырь с опаской посмотрел на небо, - А Змей?
- А что Змей? Вернётся, скажешь, что уже уходишь. Он, несмотря на всё, жрать вашего брата не особо любит. Говорит пучит его. От доспехов.
Богатырь ещё раз взглянул на чистое небо и вошёл в дом.
Автор: Роман Седов.
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Сегодня, 09:01 by ЛетягаПросмотров: 47Комментарии: 2
Ключевые слова: Царевна богатырь Горыныч не такая сказка