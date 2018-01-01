Сделка- Сама ты “кися”, - оскорбился Кот в сапогах, - Что за панибратство?
- Не ной, - отмахнулась Царевна-лягушка, - Иди сюда, говорю.
Кот в сапогах нехотя подошёл поближе к болоту.
- Слушай, - начала Царевна-лягушка, - У тебя много знакомых Царевичей?
- Хватает, - ответил ей Кот.
- А холостые есть?
- Большая часть да.
- Отлично, - лягушка заёрзала на месте, - Тогда слушай, что тебе надо сделать. Скажи Царевичам, мол, если хотят жену себе найти распрекрасную, пусть берут лук в руки и пускают стрелу в сторону болота.
- И зачем бы им это делать, - удивился Кот в сапогах, - А главное, зачем мне им об этом говорить?
- Как зачем, - Царевна-лягушка поймала муху, - Чтобы помочь мне, разумеется.
- А с чего мне тебе помогать?
- Тебе что, сложно?
- Мне не сложно, - Кот почесал ухо, - Мне хочется знать, что я получу взамен.
Царевна-лягушка возмущённо заквакала.
- А что ты хочешь? Золото? Замок? Славы? Может быть, сметанки?
- Всё это меня вполне устроит, - кивнул Кот.
- Отлично! Только ничего из этого у меня нет, - радостно сказала лягушка.
Кот какое-то время переваривал услышанное.
- Но если тебе нечего мне предложить, - сказал он, - Ты же понимаешь, что я не стану ничего никому говорить?
- Почему? - спросила лягушка.
- Потому что не хочу, - пояснил Кот, - Царевичи у меня знатные, богатые и красивые. Не вижу причин, почему бы мне стоило заниматься сводничеством за просто так.
- А если в кредит?
- Как это?
- Ты мне помогаешь сейчас, а благодарность от меня потом, - объяснила лягушка.
Кот задумчиво теребил край шляпы.
- А какие гарантии? - наконец спросил он, - А вдруг ты своё получишь, да меня обманешь?
- Так мы официальную бумагу составим, - принялась объяснять Царевна-лягушка, - Заключим сделку, всё запишем, будет по закону.
- Закон - это хорошо, - одобрительно кивнул Кот в сапогах, - Пиши бумагу.
Спустя месяц Кот пришёл к Царевне, которая уже не была лягушкой, напомнить о себе.
- Поздравляю, - с порога начал он, - Слышал, дата торжества уже назначена.
- А, кися! - Царевна будто обрадовалась, - Зачем пожаловал?
- Как зачем, - удивился Кот в сапогах, - Чтобы получить обещанную мне награду, забыла? Вот же, бумага, помнишь?
Царевна прищурила глаза.
- Припоминаю. Жаль тебя расстраивать, котик, но, увы, никакой награды не будет.
- Как же! - возмутился Кот, - Вот бумага, всё по закону…
- Сделку ты заключал с лягушкой, - перебила его Царевна, - А я разве лягушка? Иди, ищи, да с неё спрашивай.
- Ах ты… Жаба! - заорал Кот в сапогах, - Да я же для тебя лучших Царевичей привёл, а ты вот, значит, как? А как же закон?
Царевна расхохоталась. Кот молча повернулся и с гордо поднятой головой вышел прочь.
Потом Царевна вышла замуж за Царевича и приготовилась жить долго и счастливо.
А Кот в сапогах следил за ней и ждал. И когда Царевна превратилась в лягушку, поймал её и съел.
- Вот тебе и “кися”, - передразнил он, - “Всё по закону будет”! Тьфу на тебя.
Автор: Роман Седов.
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Сегодня, 07:15 by ЛетягаПросмотров: 4Комментарии: 0
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