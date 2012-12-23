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Стихи

Мы будем вместе навсегда

Целый уж год, как нет мне покоя,
И ночью, и днём лишь она беспокоит.
Из каждого зеркала, из каждого окна
Ночами из тьмы глядят её глаза.

Моя мёртвая девушка... Я знаю, это она.
Её душа не хочет покинуть меня.
Куда б не пошёл я - она всюду за мной,
Всё плачет и шепчет - зовёт за собой.

Прошёл уже год с того страшного дня,
Когда на шее её затянулась петля.
Год уж прошёл, но нет мне покоя,
Я знаю, что в смерти её я лишь виновен.

Когда-то давно мы любили друг друга,
Клялись мы в любви, но я предал подругу.
Ушёл, оставив её с тоской наедине.
Последний рассвет она встречала в петле.

Лишь к утру сообщили ужасные вести
О бывшей подруге, что ночью повесилась.
Паника, слёзы, депрессия и ночи без сна,
Круглыми сутками в голове лишь она.

Ночами, рыдая, в руках её фото держал,
На колени упав, простить в слезах умолял.
И не знал я тогда, что рядом она,
Что стоит за спиной и глядит на меня.

И в одну из ночей, с наступлением рассвета,
Получил на мольбы о прощении ответ я.
Я сидел на кровати, она в дверь вдруг вошла,
Рядом присела, ледяными руками меня обняла.

Я тогда не почувствовал страха, был я спокоен,
Я ощущал лишь объятия, знакомые до боли.
И голосом мёртвым прошептала она:
"Я не брошу тебя... Вместе мы навсегда..."

Я повернулся на голос и увидел её,
Мёртвые глаза, безжизненное лицо.
Попытался обнять её, но силуэт вдруг растаял,
Оставив меня, как её я когда-то оставил.

С той самой ночи она не оставляет меня,
Уже ровно год рядом со мной её душа.
Куда б я не пошёл, везде ловлю её я взгляд,
Любимая со мной, но я и сам тому не рад.

И с каждым новым днём она является всё чаще,
Обнимает меня и горько-горько плачет.
За собою зовёт, глядя прямо в глаза:
"Идём со мной... Мы будем вместе... Навсегда..."

И я так больше не могу, я не хочу так жить,
Ведь раны на душе моей продолжают кровоточить.
Но есть всё же выход к любви и покою,
И этот выход разделит навсегда тело с душою.

Всё уже решено, бритва в руке,
Раз... И всё позади, только звон в голове.
Я лежу на кровати и, закрывая глаза,
Шепчу: "Я иду, любимая... Мы будем вместе навсегда..."
Сегодня, 10:05 by ТурбоХОЙПросмотров: 46Комментарии: 1
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Ключевые слова: Девушка душа депрессия авторский стих

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Комментарии

#1 написал: qqq666
Сегодня, 10:59
0
Группа: Посетители
Репутация: (61|-1)
Публикаций: 101
Комментариев: 1 672
очень трагичный и печальный одновременно стих плюс +
Зарегистрирован: 23.12.2012
       
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