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Истории из жизни

Иван Ш.

Хочу с вами поделиться одной историей, которая произошла при проведении поисковых работ на местах боев ВОВ. Мистики в ней мало, но, возможно, кому-то будет интересно.
Поехали мы как-то с товарищем в разведку, обследовать одно место, где в январе-феврале 1944г шли ожесточенные бои за одну высоту. Там стоит братская могила, в которой покоятся 1500 советских воинов. До нас там проводили поисковые работы, плюс черные археологи наведываются постоянно, то бишь места уже возле кургана выхожены, но мы решили все-таки проверить.
Ходили мы целый день, попадались воронки, осколки, вопы. Уже начало темнеть, мне товарищ и говорит:
- Надо поменять место поиска, так как тут все выхожено. Прошлая экспедиция подняла в прошлый раз 70 человек наших бойцов, да и металлоискатель разрядился, поехали домой.
- Ну, - говорю, - пошли тогда к машине.
А уже порядком стемнело. Пошли мы потихоньку, разобрал я металлоискатель, собрали снарягу. Не прошли мы и 200 метров, как я обо что-то споткнулся. Начал на ощупь искать, что стало причиной моего падения. Посветил зажигалкой, смотрю - штырь из земли торчит. Думаю, козу кто-то пас. А потом дошло – поле-то вспаханное, скот тут не пасут. Начали мы возле этого штыря раскапывать, это оказался ствол винтовки, покрученной плугами. И с нею наш солдатик, в ячейке, как сейчас помню, был при нем пояс немецкий (видно, штрафник) и ложка самодельная, сделанная из латуневой гильзы, подписанная «Иван Ш.».
К сожалению, установить бойца не удалось, по спискам официальным нашли аж 6 красноармейцев с именем Иван и фамилией, начинающейся на «Ш», которые погибли возле этой высоты. Но кто из них был тем Ваней, которого мы вернули из прошлого, так и осталось неизвестным. Весной на 9 мая его перезахоронили в братскую могилу к остальным ранее найденным бойцам.
Сейчас кто-то подумает, мол, а в чем здесь мистика? А мистика состоит в том, что мы целый день ходили «звонили» металлоискателем при дневном свете и не нашли никого. А тут уже практически ночь была, и споткнуться о ствол винтовки на вспаханном поле, в выхоженном месте, где прошла не одна экспедиция поисковиков, вероятность очень мала. Я думаю, вроде как позвал он нас, чтоб обрести, наконец, покой.
И еще в тех местах, возле той высотки, возникает постоянное чувство тревоги и ощущение, что за тобой постоянно кто-то наблюдает. Во многих местах боев ВОВ бывал, но такие ощущения только там. Земля все помнит…
Сегодня, 10:09 by Sergio2121Просмотров: 935Комментарии: 16
+17

Ключевые слова: Война солдат винтовка могила авторская история

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Комментарии

#1 написал: Maxim80
Сегодня, 10:49
+5
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Репутация: (47|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 147
За историю +...И бог вам в помощь-святое дело делаете...А на счёт "мест боёв"-загляните в "Мясной бор"-там такие вещи случаются,что и у "бывалых"волосы на ж...пе дыбом встают...
Зарегистрирован: 14.04.2017
#2 написал: Восьмая тень
Сегодня, 11:01
+4
Группа: Посетители
Репутация: (202|0)
Публикаций: 40
Комментариев: 393
Цитата: Maxim80
За историю +...И бог вам в помощь-святое дело делаете...А на счёт "мест боёв"-загляните в "Мясной бор"-там такие вещи случаются,что и у "бывалых"волосы на ж...пе дыбом встают...

В Мясном Бору, возле деревни Любино - мой прадед убит и похоронен.....
Зарегистрирован: 31.01.2016
  
#3 написал: odinokiy putnik
Сегодня, 11:10
+4
Группа: Посетители
Репутация: (27|-1)
Публикаций: 1
Комментариев: 168
Значит по воле судьбы должны были найти его вы. Плюс за историю
Зарегистрирован: 29.01.2016
#4 написал: Sergio2121
Сегодня, 11:47
+3
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Публикаций: 2
Комментариев: 5
Цитата: Maxim80
За историю +...И бог вам в помощь-святое дело делаете...А на счёт "мест боёв"-загляните в "Мясной бор"-там такие вещи случаются,что и у "бывалых"волосы на ж...пе дыбом встают...

Спасибо на добром слове.У нас масштабы совсем другие,в мясном бору целая армия полегла,тяжелое время тогда было, ,,начало,, войны 42г .

Цитата: odinokiy putnik
Значит по воле судьбы должны были найти его вы. Плюс за историю

Спасибо.мы и возвращаться,в тот ,,квадрат,, поисков уже не хотели,если б не это случай.
Зарегистрирован: 16.06.2017
#5 написал: Eifersucht
Сегодня, 11:49
+8
Группа: Посетители
Репутация: (17|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 1 414
За Ивана Ш плюс.
Наши ведь бойцы очень плохо были одеты и вооружены. Вынуждены были у немцев отнимать. Фашисты ведь шли очень хорошо экипированными. Гитлер заботился о своей армии. У нас же был полный трындец с обеспечением. Фиг бы нас одолевали в 41, если бы было вооружение на уровне немецкой армии. Войну выиграли за счёт духа русского солдата, и не только русского, но и азиата, еврея, украинца, белоруса, кавказца, представителей северных народов.
И, кстати, этот дух вас вывел на останки героя.
Зарегистрирован: 30.05.2013
   
#6 написал: Sausy_Jade
Сегодня, 13:05
0
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 12
Цитата: Eifersucht
За Ивана Ш плюс.
Наши ведь бойцы очень плохо были одеты и вооружены. Вынуждены были у немцев отнимать. Фашисты ведь шли очень хорошо экипированными. Гитлер заботился о своей армии. У нас же был полный трындец с обеспечением. Фиг бы нас одолевали в 41, если бы было вооружение на уровне немецкой армии. Войну выиграли за счёт духа русского солдата, и не только русского, но и азиата, еврея, украинца, белоруса, кавказца, представителей северных народов.
И, кстати, этот дух вас вывел на останки героя.

Да уж... Точнее не скажешь.
Зарегистрирован: 12.06.2017
#7 написал: vorona2017
Сегодня, 13:10
+3
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 24
Автор спасибо вам за историю и за дело доброе. Через столько лет душа Ивана обрела покой.
Зарегистрирован: 29.01.2017
#8 написал: Минди
Сегодня, 13:23
+4
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Репутация: (48|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 430
Полностью согласна со всем выше сказанным. Плюс.
Зарегистрирован: 24.09.2015
 
#9 написал: Sergio2121
Сегодня, 14:18
+1
Онлайн
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Репутация: (1|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 5
Цитата: Eifersucht
За Ивана Ш плюс.
Наши ведь бойцы очень плохо были одеты и вооружены. Вынуждены были у немцев отнимать. Фашисты ведь шли очень хорошо экипированными. Гитлер заботился о своей армии. У нас же был полный трындец с обеспечением. Фиг бы нас одолевали в 41, если бы было вооружение на уровне немецкой армии. Войну выиграли за счёт духа русского солдата, и не только русского, но и азиата, еврея, украинца, белоруса, кавказца, представителей северных народов.
И, кстати, этот дух вас вывел на останки героя.

Не только дух,но и вопрос об выживаемости русского народа,и остальных народов тоже.А сила духа -у советского солдата,была велика,это и противник признавал.
Зарегистрирован: 16.06.2017
#10 написал: Восьмая тень
Сегодня, 15:15
0
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Репутация: (202|0)
Публикаций: 40
Комментариев: 393
Цитата: Восьмая тень
Цитата: Maxim80
За историю +...И бог вам в помощь-святое дело делаете...А на счёт "мест боёв"-загляните в "Мясной бор"-там такие вещи случаются,что и у "бывалых"волосы на ж...пе дыбом встают...

В Мясном Бору, возле деревни Любино - мой прадед убит и похоронен.....

Любино поле * точное название деревни.
Зарегистрирован: 31.01.2016
  
#11 написал: Maxim80
Сегодня, 15:56
+2
Группа: Посетители
Репутация: (47|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 147
Цитата: Eifersucht
За Ивана Ш плюс.
Наши ведь бойцы очень плохо были одеты и вооружены. Вынуждены были у немцев отнимать. Фашисты ведь шли очень хорошо экипированными. Гитлер заботился о своей армии. У нас же был полный трындец с обеспечением. Фиг бы нас одолевали в 41, если бы было вооружение на уровне немецкой армии. Войну выиграли за счёт духа русского солдата, и не только русского, но и азиата, еврея, украинца, белоруса, кавказца, представителей северных народов.
И, кстати, этот дух вас вывел на останки героя.

2я.Ударная -как говорят,состояла в основном из сибиряков...там была и 54 и52...Бойцы были опытные-финскую прошли-но техники минимум...боеприпасы-под прицел...снабжения -никакого...При том что местность-гиблая...Болота!Влага!Гниль и пары...-Кто служил-меня поймёт...-ноги гниют...Укололся иголкой-пытаясь починить одежду-сепсис...Палаток не было -спали на плащах...Клещи и гнусы-от которых шишка вскакивает как бильярдный шар-а потом тож гнить начинает...и гадюки -которые под твою тушку ночью погреться залезть имеют желание+-ни каких комуникаций-и вечный страх...-Ведь не было там наших танков-в общем полная беда...А они дрались...И ещё как!Хоть их и предали-но они своё дело зделали...
Зарегистрирован: 14.04.2017
#12 написал: Sergio2121
Сегодня, 18:08
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Комментариев: 5
Цитата: Восьмая тень
Цитата: Maxim80
За историю +...И бог вам в помощь-святое дело делаете...А на счёт "мест боёв"-загляните в "Мясной бор"-там такие вещи случаются,что и у "бывалых"волосы на ж...пе дыбом встают...

В Мясном Бору, возле деревни Любино - мой прадед убит и похоронен.....

Тяжело об этом писать.Но часто бывает,что в братских могилах,только часть захоронено бойцов-что указано на надгробных плитах.Один раз товарищи нашли в посадке останки бойца с катушкой связ. и при нем медаль была ,,за боевые заслуги,, повезло установить ФИО бойца(очень не часто такое случается ),даже нашли сына ,приежал на перезахоронения. А числиться боец в братской могиле в селе которое расположено за 5км. Если Вас интересует судьба вашего родственника погибшего в ВОВ-глянте на сайте ,,мемориал,,.
Зарегистрирован: 16.06.2017
#13 написал: Maxim80
Сегодня, 18:23
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Комментариев: 147
Мои -везде безвести пропавшие...И все через финскую прошли...А потом под Ленинград...В общем-огромный им "РЕСПЕКТ"...А там разберёмся...По инэту -ни кого не нашёл...
Зарегистрирован: 14.04.2017
#14 написал: Sergio2121
Сегодня, 18:39
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Комментариев: 5
Цитата: Maxim80
Мои -везде безвести пропавшие...И все через финскую прошли...А потом под Ленинград...В общем-огромный им "РЕСПЕКТ"...А там разберёмся...По инэту -ни кого не нашёл...

Попробуйте поэкспериментировать с годом,фио(часто это у бойцов с средней Азии и Кавказа ),где то писарь не так записал,ошибся на одну букву или цифру-вот и не можете найти.
Зарегистрирован: 16.06.2017
#15 написал: Maxim80
Сегодня, 22:16
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Какой кавказ и азия?Вы зайдите на сайт-наберите свою фамилию-вы буддете приятно удивлены-скок у вас однофамильцев...
Зарегистрирован: 14.04.2017
#16 написал: Maxim80
Сегодня, 22:27
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Комментариев: 147
Цитата: Восьмая тень
Цитата: Maxim80
За историю +...И бог вам в помощь-святое дело делаете...А на счёт "мест боёв"-загляните в "Мясной бор"-там такие вещи случаются,что и у "бывалых"волосы на ж...пе дыбом встают...

В Мясном Бору, возле деревни Любино - мой прадед убит и похоронен.....

Цитата: Восьмая тень
Цитата: Maxim80
За историю +...И бог вам в помощь-святое дело делаете...А на счёт "мест боёв"-загляните в "Мясной бор"-там такие вещи случаются,что и у "бывалых"волосы на ж...пе дыбом встают...

В Мясном Бору, возле деревни Любино - мой прадед убит и похоронен.....

Слава героям!!!
Зарегистрирован: 14.04.2017
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