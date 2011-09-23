Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Стихи

"С Днём Рожденья, любимый 4стор!"

Я просто не хотел спать, интернета изучал простор,
"Хочу бояться, кричать!" - с мыслью этой зашёл на 4стор!
Это было семь лет назад, а, по-моему, вечность прошла,
Здесь смешались и Рай, и Ад. Даже Смерть в скорбных строках была...
Чёрный фон - отражение зла, для меня призрак всех семи лет.
Неприметный среди остальных, но такой родной силуэт!
Муза плавно по сайту вела, в моей жизни оставивши след,
Здесь каждый может сказать: "Я писатель, я, право, поэт!"
И никто тебя не упрекнёт, лишь поможет в тернистом пути,
Если ты сомневался в себе, лучше места тебе не найти!
В сизой дымке испытанных чувств, я порой ощущаю укор,
Знаю, здесь есть "враги" и друзья, но все посещаем 4стор!
Сайт для нас - частичка души, в серых буднях горит как звезда,
10 лет стоит - нерушим, хоть и скучен для нас иногда...
Но всё также мы часть его, как во тьме солнца луч манит взор,
Поздравляю всех до одного, с Днём Рожденья, любимый 4стор!

"С Днём Рожденья, любимый 4стор!"
Вчера, 22:59 by QustoПросмотров: 25Комментарии: 2
+7

Ключевые слова: Рай Ад 4стор авторский стих

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: kusi
Вчера, 23:01
+1
Группа: V.I.P.
Репутация: (3051|-2)
Публикаций: 352
Комментариев: 7 091
Очень душевно и правдиво. От меня океанический плюс.
Зарегистрирован: 23.09.2011
                    
#2 написал: conjure one
Вчера, 23:41
+1
Группа: Модераторы
Репутация: (6639|0)
Публикаций: 43
Комментариев: 2 650
Всё так и есть. Практически ода к юбилею. +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
        
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.