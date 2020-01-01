Дочка

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 08:16

Причина: Изменен раздел.

Алиса Шах Просмотров: 90 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 08:16 by

Она села на холодную, обросшую мхом скамейку.Вокруг была тишина, но слабый ветерок посвистывал в кронах деревьев.Её волосы развивались и закрывали женщине лицо.Она смотрела куда-то вниз. Её заплаканные глаза блестели, и слёзы медленно скатывались по её щекам, словно капли дождя по окну.Вдруг женщина послышался детский, звонкий голос, её звала её пятилетняя дочь. Женщина не обернулась. Дочь снова позвала мать,в её крике прозвучала тревога. Женщина сидела, не шевелясь, будто не слышала дочь."Ммамма", уже еле слышно прохрипела девочка. Мама не обернулась, а лишь в очередной раз всхливпула и потёрла нос, своей дрожащей рукой. "Мамочка", пропищала девочка, в её голосе было отчаяние и боль.Вдруг, словно, начавши слышать женщина сорвалась со скамейки и упала на колени, на холодную, каменную плиту. Её руки возвысились в небо и она с ужасом и горем прокричала - "Прости, прости пожалуйста, за то, что недоглядела за тобой, моя девочка, прости, я не смогла!!!"Женщина зарыдала и упала лбом на плиту,целуя её и крича мольбы о прощении.На кладбище уже не было так тихо, крики женщины разлетались по всем могилам, она молила о прощении и рыдала.После ухода несчастной женщины на могиле девочки выросла белая роза, а на надгробии появилась надпись детским почерком - "я тоже тебя люблю, мама".

Ключевые слова: Кладбище женщина дочь девочка могила авторская история

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