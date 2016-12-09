Царевна

Летяга Просмотров: 47 Комментарии: 2 +5 Сегодня, 09:01 by

- Царевна! - закричал Богатырь, - Я пришёл тебя освободить!Из башни раздался грохот.- Да какого…Лешего, - окна башни распахнулись, оттуда показалась Царевна, - Чё надо?- Я пришёл освободить тебя! - повторил Богатырь, поднимая палицу над головой.- Заладил, - Царевна поморщилась, - Спасибочки, конечно, но помощь не требуется.Окна башни закрылись.- Царевна? - Богатырь выглядел несколько удивлённым, - Да как же это?.. Царевна!- Да что тебе, - Царевна вновь распахнула окна, - Что?- Я пришёл спасти тебя!- Святые угодники, - Царевна закатила глаза, - Не нужно меня спасать, понял? Спасла сама себя уже.- А как же Змей Горыныч?- Гарнирыч, - ухмыльнулась Царевна, - Летает по полям, цветочки собирает.- Цветочки?- Да. Ты всё только со второго раза понимаешь?- Нет, - Богатырь покрутил головой для подтверждения своих слов, - Тогда я должен проводить вас домой, взять в жёны и получить пол царства в подарок!- Вынуждена отказаться от такого щедрого предложения. Мне и тут хорошо.- Но Царевна! - вскрикнул Богатырь неестественно тонким голосом, - А как же ваш отец и матушка? Как же всё царство, они же ждут вашего возвращения.“Скоро перейдёт на ультразвук” - подумала Царевна.- Скажи, Богатырь, как, по-твоему, я здесь оказалась?- Это дело известное, - Богатырь поставил палицу на землю, - Вас похитил страшный Змей и унёс к себе в башню.- Зачем?Богатырь задумался.- Я… Я, если честно, не знаю.- Никто меня не похищал, - Царевна вздохнула, - Папенька мой сам меня сюда отправил и с Горынычем договорился, мол, никого к ней не подпускай, пока ума-разума не наберётся. А как наберётся, пришлю я Богатыря аль Царевича посимпатичнее, сделай вид, что он тебя победил, да пусть дочка возвращается.- Но как же, - удивился Богатырь, - Вот уж два года идут Богатыри вас спасать и никто не возвращается.- Это потому, что Горыныч их жрёт, - радостно ответила Царевна, - Я каждому по часу объясняю, что не хочу уходить. А они, знай, машут топорами, да орут, мол, должен вас спасти.Богатырь совсем сник и несколько минут стоял молча.- Меня Змей тоже съест?- Съест, - подтвердила Царевна, - Не уйдёшь отсюда добровольно, сожрёт и не вспомнит.- А если я всё же смогу его победить?Царевна захохотала.- Удачи, Богатырь. У Горыныча три головы, одна другой страшнее и из каждой пламя адское. Хочешь рискнуть?- Нет, - честно ответил Богатырь, - я, пожалуй, пойду.Царевна с некоторым уважением смотрела на Богатыря, а потом спросила:- А долго тебе обратно то идти?- Неделю до края леса, - Богатырь посмотрел на солнце, - Оттуда на коне ещё две.- Пойдём тогда в дом, - Царевна скрылась из окна башни и через время открыла большую дубовую дверь, - Отдохнёшь, помоешься, поешь по-человечески, да поедешь домой.- А можно? - Богатырь с опаской посмотрел на небо, - А Змей?- А что Змей? Вернётся, скажешь, что уже уходишь. Он, несмотря на всё, жрать вашего брата не особо любит. Говорит пучит его. От доспехов.Богатырь ещё раз взглянул на чистое небо и вошёл в дом.Автор: Роман Седов.

Ключевые слова: Царевна богатырь Горыныч не такая сказка

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