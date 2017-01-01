Каменный ребенок

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 05:09

Причина: Стилистика автора сохранена.

astrelez Просмотров: 87 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 05:09 by

С милым рай и в шалаше, эту пословицу бабушка по-настоящему оценила в деревне Орто, куда дедушку послали уполномоченным местного отдела ОГПУ. Почетная ссылка была связана с тем, что дедушка наотрез отказался разводиться с бабушкой, на что ему намекал его начальник в столичном главке. Иметь жену с подозрительным прошлым и к тому же с родственниками за границей (тетушка Дэбдэй, которая по слухам эмигрировала из Японии в Америку), это было, конечно, рискованно, но дедушка написал в объяснительной, что жена политически подкована, открыла глаза на несправедливость капиталистического строя еще при империализме и, выйдя замуж за него, порвала все связи с родными. Из всего этого правдой было только то, что после замужества родственники сами отвернулись от бабушки. Однако никакие бумажки не помогли ему, и он был отправлен в ссылку в глухую деревню, которая хоть и была районным центром, на самом деле ничем не отличалась от других деревень в районе. Когда свежеиспеченный уполномоченный ОГПУ прибыл на место службы, то обнаружилось, что предыдущий уполномоченный был холостяком и проживал в той же избе, где располагалась комендатура. Из предложенных для проживания мест дедушка выбрал бывшую усадьбу местного богача, дальнего родственника бабушки, по матери, тойона Бадырана. Сам тойон после революции бежал в Китай. Пока дед изучал фронт работы, бабушка вливалась в местную жизнь. Обзаводилась хозяйством и налаживала общественные связи с местными жителями. Вскоре она получила назначение на должность фельдшера в местную амбулаторию, так как в районе был дефицит медицинских работников. В связи с новой работой бабушке приходилось много ездить. Для поездок ей выделили смирную лошадку по кличке «Лошадка».Как-то поздним вечером, когда бабушка заканчивала приготовления к завтрашнему приему больных, в медпункт зашла женщина. Она спросила доктора, бабушка ответила, что она доктор, и что случилось. В ответ женщина рассказала, что она и ее дочь из села Куобахтаах, что в пятидесяти километрах от Орто, ее дочь рожает, но ребенок отказывается выходить, что шаман Боппай, которого они пригласили, отказался им помогать. Тогда они поехали к бабушке, но в пути им пришлось остановится, так как роженице стало совсем худо. Теперь последней надеждой был только врач. Одеваясь в дорогу и собирая необходимый инструмент, бабушка не упустила случая, чтобы прочитать лекцию о вреде шаманства и религиозной слепоте народа в целом и посетительницы в частности. По пути бабушка заехала домой и попросила соседку передать мужу, что она уехала принимать роды и будет только завтра. Ехать пришлось долго, почти час провела бабушка в седле. В кромешной осенней тьме бабушка не нашла бы дорогу, если бы с ней не было провожатой. Женщина уверенно ехала впереди бабушки, и по каким-то ей одной известным приметам находила дорогу в лесу. Наконец они приехали.В балагане было пусто и чисто, это удивило бабушку, но особо размышлять времени не было, так как на лавке лежала и стонала молодая женщина. Почти три часа провозилась бабушка с осложненными родами, но, в конце концов, все закончилось хорошо, и на свет появился здоровый пухлый младенец, мальчик. Бабушка обтерла его влажной тряпкой и, завернув в меховое одеяло, хотела подать матери, но та была совсем без сил. Прибрав все и положив ребенка на лавку рядом с матерью, бабушка выпила чаю с матерью роженицы и вскоре легла спать, предупредив женщину, чтобы она ее разбудила если что.Проснулась бабушка поздно, когда солнечный луч, прокравшись сквозь грязное окошко, попал ей в глаз. Бабушка не сразу сообразила, где она. Затем, вспомнив, она огляделась и увидела, что младенец лежит на лавке, а женщин не видно. Осмотрев ребенка, который крепко спал, бабушка вышла на улицу, полагая, что женщины заняты приготовлениями к отъезду, однако на улице никого не было. Еще больше смутило бабушку то, что она поняла, где находится. Это было урочище Хара Элю – Черная смерть. Почти три десятка лет назад здесь был большой сайылык – летняя дача местного богача Бадырана. Тогда бушевала эпидемия черной оспы – хара элю, богач пытался отсидеться в урочище, но смерть пришла и сюда. Боявшийся смерти тойон, призвал шамана Сюс Харах, который в обмен на некую услугу остановил распространение оспы в урочище. Что за услугу оказал Бадыран шаману, было покрыто тайной. Известно только, что в свою усадьбу вернулся тойон один, с тремя слугами. А выезжали на сайлык почти три десятка слуг, жена тойона и трое его детей. Шепотом передавали из уст в уста, что Стоглазый шаман принёс человеческие жертвы, чтобы остановить болезнь. Как-бы то ни было, но больше тойон в свое некогда любимое урочище не приезжал. Он больше не женился, жил один с тремя слугами и после революции бежал в Китай.Заброшенные здания усадьбы постепенно ветшали. Местные жители поговаривали, что здесь нечисто, и были даже смельчаки, которые видели здесь души невинно убиенных людей, которые превратились в юёр – злых духов. Ничего не понимающая бабушка громко окликнула женщин, но никто ей не отозвался. Она немного побродила по усадьбе, но, поняв, что здесь никого нет, приняла решение вернуться домой. Ребенок по-прежнему крепко спал и даже не проснулся, когда бабушка, завернув его поплотнее в одеяльце, привязала к спине и поехала в направлении дома. Лошадка быстро домчала бабушку домой. Дедушка был дома, она рассказала ему о своем приключении. Ребенка было решено пока оставить у себя. Этому решению бабушка была рада, своих детей у них все еще не было, что глубоко печалило бабушку. Дедушка отправил нарочного в Куобахтаах, чтобы узнать про судьбу родителей малыша. Пока же бабушка накормила младенца из рожка тёплым коровьим молоком и взяла с собой на обход. Обходы бабушка совершала раз в неделю в рамках борьбы с антисанитарией и прививкой элементарных правил гигиены. Совершая обход, бабушка взяла за привычку помогать одиноким людям, вот и в этот раз она зашла к старухе Бэлэнтэй, чтобы помочь ей по дому. Еще на подходе к дому старухи младенец зашевелился за спиной у бабушки. Едва только бабушка переступила порог дома, как ребенок разразился такими криками, что хоть святых выноси. Ничего не понимающая бабушка распеленала малыша, он был сухой и, судя по животу, накормленный, однако не переставал громко плакать.- Кого это ты мне принесла? – подала голос старуха с лавки, на которой лежала укрытая меховой полостью. Так как младенец не собирался утихать, то рассказ о том, откуда взялся карапуз, пришлось вести под его аккомпанемент. Когда бабушка закончила, старуха откинула одеяло и села на лавке. Она попросила подать ей младенца. Бабушка хотела поднять младенца и неожиданно охнула, казалось, младенец прибавил в весе почти центнер. С огромным трудом ей удалось оторвать младенца от лавки, на которой он лежал. Ничего не понимающая бабушка медленно донесла извивающегося и от того еще более тяжелевшего младенца. Старуха неожиданно легко взяла младенца на руки. Попав на руки старухи, малыш присмирел и перестал плакать. Старуха что-то прошептала над младенцем и дунула на него, а затем вдруг резким движением развернула одеяльце. Бабушка вскрикнула готовая подхватить ребенка, но вместо ребенка, из одеяла выкатился огромный камень и с глухим стуком упал на земляной пол.- Я ведь просила у тебя младенца, а ты мне камень подсунула.Сказала старуха, разжигая свою трубку.- А с камнем ты должна поступить следующим образом. Завтра будет полная луна, ступай на озеро Тыллах, возьми лодку, выгреби на середину и брось камень в воду, но предварительно заверни его в кусок кожи и обвяжи крепко веревкой. Помни сделать это можно только в полнолуние. Ну, что стоишь, открыв рот, бери свой камень и ступай куда шла.Растерянная бабушка подняла камень и, завернув его в меховое одеяло, вышла на улицу. Только здесь осознание того, что произошло, дошло до бабушки, она хотела уже ворваться в дом и потребовать у старухи ребенка, но в тот же миг, что-то шевельнулось в кульке, бабушка отвернула край одеяла и не смогла сдержать слез. Ребенок был у нее на руках. Бормоча под нос ругательства в адрес старухи Бэлэнтэй, которая, по слухам, была несостоявшейся шаманкой, а попросту говоря, ведьмой, а потому и была одинокой, так как никто не хотел ей помогать. Бабушка вернулась домой. На следующее утро дедушка пожаловался, что он ночью плохо спал, ему снились кошмары и попросил бабушку не готовить больше на ночь харта, очень жирное блюдо. Бабушка, конечно же, кивнула головой и налила дедушке травяной чай для улучшения пищеварения. За завтраком дедушка сказал, что нарочный посланный в Куобахтаах за сведениями о родственниках малыша вернулся ни с чем, по словам местных жителей, все женщины в положении на местах, и никто никуда не уезжал.- Ну не приснилось же мне все! – в сердцах сказала бабушка. – И ребенок... откуда тогда взялся ребенок?- Да, - подытожил дедушка, - запутанное дело, будем разбираться.Продолжение следует.

Ключевые слова: Бабушка роды ребенок исчезновение камень авторская история

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