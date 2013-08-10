Каменный ребенок. Часть вторая

astrelez Просмотров: 857 Комментарии: 6 +7 Вчера, 11:58 by

Однако разбирательство пришлось отложить, так как на следующий день дедушка проснулся разбитый и уставший. Он снова посетовал на то, что плохо спал. Бабушка заметила, что дед выглядит как-то бледно, и порекомендовала ему остаться дома, но у дедушки были срочные дела, так что он проигнорировал бабушкин совет и ушел на работу. Бабушка же, закончив дела по дому, тоже пошла на работу. Ребенка она взяла с собой. По дороге она обдумывала, какое имя дать малышу. Ей нравились три имени: Мэчил, Хабырыс и Ньукулай. В этот раз на прием была очередь, она закончила работать далеко за полдень. Закончив прием и заполнив документы, бабушка помыла полы. Пока она мыла полы, ей пришло в голову, что женщина, которая приезжала к ней, сказала, что приглашала к матери малыша для родовспоможения шамана Боппая, но последний отказался ехать. Шамана этого, ее заклятого антагониста, она знала хорошо. Борьбу с ним она вела с самого первого дня, как приехала сюда. Шаман был хитер, на рожон он не лез, понимая, что с женой уполномоченного ОГПУ ему не совладать, но все делал исподтишка. Лечил больных, камлал по разным вопросам, в открытую советскую власть не склонял, но был человеком мутным, и только занятость мешала дедушке заняться этим вредным элементом.Недолго думая, бабушка оседлала Лошадку и поехала в урочище Тастах, где жил шаман. По пути она заехала к соседям и оставила у них ребенка, не рискуя больше возить его с собой, памятуя происшествие у старухи Бэлэнтэй. Шаман был дома, он сидел на завалинке и курил трубку. Бабушка подъехала к коновязи и привязала лошадь. Присев рядом, она так же раскурила трубку, какое-то время они пыхтели трубками и молчали. Шаман первым нарушил молчание:- Это не ребенок, поступи так, как посоветовала тебе Кыыл Бастах.«Имеющая звериную голову» - так звали старуху Бэлэнтэй за глаза, а шаман и в глаза. Однако бабушка была упертой женщиной, и она спросила, почему он так уверен в том, что говорит Кыыл Бастах, а не хочет сам взглянуть на ребенка.- Потому что я видел ту образину, что приходила сюда под видом бабушки ребенка и пыталась меня выманить в Хара Элю, чтобы там убить меня и съесть мою печень. Если бы порождению кошмара скормили мою печень, то он стал бы неуязвим для людей, а так ты можешь избавиться от него. Только тебе стоит поторопиться, потому что, когда он войдёт в свою силу, ты уже не сможешь остановить его.Сказав это, шаман выбил трубку и молча ушел в дом. Бабушка еще немного посидела на завалинке, докуривая трубку и размышляя о том, что ей наговорил шаман. Домой она вернулась раздраженная тем, что шаман не сказал ей ничего нового, и раздосадованная на то, что она показала ему свою слабость, прибегнув к его совету в своих личных делах.Дома она застала дедушку, который пожаловался на слабость и боли в животе. Бабушка осмотрела его, но не нашла никаких причин для обращения к городским докторам. Дедушка не стал ничего есть и скоро задремал. Бабушка, накормив ребенка, уложила его в люльку, оставшуюся еще со времен тойона. Затем она начала мыть посуду, устав, она присела у стола и незаметно задремала. Очнулась она от шороха. Не открывая глаз, бабушка прислушалась, не ребенок ли проснулся, но было тихо. Бабушка уже хотела было встать, как шорох, ее разбудивший, повторился. Не меняя положения тела, бабушка приоткрыла глаза и чуть не упала со стула, увидев, как младенец, которого она недавно уложила в люльку, крадется мимо стола в спальню. Оглянувшись, младенец убедился, что бабушка «спит», и скрылся за занавеской, отделявшей спальню от столовой. Немного выждав, бабушка подкралась на цыпочках к занавеске и одним глазом заглянула туда. От ужаса у нее зашевелились волосы на голове. Нечто похожее на старого карлика, с синюшной кожей и редкими волосами на голове, сидело на животе у дедушки и, что-то вытаскивая из живота у дедушки, пожирало это. Кровь стекала по рукам монстра, и оно облизывало его. Несмотря на испуг, бабушка не потеряла головы. Она быстро отошла назад и, сев на табурет у стола, зашевелилась, изображая, что только что проснулась. Она поправила платок и вполголоса сказала самой себе:- Ох, задремала, оказывается. Время-то уже далеко за полночь, а завтра рано вставать.С этими словами она встала и потянулась. Пока она потягивалась и зевала, прикрыв рот ладошкой, позади нее послышался шорох. Обернувшись, она вновь сказала как бы самой себе:- Мыши, что ли, появились, надо сказать ему, чтобы поставил мышеловку.Здесь она была уверена, что расслышала тихий смешок. Бабушка взяла свечу и заглянула к деду, он спокойно спал, и ничто не указывало на то, что несколько минут назад она видела здесь чудовище. Затем заглянула в люльку, младенец спал, откинув одеяло. Бабушка поправила одеяло, на мгновение ей почудился запах крови, но он улетучился быстрее, чем она смогла его распознать.На следующее утро всю ночь не смыкавшая глаз бабушка решила действовать. Она проводила на работу дедушку, который снова пожаловался ей на боли в животе. Затем отнесла ребенка к соседке и договорилась с ней, что заберет ребенка вечером. Сама она отправилась на работу. После окончания приема она запрягла Лошадку, а в переметную суму положила большой кусок кожи и веревку. Затем вернулась домой, зайдя к соседке, сказала ей, что ее вызвали к больному и она вынуждена отлучиться, приедет поздно ночью. Ребёнка возьмет с собой, так как муж один с ребенком не справится. Соседка предложила ей оставить ребенка у них, однако бабушка вежливо, но твердо отклонила предложение. Привязав ребенка к спине, она поспешила к озеру Тыллах.На озере она первым делом расстелила кусок кожи на берегу, затем завернула ребенка в него, стараясь, насколько это было возможно, не смотреть на него. Затем трясущимися руками обмотала сверток с ребенком веревкой и, сев в лодку, выгребла на середину озера. Там она остановилась. Взяла в руки сверток, ребенок что-то гулил, сердце у бабушки обливалось кровью, наконец, пересилив жалость, она разомкнула руки над водой. Сверток стремительно пошел ко дну, как будто был наполнен камнями. Едва только вода сомкнулась над ним, как сильный ветер прошелся по озеру, подняв с деревьев целую стаю воронья. Обливаясь холодным потом, бабушка поспешила к берегу. Бодрая Лошадка быстро доставила бабушку домой. По пути она придумывала, что ей сказать, когда муж спросит о том, где ребенок. Муж, судя по тому, что свет горел в окне, еще не ложился спать. Едва бабушка переступила порог, как дедушка, улыбаясь, сказал:- А вот и мама пришла, а мы маму потеряли, плачем и плачем.Бабушка не успела спросить, что это дедушка такое говорит, как дедушка подошел к люльке и достал оттуда младенца. Увидев младенца на руках у дедушки, бабушка упала в обморок. Когда бабушка пришла в себя, она лежала у себя в постели, а рядом сидел дедушка с мокрой тряпкой в руках. Прежде чем она что-то сказала, дедушка произнес:- Тебе нельзя так много работать. Уже на ногах не держишься. Не вставай. Поспи. Тебе надо отдохнуть.Бабушка не стала сопротивляться. Она даже поцеловала ребенка, когда дедушка принес его «сказать» спокойной ночи мамочке. Когда она наклонилась, чтобы поцеловать ребенка, он распахнул глаза и на нее уставились глаза чудовища, она вздрогнула и быстро отдала ребенка дедушке. Нужно ли говорить, что эту ночь бабушка не спала. Она все время бормотала про себя молитвы, которым ее когда-то научил поповский сын Вениамин, ее безвременно скончавшийся жених. Несколько раз за ночь она слышала шорох у себя под кроватью, но показаться ей на глаза чудовище не осмелилось. Утром, разбитая от бессонной ночи, она встала и, проводив мужа на работу, осмелилась заглянуть в люльку. Младенец крепко спал. Оставив его одного дома, бабушка оседала Лошадку и поскакала к шаману. Шаман, как и в первый ее приезд, сидел на завалинке и курил. В этот раз он заговорил сразу:- Глупая женщина, разве не было тебе сказано, что утопить злобное отродье можно только в полнолуние, когда лунная дорожка не даст чудовищу вернуться назад?- Ну что же теперь делать? Я видела, как оно что-то ело, доставая это из моего мужа. Оно знает, что я его видела, я боюсь его.- Говоришь, оно ело что-то? Дело зашло далеко. Единственное, чем питается этот монстр, - это печень человека. Если оно добралось до твоего мужа, то дело плохо. Если бы оно было голодным, с ним было бы легко справиться, а теперь, боюсь, у нас нет выбора. Есть только одно средство, как избавиться от порождения бездны. Но ты должна будешь заплатить.- Что ты хочешь?- Если все получится, ты и твой муж должны будете отсюда уехать.- С чего это ради?- Решай, не тяни, времени у тебя мало, еще меньше его у твоего мужа…При других обстоятельствах, может быть, бабушка и уперлась бы, но страх за дедушку перевесил все, и она коротко кивнула головой. Шаман выбил трубку и сказал ей:- Завтра в полночь приезжай с ребенком в Хара Элю, одна. Сегодня ночью не спи, сиди у колыбели и смотри, чтобы отродье не сбежало.Продолжение следует...

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