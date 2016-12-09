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Сказки

Царевна

- Царевна! - закричал Богатырь, - Я пришёл тебя освободить!

Из башни раздался грохот.

- Да какого…Лешего, - окна башни распахнулись, оттуда показалась Царевна, - Чё надо?

- Я пришёл освободить тебя! - повторил Богатырь, поднимая палицу над головой.

- Заладил, - Царевна поморщилась, - Спасибочки, конечно, но помощь не требуется.

Окна башни закрылись.

- Царевна? - Богатырь выглядел несколько удивлённым, - Да как же это?.. Царевна!

- Да что тебе, - Царевна вновь распахнула окна, - Что?

- Я пришёл спасти тебя!

- Святые угодники, - Царевна закатила глаза, - Не нужно меня спасать, понял? Спасла сама себя уже.

- А как же Змей Горыныч?

- Гарнирыч, - ухмыльнулась Царевна, - Летает по полям, цветочки собирает.

- Цветочки?

- Да. Ты всё только со второго раза понимаешь?

- Нет, - Богатырь покрутил головой для подтверждения своих слов, - Тогда я должен проводить вас домой, взять в жёны и получить пол царства в подарок!

- Вынуждена отказаться от такого щедрого предложения. Мне и тут хорошо.

- Но Царевна! - вскрикнул Богатырь неестественно тонким голосом, - А как же ваш отец и матушка? Как же всё царство, они же ждут вашего возвращения.

“Скоро перейдёт на ультразвук” - подумала Царевна.

- Скажи, Богатырь, как, по-твоему, я здесь оказалась?

- Это дело известное, - Богатырь поставил палицу на землю, - Вас похитил страшный Змей и унёс к себе в башню.

- Зачем?

Богатырь задумался.

- Я… Я, если честно, не знаю.

- Никто меня не похищал, - Царевна вздохнула, - Папенька мой сам меня сюда отправил и с Горынычем договорился, мол, никого к ней не подпускай, пока ума-разума не наберётся. А как наберётся, пришлю я Богатыря аль Царевича посимпатичнее, сделай вид, что он тебя победил, да пусть дочка возвращается.

- Но как же, - удивился Богатырь, - Вот уж два года идут Богатыри вас спасать и никто не возвращается.

- Это потому, что Горыныч их жрёт, - радостно ответила Царевна, - Я каждому по часу объясняю, что не хочу уходить. А они, знай, машут топорами, да орут, мол, должен вас спасти.

Богатырь совсем сник и несколько минут стоял молча.

- Меня Змей тоже съест?

- Съест, - подтвердила Царевна, - Не уйдёшь отсюда добровольно, сожрёт и не вспомнит.

- А если я всё же смогу его победить?

Царевна захохотала.

- Удачи, Богатырь. У Горыныча три головы, одна другой страшнее и из каждой пламя адское. Хочешь рискнуть?

- Нет, - честно ответил Богатырь, - я, пожалуй, пойду.

Царевна с некоторым уважением смотрела на Богатыря, а потом спросила:

- А долго тебе обратно то идти?

- Неделю до края леса, - Богатырь посмотрел на солнце, - Оттуда на коне ещё две.

- Пойдём тогда в дом, - Царевна скрылась из окна башни и через время открыла большую дубовую дверь, - Отдохнёшь, помоешься, поешь по-человечески, да поедешь домой.

- А можно? - Богатырь с опаской посмотрел на небо, - А Змей?

- А что Змей? Вернётся, скажешь, что уже уходишь. Он, несмотря на всё, жрать вашего брата не особо любит. Говорит пучит его. От доспехов.

Богатырь ещё раз взглянул на чистое небо и вошёл в дом.



Автор: Роман Седов.
Источник.
Сегодня, 09:01 by ЛетягаПросмотров: 47Комментарии: 2
+5

Ключевые слова: Царевна богатырь Горыныч не такая сказка

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Комментарии

#1 написал: Tigger power
Сегодня, 10:20
+2
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Комментариев: 2 623
Ну, похоже и муж нашелся) +++
Зарегистрирован: 9.12.2016
      
#2 написал: eu·pho·ri·a
Сегодня, 10:27
+2
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Группа: V.I.P.
Репутация: (1854|0)
Публикаций: 23
Комментариев: 1 131
:Говорит пучит его. От доспехов. какой привередливый smile
Зарегистрирован: 26.03.2016
    
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