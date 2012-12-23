Мы будем вместе навсегда

ТурбоХОЙ Просмотров: 46 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 10:05 by

Целый уж год, как нет мне покоя,И ночью, и днём лишь она беспокоит.Из каждого зеркала, из каждого окнаНочами из тьмы глядят её глаза.Моя мёртвая девушка... Я знаю, это она.Её душа не хочет покинуть меня.Куда б не пошёл я - она всюду за мной,Всё плачет и шепчет - зовёт за собой.Прошёл уже год с того страшного дня,Когда на шее её затянулась петля.Год уж прошёл, но нет мне покоя,Я знаю, что в смерти её я лишь виновен.Когда-то давно мы любили друг друга,Клялись мы в любви, но я предал подругу.Ушёл, оставив её с тоской наедине.Последний рассвет она встречала в петле.Лишь к утру сообщили ужасные вестиО бывшей подруге, что ночью повесилась.Паника, слёзы, депрессия и ночи без сна,Круглыми сутками в голове лишь она.Ночами, рыдая, в руках её фото держал,На колени упав, простить в слезах умолял.И не знал я тогда, что рядом она,Что стоит за спиной и глядит на меня.И в одну из ночей, с наступлением рассвета,Получил на мольбы о прощении ответ я.Я сидел на кровати, она в дверь вдруг вошла,Рядом присела, ледяными руками меня обняла.Я тогда не почувствовал страха, был я спокоен,Я ощущал лишь объятия, знакомые до боли.И голосом мёртвым прошептала она:"Я не брошу тебя... Вместе мы навсегда..."Я повернулся на голос и увидел её,Мёртвые глаза, безжизненное лицо.Попытался обнять её, но силуэт вдруг растаял,Оставив меня, как её я когда-то оставил.С той самой ночи она не оставляет меня,Уже ровно год рядом со мной её душа.Куда б я не пошёл, везде ловлю её я взгляд,Любимая со мной, но я и сам тому не рад.И с каждым новым днём она является всё чаще,Обнимает меня и горько-горько плачет.За собою зовёт, глядя прямо в глаза:"Идём со мной... Мы будем вместе... Навсегда..."И я так больше не могу, я не хочу так жить,Ведь раны на душе моей продолжают кровоточить.Но есть всё же выход к любви и покою,И этот выход разделит навсегда тело с душою.Всё уже решено, бритва в руке,Раз... И всё позади, только звон в голове.Я лежу на кровати и, закрывая глаза,Шепчу: "Я иду, любимая... Мы будем вместе навсегда..."

Ключевые слова: Девушка душа депрессия авторский стих

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