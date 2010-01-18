Тварь из руин

SergeyYakubov

Как известно, всё в подлунном мире рождается, живёт и умирает. Так и этот завод когда-то давным-давно родился, разросся, процветал, а теперь вот умер. Завод уснул вечным сном, ветер пел ему колыбельную, гуляя по пустым цехам, дожди смывали пыль с его бетонных стен, и солнце играло световыми зайчиками и пылинками, проникая внутрь через провалы крыши. Завод спал и не чувствовал, что в его стенах завелось нечто зловещее, то, что превратило его в своё царство, в своё логово.Тварь висела под потолком, когда здание сотряс мощный удар. Существо разжало лапы и, спрыгнув на землю, оскалилось. Кто-то, кто-то уничтожает её дом, её сырое, тёмное логово.Огромный бульдозер, рыча и плюясь выхлопными газами, раздвигал обломки бетонных плит и перекрытий, ещё несколько дней назад это были цеха огромного завода. Теперь тяжёлая техника превратила их в бесформенную груду бетона, другие цеха ещё стояли, но скоро очередь на снос дойдёт и до них. Чуть поодаль гигантский экскаватор стоял на том месте, где некогда была стена, одна стена рухнула, но три остались стоять, рабочая машина, повинуясь действиям человека в кабине, подняла стрелу, зацепилась зубьями ковша за потолочный блок и, сдав вниз, обрушила добрые двадцать квадратных метров цехового потолка, затем точно таким же способом отломила ещё один кусок.Рабочий день закончился, и территория завода почти опустела, не стало слышно голоса людей. Экскаваторщик Рустам заглушил свою машину, вылез из кабины и столкнулся нос к носу с Володей, бульдозерщиком.— Задержались мы сегодня, — проговорил Владимир. — Всего на полчаса, но всё же. Знаешь, ты здесь недавно работаешь, так вот, здесь лучше не оставаться в одиночестве.— Что-то не так? — Рустам захлопнул дверцу экскаватора.Владимир помялся секунду и сказал:— Это может показаться странным. Глупым. Но здесь творится дьявольщина. Когда полторы недели назад снесли несущие стены и начали расчищать завалы, то обнаружили целое кладбище животных.Рустам вытаращил глаза на Володю, а тот продолжал:— Собаки, кошки, крысы, даже голуби. Все собраны вместе в одном месте. Знаешь, я на своем веку повидал немало, но такой непонятины ещё не видел.— Может, кто убивал животных и стаскивал туда? – Предположил Рустам.— Может, – не стал спорить Володя. – Только вот это были мумии. Животные были лишены крови. Сухие.— Наверное, чупакабра завёлся, – Рустам улыбнулся.— На твоём месте я бы не лыбился, — Владимир был серьёзен. – Рабочие с отбойниками, что задерживались до позднего вечера, слышали в перерывах непонятные звуки из заброшенных цехов. Скрежет, шаги и даже хлопки крыльев. А позавчера один увидел, что в темноте цеха что-то промелькнуло. Он не рассмотрел что, но оно было большим, не меньше человека. Начальник смены посоветовал ему не пить после работы, но! Начальнику смены хорошо языком трепать, он раньше всех отсюда сбегает. И ещё. За последние полгода в этом районе пропало трое детей, причём двоих видели здесь. В этих цехах. Так что сделка сделкой, а сваливать отсюда нужно до позднего вечера.Володя хлопнул Рустама по плечу, и уже через несколько минут мужчины покинули территорию завода.На следующий день рабочая бригада продолжила демонтаж старого завода. Один из рабочих, Игорь, углубился в полуразрушенный цех и приступил к резке металлических конструкций. А пылинки танцевали вальс вместе с искрами, летящими из-под воющей болгарки. В грохоте работы Игорь не услышал еле заметный скрежет из глубины другого, соседнего цеха.— Крииииииииии, – существо провело когтями по металлу и выбралось из нижнего цеха, оно карабкалось прямо по стене.«Эти люди, они вернулись, они продолжают ворошить, ломать моё гнездо». Чёрные глаза видели человека с болгаркой, а уши-локаторы улавливали абсолютно все звуки, и некоторые из них его просто оглушали.Игорь почувствовал позади себя движение воздуха, будто кто-то махал руками, но ничего более рабочий сообразить не успел, нечто вцепилось в его спецовку мёртвой хваткой и повалило на пол, болгарка выпала из рук Игоря. Рабочий пытался вырваться, повернув голову, он увидел существо, его морду. Это была дьявольская смесь человеческого лица и морды летучей мыши, голое, покрытое редкими белыми волосами, и огромные крылья вместо рук. С натянутой перепонкой, как у летучей мыши. Игорь истошно завопил, а существо поволокло его вниз, в тёмные недра заброшенного завода.Владимир зашёл в цех в тот самый момент, когда ноги Игоря исчезли за углом. Войдя с яркого света, Володя немногое рассмотрел, но, услышав истошный крик, понял, что стряслось что-то ужасное. В два прыжка оказавшись у рабочего места Игоря, Владимир схватил лежащий рядом с болгаркой лом и метнулся за угол. Там была лестница, ведущая вниз, в нижний цех и подвальные помещения. Одной рукой вытаскивая из кармана фонарик, а другой сжимая лом, Володя нёсся вниз, перепрыгивая через две ступеньки. В его голове мелькнула мысль, что нужно позвать других рабочих на помощь, но он отогнал её. Слишком много времени уйдёт на это, пока объяснишь, пока снова спустишься. Тут же кольнула мысль, что он совершенно один, никто, кроме него, ничего не видел и не слышал в грохоте работы.Спустившись по лестнице, Володя оказался в полуподвальном помещении огромного размера. Тьма, будто липкая паутина, окутала его. Лучики солнца проникали в небольшие окна под потолком, но они разливались по противоположной стене, не доставая до пола. Игорь больше не кричал, и это могло означать что угодно. Вспотевшими от напряжения руками Владимир сжимал лом и фонарик, бледный луч которого ощупывал стены. И был запах: запах сырости, плесени, запах лежалого тряпья, и ещё пахло, как в зверином логове.Володя услышал возню в темноте, скрежет, непонятное клацанье, и рабочий направил на источник звука фонарик. В тёмном углу была навалена груда тряпья: матрасы, старая одежда, одеяла. Рядом лежал Игорь, он был жив, лежал на животе и, не отрывая глаз, смотрел на страшного монстра, находившегося всего в паре шагов от себя. Видел его и Владимир, и увиденное заставило его остолбенеть. Это было существо примерно двухметрового роста, совершенно голое, с бело-жёлтой кожей, покрытое редкими белёсыми волосами. На руках существа, похожих на человеческие, только с непропорционально длинными пальцами, имелась перепонка, она натягивалась между пальцами рук и задними конечностями, образуя что-то вроде крыла, как у летучей мыши. И его голова, по форме напоминающая человеческую, с по-человечески расположенными чёрными, бездонными глазами во лбу, но с ушами и носом, как у летучей мыши. Существо оскалилось, обнажая клыки, четыре клыка, в пасти было всего четыре зуба, и бросилось на Владимира, взмахнув крыльями. Рабочему удалось увернуться от атаки монстра лишь чудом, чудовище взлетело на потолок и, быстро перебирая конечностями, поползло по нему. Владимир тем временем успел добраться до Игоря и, схватив его за шиворот, поволок к лестнице. Игорь еле перебирал ногами.— Быстрее, быстрее! – Подгонял Игоря Володя. – Шевелись!Фонарик Владимира болтался на петле, одетой на его руку, и луч фонарика, будто маятник, метался туда-сюда. Света от окошек было мало, но достаточно, чтобы двигаться в правильном направлении.Существо спрыгнуло с потолка и снова атаковало рабочих. Владимир практически вслепую отмахнулся ломом и попал во что-то мягкое, монстр пронзительно взвизгнул на грани ультразвука и метнулся в темноту.Вот и лестница! Володя пустил Игоря вперёд себя, а сам, прикрывая отход, двигался полубоком. Из темноты снова выскочила тварь, ударив Володю крылом, а точнее пальцами крыла, вооружёнными когтями, по ногам. Владимир упал, одновременно стараясь ударить ломом по твари, но она уже отскочила в темноту. Владимир продолжил подъём, хромая на ту ногу, которая пострадала сильнее, ожидая в любой момент новой атаки. Но внизу было тихо.Вот и верхний цех, вот и пролом в стене, до него метров двадцать. Он так близко и одновременно так далеко. За спиной вновь послышались скрежет и хлопанье крыльев. Володя не оглядывался, через огромный пролом он видел экскаватор и курящего рядом Рустама.— Рустам! – Заорал что есть сил Владимир, подталкивая вперёд себя Игоря. Заметив, что Рустам смотрит на него, продолжил. – Обрушь потолок, раздави его к чёртовой матери!Существо выскочило из темноты, но тут же замешкалось, яркий свет слепил его, оно прищурилось и двинулось вперёд, но уже с меньшей скоростью.Рустам почувствовал, что лишился дара речи, когда увидел окровавленного Владимира и Игоря, а затем тварь, выскочившую из темноты. Выплюнув окурок, мужчина кинулся в экскаватор и дёрнул рычаги, поднимая стрелу с ковшом и кладя ковш на бетонное перекрытие. Едва Игорь и Владимир проскочили в пролом, как Рустам снова дёрнул рычаги, сгибая стрелу экскаватора, ломая перекрытия, обрушил потолок прямо на ничего не успевшего понять мутанта. Тот не успел даже пикнуть, тонны обрушившегося бетона раздавили эту чупакабру в лепёшку, оставив лишь мокрое место.— Что это было? – Рустам был в настоящем шоке.— Это был дьявол, – ответил ему Игорь.За их спинами поднимался столб пыли.— И что мы скажем начальству? – Вновь спросил Рустам.— Ничего, – ответил Владимир, – произошло обрушение конструкции, двое рабочих пострадали. К счастью, не сильно. И все дела.Помолчав, добавил:— Искать труп этого существа бесполезно, от него остался в лучшем случае блин.На этом и порешили, а через несколько месяцев завод снесли окончательно. Похоронили уснувший вечным сном завод вместе с монстром, что завёлся в нём.

Ключевые слова: завод заброшка мутант существо криптид криптозой гибрид рабочие оборотень чупакабра авторская история

