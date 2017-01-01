Иллюзия страха. Часть 4

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 22:16

Причина: Стилистика автора сохранена

Марк Крам Просмотров: 199 Комментарии: 0 +1 Вчера, 22:16 by

Следующий день мы потратили на поиски попавших в беду старушек. Однако в ближайших районах они словно все вымерли, или попрятались в домах, когда узнали, что мне позарез понадобилась их помощь. Хвала Богу, одну мы все же вычислили, когда она медленно, миллиметровыми и печальными шажками, опираясь на тросточку и с кучей пакетов в руках, переходила улицу. Перед ней предстояла нелегкая задача – широкая дорога, светофор не работал, а мимо то и дело мчались машины, с ревом и шумом рассекая воздух. Мы рванули к бабке, но заметив, как мы активно к ней бежим, размахивая руками, она ускорилась так, что чуть не сшибла школьный автобус, проезжавший в тот момент мимо.– Это же можно считать за помощь? – спросил я тогда у Игги.– Нет-кх, акх, кха, – задыхаясь и пыхтя от бега отвечал он, – нет!– Проклятье! – выругался я, жадно глотая ртом воздух.И разозлился не на шутку. Лицо побагровело. Еще это сияющее на чистом небе солнце светило мне прямо в лицо, словно кто-то нарочно направил на тебя лупу. И не отводит ее ни на секунду. Как это невыносимо!– Почему бы тебе не помочь Билли Джаггеру? – предложил друг, упираясь руками в колени. Он был красным, как помидор, вспотевшим и вытирал майкой с лица пот.Вспоминая жуткую клешню и как Билли щелкал ею, меня невольно передернуло.– Нет, точно не вариант. Я ему ничем помочь не смогу. Ему поможет только экзорцист.– Чего?– Как выяснилось, в него вселился дух Себастьяна из мультфильма «Русалочка», теперь он ракообразное. Не бери в голову, в общем. С Билли дохлый номер. Нужно искать что-то другое. – И тут мои глаза загорелись от новой первоклассной идеи; я бросил вопросительный взгляд на Игги. – Может быть, я спасу тебя?– Кого? Меня?! – удивлено воскликнул он, несколько подозрительно и заметно напрягся. – От кого?– Неважно! – сказал я, ободряюще хлопая друга по плечу. – Вариантов, что ли, мало? Придумаем. Ты как, кстати, к собакам относишься?– Ну уж нет! Мне совсем не нравится эта затея. Не надо меня спасать. Нет! Я не буду участвовать в этом! Не хочу и не буду! – закричал он и замахал руками. – Делай, что хочешь, только не на мне!– Выходит, остается только Билли, – с горечью вздохнул я. – Только он теперь моя надежда и спасение. Моя жизнь в его руках... Мне не жить.Мы шли по тротуару, и все это время я думал, как придется унижаться перед этим малявкой, просить и исполнять все его прихоти. Что мне придется делать? И сумеет ли он простить меня за те гнусности, что я творил над ним? Должен простить, иначе плохо будет, а значит, я сделаю плохо и ему тоже. Выхода нет, сначала добрый, дружелюбный и понимающий парень Кевин, но если, что не так, то злой и страшный Сокрушитель Маленьких Голов.Асфальт переливался на солнце. Но вскоре на вечернем лилово-синем небосводе образовались гигантские черные тучи. Зеленые кроны деревьев зашелестели, будто о чем-то зашептали. Налетел ветер, подхватывая опавшие листья и унося их вверх. Становилось довольно прохладно.Мы попали на какую-то совершенно незнакомую улицу. Дома здесь были маленькие, серенькие, теснились друг к другу. Все как один и, самое главное, по обе стороны от дороги ни одного прохожего. Машины не шумели, некоторые были припаркованы у зданий, стояли у подъездных дорожек к гаражам. Все это выглядело, как один большой сплошной макет, подделка, декорация, искусственный мини-городок, который из игрушечного перенесли в реальность.На табличке я сумел прочесть название улицы «Грэйв Хилл 1». Здесь стояла мертвая тишина, словно само время застыло в этом месте.– Где эт мы? – спросил я, оглядываясь по сторонам.Игги пожал плечами.Мы пошли дальше по дороге, вглядываясь в окна домов. Зашаркали подошвы ботинок, пожалуй, единственные звуки, сопровождавшие нас.На высокой и блёклой, серой стене одного из зданий выделялось граффити, криво нарисованное черно-белой краской, а под ним карикатурная рожица какого-то лысого типа с шутовской улыбкой, высунутым длинным языком и пустыми глазницами.– "Собственность Пангнуса Хатека", – прочел я надпись.– Это кто? – спросил Игги, осматривая рисунок. – Пангнус Ха-тек...– Неважно, – сказал я. – Надо спросить у кого-нибудь дороги.– У кого?– Должен же быть здесь хоть кто-то. Или все вымерли? – я нервно хохотнул. – Пойдем проверим.Мы продолжили путь. Ни единой живой души в ближайшей паре километров. Только странные надписи, рисунки на стенах, заборах и везде мелькала эта дурацкая фраза «Собственность Пангнуса Хатека». Куда мы теперь угодили?За домами начали проступать деревья. Кажется, мы достигли конца жилого квартала, потому что дальше виднелся только темный лес.Я устало застонал.– Надо поворачивать обратно.Внезапно слева от нас что-то промелькнуло между домами, скользнуло по двухскатной крыше и исчезло за густой растительностью. Это произошло так быстро, что я толком не успел как следует рассмотреть.– Похоже, мы не одни, – прошептал я. Мускулы напряглись сами собой, словно от осознания того, что скоро придется убегать. Но от кого? Или чего?– Это проделки колдуна, – с усиливающейся тревогой заговорил Игги. – Снова начинается. Нужно где-то спрятаться. Нужно бежать, Кевин, пока у нас есть время! Кевин?!Я жестом приказал ему замолчать. И указал пальцем вдаль.– Смотри.Кто-то двигался по дороге к нам навстречу. Сначала неясный черный силуэт, затем он приобрел очертания и форму. Щуплый, анемичный пацан примерно нашего возраста, худой, с черными волосами и хмурым, восковым лицом. Руки он постоянно держал в карманах куртки.Он прошагал мимо нас, игнорируя, или просто погруженный в себя, не замечал присутствия других.– Эй! – окликнул я его. – Приятель, не подскажешь дорогу?На миг он застыл, словно статуя, а затем повернулся к нам, уставившись безразличным взглядом.– Ты живешь здесь, да? – продолжал я беззаботным тоном. – Какой-то тихий у вас райончик.– Вы застряли, – категорически сказал он. Губы его тронула злая улыбочка. – Застряли, – вновь повторил. – Вот и я тоже выбраться уже третий час не могу. А может, четвертый, я уже и не знаю толком. Времени-то здесь нет, только проклятые тучи.– Ты заблудился? – спросил Игги.– Идемте, – сказал он равнодушным голосом. Повернулся и пошел.– Куда идти-то? – попробовал узнать я.Но он подозрительно отмалчивался.– Как тебя звать-то?Он вдруг остановился и задумался.– Гарри, – ответил он после недолгой паузы. – Гарри Ковач – так меня звали раньше.У меня засосало под ложечкой, и сердце больно завибрировало. В горле образовался комок, я пытался найти опору, ибо ноги внезапно превратились в холодец.– Как ты сказал, тебя зовут? – спросил я надтреснутым голосом.– Идемте. Он ждет, – сухо сказал Гарри. – Он вам поможет.***Та же картина, что и прежде. Как и пару минут назад, как и час назад, а возможно, гораздо и дольше. Многочисленные серые тучи низко плыли над нашими головами, скрывая небо и солнце... или луну, и уходили за горизонт. Промозглый ветер трепал ветви деревьев, старые жухлые листья, раскинутые по земле, всякий мусор и волосы. Нежно гладил лицо, но вызывал противоречивые чувства, ибо пахло не свежестью, а давно забытым прошлым – увядшим, мертвым, серым, как этот день. Обстановка, мягко говоря, не самая приятная. Тишина лишь подтверждала мои опасения и вкладывала мысль об одиночестве. Дома, гаражи, супермаркеты и прочие магазины пустовали. Людей здесь, кроме нас, нет. Но я не хотел с этим мириться. В моем представлении такого просто быть не могло. Это мы исчезли из города, или это остальные жители пропали?– Ты ведь нас разыгрываешь? – допытывался я до Гарри, когда мы шли за ним. – Злая шутка, типа, да? Ты же знаешь, что он, типа, покойник? Ну, тот, о ком ты говоришь. Я о Гарри Коваче.Он лишь горько усмехнулся, но отвечать мне не стал.Гарри направлялся к высокому мрачному дому, воздвигнутому на углу улицы. Он очень походил под готический особняк для Хэллоуина. Густой серо-грязный мох и плющ плотно обвивали его боковую стену и малость затрагивали часть ромбовидной сломанной крыши. Окна выглядели соответствующе. Наверняка, он заброшенный.«Здесь только вечеринки устраивать», – подумал я, уставившись на высокий островерхий черный шпиль, почти касавшийся грозовых туч.Гарри взобрался на террасу.– Вы идете? – бросил он через плечо. – Чего застыли, как истуканы?– Зачем нам туда? – спросил я, делая шаг к лестнице.– Я же вроде ясно сказал, – терпеливо начал объяснять Гарри, – это единственный выход попасть домой. Вы хотите выбраться?Мы с Игги закивали.– Тогда идите и не шумите. Он не любит, когда дети шумят.– Да кто он?! – вышел я из себя. – О ком ты говоришь?Гарри поднял голову и тревожно огляделся, словно что-то заметил. Затем распахнул парадную дверь, немножко поколебался, топчась на месте, вобрал в грудь побольше воздуха и вошел в темный провал.Мы с Игги переглянулись и последовали за ним.– Черт бы тебя побрал, Гарри, с твоими загадками, – ворчал я, поднимаясь по ступенькам. Этот пацан мне совсем не нравился.Игги держался позади, чуть ли не наступая мне на пятки. Внутри было пыльно, холодно и не менее жутко. Свет не горел.– Гарри? – позвал я шепотом. – Эй, Гарри, ты где?Сырые деревянные стены, покрытые серым мхом, трещали, словно что-то ломало их, дырявый пол скрипел, а в отверстиях между прогнивших досок виднелась влажная и черная земля, в которой копошилось несметное полчище всяких мерзких насекомых: жирных черных жуков, гусениц, склизких и извивающихся червей, отвратительных сколопендр и прочих нелицеприятных созданий, имя которых я не сумел припомнить, или же попросту не знал. Все они барахтались в грязи.Я осматривался по сторонам, осторожно переступая через обрушившиеся балки. Проверял на прочность каждую доску, ибо опасался провалиться под них и угодить к тем ужасающим жукам. Этот странный серый мох был повсюду.– Только не смотри вниз, – сказал я другу. – Тебе это не понравится.– Что не понравится? – спросил он и быстро опустил глаза, но тут же пожалел об этом, издав болезненный стон.– Я предупреждал.– Меня сейчас стошнит, – с трудом произнес Игги, схватившись за живот. – Зачем мы сюда полезли? Нужно искать выход, а не бродить по всяким домам. Давай уйдем, – умоляюще просил он. – Кевин?– Тихо, – сказал я, замерев на месте и прислушиваясь. – Слышишь?Из глубины сумрачного коридора доносились какие-то неразборчивые голоса и шорохи. Чей-то плач, всхлипывания, причитания, и было еще кое-что, чего я не сумел уловить.– Я не специально... я-я-я не хотел. Это была всего лишь шутка. Просто шутка.– Шутка, – поддразнивая, повторял кто-то.От стен расходилось тихое завывание, словно где-то в страданиях корчилось и медленно умирало существо, и слышался этот детский жалостливый голос:– Дайте мне шанс. Я так больше не буду. Обещаю. Прошу, дайте шанс. Пожалуйста. Умоляю вас.– Умоляешь, – снова вторглось нечто непонятное, шипящее, растягивающее слова, как будто в удовольствии.– Гарри? – сказал я; голос мой дрогнул. – Эй, Гарри? Это ты? Хорош пугать. Выходи давай. Это уже не смешно.Но он не отвечал, либо потому что не слышал, либо потому что был слишком занят. Может тот голос принадлежал ему?– Я не виноват, я не виноват... так не должно быть... отпустите меня домой...На середине коридора я резко остановился и почувствовал, как что-то липкое и мокрое обвило лицо и голую шею, защекотало кожу. Я отшатнулся и скривился от омерзения и страха, лихорадочно отмахиваясь и отплевываясь от паутины, которая попала в рот, нос и склеила губы. Стало нехорошо.«Только не пауки, – взмолился я, – только не пауки».Мы добрались до дальнего конца коридора и оказались в гостиной.Гарри стоял в центре комнаты перед большим кожаным креслом, задвинутым к стенке, склонив голову и закрыв глаза, словно молился. Его тело светилось. От него исходило прозрачное голубоватое свечение, как от призрака.Я собирался позвать его, но из горла не вырвалось ни звука. Меня, словно парализовало. И я заворожено глядел на это представление.Он был не один. Какое-то гигантское существо сидело в удобном кресле и, свирепо улыбаясь, не сводило с него плотоядного взгляда. У этого страшилища была серая осклизлая кожа (по-видимому, заменяющая ему одежду); она плотно облегала невероятно длинное, сухое, побитое тело, усеянное мелкими и большими трещинами, уродливыми, жуткими швами, скрывающими сотни гниющих ран. Лысый череп. Два больших округлых и белых глаза, как будто нарисованных, с маленькими точечками по центру, которые иногда увеличивались или уменьшались, независимо от чего либо. Широкие серые брови шевелились и напоминали сытых опарышей. Мертвые влажные губы безобразно улыбались с холодным презрением. Уши и нос отсутствовали.Оно сидело в этом кресле, как на своем троне, с высокой гордостью и неисчерпаемой злостью. Длинные худые пальцы, как змеи, обвивали подлокотники мебели. Ноги были согнуты словно в прыжке.– Прошу вас... – Гарри втянул голову в плечи и жалобно заскулил. – Ради бога, прошу...– Молчать! – внезапно раздался противный хрустящий визг; так говорило существо. – Не смей произносить при мне этих слов! – Его голос сделался более мягче, как желе. И спокойней, однако оставался таким же гадким на слух. – Пришло время платить по счетам, Гарри. Ты боишься? Разве ты не находишь это забавным? Ну разве это не смешно? Чувствовать страх другого и наслаждаться им. Это делает тебя сильнее, хочешь еще-еще-еще. А мне остается лишь забрать то, что ты украл. И мы поглядим, что от тебя останется, когда я заберу твой страх. Каким ты предстанешь.Существо поднялось с кресла, и голова его уткнулась в потолок, отчего ему пришлось пригнуться, сгорбиться, как колесо. Его тело неестественно изогнулось. Он придвинул свою ужасающую морду к лицу Гарри, практически вплотную, заглядывая ему в глаза, словно искал в них ключ к заветному тайнику, набитому сладостями.– Ты похож на мышку, Гарри, – зашипел он, и зрачки его увеличились, наполняясь океанской чернотой, будто поступающий прибой волн. – Знаешь, что я делаю с мышками?Лицо Гарри перекосило от настоящего ужаса. От подлинного кошмара, какой я не встречал ни в одном человеке прежде.Осязаемый воздух вокруг них завибрировал и стал расходиться рябью.Он обхватил своими длинными, как щупальца, пальцами мальчика и поднял высоко вверх над полом. Гарри не сопротивлялся, не пытался вырваться, а может, находил это бесполезным. Его глаза остекленели, рот застыл в немом крике о помощи.Пасть монстра открылась, показывая раздвоенный темно-красный язык и мелкие острые зубки. Его грудь расширилась и зловеще запульсировала, а затем... а затем один из швов на груди с ужасающим хрустом разошелся и раскрыл гигантскую, обезображенную, гниющую рану. Пахнуло чем-то невыносимо отвратительным. Внутренностей не было, а боковые стены, сделанные из толстых прочных костей, покрывала вонючая жижа, которая стекала вниз в утробу, скрываясь за черным провалом.Он подвел Гарри к груди, и нечто с жадностью всосало его внутрь с громким мерзким чавканьем и хлюпаньем, которое я и вовек не забуду. После этого рана вдруг затянулась сама собой, а мальчик, который еще секунду назад беспомощно барахтал по воздуху ногами, просто исчез в непроглядной тьме, был беспощадно пожран ненасытным чревом. Чудовище довольно облизнулось, сладко причмокнуло толстыми серыми губами и повернуло голову в нашу сторону, осматривая новых аппетитных жертв.Продолжение следует...

Ключевые слова: Другой мир демон зло дети смерть авторская история

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