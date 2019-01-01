СпорРыцарь тихонько вошёл в пещеру с Принцессой на руках и осторожно положил её на кровать.
- Не думал, что у тебя получится, - Дракон осветил лицо спящей Принцессы лампой, - Ещё и красивая. За такую, думаю, меньше восьми мешков просить нельзя.
Он резко повернулся к Рыцарю и недоверчиво прищурился.
- Ты точно её похитил?
- Точно, - кивнул Рыцарь, - Иначе как бы я её принёс?
- Может вы сговорились, - пожал плечами Дракон, - Может ты пообещал ей половину мешка золота.
- Стал бы я делиться золотом, скажешь тоже. Тем более Принцессу половиной мешка не заинтересуешь, у них этого золота навалом.
Дракон прошёл в конец пещеры, взял мешок золота и поставил его перед Рыцарем.
- Что ж, я проспорил, - вздохнул он, - А теперь рассказывай, как тебе это удалось. Тебе кто-то помог, да?
- Кто бы стал помогать похищать Принцессу? - усмехнулся Рыцарь, тщетно пытаясь сдвинуть мешок с места, - Помоги, а?
Дракон поднял мешок и поставил его рядом с другим, наполненным золотом наполовину.
- Ещё семь с половиной мешков и я свободен, - радостно улыбался Рыцарь.
- Восемь с половиной, - ухмыльнулся Дракон, - Ты бы хоть книжки почитал, это полезно.
Рыцарь посчитал на пальцах и грустно вздохнул.
- Делать мне больше нечего, - проворчал он, - Время зря тратить. Рыцарю нужно знать, как обращаться с мечом, для всего остального у нас есть сквайры.
- И где же твой сквайр?
Рыцарь не нашёл, что ответить, поэтому поднял забрало и показал Дракону язык.
- Достойный ответ, - хмыкнул Дракон, - А если я предложу тебе монету за прочитанную книгу?
- Тогда я прочитаю их все к завтрашнему утру, - хитро улыбнулся Рыцарь.
- Так не пойдёт. Читаешь книгу, я задаю по ней вопросы. Если ты и правда её прочитаешь, тебе не составит труда дать на них ответы. Книг у меня много, времени у тебя ещё больше. Согласен?
Рыцарь немного подумал и кивнул.
- По рукам. Или по лапам. Что там с ужином?
- Пирог с мясом кролика, - ответил Дракон, - Будешь?
- Конечно.
- Два золотых.
Рыцарь нахмурился. Дракон хихикнул.
- Шучу я, - улыбнулся он, протягивая тарелку с пирогом, - Рассказывай, как ты похитил Принцессу.
- Ничего особенного, - Рыцарь попробовал пирог, - Вкусно. Давай сразу ещё кусочек. Значит, сначала у меня было три идеи, как я могу похитить Принцессу. Я обдумал все варианты, мысленно развил ситуации и по итогу каждой получалось, что меня ловит стража и отрубает мне голову.
- Было бы печально.
- Я тоже так решил. Поэтому я пошёл к Королю и сказал, что его дочь собирается похитить ужасный Дракон, которого ничто не остановит. Король решил спрятать дочь в подвале замка, но я сказал, что у Дракона очень хороший нюх и он её найдёт. Единственный вариант спасти Принцессу - спрятать её за пределами замка.
- Ах ты хитрюга! - засмеялся Дракон, - И как получилось, что Принцессу доверили прятать тебе?
- Легко, - Рыцарь гордо вздёрнул подбородок, - Сначала, конечно, вызвалось много добровольцев. Я похвалил их отвагу и предложил сначала навестить родных и проститься, на всякий случай. Ведь если Дракон всё же выследит Принцессу, он сожжёт всех, кто будет рядом с ней.
- И добровольцев поубавилось?
- Именно так. У кого-то сразу нашлись важные дела, кто-то заявил, что он недостоин такой чести. И я, так уж и быть, предложил Королю свои услуги. Он так обрадовался, что даже предложил мне сотню золотых по возвращении. Нам дали лошадей, на них мы и приехали к горе. По тропинке лошади пройти не могли, поэтому мы пошли пешком. Потом Принцесса устала, я взял её на руки, и она благополучно уснула.
- Ты умнее, чем я думал, - похвалил Дракон, - Это же надо такое провернуть!
- А то! - усмехнулся Рыцарь и обернулся на шум за спиной, - О, Принцесса просыпается. Сейчас будет веселье.
Автор: Роман Седов.
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Вчера, 21:16 by ЛетягаПросмотров: 52Комментарии: 0
Ключевые слова: Рыцарь дракон принцесса не такая сказка