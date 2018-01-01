Сделка

Летяга Просмотров: 4 Комментарии: 0 0 Сегодня, 07:15 by

- Сама ты “кися”, - оскорбился Кот в сапогах, - Что за панибратство?- Не ной, - отмахнулась Царевна-лягушка, - Иди сюда, говорю.Кот в сапогах нехотя подошёл поближе к болоту.- Слушай, - начала Царевна-лягушка, - У тебя много знакомых Царевичей?- Хватает, - ответил ей Кот.- А холостые есть?- Большая часть да.- Отлично, - лягушка заёрзала на месте, - Тогда слушай, что тебе надо сделать. Скажи Царевичам, мол, если хотят жену себе найти распрекрасную, пусть берут лук в руки и пускают стрелу в сторону болота.- И зачем бы им это делать, - удивился Кот в сапогах, - А главное, зачем мне им об этом говорить?- Как зачем, - Царевна-лягушка поймала муху, - Чтобы помочь мне, разумеется.- А с чего мне тебе помогать?- Тебе что, сложно?- Мне не сложно, - Кот почесал ухо, - Мне хочется знать, что я получу взамен.Царевна-лягушка возмущённо заквакала.- А что ты хочешь? Золото? Замок? Славы? Может быть, сметанки?- Всё это меня вполне устроит, - кивнул Кот.- Отлично! Только ничего из этого у меня нет, - радостно сказала лягушка.Кот какое-то время переваривал услышанное.- Но если тебе нечего мне предложить, - сказал он, - Ты же понимаешь, что я не стану ничего никому говорить?- Почему? - спросила лягушка.- Потому что не хочу, - пояснил Кот, - Царевичи у меня знатные, богатые и красивые. Не вижу причин, почему бы мне стоило заниматься сводничеством за просто так.- А если в кредит?- Как это?- Ты мне помогаешь сейчас, а благодарность от меня потом, - объяснила лягушка.Кот задумчиво теребил край шляпы.- А какие гарантии? - наконец спросил он, - А вдруг ты своё получишь, да меня обманешь?- Так мы официальную бумагу составим, - принялась объяснять Царевна-лягушка, - Заключим сделку, всё запишем, будет по закону.- Закон - это хорошо, - одобрительно кивнул Кот в сапогах, - Пиши бумагу.Спустя месяц Кот пришёл к Царевне, которая уже не была лягушкой, напомнить о себе.- Поздравляю, - с порога начал он, - Слышал, дата торжества уже назначена.- А, кися! - Царевна будто обрадовалась, - Зачем пожаловал?- Как зачем, - удивился Кот в сапогах, - Чтобы получить обещанную мне награду, забыла? Вот же, бумага, помнишь?Царевна прищурила глаза.- Припоминаю. Жаль тебя расстраивать, котик, но, увы, никакой награды не будет.- Как же! - возмутился Кот, - Вот бумага, всё по закону…- Сделку ты заключал с лягушкой, - перебила его Царевна, - А я разве лягушка? Иди, ищи, да с неё спрашивай.- Ах ты… Жаба! - заорал Кот в сапогах, - Да я же для тебя лучших Царевичей привёл, а ты вот, значит, как? А как же закон?Царевна расхохоталась. Кот молча повернулся и с гордо поднятой головой вышел прочь.Потом Царевна вышла замуж за Царевича и приготовилась жить долго и счастливо.А Кот в сапогах следил за ней и ждал. И когда Царевна превратилась в лягушку, поймал её и съел.- Вот тебе и “кися”, - передразнил он, - “Всё по закону будет”! Тьфу на тебя.Автор: Роман Седов.

Ключевые слова: Кот лягушка царевна договор не такая сказка

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