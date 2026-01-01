Неожиданная помощь

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 10:01

Причина: Стилистика автора сохранена

Vedagor Просмотров: 52 Комментарии: 0 0 Сегодня, 10:01 by

Я смотрел в потолок уже третий час. Третий час без сна, без мысли, без надежды. Надо мной — белая известка с трещиной, похожей на карту России. Подо мной — продавленный диван, который помнил ещё мою свадьбу. А свадьбу помнить не хотелось. Свадьба теперь была далеко. Жена спала на кухне — на раскладушке, отвернувшись к стенке. Мы не ругались. Мы просто перестали разговаривать. Месяц. Два. Третий. Тишина стала нашим третьим лишним. Она лежала между нами в постели, дышала холодом и не уходила.Ипотека. Кредит за машину, которую я разбил в прошлом году. Долг за ремонт, который мы делали, думая, что жизнь наладится. Не наладилась. Только хуже.На работе — сокращение. Меня не уволили, нет — оставили. На полставки. Сказали: «Кризис, Вячеслав Сергеевич, все жмёмся». А начальник отдела, молодой, с дипломом ГУУ и с глазами бездонными, как у щуки, добавил: «Можете считать, что вам повезло». Я не считал. Я считал, сколько мне осталось до получки. И до того момента, когда лопнет терпение.Вчера я купил пистолет. Не в магазине — с рук. Знакомый знакомого сказал, что есть вариант. Травмат, переделанный под боевой. Дёшево. Я отдал последние пять тысяч и спрятал его в тумбочку. Не для других — для себя.Я думал об этом три недели. Взвешивал, как кусок мяса на рынке: есть ли смысл? Нет. Смысла не было. Как не было и желания продолжать жить. Пулю в голову — и всё. Ни ипотеки, ни жены, которая не разговаривает, ни начальника с глазами щуки. Тишина. Настоящая, а не та, что лежит между нами.Я не спал. Я смотрел в потолок и ждал. Чего — не знал.В четыре утра зазвонил телефон. Служебный. Я поднял трубку — голос дежурного, спокойный, как у диктора на радио:— Вячеслав Сергеевич, выезжайте. Озеро, сорок седьмой километр. Тело. Похоже, убийство.— Кто ведёт?— Вы. Напарник в отпуске, остальные на другом выезде. Один справитесь?— Справлюсь, — сказал я.Я оделся, вышел на улицу. Жена не проснулась. Или сделала вид. Какая разница.Озеро было чёрным. Вода — как стекло, которое не пропускает свет. Труп лежал на берегу, лицом вниз, руки связаны за спиной скотчем. Мужчина, лет сорока, в дорогом пальто, с дорогими часами, которые убийца не снял. Странно. Обычно берут часы. А здесь — нет.Я работал молча. Осматривал, фотографировал, составлял протокол. Рядом стоял участковый, молодой, с вытянутым лицом, и всё пытался рассказать мне о том, что «это не просто убийство».— Тут, понимаете, серия, — говорил он. — Третий за месяц. И все — бизнесмены. И все — с одинаковым почерком.— Каким? — спросил я.— Им звонят. За сутки до смерти. Говорят: «Примиритесь с небом». А на следующий день — находят.Я закончил. Сел в машину. Закурил. Руки не дрожали. Я давно перестал чувствовать — не только руки, всего себя. Как будто кто-то вынул из меня душу и положил вместо неё копию. Холодную, тяжёлую, похожую на настоящую, но не настоящую.Я поехал в участок.Там меня ждали. Не коллеги — он. Следователь из Москвы, майор, с лицом без возраста и с глазами, которые видели всё. Он сидел в моём кабинете, пил мой чай и смотрел на меня без улыбки.— Садись, Слав, — сказал он. — Разговор есть.— Какой?— Ты же знаешь, о ком я. «Примиритесь с небом». Три трупа за месяц. Все — как на подбор: бизнес, деньги, тёмные дела. И все — получили звонок.— У меня нет информации.— А у меня есть. — Он достал папку, бросил на стол. — Звонки делал один человек. Женщина. Голос изменён, но мы вычислили. Местная. Работала официанткой в том ресторане, где убитые собирались.— И что она им говорила?— Не «примиритесь с небом». Совсем другое. Она говорила: «Твой час настал. Бог тебя видит». А потом они умирали. — Он помолчал. — Мы её взяли. Она молчит. Но просила передать тебе.— Мне?— Да. Сказала: «Пусть придёт. Я расскажу только ему».Я поехал. Не потому, что хотел. Потому что некуда больше было ехать. Домой — к жене, к тишине, к тумбочке с пистолетом. В участок — к бумагам и к щуке-начальнику. В машину — к мыслям о пуле. А здесь — хотя бы загадка. Хотя бы движение. Хотя бы что-то, кроме тоскиОна сидела в камере, маленькая, худая, с седыми волосами, собранными в пучок. Лицо — спокойное, как у человека, который всё решил и ничего не боится. И глаза — большие, серые, с каким-то странным светом. Не злым. Не добрым. Другим.— Здравствуй, Вячеслав, — сказала она. Голос — тихий, как шелест страниц в старой книге.— Мы знакомы? — спросил я.— Нет. Но я знаю тебя. И знаю, что ты пришёл сюда не из-за дела. Ты пришёл, потому что у тебя в тумбочке лежит пистолет. И ты собираешься выстрелить себе в голову. Завтра. Или послезавтра. Когда совсем невмоготу станет.Я молчал. Потому что нечего было сказать. Она всё знала. Даже это.— Я не убивала их, — сказала она. — Я просто предупреждала. Они сами выбирали — жить дальше или нет. Бог дал им выбор. Как и тебе.— Какой выбор? — спросил я.— Примириться с небом. Не с той божницей, где попы ладан жгут. С тем небом, которое у тебя внутри. Простить себя. Или не прощать. Но выбирать.— А если я выберу пистолет?— Тогда ты встретишься с Богом раньше, чем надо. И он спросит тебя: «Я дал тебе жизнь. Я дал тебе жену, которая молчит, потому что боится сказать не то. Я дал тебе работу, которая не радует, но кормит. Я дал тебе кредиты, чтобы ты ценил копейку. Я дал тебе тоску, чтобы ты понял цену радости. Почему ты вернул всё это мне, не взяв ничего себе, не попытавшись хоть что-то изменить в своей жизни, сделав хоть маленький шаг ......?»Я не выдержал. Сел на скамью, закрыл лицо руками. Плечи тряслись. Я не плакал — я не умел плакать. Но что-то во мне треснуло, как та известка на потолке. И из трещины полезло. Не страх, не боль — пустота. Которая вдруг стала заполняться. Чем — не пойму.— Что мне делать? — спросил я.— А что ты хочешь делать? — спросила она.— Хочу, чтобы всё кончилось.— Оно кончится. Но не так. Не завтра. Не с пулей. Придёт время — само кончится. А пока — живи. Ради жены, которая не ушла, хотя могла. Ради работы, которая есть, хотя и полставки. Ради того, чтобы однажды проснуться и понять: ты не один. Ты никогда не был один.Она замолчала. Закрыла глаза. Я подождал минуту, другую. Потом встал, вышел.Утром, когда я вернулся домой, жена сидела на кухне, пила чай. И рядом с чайником — поставила вторую кружку. Мою.— Будешь? — спросила она.— Буду, — сказал я.Я сел напротив. Мы пили чай молча. Не как враги — как два человека, которые устали быть врагами. Я не рассказал ей о той женщине в камере. Не рассказал о пистолете, который всё ещё лежал в тумбочке. Расскажу когда-нибудь. Не сегодня.Сегодня я просто пил чай. И смотрел в окно. Там занимался рассвет. Серый, мутный, похожий на вчерашнюю воду в озере. Но в нём было что-то новое. Какое-то движение. Какая-то надежда, которую я не замечал раньше.Телефон молчал. И пистолет — тоже.Я не знаю, что будет завтра. Но сегодня я живу.Бог помог? Не знаю. Может, да. А может, просто женщина, которая сказала нужные слова. Или я сам, наконец, услышал себя. Не важно. Важно, что я не один.А тоска — она уйдёт. Не сразу. Но уйдёт. Надо только дать ей время.И себе — тоже.P.S. Пистолет я выбросил. На следующий день. В озеро. То самое, где лежал труп. Пусть ржавеет. Ему там самое место.

Ключевые слова: Тоска пистолет работа выбор авторская история

Другие, подобные истории: