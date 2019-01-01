Спор

Летяга Просмотров: 52 Комментарии: 0 +3 Вчера, 21:16 by

Рыцарь тихонько вошёл в пещеру с Принцессой на руках и осторожно положил её на кровать.- Не думал, что у тебя получится, - Дракон осветил лицо спящей Принцессы лампой, - Ещё и красивая. За такую, думаю, меньше восьми мешков просить нельзя.Он резко повернулся к Рыцарю и недоверчиво прищурился.- Ты точно её похитил?- Точно, - кивнул Рыцарь, - Иначе как бы я её принёс?- Может вы сговорились, - пожал плечами Дракон, - Может ты пообещал ей половину мешка золота.- Стал бы я делиться золотом, скажешь тоже. Тем более Принцессу половиной мешка не заинтересуешь, у них этого золота навалом.Дракон прошёл в конец пещеры, взял мешок золота и поставил его перед Рыцарем.- Что ж, я проспорил, - вздохнул он, - А теперь рассказывай, как тебе это удалось. Тебе кто-то помог, да?- Кто бы стал помогать похищать Принцессу? - усмехнулся Рыцарь, тщетно пытаясь сдвинуть мешок с места, - Помоги, а?Дракон поднял мешок и поставил его рядом с другим, наполненным золотом наполовину.- Ещё семь с половиной мешков и я свободен, - радостно улыбался Рыцарь.- Восемь с половиной, - ухмыльнулся Дракон, - Ты бы хоть книжки почитал, это полезно.Рыцарь посчитал на пальцах и грустно вздохнул.- Делать мне больше нечего, - проворчал он, - Время зря тратить. Рыцарю нужно знать, как обращаться с мечом, для всего остального у нас есть сквайры.- И где же твой сквайр?Рыцарь не нашёл, что ответить, поэтому поднял забрало и показал Дракону язык.- Достойный ответ, - хмыкнул Дракон, - А если я предложу тебе монету за прочитанную книгу?- Тогда я прочитаю их все к завтрашнему утру, - хитро улыбнулся Рыцарь.- Так не пойдёт. Читаешь книгу, я задаю по ней вопросы. Если ты и правда её прочитаешь, тебе не составит труда дать на них ответы. Книг у меня много, времени у тебя ещё больше. Согласен?Рыцарь немного подумал и кивнул.- По рукам. Или по лапам. Что там с ужином?- Пирог с мясом кролика, - ответил Дракон, - Будешь?- Конечно.- Два золотых.Рыцарь нахмурился. Дракон хихикнул.- Шучу я, - улыбнулся он, протягивая тарелку с пирогом, - Рассказывай, как ты похитил Принцессу.- Ничего особенного, - Рыцарь попробовал пирог, - Вкусно. Давай сразу ещё кусочек. Значит, сначала у меня было три идеи, как я могу похитить Принцессу. Я обдумал все варианты, мысленно развил ситуации и по итогу каждой получалось, что меня ловит стража и отрубает мне голову.- Было бы печально.- Я тоже так решил. Поэтому я пошёл к Королю и сказал, что его дочь собирается похитить ужасный Дракон, которого ничто не остановит. Король решил спрятать дочь в подвале замка, но я сказал, что у Дракона очень хороший нюх и он её найдёт. Единственный вариант спасти Принцессу - спрятать её за пределами замка.- Ах ты хитрюга! - засмеялся Дракон, - И как получилось, что Принцессу доверили прятать тебе?- Легко, - Рыцарь гордо вздёрнул подбородок, - Сначала, конечно, вызвалось много добровольцев. Я похвалил их отвагу и предложил сначала навестить родных и проститься, на всякий случай. Ведь если Дракон всё же выследит Принцессу, он сожжёт всех, кто будет рядом с ней.- И добровольцев поубавилось?- Именно так. У кого-то сразу нашлись важные дела, кто-то заявил, что он недостоин такой чести. И я, так уж и быть, предложил Королю свои услуги. Он так обрадовался, что даже предложил мне сотню золотых по возвращении. Нам дали лошадей, на них мы и приехали к горе. По тропинке лошади пройти не могли, поэтому мы пошли пешком. Потом Принцесса устала, я взял её на руки, и она благополучно уснула.- Ты умнее, чем я думал, - похвалил Дракон, - Это же надо такое провернуть!- А то! - усмехнулся Рыцарь и обернулся на шум за спиной, - О, Принцесса просыпается. Сейчас будет веселье.Автор: Роман Седов.

Ключевые слова: Рыцарь дракон принцесса не такая сказка

Другие, подобные истории: