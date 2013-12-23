Чары- Ква, - раздалось из травы, - То есть здравствуй. Ты Царевна?
Царевна утвердительно кивнула, недоумённо оглядываясь
- Наконец-то! - из травы на тропинку выпрыгнул Лягушонок, - Я уж думал не дождусь…
- Фу, - скривилась Царевна, - Кыш, жаба.
- Ничего не жаба, - обиделся Лягушонок, - Сейчас я лягушка, но когда-то давно я был прекрасным Принцем.
- Правда? - удивилась Царевна, - А что с тобой произошло?
- Да всё как обычно, - Лягушонок поймал муху, но тут же её выплюнул, - Извини, привычка. Так вот. Жил я и радовался, горя не знал. Но Злая Колдунья позавидовала моему счастью и…
- Стоп, - перебила его Царевна, - А с чего это Колдунье завидовать тебе? Ты же не Принцесса.
- Не знаю, - развёл лапками Лягушонок, - Наверное, это была странная Злая Колдунья. Ну может она и не позавидовала, может просто настроение плохое было. Важно лишь то, что она превратила меня в лягушку.
- Бедненький, - пожалела Царевна.
Лягушонок кивнул и вновь поймал муху.
- Ну и это, - жуя, заговорил он, - Она сказала, что освободить меня от её злых чар сможет только прекрасная Царевна.
- Интересно, - протянула Царевна, - То есть ты хочешь, чтобы я тебе помогла? И как это сделать?
Лягушонок горько вздохнул и пожал плечами.
- Я не знаю, - ответил он.
- Как это не знаешь? - удивилась Царевна, - Разве Злая Колдунья не сказала, как разрушить её чары?
- Наверное, сказала. Но я ведь был Принцем - балы, празднования каждый день, сама понимаешь. А в тот вечер нам привезли иноземное вино, такое вкусное, что я, наверное, ведро выпил!
- Понятно. Но я не смогу тебе помочь, не зная, как это сделать.
- Верно, - закивал Лягушонок, - Поэтому я решил действовать методом исключения. Буду пробовать разные способы, пока один из них не снимет чары.
- И какой же будет первый способ? - поинтересовалась Царевна, уже зная ответ.
- Поцелуй, разумеется. Э-э-э! Ты чего? А-а-а, только не на меня! Какая гадость! Ещё и платье запачкала.
Пока Царевна умывалась из речки, Лягушонок прыгал вокруг.
- Ну это же будет быстро, - уговаривал он, - Чмок - и всё! А вдруг подействует, а? Я тебе половину своего Царства отдам!
- А если не подействует? - хмуро спросила Царевна, - Как я тогда с этим жить-то буду?
- Не попробуем - не узнаем, - нарочито бодро заявил Лягушонок, - Пожалуйста! Ну где я ещё найду Царевну в этих краях? Да ещё и такую красивую! И умную, и смелую.
- Три четверти от твоего Царства, - строго ответила Царевна, - И никогда никому не рассказывать о том, что здесь было, если это подействует. Понял?
- Понял! - обрадовался Лягушонок, - Я согласен со всеми условиями.
Царевна вздохнула и взяла его в руку. Стараясь не думать об этом, она закрыла глаза и быстро чмокнула Лягушонка. Раздался хлопок, и он превратился в Прекрасного Принца, а Царевна в лягушку.
- Э-э-э! - заорала она, - Это что такое, а?! Ты что наделал?
- Ничего себе, - удивлённо пробормотал Принц, - Такого я совсем не ожидал, честное слово.
- Да мне плевать, что ты там ожидал! - продолжала орать Царевна-лягушка, - А ну быстро целуй меня, чтобы всё обратно вернулось!
- Ой не, - развёл руками Принц, - Тут, наверное, Царевич нужен. А я ведь Принц. Давай я до ближайшего Царства дойду, приведу Царевича? Предложишь ему чего-нибудь, он тебя и поцелует. Только про побочный эффект молчи.
Царевна-лягушка нехотя кивнула.
- Вот и славно, - сказал Принц, выходя на тропу, - Тогда будь тут, никуда не уходи. И, кстати, совет - зелёных мух не ешь, у них начинка гадкая.
Автор: Роман Седов.
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Сегодня, 14:31 by ЛетягаПросмотров: 44Комментарии: 1
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