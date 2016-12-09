Лепрекон

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 06:07

Причина: Стилистика автора сохранена.

Ранега Просмотров: 233 Комментарии: 2 +6 Сегодня, 06:07 by

Это место мне понравилось сразу: чистенький посёлок недалеко от города, добротный дом, не слишком большой, но какой-то уютный… Большой участок, огороженный аккуратным штакетником, с живописным заросшим садом, небольшим огородиком, маленьким прудиком, затейливой альпийской горкой, с каменными мощеными дорожками… Немного портила идеальную картину свалка из битого кирпича и ржавых железяк позади дома, но ее можно убрать и разбить цветник… В общем, райское место.Казалось немного странным, что цена за все это великолепие была более чем низкой и вполне для меня подъёмной. Но риелтор вполне логично объяснил такую странность тем, что хозяин уезжает на ПМЖ в другую страну и хочет продать дом как можно быстрее.И вот, после двух недель улаживания всех необходимых формальностей, в конце мая мы наконец переехали и стали обживаться. Мы – это я и мои восьмилетние сыновья-двойняшки Саша и Боря.Пару раз в неделю я ездила в город на работу, в остальное время работала из дома на удалённом доступе, благо современные интернет-технологии это позволяют, а по вечерам, когда дети ложились спать, пропадала в маленькой комнатке-мастерской – придумывала и создавала миниатюрных кукол, которых потом успешно продавала также через интернет.Мои сыновья очень скоро после переезда подружились с шестилетним Лёвой, жившем рядом по соседству – между нашими участками был только невысокий – перешагнуть можно – деревянный заборчик. А летом, когда все вокруг заросло буйной зеленью, этот заборчик скрылся за высокой травой, отчего казалось, что на два дома у нас один огромный почти бескрайний сад.Сосед Олег – отец Лёвы – был хорош собой, умён, без вредных привычек. И один. Что случилось с матерью Лёвы, я не знала. Пыталась аккуратно и ненавязчиво расспросить его, но мальчишка недоумённо хлопал ресницами и пожимал плечами – свою маму он совсем не помнил.Вполне естественно, Олег меня заинтересовал. Я нормальная молодая 30-летняя женщина, не дура и не уродина, разведена; он тоже вполне положительный и не обременен семейными узами. Не то чтобы я хотела снова выйти замуж – нет, я превосходно себя чувствовала в своем свободном статусе и не стремилась ничего менять. Но не имела ничего против капельки романтики в своей повседневной жизни.В общем, как-то очень плавно наши отношения из просто соседских превратились в приятельские, а потом и в еще более близкие, незаметно мы стали почти все свободное время проводить все вместе – мы и дети. Олег был спокойным и добрым, мягко, не повышая голоса, журил детвору за мелкие проказы и шалости, играл с мальчишками в футбол и учил делать кормушки для птиц. Мои сыновья души в нём не чаяли. Лёва же тянулся ко мне всей душой, замирал, когда я гладила его по спутавшейся шевелюре и то и дело заглядывал мне в глаза в ожидании одобрения и похвалы.Однажды майским воскресным утром, когда дети еще спали, я стояла у окна в кухне, пила кофе и смотрела на соседний участок, наблюдая за Олегом, который делал зарядку на свежем воздухе. Вот он закончил свои упражнения, обтер лицо полотенцем, но, вместо того, чтобы пойти в дом, пошел в дальнюю часть сада, где заросли смородины, малины и крыжовника образовали непроходимую чащу с десяток квадратных метров.Когда Олег улегся на траву и по-пластунски полез в узкий просвет между кустами, я чуть не рассмеялась во весь голос, до того это комично выглядело. Обратно он вылез спустя минут 20, когда я уже начала волноваться. Как ни в чём не бывало он встал, отряхнулся от травинок и пошел к дому.Потом началась обычная круговерть выходного дня… О странном поведении Олега я вспомнила только поздно вечером.На следующее утро я снова наблюдала картину, как сосед после зарядки нырнул в заросли, на этот раз ненадолго, минут на пять, не больше.Когда он уехал на работу, я отправилась в его сад и полезла под кусты. В конце концов, надо же узнать, что там такого интересного.В зарослях не оказалось ничего, что можно было бы рассматривать. Обычные ветки, влажная земля, чуть присыпанная прелыми листьями.Основательно поцарапавшись, я вылезла обратно, недоумевая о причинах поведения соседа.Утренние часы следующих дней проходили по тому же сценарию. По утрам Олег после зарядки обязательно исчезал в кустах, а я за ним наблюдала. Потом он уезжал на работу.По вечерам я по-прежнему занималась своими куклами. Последнее время я очень увлеклась фольклором Ирландии и задумала создать серию лепреконов. Все необходимые материалы для этого были постепенно закуплены, и я с упоением отдавалась своему любимому занятию – лепила и запекала маленькие лица и крошечные ладошки и ступни, вертела из проволоки каркасы для тел, шила и вязала одежду, тачала башмачки из тонкой кожи…В субботу Олег предложил устроить пикник в саду с шашлыком. Мальчишки обрадовались, деловито помогали заряжать мангал, и даже, войдя в раж, пока дрова перегорали, очистили часть сада от упавших веточек и остатков прошлогодней листвы. Я поглядывала на них из окна кухни. Вот Саша полез в заросли кустов, потом вылез, побежал к Боре, что-то ему сказал, и они уже вместе исчезли под ветками. Я с улыбкой наблюдала за происходящим, пока не увидела, что Олег не пускает Лёву в эти заросли. Почему? Почему моим сыновьям туда можно залезть, а его сыну нельзя?Пока я из кухни сверлила взглядом Олега, пытаясь унять раздражение, мои двойняшки как ни в чём не бывало выбрались из зарослей и наперегонки помчались к мангалу. Я шумно выдохнула, усмехнулась, обозвала себя параноиком и клушей и продолжила нарезать хлеб к столу.В последующие дни я, когда была дома, с удивлением замечала, что моих сыновей как магнитом тянет к этим кустам. Они через каждые час-два заныривали в лаз на несколько минут, всегда вдвоём. Лёва почему-то этого не замечал и спокойно продолжал играть в саду, не обращая внимания на отсутствие товарищей.Когда я спросила своих мальчишек, зачем они туда заползают, они как-то стушевались, покраснели и нехотя сказали, что они играют в шпионов, и там секретный штаб. И я успокоилась – обычные мальчишечьи игры.К началу июня я разместила в своем блоге предложение приобрести первых кукол из моей серии лепреконов – четыре были полностью готовы найти своих хозяев, на подходе были еще восемь. Несмотря на достаточно высокую цену изделий покупатели нашлись мгновенно, пришлось даже устроить аукцион. Уверенную победу одержал один из новых друзей моего блога – за все двенадцать кукол серии он предложил такую сумму, от которой я просто не могла отказаться. Получив задаток, я всю неделю по полночи проводила в мастерской, завершая придуманные образы. Я была настолько увлечена, что лепреконы мне стали сниться. Не как куклы, а как живые существа, которые могут ходить и бегать, говорить и смеяться, качать головой и грозить пальцем.Сначала эти сны меня забавляли. До тех пор, пока один из лепреконов в моем сне не разозлился и не укусил меня за палец. Во сне я видела кровь и чувствовала боль.На следующий день после этого сна я, как обычно, готовила обед, нарезала овощи на борщ, когда увидела в окно, что Саша и Боря направляются к тем самым кустам. Неожиданно для себя я очень испугалась. Изнутри поднималось какое-то внутреннее убеждение, что нужно их остановить, они не должны туда залезать. Но только я набрала побольше воздуха в лёгкие, чтобы позвать сыновей, как странным образом нож полоснул меня по указательному пальцу левой руки, и сразу же хлынула кровь, заливая и стол и капусту на доске. Я ойкнула и бросилась к аптечке. Перебинтовав палец, я вернулась к столу с капустой и, снова взглянув в окно, увидела, что мальчишки вылезают из зарослей. Стоит ли говорить, что пострадал тот самый палец, который укусил лепрекон в моем сне?Потом сны стали мучительными. Самый вредный гном, который меня тогда укусил, запрыгивал мне на плечо и по очереди вырывал из моей головы волосинки, стряхнуть его с себя никак не получалось. Я всю ночь как волчок крутилась в кровати – об этом говорила скомканная сбившаяся в угол простыня, но так и не проснулась. Или же, также сидя то на одном плече, то на другом, он тыкал острой зубочисткой мне в лицо, отчего оно чесалось – после этого сна я утром обнаружила на щеках следы от ногтей.Последствия этих снов были более чем неприятными, причём обнаруживались именно в тот момент, когда я собиралась помешать своим детям лезть в кустарник. То волосы вдруг сыпались с головы, то один за другим на лице вылезали мерзкие зудящие прыщи.А Олег, казалось, ничего не замечал. В те редкие часы, когда мы оставались вдвоём, отправляя детей посмотреть мультики или поиграть в компьютер, он как ни в чём не бывало открывал бутылочку хорошего вина и рассыпался в комплиментах. А когда однажды, слегка захмелев, я прямо спросила, зачем он каждое утро заползает под кусты, он, улыбаясь, рассказал, что по древним народным преданиям малина дарит здоровье, крыжовник силу, а смородина красоту, кусты в саду так удачно растут, вот он и проводит эксперимент. Правда, когда я заявила, что тоже хочу быть здоровой, сильной и красивой, он, чуть смутившись, заявил, что эти особенности кустов действуют только на мужчин, для женщин они бесполезны.После этого разговора мои сны стали кошмарами. Маленькие лепреконы острыми зубками выгрызали в моем теле кровавые тоннели и ползали по ним, впиваясь цепкими коготками в сплетения мышц и тканей.Но сны снами, а заказ выполнять надо в срок. Я практически перестала спать, желудок болел от неимоверного количества кофе, покрасневшие глаза слезились и были как будто засыпаны песком.Осталось доработать три куклы. Их образы никак не прорисовывались. Те роли, что я придумала для них раньше, мне уже не нравились, хотелось чего-то другого. Ладно… попробуем…Механически наклеивая волосок к волоску рыжую бороду на лицо уже одетой куклы, я раздумывала над характером создаваемого персонажа. Характер – это, в первую очередь, выражение лица. И то лицо, которое создавалось моими руками, мне кого-то напоминало и одновременно категорически не нравилось. Кто это? Настолько сильное чувство неприязни у меня может вызывать только один человек – мой бывший муж. Но лицо нового лепрекона совсем не похоже на отца моих детей.Промучившись два вечера с этой куклой, я решила ее отложить и сначала доделать остальных. Работа над этой парочкой, вопреки моим опасениям, оказалась совсем не такой трудной, как над их предшественником. И, на мой взгляд, они оба получились самыми удачными из всей серии.В ночь после этих двух кукол мне приснился самый ужасный кошмар за всю мою жизнь. Я плыла на лодке по реке из крови, в этой же лодке сидели лепреконы и раскачивали ее из стороны в сторону. Лодка перевернулась, я упала в кровь и стала захлёбываться, а лепреконы, звонко вереща, пытались меня утопить.Проснувшись в холодном поту и отдышавшись, я посмотрела на часы в телефоне. 4-30 утра. Больше не усну. Я встала, выпила кофе и решила пойти поработать над последней куклой. Идя в мастерскую мимо детской, я машинально посмотрела в комнату. Кровати мальчишек были пусты…Дальнейшие события я помню смутно. Бегала по комнатам, плакала и кричала, звала сыновей до хрипоты. Побежала к соседям, звонила в полицию. Все жители нашего посёлка как один поднялись на поиски. Водолазы обшарили пруд. Моих мальчиков нигде не было. И мне незачем стало жить.Всё это нелёгкое время Олег и Лёва неотлучно находились рядом со мной, поддерживали как могли. Если бы не они, я бы, скорее всего, не смогла пережить своё горе.Спустя два месяца после пропажи мальчиков Олег предложил мне выйти за него. Я колебалась, но однажды Лёва назвал меня мамой, и это всё решило. Ни на секунду не переставая думать о своих сыновьях, я отчётливо понимала, что с каждым днём надежд на их благополучное возвращение домой всё меньше.Прошло лето. Лёва пошёл в школу, заботы о первокласснике почти полностью были на мне. В середине сентября мне пришло сообщение от покупателя кукольной серии. Он мягко интересовался, когда же покупка окажется у него. Из-за произошедшей трагедии я совсем забросила кукол, даже не заходила в мастерскую. И вот пришлось зайти. Доделаю оставшуюся куклу, отправлю посылку, и навсегда забуду о лепреконах.В мастерской всё было так же, как в тот вечер перед исчезновением мальчиков. Готовые куклы были сложены в одну коробку. Я не стала ее открывать, смотреть на них было неприятно.Взяла незавершённую куклу и стала всматриваться в черты маленького лица. Кого же он мне напоминает? Так и не определив этого, я занялась пошивом шляпы из болотно-зеленого фетра. На шляпу ушёл час. Еще полтора часа я занималась маленькой арфой – почему-то именно её захотелось вложить в руки гнома.Всё готово. Завтра можно отправлять посылку.Отправила. Получил. Перечислил оставшуюся сумму и написал в блоге большой восторженный комментарий. К комментарию приложены фотографии лепреконов. Рассматривая их, я замерла. Те две куклы, которые я сделала накануне пропажи моих сыновей, были очень похожи… на них… на моих Сашеньку и Бореньку… Да, бороды… Если их убрать – как будто портретные куклы. У одного на бровке чуть заметный шрамик-трещинка, как у Бори – ему было три года, упал с качелей. У другого едва видное тёмное пятнышко на переносице – у Саши в этом месте родинка. Но моё смятение от фотографий этих кукол сменилось ужасом, когда я увидела фото лепрекона, которого я доделала последним. Наконец я поняла, кого он мне напоминал.Олега.Задыхаясь, я выскочила из дома, ноги сами понесли меня к кустарнику. Я упала на пожелтевшую траву и поползла внутрь зарослей. Там по-прежнему не было ничего примечательного, кроме, разве что, небольшого насыпанного холмика темной свежей земли. Я с остервенением начала разгребать руками эту землю, захлебываясь слезами. Выкопала большую коробку. Со стоном откинула крышку.В ней было два лепрекона – те самые куклы, похожие на моих сыновей. И еще какой-то мусор, волосы, сухие, похожие на куриные, косточки, моток чёрных ниток с воткнутыми иголками…Я завыла, в одну секунду выбралась из кустов и бросилась к соседскому дому.Олег был там. Стоял в кухне с ножом в руке и серьезно смотрел на меня.- Почему? Почему ты это сделал? Где мои дети? – заорала я.- Какая разница, где ТВОИ дети – спокойно сказал он. – МОЙ сын здесь. Я думал, ты будешь ему хорошей матерью.Он поднял руку с ножом и провёл лезвием по лицу. Отбросил нож и ставшими вдруг скрюченными пальцами с длинными ногтями начал снимать с лица кожу, как маску. Постепенно из-под кожи появился подбородок, покрытый рыжей бородой… длинный крючковатый нос… злобные колючие глазки… заостренные кверху уши…Я попятилась к выходу, пытаясь достать из джинсов телефон, но он вдруг прыгнул, схватил меня за плечи и толкнул в комнату. Откуда-то в его … руках?.. нет, лапах! – появилась небольшая арфа, когти паукообразно перебирали струны.Я хотела броситься на него, выцарапать ненавистные глаза… но арфа убаюкивала… Я безвольно легла на пол, свернулась калачиком и закрыла глаза……Последние три года я живу в этой комнате. Здесь уютно и удобно. Четыре раза в день мне приносят на подносе еду. Она, конечно, не такая вкусная, как я готовила раньше, но в общем терпимо.Печенье я не ем – прячу под подушку, а потом угощаю своих сыночков, иногда они по ночам приходят ко мне в гости. Они – и Сашенька, и Боренька – такие красивые. Им очень идет зелёный цвет.Недавно они по секрету сказали, что скоро мы снова будем жить все вместе, только для этого мне нужно зелёное платье, и обещали его принести. Я так жду!

Ключевые слова: Переезд дом сад куклы исчезновение авторская история

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