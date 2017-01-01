Книга проклятых. Часть 3

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 01:15

Причина: Стилистика автора сохранена

Марк Крам Просмотров: 207 Комментарии: 0 +4 Сегодня, 01:15 by

Это было колдовское заклинание, о котором я когда-то вычитал в одной из ветхих рукописей, хранящихся в университетской библиотеке. Тело охватила невольная дрожь, а я продолжал стоять, как вкопанный и рассматривать невинную вывеску, на которой была выведена дьявольская надпись.— Какого черта…Первые капли дождя упали перед самым моим носом. Нужно было немедленно где-нибудь укрыться, и я, спрятав руки в карманы куртки, поплелся к домику в конце улицы, по пути прокручивая в голове заклинание.Согнув руку в кулак, постучал в дверь и стал ждать. После недолгой паузы, послышались тяжелые шаги, щелчок засова, а затем дверь с дребезжанием отворилась. На пороге стоял сутулый коренастый старичок, с длинной серой бородкой, острым носом и густыми кустистыми бровями. Также я не мог не заметить заостренных ушей и большой мерзкой бородавки, красовавшейся точно на левой щеке. Одеждой ему служила красная рубашка, поверх которой был надет зеленый шерстяной костюм, на голове шляпа, из под которой пробивались черные лохматые волосы.— Что-то случилось, мальчик? — вопросил он низким, хриплым, студенистым голосом.— Эмм… извините, что потревожил. Я заблудился, а на улице идет дождь и…— Входи, конечно, входи. Погода нынче жуткая, кажется, намечается буря, — сказал старик, запирая за мной дверь. Он, ковыляя, направился к горевшему камину. Я снял куртку и повесил ее на стоявшую рядом вешалку.Комната, где я оказался, выглядела удивительно чистой и гармоничной, словно каждая вещь лежала на своем месте, и не было ничего лишнего, что могло бы помешать идеально созданной атмосфере уюта и умиротворения. Постеленный на полу красный коврик, расшитый узорами, вел к обеденному круглому столу. Огонь тихо потрескивал в камине, рядом с которым находилась кресло-качалка. Прямо напротив стола, на стене висела искусственная голова оленя. В заднем углу комнаты я увидел тяжеленный старинный сундук, и в голове почему-то возникла мысль, что в нем полно несметных сокровищ и драгоценных реликвий, но не монеты — нечто более ценное. Слева находилась поворотная лестница с забежными ступенями, следовавшими на чердак.Несмотря на мирную обстановку, сложившуюся в домике у старика, я чувствовал неизвестную тревогу и страх. Сумрачное помещение освещал лишь камин и четыре свечи, стоявшие на темном дубовом шкафу.«Пережду дождь и сразу уйду. Ни минуты дольше не останусь», — подумал я.От этих мыслей мне стало гораздо легче. Но только на секунду.Старик взял в руку кочергу и поворошил угли в камине.— Садись за стол, мальчик, скоро будем ужинать, — повелительным тоном бросил старик.Я прошел к столу и сел на один из поскрипывающих стульев с деревянными подлокотниками.— Как тебя зовут? — спросил он, не оборачиваясь.— Денис… а вас?Он еще немного повозился с камином, потом медленно положил кочергу на место и повернулся ко мне.— Я есть сущий, — старик мерзко ухмыльнулся, оскалив несколько выпирающих острых зубов.— Ну, класс, — пробубнил я себе под нос, ощущая смертный ужас от взгляда старика, освещаемого неровными бликами огня.Смеясь, он прошел к плите, на которой стоял чайник, снова вставая ко мне спиной.— Скажи, Денис, ты крещеный? — неожиданно задал вопрос старик, замерев на месте, словно в ожидании ответа.— Д-да, — неуверенно ответил я, пожалев о том, что вообще решил заглянуть в этот чертов дом.Старик резко повернулся ко мне с перекошенным от злости лицом, выпученными глазами, держа в руках горячий чайник, и дико вскричал:— Зачем же ты занимаешься этими делами, мальчик?! Почему так старательно ищешь нас?! Разве тебе не говорили, что любопытство карается болью?!— Я… я вас не понимаю. Что вы имеете в виду? Кто вы такой? — глядя расширенными глазами на чайник, из носика которого поднимался пар, я как можно сильнее прижался к спинке стула. Старик коварно улыбнулся, не отвечая на мой вопрос. Он налил в обе чашки горячий чай и присел на другой стул.— Детские души так наивны и чисты. С возрастом вы становитесь только хуже, лезете, куда не надо, точно свиньи ныряете в грязь, даже завлекать вас не нужно. Вы сами идете, сами находите дорогу из черепов и пополняете ее своим черепом. Хочешь, я покажу тебе кое-что, а потом попьем чай? — старик сомкнул ладони вместе. Я в отчаянии посмотрел в сторону входной двери.— Тебе еще рано уходить, — словно прочитав мои мысли, сказал он. — Ты еще не увидел самого интересного.— Что не увидел? — с опаской спросил я, тяжело сглотнув. Глаза нервно искали подручные средства для защиты, или другие варианты отступления, но их просто не существовало. Старик зловеще ухмыльнулся, указав костлявым волосатым пальцем в центр стола, где лежало серебряное блюдо.— Смотри.Поначалу я видел только свое отражение, но постепенно дно тарелки стало искажаться, приобретая форму человеческих лиц, в свете полыхающего пламени. Картинка сменилась на довольно знакомую мне комнату, в которой на кровати лежал молодой парень, потягивающий банку пива. Он беззаботно листал спортивный журнал и не подозревал о том, что кто-то следит за ним, продолжая свое увлечение, иногда прерывался, чтобы проверить время на настенных часах. Я не верил своим глазам, старик же с довольным прищуром наблюдал за моей реакцией, потешаясь, как ребенок.— Андрюха! — крикнул я, узнав в парне своего лучшего друга, но тот даже не пошевелился.Я предпринял еще пару попыток достучаться до Андрея, но они не принесли должного результата, и я замолчал, с интересом наблюдая, что будет дальше. На полу валялись пустые бутылки и скомканный пиджак. Мятые брюки неаккуратно сложены на кресле. Я, словно смотрел на него через камеру видеонаблюдения, хотя качество было значительно лучше.— Господи, сколько же ты выпил? — пробормотал я себе под нос, внимательно изучая помещение, в котором отдыхал Андрей. — Ну и срач, конечно.Опустошив последнюю банку, он бросил ее на пол рядом с остальными, при этом громко рыгнув.— И зачем вы мне показываете это? — оторвавшись от экрана, обратился я к старику.— Смотри, — кратко произнес он, щелкнув двумя волосатыми пальцами.Раздался звонок в дверь. Андрей встал с кровати и неторопливо вышел из комнаты. Через пару минут он вернулся в сопровождении гостя. Вторым человеком, появившимся в кадре, оказался Дима.— Так что произошло, чувак? — услышал голос Андрея, доходивший до меня, словно из бочки.— Не знаю. Он не отвечает на звонки. И дома его тоже нет. Соседи сказали, что он еще не приходил. Мне кажется, что-то стряслось. Я уверен, это все из нашей проделки. Андрей, ведь с самого начала было известно, что просто так нас не отпустят! — возбуждено прощебетал Димон.Его бледно-серое измученное лицо выражало крайнюю тревогу.— Че ты кудахчешь, как цыпленок? Ден, наверное, решил прогуляться, а ты уже нагнал паники. Мой тебе совет, братан, успокойся. Иди, выспись, что ли, выглядишь неважно.— Я нормальный! И хватит уже делать вид, что все в порядке, когда ни черта не в порядке! Ден пропал, и мы больше не можем отрицать тот факт, что всем нам крышка! Это зло, что мы выпустили, достаточно было открыть книгу на нужной странице и теперь неведомое нависло над нами. Я его чувствую всей кожей. Это проклятие, Андрей, мать твою, проклятие! Как же ты не понимаешь?! Оно где-то рядом, возможно, даже Дена уже нет в живых! — Дима подошел к окну и посмотрел на небо, затем, словно встретившись взглядом с чем-то неизвестным, быстрым движением руки задернул занавеску и отдалился от нее на значительное расстояние.Его растерянные глаза блуждали по комнате, словно он что-то потерял и пытался найти.— Стоп, нам всем нужно немедленно успокоиться. Ты говоришь, что Дена нет в квартире?— Да, — вяло кивнул Дима.— Может быть, он у своего поставщика. Точно! Я уверен, малыш Кроули сейчас заказывает очередной комплект магического геморроя. Ты случаем не знаешь, где лавка этого засранца? — Андрей сузил глаза и подозрительно посмотрел на Диму, который, поглощённый внутренними мыслями, не слушал его вопросов. — Чувак?— Я видел драконов, — полушепотом вымолвил парень.— Чего?— Я-я-я видел гребаных драконов, — снова повторил он, испугано поворачиваясь к окну.Андрей в нетерпении выжидал, когда Дима заговорит, но больше слов не последовало.— Обычно такие высказывания, Димон, требуют конкретики. Понимаешь, о чем я?Дима молчал, собираясь с мыслями, но через минуту начал свой рассказ, крепко сжимая руками трясущиеся колени:— Сегодня утром я увидел что-то громадное, передвигающееся в небе. Я не смог точно определить, что это, оно скрылось в облаках, но успел рассмотреть черный хвост, покрытый какими-то шипами. Тогда я принял это за игру разума, но мне все больше и больше кажется, что я вижу их — этих чертовых жутких тварей. Они повсюду! Готов поклясться чем угодно, я видел одного только что в окне! — его вдруг передернуло от одного лишь воспоминания о встрече с крылатой тварью, парящей во мраке безликой ночи. — Нужно что-то немедленно делать, пока они не достали нас! Андрюха, рано или поздно они узнают, что мы здесь и придут. Нужно валить отсюда, немедленно!— Куда валить? Если верить твоим бредням, они сейчас там — на улице, и выйти из дома для нас равноценно самоубийству. Поэтому надо успокоиться и принять правильное решение, иначе я сам свихнусь.— Надо вызвать копов, — с надеждой в голосе предложил Дима.— Совсем крыша поехала?!— Тогда что нам делать, Андрей? Ты понимаешь, что мы находимся в дерьме? В полном дерьме! В таком глубоком месте, что можно захлебнуться! Ты понимаешь это?! Я вижу какую-то херню, которой просто не может быть! Но знаешь, что самое отвратительное? — Дима встал с кресла, направляясь к Андрею. — Нам никто не может помочь! Мы совсем одни, Ден мертв и скоро умрем мы!— Заткнись! Слышишь, закрой свою пасть, или я заткну ее за тебя! — сердито вскричал Андрей, угрожающе сжав кулаки.Дима остановился, опешив от такой реакции друга, который всерьез был готов ударить его, но приготовился к драке. Обстановка накалилась тем, что в комнате заморгал свет. Лампочка на потолке включалась и выключалась, словно боролась с невидимым противником, пытавшимся погрузить все во тьму.— Какого черта здесь творится? — недоуменный странным феноменом, Андрей подошел к выключателю и несколько раз нажал на кнопку. Свет продолжал мигать с невероятной частотой. Занавески метались в разные стороны. Что-то с неудержимой жестокостью принялось рвать их на части. Стремительно ворвавшийся ледяной порыв ветра, распахнул окно настежь, впуская внутрь ночь и темных омерзительных тварей, обитавших в ее бесконечных сумерках. Ветер резвился, кружа по комнате и сокрушая все на своем пути, переворачивая столик и мебель. С громким шумом на пол упал шкаф, чуть не придавив Диму, который с невыразимым ужасом глядел на хаос, совершаемый незримыми, чужеродными пришельцами. Что-то схватило его и с чудовищной силой подняло вверх. Комнату наполнил оглушительный, басистый, мужской смех. Стены тряслись и трещали. Слепая тьма окутала помещение, и Андрей, беспорядочно водя руками, на ощупь пытался отыскать выход. Но его словно не было. Дверь исчезла. Их окружали только голые стены. Они оказались в ловушке. Взаперти.Я наблюдал за друзьями, отчаянно боровшимися с могущественным противником, и чувствовал, как вместе с их жизнями постепенно угасает моя. Я был бессилен что-либо сделать.— Остановите это! Пожалуйста, это я виноват! Я! Зачем вы это делаете?! Не убивайте их, я сделаю все! Я сделаю все, чертов ты ублюдок! — конечно, мои слова не могли разжалобить старика или заставить его прекратить изуверства, творившиеся с моими друзьями.Я слышал их надрывные и испуганные крики. Видел жалкие попытки выбраться живыми, и каждая секунда отдавалась невыносимой болью в моей груди. Сердце билось так, словно стремилось на помощь.— Смотри, — раздался низкий голос.Старик с упоением наслаждался моими терзаниями. На лице сияла зверская ухмылка самого настоящего садиста, но он был куда опасней. Эта нечеловеческая жажда крови поразили меня настолько, что было страшно представить, что за существо сидело передо мной.— Димон, держись! Дай мне руку, я попробую тебя опустить на землю! — стараясь перекричать вакханалию и оголтелый свист ветра, Андрей протянул руку Диме.— Я не могу пошевелиться! — истошно завопил парень, держась в воздухе прямо над потолком. — Не могу ничего сделать! Господи, что это?!— Я попробую до тебя дотянуться! Мы выберемся отсюда, слышишь?! Я сейчас!Он осматривался по сторонам в поисках стула, или другого уцелевшего в этом погроме предмета, на который можно было бы встать. Прямо над головой Андрея послышался долгий и протяжный хруст, как если бы орех раскалывался на две части. На лице Димы появились трещины, идущие по шее вниз и заползающие под рубашку. Неторопливо они добрались до рук. Он перестал сопротивляться, отдавшись во власть черной пустоте. Наступившая гробовая тишина оторвала Андрея от яростных попыток вытащить друга и заставила поднять голову.— Я не хочу умирать… не сейчас… — прошептал Дима, закрыв глаза.Его губы дрожали. Трещины на теле излучали багровый свет, становившийся все ярче и прорезающий густую темноту.— Нет, Димон! Твою мать, нет! Не сегодня! Димон!Андрей подпрыгнул, ухватившись рукой за свисающий край рубашки, но тут же отпустил его, почувствовав обжигающую боль в области ладони. Тело Димы покраснело, и от него начал подниматься пар. Комнату заволокло ослепительным красным светом, от которого Андрею пришлось зажмуриться и прикрыть глаза руками, после чего раздался хлопок.Его разорвало на части. Он разлетелся на мелкие кровавые куски. Густая свежая кровь забрызгала стены, стекая по ним и капая с потолка; заливала пол, просачиваясь между досок. Андрей без сил упал на колени, закрывая голову руками. Он громко, по-звериному закричал, пытаясь выгнать из себя невыносимую боль, притупляющую остальные чувства и не оставляющую надежды на то, что когда-нибудь это можно будет забыть.Возможно, в такие минуты он предпочел бы смерть, нежели остаться наедине с самим собой, зная, что ничего уже не будет нормальным. И этот ужас будет врываться в сознание вновь и вновь…Пребывая в каком-то туманном состоянии, я продолжал смотреть на экран, на котором был изображен убитый горем Андрей..— Тебе понравилось? — с любопытством спросил старик, заглядывая мне в глаза. — Я думаю, на троечку сойдет. Как ты считаешь?— Ты… ты… проклятая сволочь! Почему ты убил его?!— Ты сам этого хотел. — старик сделал невинное лицо, словно он был ни при чем.— Что?! Ты совсем рехнулся, чертова ты с***! — во мне зародилось и окрепло желание вцепиться ему в горло и не разжимать до тех пор, пока он не захлебнется собственными слюнями.Ладони горели. Появилось неприятное покалывание на кончиках пальцев.— О, ты чувствуешь это? Ощущаешь ненависть. Она пропитала тебя насквозь. Хочешь убить меня, да? Я бы предоставил тебе такую возможность, но нам еще предстоит совершить. Мы сделали только первый шаг на пути. Будь готов к следующему испытанию.— Да что за херню ты мне тут паришь?! Какой еще шаг?— Шаг на пути к исполнению ритуала. Разве не ты открыл книгу и призвал меня? Скоро ты узнаешь, скоро все тайны будут открыты, — старик снял шляпу и почесал лохматый затылок. — Плохой из меня хозяин, я даже чай гостю не предложил.Он запустил руку в шляпу и некоторое время возился с ней.— Неужели еще не доставили? Говорили, придет в срок, — бормотал он, водя рукой по самому дну шляпы, а затем достал оттуда человеческий череп, который водрузил на стол.Рот был растянут в жутком оскале. Пустые глазницы глядели на меня.— Ну, ничего не хочешь сказать своему другу? Дмитрий сейчас слышит тебя и прекрасно видит. А знаешь, почему? Потому что это его череп! — старик выпучил глаза, запрокинул голову и громко захохотал.Я резко отскочил, опрокинув стул. Он взял со стола кружку, наполненную до краев красной жидкостью, бурлящую и вспенивающуюся, из которой, не переставая, поднимался горячий пар.— Твое здоровье, — сказал он и залпом осушил кружку, поставив ее рядом с улыбающимся голым черепом.— Нет! Нет, нет!Его бездушный, раскатистый смех звучал в моей голове. И я рванул к выходу, не оглядываясь.Продолжение следует...

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