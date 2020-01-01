Легенды старого Кая

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 01:31

Вятка Мистическая Просмотров: 51 Комментарии: 0 0 Сегодня, 01:31 by

Жили когда-то две красавицы-сестры чаровницы лесные, владычицы двух могучих рек – Камы и Вятки. Взгляните на карту: родившись почти рядом, эти две дочери Волги и Каспия дружно бегут по тайге бок о бок полтысячи верст к северу. Так, может быть, и убежали бы сестры-реки к могучему молодцу Северному ледовитому океану, да встретился им на пути Коми—зырянский бог охоты Чемпульто. Красив и величав, нет равного ему по силе в лесу – ни Силантию-лешему, ни утопленницам-русалкам, ни филину-сатане. Но не за силу и красоту чтут его зыряне-охотники, а за отзывчивость и доброту. И столько в его сердце было этого чувства, что не уместилось оно в груди бога-великана, и он, вынув сердце, спрятал его в заветном месте, как раз на пути Вятки и Камы.Влюбились сестры в красавца-бога. Да не суждено было ни одной из них стать его невестой. Поссорились из-за бога хозяйки рек и разбежались в разные стороны – одна к западу, другая – на восток. А огорченный Чемпульто ушел в зырянские леса оплакивать свое одиночество.По другой легенде, убил великого бога его злой и несокрушимый брат – бог зла и смерти Кым (в честь его названа одна из речек). Решив сам жениться на сестрах-красавицах, унес тело брата на Северный Урал и придавил его там камнем-горою. Испугались сестры злого бога, разбежались в ужасе в противоположные стороны, а потом через тысячи верст обе повернули на юг к Волге-матушке.А там, где осталось лежать сердце доброго Чемпульто, с тех пор повисли постоянные туманы, дав этому урочищу название «Дымное». А люди уверяют, что туманы родит тепло, исходящее от горячего сердца Чемпульто.Эту легенду записал в своей неопубликованной монографии «Омутнинский край» исследователь и этнограф В.А. Фофанов, который собирал в наших краях былины и воспоминания, переходящие из поколения в поколение и дошедшие до наших дней. Легенда связывает столь необычное название озера с гибелью колдуна (по другой версии, коми-пермяцкого шамана), заводского катанадсмотрщика, который был родом из Синеглинья.Труд на частном заводе хлыновского купца Аверия Трапицина был каторжным. На каждый день подневольному рабочему давали «урок»-задание, за невыполнение которого следовало жестокое наказание: порка розгами, распаренными в солёной воде. При повторном невыполнении нормы несчастного могли забить до полусмерти и бросить в яму.Дела сначала на заводе шли неважно. По всей видимости, толковых специалистов, знающих толк в кричном железе у Аверия не было. Его товар на ярмарках не выдерживал конкуренции, и всякий раз возникала проблема со сбытом. Крайними всегда оставались рабочие, эксплуатация которых увеличивалась, а кормёжка ухудшалась. От недоедания среди заводских распространились болезни, смерть косила людей. Но купца это беспокоило меньше всего. Он всегда мог купить необходимое количество крестьян или с помощью приказчика, имел связь с разбойниками, и стражи устроить засаду на проходящей рядом столбовой дороге – Кай-Хлынов и одиноких путников загнать на завод, окруженный остроконечными брёвнами, вкопанными в ряд.Бунт случился на пятый год после пуска завода, весной, когда умерли сразу несколько мастеровых и рудокопов от недоедания, непосильной работы и побоев. Во время престольного праздника Трапицин ушел в Верхневятский монастырь, а стража перепилась. Отчаявшиеся рабочие перебили стражников, разрушили и подожгли деревянные строения завода. Хотели рассчитаться с Авериным, но монахи его не видали, а брать приступом Божий храм побоялись.Колдуна-душегуба, который на их спинах вымещал зло за невыполнение «урока», убивать не стали. Возможно, решили отдать его в руки правосудия кайгородскому воеводе, а по версии Фофанова, бежавшие с ненавистного завода крестьяне взяли его в качестве проводника. Вскоре к мужикам присоединились бабы с ребятишками. Но, не доходя до Кайгорода, узнали, что Аверий их опередил, и теперь бунтовщиков ждёт суровой наказание.Положение оказалось безвыходным… Решили идти на север, подальше от опасности. Остановились на берегу большого круглого озера, которое недавно освободилось от льда. Оказалось, что оно богато рыбой, а здешние леса – дичью.Решили перезимовать здесь. Стали строить полуземлянки, обустраиваться. Не знали только, что делать с катом. Отпускать нельзя – приведёт людей, убить – боязно, с колдунами и прочими, имеющими связь с нечистой силой, старались не связываться. Никто не хотел брать на себя грех смертоубийства.Зажив по-человечески, люди ослабили догляд за колдуном. И он бежал, захватив с собой последние съестные припасы. На плотине, которую они сделали для рыбной ловли, хотел переплыть на другую сторону озера.- Будь ты проклят, изверг! – кричали ему люди с берега. – Утонуть бы тебе, злодею!Но колдун, отталкиваясь шестом от дна, удалялся все дальше и дальше. И вдруг, словно повинуясь их желанию, по воде пошли круги, и плот закружился в гигантском водовороте. Потом послышались звуки, будто в гигантскую раковину сливается вода, плот закружился на месте, встал дыбом и с шумом ушел в воду.- В ад его, в ад! – шумели оцепеневшие от ужаса люди. – Он в ад ушел!Вскоре волны прекратились, и озеро успокоилось. Не знали люди, что озеро это карстовое, для которых характерны замкнутые углубления-воронки, котлованы. На дне воронок и других понижений встречаются водопоглощающие отверстия-поноры, через которые уходит вода.Только через два месяца эти люди пришли в Кайгород. Из тридцати двух их осталось только трое.Вторая версия легенды (более правдоподобная) отличается от первой только концовкой. Она гласит, что организованная Трапицыным погоня настигла беглецов у озера ночью, когда спали. И устроили резню. Вырваться удалось только одному. Он вскочил на плот и, удаляясь от берега, кричал: «Это ад, это ад!»Чудом спасшийся рабочий решил дойти до Москвы с жалобой на Аверия, но что из этого вышло – народная молва умалчивает.С этой поры и появилось у верхнекамцев, как утверждает Фофанов в своей монографии, называть это озеро «Адом».Это лесное озеро имеет и другие легенды.Ночью оттуда якобы доносятся стоны… Что это или кто это стонет – никому не ведомо. Может, это грешников мучения слышны?…В сухое лето в стародавние времена из воды выставлялись деревянные рёбра корабля, старинного, большого. Его еще видели старики наших стариков, рассказывали в прошлом столетии. Сохранились ли останки этого корабля теперь – тоже никто не знает.Рассказывают еще одну быль… Много лет назад собрались мужики из кайских деревень. Купили в городе большую сеть, напекли пирогов, наварили браги и пошли на озеро рыбачить. А приключилось с ними вот что. Пришли вечером, развесили сеть по берегу на суховень, а сами у костра стали ночь коротать, пироги поедать да брагой запивать. Ночь темная, озеро страшное, всякие про него старики бают. Места здесь привольные, богатые дичью, а всякий добрый охотник – обходит его стороной. А не обойдет – в трех соснах заплутает и чуть живой выберется. То-то…Сидят мужики, оглянуться боятся. И вдруг слышат голос не то сверху, не то из озера: «Раз-вязать?» Молчат - ни живы, ни мертвы. А голос еще: «Развязать?» И третий раз пуще прежнего: «Развязать, что ли?» Тогда один мужик, что был похрабрее, еле слышно сказал: «Ну, развяжи».Прошла долгая ночь, головы у всех тяжелые – не выспались. Решили закинуть сеть и половить рыбки. Пришли к сети… а ее нет. На кустах одни нитки висят, а узелки все развязаны. Горюют мужики, делать нечего. Ни рыбы, ни сети, как возвращаться домой? Наступила следующая ночь, темнее прежней. Одна радость – пироги и бражка еще остались. Сидят горе-рыбаки на берегу у костра, и вдруг в глухую полночь, когда все звери и птицы спят, слышат прежний голос: «Завязать?» Опять языки у мужиков присохли во рту. «Завязать, что ли?» И вчерашний мужичок-храбрец снова промолвил: «Ну, завяжи», а неведомый голос добавил: «Завяжу! Только больше здесь не рыбачить!»Встали рыбаки утром, а сеть на старом месте висит – целехонька, будто и не было с ней ничего. Доели пироги, допили бражку, смотали сеть и ушли домой. С той поры они один мужик и близко не подходит к озеру, а уж о бабах и говорить нечего.Есть еще одна быль… Говорят, озеро очень глубокое. Как-то раз жители близлежащих деревень попытались измерить его глубину. Свили веревку в 100 сажень, опустили вниз – дна не достали. Стали вытаскивать веревку, кто-то ее не отпускает. Тянули, тянули – оборвали.Озеро рыбное, но рыбаки раньше никогда на нем не рыбачили: боялись. Раз – как говорит легенда – рыбаки из деревни Булатовская все же выехали порыбачить. Закинули сеть, стали тянуть. Все идет как по маслу. Видна уже мотня, а в ней рыбы видимо-невидимо. Когда стали рыбу брать руками, она вдруг превратилась в конский помет.В озере, по свидетельству очевидцев, живет огромная рыба, перевертывает лодки и топит людей. Говорят, что это все черти шутят над народом, поэтому озеро, мол, и назвали «Ад».Вниз по Каме от с. Кай, чуть в стороне, есть высокая гора, сплошь покрытая столетними соснами. Она омывается двумя речками – Пыелкой и другой – безымянной. То есть гора представляет собой своеобразный остров.Однажды рыбаки из окрестных деревень ставили здесь по весне «фитили» (местное название рыболовных приспособлений) и другие снасти. Запоздали, и им пришлось заночевать у подножия горы. Ночью рыбаков разбудили жуткие звуки, несшиеся с вершины. Там кто-то плакал, ржал, как жеребенок, хохотал, аукал и ухал. Рыбаки в страхе убежали от этих мест, побросав снасти, лодки и котомки. Только утром они решили вернуться на место ночлега. Здесь они увидели полный погром. Котомки растерзаны, хлеб и другие продукты исчезли, лодок нет. Только через несколько дней лодки нашлись за 40 километров внизу.С тех пор стали называть эту гору Чертовым Городищем. Редкий смельчак в одиночку отважится проезжать близ горы. Мужики, ездившие за сеном, утверждали, что в ночь под Рождество на вершине горы светились костры, какие-то тени поднимались до небес, шум и треск разносились за десятки верст вокруг.Автор - ХиНа.

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