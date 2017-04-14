Иван Ш.

Sergio2121 Просмотров: 935 Комментарии: 16 +17 Сегодня, 10:09 by

Хочу с вами поделиться одной историей, которая произошла при проведении поисковых работ на местах боев ВОВ. Мистики в ней мало, но, возможно, кому-то будет интересно.Поехали мы как-то с товарищем в разведку, обследовать одно место, где в январе-феврале 1944г шли ожесточенные бои за одну высоту. Там стоит братская могила, в которой покоятся 1500 советских воинов. До нас там проводили поисковые работы, плюс черные археологи наведываются постоянно, то бишь места уже возле кургана выхожены, но мы решили все-таки проверить.Ходили мы целый день, попадались воронки, осколки, вопы. Уже начало темнеть, мне товарищ и говорит:- Надо поменять место поиска, так как тут все выхожено. Прошлая экспедиция подняла в прошлый раз 70 человек наших бойцов, да и металлоискатель разрядился, поехали домой.- Ну, - говорю, - пошли тогда к машине.А уже порядком стемнело. Пошли мы потихоньку, разобрал я металлоискатель, собрали снарягу. Не прошли мы и 200 метров, как я обо что-то споткнулся. Начал на ощупь искать, что стало причиной моего падения. Посветил зажигалкой, смотрю - штырь из земли торчит. Думаю, козу кто-то пас. А потом дошло – поле-то вспаханное, скот тут не пасут. Начали мы возле этого штыря раскапывать, это оказался ствол винтовки, покрученной плугами. И с нею наш солдатик, в ячейке, как сейчас помню, был при нем пояс немецкий (видно, штрафник) и ложка самодельная, сделанная из латуневой гильзы, подписанная «Иван Ш.».К сожалению, установить бойца не удалось, по спискам официальным нашли аж 6 красноармейцев с именем Иван и фамилией, начинающейся на «Ш», которые погибли возле этой высоты. Но кто из них был тем Ваней, которого мы вернули из прошлого, так и осталось неизвестным. Весной на 9 мая его перезахоронили в братскую могилу к остальным ранее найденным бойцам.Сейчас кто-то подумает, мол, а в чем здесь мистика? А мистика состоит в том, что мы целый день ходили «звонили» металлоискателем при дневном свете и не нашли никого. А тут уже практически ночь была, и споткнуться о ствол винтовки на вспаханном поле, в выхоженном месте, где прошла не одна экспедиция поисковиков, вероятность очень мала. Я думаю, вроде как позвал он нас, чтоб обрести, наконец, покой.И еще в тех местах, возле той высотки, возникает постоянное чувство тревоги и ощущение, что за тобой постоянно кто-то наблюдает. Во многих местах боев ВОВ бывал, но такие ощущения только там. Земля все помнит…

Ключевые слова: Война солдат винтовка могила авторская история

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