"С Днём Рожденья, любимый 4стор!"

Qusto Просмотров: 25 Комментарии: 2 +7 Вчера, 22:59 by

Я просто не хотел спать, интернета изучал простор,"Хочу бояться, кричать!" - с мыслью этой зашёл на 4стор!Это было семь лет назад, а, по-моему, вечность прошла,Здесь смешались и Рай, и Ад. Даже Смерть в скорбных строках была...Чёрный фон - отражение зла, для меня призрак всех семи лет.Неприметный среди остальных, но такой родной силуэт!Муза плавно по сайту вела, в моей жизни оставивши след,Здесь каждый может сказать: "Я писатель, я, право, поэт!"И никто тебя не упрекнёт, лишь поможет в тернистом пути,Если ты сомневался в себе, лучше места тебе не найти!В сизой дымке испытанных чувств, я порой ощущаю укор,Знаю, здесь есть "враги" и друзья, но все посещаем 4стор!Сайт для нас - частичка души, в серых буднях горит как звезда,10 лет стоит - нерушим, хоть и скучен для нас иногда...Но всё также мы часть его, как во тьме солнца луч манит взор,Поздравляю всех до одного, с Днём Рожденья, любимый 4стор!

Ключевые слова: Рай Ад 4стор авторский стих

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