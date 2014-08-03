Призраки на федеральных каналах

И по сей день в Останкино есть особый архив с плёнками всех ТВ-эфиров наших российских каналов, где были как-либо запечатлены в поздний час призраки. Если же рассуждать современными терминами, то, скорее, запечатлены были ТВ-аномалии, ну или телесущности, однако мы их называем призраками до сих пор. Фиксироваться же они стали где-то с 1992 года. И по сей день мы не можем назвать причину возникновения столь необычного феномена, и потому мы продолжаем хранить все эти записи, чтобы в будущем нашлись новые технологии, новые знания, которые смогли бы объяснить эти явления с научной точки зрения. Ведь с недавнего времени появления странных фантомов на экранах телевизоров идут на спад. Сейчас их намного стало меньше, чем когда-то в лихие времена.В общем, как я уже сказал, первые вторжения призраков в эфир начались в девяносто втором. Это было исключительно по ночам, и чаще всего это были помехи с причудливыми силуэтами и неразборчивыми голосами. С 1995 перехваты стали радикальнее, жёстче. Телезрители стали присылать письма, что во время технических перерывов доносились голоса мёртвых родственников. Самый активный пик прихода таких «родственников» приходится на начало первой чеченской кампании. В основном голоса были молоды, из чего можно предположить, что это были реальные голоса тех людей, которым суждено было сгинуть там, на Кавказе. Но вот главная странность, не дающая покоя мне и по сей день. Голоса, зафиксированные на аудиокассеты, чаще всего произносили одни и те же фразы, а именно:- Я хочу жить!- Я погиб под Майкопом!- Моя голова не принадлежит мне!- Я видел ад!Таких странных сообщений было достаточно. Всё здесь и не перечислить. Мы игнорировали письма, поскольку сами не могли дать конкретного объяснения этим аномалиям. Вся аппаратура на телестанции была в хорошем состоянии. Перехвата эфира злоумышленниками (как это было в Америке с Максом Хедрумом во главе) никак не могло произойти. По крайней мере, мы бы сразу смогли выявить таких злодеев, но увы. Однако самый безумный инцидент произошел 31 декабря 1999 года, когда Россия должна была вступить в новое тысячелетие. В момент обращения Ельцина некоторые увидели совсем другое поздравление. Словно это было поздравление из самого ада. У президента, уходящего в отставку, не было лица, а за спиной его ярким пламенем догорала новогодняя ёлка. Слова же его были совсем безумны:— Оставляя свой пост, я обязательно продолжу есть людей! Каждый в нашей стране должен попробовать хоть немножечко людскую плоть! Но сегодня я устал, я ухожу! Я съел за эти годы многих, так пусть же другие съедят ещё больше!В некоторых регионах нашей страны, как и в некоторых регионах ближнего зарубежья, зарегистрированы были случаи, где родственники разрывали друг другу лица. Все при допросе говорили одно и то же: мы посмотрели новогоднее обращение, и внезапно захотелось сделать «это», окрасив предварительно праздничные столы кровью. Пострадавших было немного, я бы даже сказал, очень немного. Но факт иного обращения президента к народу был, и увидели его не все. Почему так? Не знаю. К сожалению, до сих пор легенда о Ельцине без лица ходит по России как страшная сказка, которая вроде и имела место быть на телеэкранах, а вроде бы как и нет.С того момента больше такой жести от телесущностей не было, за исключением, может быть, освещения событий из Беслана. Но об этом как-нибудь в другой раз. Так что и по сей день записи с призраками копятся в особом архиве Останкино, и до сих пор мы игнорируем все поступающие письма от тех, кому суждено было увидеть или услышать нечто в эфире российских телеканалов. Государство также подавляет любые попытки осветить паранормальные случаи на ТВ. Ну а я просто наблюдаю за происходящим, лишь иногда вспоминая случай, когда фантомы в январе девяносто четвёртого предсказали смерть моего друга стажёра, что тогда пришёл работать в телебашню по специальности киномеханика. И да, это было в прямом эфире, в январе 1994 года. В качестве доказательства выкладываю для вас видео той роковой ночи. Я серьёзно рисковал, когда тащил из архива эти аномальные материалы. В любом случае это надо узнать каждому! А впрочем, судя по письмам от зрителей, это уже давно и не тайна…

