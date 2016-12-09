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Истории из жизни

Порча на соль

Случилось это лет 15 назад. Дочь женщины, которая мне это рассказала, вышла замуж. Весело отгуляли свадьбу. Да только после неё у молодой начались проблемы со здоровьем. А именно: начала она покрываться чирьями, и никакое лечение не помогало. Один вскроют - появляется несколько новых. Уже умаялись они как на работу в больницу ходить. И тут им подсказали адрес какой-то бабки за городом.

Лечение её состояло в следующем: привезли они ей мазь «Скорая помощь», на которую был прочитан некий заговор. Да и над самой пострадавшей что-то долго шептали. По приезде домой пользовалась девушка мазью всего два дня, как всё прошло.

Да не тут-то было! Рано радовались! Перекинулась напасть на её благоверного. Но уже мазь была наготове. Супруга посвящать во все подробности не стала, просто обработала его чирьи. Помогло тоже. При этом никто не был уверен, просто сама мазь помогает или всё же заговоры.

Я, конечно, не удержалась от вопроса: «Неужели знахарка не поведала, откуда это, а просто нашептала»? Оказывается, объяснила. Сказала: «Вы же не у себя дома свадьбу праздновали? Так вот, там на столик молодым порченную соль поставили».

Свадьбу, в самом деле, провели в столовой, где родственница какая-то заведующей была. Метнулись к ней. Та и говорит: «Я ведь бабу Лиду уже уволила за этакие штучки». Оказалось, что данная баба Лида работала в этой столовой, и как свои гуляют с родней - ставила им эту соль с порчей. Вот когда стало известно про её проделки, тогда и попросили её на выход. Интересно, под каким предлогом? Но было бы желание, как говорится…

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 15:40
Сегодня, 15:40 by зелёное яблочкоПросмотров: 592Комментарии: 8
+9

Ключевые слова: Свадьба соль чирьи мазь бабка-шептунья порча авторская история

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Комментарии

#1 написал: Tigger power
Сегодня, 15:53
+4
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Комментариев: 3 565
Баба Лида не первая и не последняя с такими выходками, только перед увольнением нужно было заставить ее эту соль стрескать всю. +
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
#2 написал: Talisha
Сегодня, 16:13
+3
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Комментариев: 3 215
Да-да, я тоже подумала, что заставить её съесть эту соль надо было. Всю.
Зарегистрирован: 18.05.2015
         
#3 написал: DRUID
Сегодня, 16:18
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Комментариев: 667
И встречала баба Лида молодоженов хлебом из горячей печи и солью заряженной самыми, наигадостными пожеланиями.

Неизменно бабуси в треше.

Чувствую стану я бабусякой и понесётся scream

+++
Зарегистрирован: 26.01.2018
  
#4 написал: conjure one
Сегодня, 16:30
+3
Группа: Активные Пользователи
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Публикаций: 36
Комментариев: 2 238
Вот когда стало известно про её проделки, тогда и попросили её на выход. Интересно, под каким предлогом?


Да так в трудовой и написали: "За неоднократные сношения с нечистой силой" ) 437

Истории я плюсанул, но что двигало бабкой так и осталось тайной. fellow +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
       
#5 написал: Летяга
Сегодня, 16:37
+1
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Репутация: Выкл.
Публикаций: 616
Комментариев: 7 720
как свои гуляют с родней - ставила им эту соль с порчей.

А чужим/посторонним не? С чего бы такая избирательность?
Цитата: DRUID
Неизменно бабуси в треше.

Интересно, это с возрастом крышу сносит? Или её не было изначально?
Зарегистрирован: 3.08.2014
                        
#6 написал: Pmariam
Сегодня, 17:03
+2
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Репутация: (1056|0)
Публикаций: 31
Комментариев: 2 380
мож она всем такую соль ставила. и почему именно молодым?
если допустить что она на соль свои болячки сбрасывала (я не эксперт), то можно эту соль хоть каждый день на столы расставлять. Или только по роду передается ее ворожба?
странный ритуал. подождем, что скажут знающие люди
+++
Зарегистрирован: 22.07.2013
      
#7 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 17:05
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Публикаций: 68
Комментариев: 3 842
Цитата: conjure one
трудовой и написали: "За неоднократные сношения с нечистой силой" )

joy . Надо внести в трудовой кодекс)
Мне просто интересно, как её уволить можно было? Или это частная лавочка, в подробности не вникала.
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#8 написал: Tigger power
Сегодня, 18:20
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Публикаций: 6
Комментариев: 3 565
Цитата: зелёное яблочко
Мне просто интересно, как её уволить можно было?

Уволить можно) а вот не побояться, что у всех чиряки полезут за это дело - вот это да!) Еще интересно, она сама соль замешивала или носила куда?
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
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