Чары

Летяга Просмотров: 44 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 14:31 by

- Ква, - раздалось из травы, - То есть здравствуй. Ты Царевна?Царевна утвердительно кивнула, недоумённо оглядываясь- Наконец-то! - из травы на тропинку выпрыгнул Лягушонок, - Я уж думал не дождусь…- Фу, - скривилась Царевна, - Кыш, жаба.- Ничего не жаба, - обиделся Лягушонок, - Сейчас я лягушка, но когда-то давно я был прекрасным Принцем.- Правда? - удивилась Царевна, - А что с тобой произошло?- Да всё как обычно, - Лягушонок поймал муху, но тут же её выплюнул, - Извини, привычка. Так вот. Жил я и радовался, горя не знал. Но Злая Колдунья позавидовала моему счастью и…- Стоп, - перебила его Царевна, - А с чего это Колдунье завидовать тебе? Ты же не Принцесса.- Не знаю, - развёл лапками Лягушонок, - Наверное, это была странная Злая Колдунья. Ну может она и не позавидовала, может просто настроение плохое было. Важно лишь то, что она превратила меня в лягушку.- Бедненький, - пожалела Царевна.Лягушонок кивнул и вновь поймал муху.- Ну и это, - жуя, заговорил он, - Она сказала, что освободить меня от её злых чар сможет только прекрасная Царевна.- Интересно, - протянула Царевна, - То есть ты хочешь, чтобы я тебе помогла? И как это сделать?Лягушонок горько вздохнул и пожал плечами.- Я не знаю, - ответил он.- Как это не знаешь? - удивилась Царевна, - Разве Злая Колдунья не сказала, как разрушить её чары?- Наверное, сказала. Но я ведь был Принцем - балы, празднования каждый день, сама понимаешь. А в тот вечер нам привезли иноземное вино, такое вкусное, что я, наверное, ведро выпил!- Понятно. Но я не смогу тебе помочь, не зная, как это сделать.- Верно, - закивал Лягушонок, - Поэтому я решил действовать методом исключения. Буду пробовать разные способы, пока один из них не снимет чары.- И какой же будет первый способ? - поинтересовалась Царевна, уже зная ответ.- Поцелуй, разумеется. Э-э-э! Ты чего? А-а-а, только не на меня! Какая гадость! Ещё и платье запачкала.Пока Царевна умывалась из речки, Лягушонок прыгал вокруг.- Ну это же будет быстро, - уговаривал он, - Чмок - и всё! А вдруг подействует, а? Я тебе половину своего Царства отдам!- А если не подействует? - хмуро спросила Царевна, - Как я тогда с этим жить-то буду?- Не попробуем - не узнаем, - нарочито бодро заявил Лягушонок, - Пожалуйста! Ну где я ещё найду Царевну в этих краях? Да ещё и такую красивую! И умную, и смелую.- Три четверти от твоего Царства, - строго ответила Царевна, - И никогда никому не рассказывать о том, что здесь было, если это подействует. Понял?- Понял! - обрадовался Лягушонок, - Я согласен со всеми условиями.Царевна вздохнула и взяла его в руку. Стараясь не думать об этом, она закрыла глаза и быстро чмокнула Лягушонка. Раздался хлопок, и он превратился в Прекрасного Принца, а Царевна в лягушку.- Э-э-э! - заорала она, - Это что такое, а?! Ты что наделал?- Ничего себе, - удивлённо пробормотал Принц, - Такого я совсем не ожидал, честное слово.- Да мне плевать, что ты там ожидал! - продолжала орать Царевна-лягушка, - А ну быстро целуй меня, чтобы всё обратно вернулось!- Ой не, - развёл руками Принц, - Тут, наверное, Царевич нужен. А я ведь Принц. Давай я до ближайшего Царства дойду, приведу Царевича? Предложишь ему чего-нибудь, он тебя и поцелует. Только про побочный эффект молчи.Царевна-лягушка нехотя кивнула.- Вот и славно, - сказал Принц, выходя на тропу, - Тогда будь тут, никуда не уходи. И, кстати, совет - зелёных мух не ешь, у них начинка гадкая.Автор: Роман Седов.

Ключевые слова: Царквна принц лягушка чары не такая сказка

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