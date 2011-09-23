"С Днём Рожденья, любимый 4стор!"Я просто не хотел спать, интернета изучал простор,
"Хочу бояться, кричать!" - с мыслью этой зашёл на 4стор!
Это было семь лет назад, а, по-моему, вечность прошла,
Здесь смешались и Рай, и Ад. Даже Смерть в скорбных строках была...
Чёрный фон - отражение зла, для меня призрак всех семи лет.
Неприметный среди остальных, но такой родной силуэт!
Муза плавно по сайту вела, в моей жизни оставивши след,
Здесь каждый может сказать: "Я писатель, я, право, поэт!"
И никто тебя не упрекнёт, лишь поможет в тернистом пути,
Если ты сомневался в себе, лучше места тебе не найти!
В сизой дымке испытанных чувств, я порой ощущаю укор,
Знаю, здесь есть "враги" и друзья, но все посещаем 4стор!
Сайт для нас - частичка души, в серых буднях горит как звезда,
10 лет стоит - нерушим, хоть и скучен для нас иногда...
Но всё также мы часть его, как во тьме солнца луч манит взор,
Поздравляю всех до одного, с Днём Рожденья, любимый 4стор!
Вчера, 22:59 by QustoПросмотров: 25Комментарии: 2
Ключевые слова: Рай Ад 4стор авторский стих