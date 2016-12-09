Порча на соль

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 15:40

зелёное яблочко Просмотров: 592 Комментарии: 8 +9 Сегодня, 15:40 by

Случилось это лет 15 назад. Дочь женщины, которая мне это рассказала, вышла замуж. Весело отгуляли свадьбу. Да только после неё у молодой начались проблемы со здоровьем. А именно: начала она покрываться чирьями, и никакое лечение не помогало. Один вскроют - появляется несколько новых. Уже умаялись они как на работу в больницу ходить. И тут им подсказали адрес какой-то бабки за городом.Лечение её состояло в следующем: привезли они ей мазь «Скорая помощь», на которую был прочитан некий заговор. Да и над самой пострадавшей что-то долго шептали. По приезде домой пользовалась девушка мазью всего два дня, как всё прошло.Да не тут-то было! Рано радовались! Перекинулась напасть на её благоверного. Но уже мазь была наготове. Супруга посвящать во все подробности не стала, просто обработала его чирьи. Помогло тоже. При этом никто не был уверен, просто сама мазь помогает или всё же заговоры.Я, конечно, не удержалась от вопроса: «Неужели знахарка не поведала, откуда это, а просто нашептала»? Оказывается, объяснила. Сказала: «Вы же не у себя дома свадьбу праздновали? Так вот, там на столик молодым порченную соль поставили».Свадьбу, в самом деле, провели в столовой, где родственница какая-то заведующей была. Метнулись к ней. Та и говорит: «Я ведь бабу Лиду уже уволила за этакие штучки». Оказалось, что данная баба Лида работала в этой столовой, и как свои гуляют с родней - ставила им эту соль с порчей. Вот когда стало известно про её проделки, тогда и попросили её на выход. Интересно, под каким предлогом? Но было бы желание, как говорится…

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