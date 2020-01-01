Легенды старого Кая

Легенды старого КаяО Каме и Вятке
Жили когда-то две красавицы-сестры чаровницы лесные, владычицы двух могучих рек – Камы и Вятки. Взгляните на карту: родившись почти рядом, эти две дочери Волги и Каспия дружно бегут по тайге бок о бок полтысячи верст к северу. Так, может быть, и убежали бы сестры-реки к могучему молодцу Северному ледовитому океану, да встретился им на пути Коми—зырянский бог охоты Чемпульто. Красив и величав, нет равного ему по силе в лесу – ни Силантию-лешему, ни утопленницам-русалкам, ни филину-сатане. Но не за силу и красоту чтут его зыряне-охотники, а за отзывчивость и доброту. И столько в его сердце было этого чувства, что не уместилось оно в груди бога-великана, и он, вынув сердце, спрятал его в заветном месте, как раз на пути Вятки и Камы.
Влюбились сестры в красавца-бога. Да не суждено было ни одной из них стать его невестой. Поссорились из-за бога хозяйки рек и разбежались в разные стороны – одна к западу, другая – на восток. А огорченный Чемпульто ушел в зырянские леса оплакивать свое одиночество.
По другой легенде, убил великого бога его злой и несокрушимый брат – бог зла и смерти Кым (в честь его названа одна из речек). Решив сам жениться на сестрах-красавицах, унес тело брата на Северный Урал и придавил его там камнем-горою. Испугались сестры злого бога, разбежались в ужасе в противоположные стороны, а потом через тысячи верст обе повернули на юг к Волге-матушке.
А там, где осталось лежать сердце доброго Чемпульто, с тех пор повисли постоянные туманы, дав этому урочищу название «Дымное». А люди уверяют, что туманы родит тепло, исходящее от горячего сердца Чемпульто.
Озеро Ад
Эту легенду записал в своей неопубликованной монографии «Омутнинский край» исследователь и этнограф В.А. Фофанов, который собирал в наших краях былины и воспоминания, переходящие из поколения в поколение и дошедшие до наших дней. Легенда связывает столь необычное название озера с гибелью колдуна (по другой версии, коми-пермяцкого шамана), заводского катанадсмотрщика, который был родом из Синеглинья.
Труд на частном заводе хлыновского купца Аверия Трапицина был каторжным. На каждый день подневольному рабочему давали «урок»-задание, за невыполнение которого следовало жестокое наказание: порка розгами, распаренными в солёной воде. При повторном невыполнении нормы несчастного могли забить до полусмерти и бросить в яму.
Дела сначала на заводе шли неважно. По всей видимости, толковых специалистов, знающих толк в кричном железе у Аверия не было. Его товар на ярмарках не выдерживал конкуренции, и всякий раз возникала проблема со сбытом. Крайними всегда оставались рабочие, эксплуатация которых увеличивалась, а кормёжка ухудшалась. От недоедания среди заводских распространились болезни, смерть косила людей. Но купца это беспокоило меньше всего. Он всегда мог купить необходимое количество крестьян или с помощью приказчика, имел связь с разбойниками, и стражи устроить засаду на проходящей рядом столбовой дороге – Кай-Хлынов и одиноких путников загнать на завод, окруженный остроконечными брёвнами, вкопанными в ряд.
Бунт случился на пятый год после пуска завода, весной, когда умерли сразу несколько мастеровых и рудокопов от недоедания, непосильной работы и побоев. Во время престольного праздника Трапицин ушел в Верхневятский монастырь, а стража перепилась. Отчаявшиеся рабочие перебили стражников, разрушили и подожгли деревянные строения завода. Хотели рассчитаться с Авериным, но монахи его не видали, а брать приступом Божий храм побоялись.
Колдуна-душегуба, который на их спинах вымещал зло за невыполнение «урока», убивать не стали. Возможно, решили отдать его в руки правосудия кайгородскому воеводе, а по версии Фофанова, бежавшие с ненавистного завода крестьяне взяли его в качестве проводника. Вскоре к мужикам присоединились бабы с ребятишками. Но, не доходя до Кайгорода, узнали, что Аверий их опередил, и теперь бунтовщиков ждёт суровой наказание.
Положение оказалось безвыходным… Решили идти на север, подальше от опасности. Остановились на берегу большого круглого озера, которое недавно освободилось от льда. Оказалось, что оно богато рыбой, а здешние леса – дичью.
Решили перезимовать здесь. Стали строить полуземлянки, обустраиваться. Не знали только, что делать с катом. Отпускать нельзя – приведёт людей, убить – боязно, с колдунами и прочими, имеющими связь с нечистой силой, старались не связываться. Никто не хотел брать на себя грех смертоубийства.
Зажив по-человечески, люди ослабили догляд за колдуном. И он бежал, захватив с собой последние съестные припасы. На плотине, которую они сделали для рыбной ловли, хотел переплыть на другую сторону озера.
- Будь ты проклят, изверг! – кричали ему люди с берега. – Утонуть бы тебе, злодею!
Но колдун, отталкиваясь шестом от дна, удалялся все дальше и дальше. И вдруг, словно повинуясь их желанию, по воде пошли круги, и плот закружился в гигантском водовороте. Потом послышались звуки, будто в гигантскую раковину сливается вода, плот закружился на месте, встал дыбом и с шумом ушел в воду.
- В ад его, в ад! – шумели оцепеневшие от ужаса люди. – Он в ад ушел!
Вскоре волны прекратились, и озеро успокоилось. Не знали люди, что озеро это карстовое, для которых характерны замкнутые углубления-воронки, котлованы. На дне воронок и других понижений встречаются водопоглощающие отверстия-поноры, через которые уходит вода.
Только через два месяца эти люди пришли в Кайгород. Из тридцати двух их осталось только трое.
Вторая версия легенды (более правдоподобная) отличается от первой только концовкой. Она гласит, что организованная Трапицыным погоня настигла беглецов у озера ночью, когда спали. И устроили резню. Вырваться удалось только одному. Он вскочил на плот и, удаляясь от берега, кричал: «Это ад, это ад!»
Чудом спасшийся рабочий решил дойти до Москвы с жалобой на Аверия, но что из этого вышло – народная молва умалчивает.
С этой поры и появилось у верхнекамцев, как утверждает Фофанов в своей монографии, называть это озеро «Адом».
Это лесное озеро имеет и другие легенды.
Ночью оттуда якобы доносятся стоны… Что это или кто это стонет – никому не ведомо. Может, это грешников мучения слышны?
…В сухое лето в стародавние времена из воды выставлялись деревянные рёбра корабля, старинного, большого. Его еще видели старики наших стариков, рассказывали в прошлом столетии. Сохранились ли останки этого корабля теперь – тоже никто не знает.
Рассказывают еще одну быль… Много лет назад собрались мужики из кайских деревень. Купили в городе большую сеть, напекли пирогов, наварили браги и пошли на озеро рыбачить. А приключилось с ними вот что. Пришли вечером, развесили сеть по берегу на суховень, а сами у костра стали ночь коротать, пироги поедать да брагой запивать. Ночь темная, озеро страшное, всякие про него старики бают. Места здесь привольные, богатые дичью, а всякий добрый охотник – обходит его стороной. А не обойдет – в трех соснах заплутает и чуть живой выберется. То-то…
Сидят мужики, оглянуться боятся. И вдруг слышат голос не то сверху, не то из озера: «Раз-вязать?» Молчат - ни живы, ни мертвы. А голос еще: «Развязать?» И третий раз пуще прежнего: «Развязать, что ли?» Тогда один мужик, что был похрабрее, еле слышно сказал: «Ну, развяжи».
Прошла долгая ночь, головы у всех тяжелые – не выспались. Решили закинуть сеть и половить рыбки. Пришли к сети… а ее нет. На кустах одни нитки висят, а узелки все развязаны. Горюют мужики, делать нечего. Ни рыбы, ни сети, как возвращаться домой? Наступила следующая ночь, темнее прежней. Одна радость – пироги и бражка еще остались. Сидят горе-рыбаки на берегу у костра, и вдруг в глухую полночь, когда все звери и птицы спят, слышат прежний голос: «Завязать?» Опять языки у мужиков присохли во рту. «Завязать, что ли?» И вчерашний мужичок-храбрец снова промолвил: «Ну, завяжи», а неведомый голос добавил: «Завяжу! Только больше здесь не рыбачить!»
Встали рыбаки утром, а сеть на старом месте висит – целехонька, будто и не было с ней ничего. Доели пироги, допили бражку, смотали сеть и ушли домой. С той поры они один мужик и близко не подходит к озеру, а уж о бабах и говорить нечего.
Есть еще одна быль… Говорят, озеро очень глубокое. Как-то раз жители близлежащих деревень попытались измерить его глубину. Свили веревку в 100 сажень, опустили вниз – дна не достали. Стали вытаскивать веревку, кто-то ее не отпускает. Тянули, тянули – оборвали.
Озеро рыбное, но рыбаки раньше никогда на нем не рыбачили: боялись. Раз – как говорит легенда – рыбаки из деревни Булатовская все же выехали порыбачить. Закинули сеть, стали тянуть. Все идет как по маслу. Видна уже мотня, а в ней рыбы видимо-невидимо. Когда стали рыбу брать руками, она вдруг превратилась в конский помет.
В озере, по свидетельству очевидцев, живет огромная рыба, перевертывает лодки и топит людей. Говорят, что это все черти шутят над народом, поэтому озеро, мол, и назвали «Ад».
Таинственная гора
Вниз по Каме от с. Кай, чуть в стороне, есть высокая гора, сплошь покрытая столетними соснами. Она омывается двумя речками – Пыелкой и другой – безымянной. То есть гора представляет собой своеобразный остров.
Однажды рыбаки из окрестных деревень ставили здесь по весне «фитили» (местное название рыболовных приспособлений) и другие снасти. Запоздали, и им пришлось заночевать у подножия горы. Ночью рыбаков разбудили жуткие звуки, несшиеся с вершины. Там кто-то плакал, ржал, как жеребенок, хохотал, аукал и ухал. Рыбаки в страхе убежали от этих мест, побросав снасти, лодки и котомки. Только утром они решили вернуться на место ночлега. Здесь они увидели полный погром. Котомки растерзаны, хлеб и другие продукты исчезли, лодок нет. Только через несколько дней лодки нашлись за 40 километров внизу.
С тех пор стали называть эту гору Чертовым Городищем. Редкий смельчак в одиночку отважится проезжать близ горы. Мужики, ездившие за сеном, утверждали, что в ночь под Рождество на вершине горы светились костры, какие-то тени поднимались до небес, шум и треск разносились за десятки верст вокруг.
Автор - ХиНа.
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Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 01:31
Сегодня, 01:31 by Вятка МистическаяПросмотров: 51Комментарии: 0
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