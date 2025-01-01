Она живая

Наталья – обычная домохозяйка, прилежная жена и мама. В Оле она души не чаяла, все её желания всегда исполняла. Та кукла не стала исключением. За день до намеченной даты купила игрушку, спрятала в укромном месте и на праздник подарила. Оля была на седьмом небе от счастья. Она с тех пор всегда таскала куклу с собой, даже в школу носила.- Такая счастливая теперь, - подметил Антон, отец девочки, когда выдалась свободная минутка поговорить с женой.- Про остальные игрушки даже забыла, - Наташа присела рядом с мужем на диван, краем уха слушая, как Оля беседует с куклой.- Это всегда так. Сперва с новой игрушкой наиграется, потом вернётся к остальным.- Что правда, то правда.- Кстати, ты не заметила в этой кукле что-нибудь странное?- Нет. Что такого?- У меня такое ощущение, будто она наблюдает за мной, когда Оля оставляет её одну. Так вот пройдёшь мимо, такое ощущение, будто она прямо на тебя смотрит, словно живая. Может, мне кажется.- Тебе кажется, дорогой. Кукла слишком естественно выглядит.- С этим соглашусь.Кукла казалась такой не зря. Черты её резинового лица выполнены с анатомической точностью. Сама резина ощущалась как кожа. Ножки и ручки мягкие, как у младенца, и тельце такое же, будто реальный ребёнок.Антон ещё не упомянул про то, как часто слышит очень тихий голосок во время разговора дочери с куклой. Первое время списывал на игру Оли, но прислушавшись, что дочка порой говорит параллельно с тем голоском. Подобное его насторожило, ведь, возможно, кукла не совсем обычная.- Знаешь, может, ей стоит купить ещё пару кукол? Будет играть в «Семью», - предложил Антон.- Как-нибудь в следующий раз, - Наташа встала с дивана, поцеловав мужа в щёку, - Скоро ужин будет готов. Зови Олю.Вся семья в сборе за столом, обсуждала все свои дела и новости. Кукла сидела на коленях девочки, невольно подслушивала семейный разговор. Она едва двигала головой, трудно заметить столь мелкое движение. Осматривалась, вслушивалась. Её глаза медленно закрылись пластмассовыми веками.Ночью Антону не спалось. Пролежав около часа, он аккуратно встал с кровати, чтобы не разбудить жену, и направился на кухню. Стараясь не шуметь, навёл себе чаю. В тишине Антон задумался о своих рабочих делах, также про выходные; куда с семьёй можно съездить отдохнуть. Он даже не сразу услышал тихий голосок, едва уловимый. И ещё один голосок. Откуда из спальни Оли доносились. Антон бы не услышал так, если Оля случайно не засмеялась. Он встал из-за стола и пошёл к спальне двери. Девочка мирно спала, обнимая куклу. Антон невольно улыбнулся, решив, что ей просто снятся хорошие сны, поэтому и смеётся спросонья.- Сладких снов, Оленька.- Сладких снов… Отец…- Говорила тебе – не ешь много мороженого, - ласково пожурила Наталья свою дочь, потрепав по голове.- Я очень люблю мороженое, ты же знаешь, мама! – прохрипела Оля, слегка улыбнувшись.Антон с умилением наблюдал за ними, изредка посматривая на часы.- Ладно, пусть дома немного посидит. Оля у нас и так большая умница, - сказал он.- Вот видишь! Папа мне разрешил.- Я хотела сказать то же самое, - посмеялась Наталья, вставая с края кровати. - Я закрою дверь на ключ, у тебя постельный режим.Оля кивнула, прижав куклу к себе. Родители покинули комнату девочки, тихо беседуя о своих взрослых делах. Как только они ушли вовсе, Оля обратилась к кукле:- Мы можем начать сегодня?Кукла едва качнулась в руках девочки, затем повернула голову и пару раз моргнула – это означало «да». Девочка улыбнулась, встала с кровати, чтобы закрыть шторы. После пошла за свечами и спичками. Мелки достала из своего стола. Напевая незамысловатую песенку, Оля нарисовала круг, расставила четыре свечи и осторожно подожгла их. На свет свечей вышла кукла, едва передвигая свои резиновые ножки.- Во что мы будем играть? – с интересом спросила девочка.- В прятки…Вернувшись домой вечером, Антон и Наталья зашли к дочери, чтобы угостить различными вкусностями. Оля выглядела чуть лучше; голос не такой хриплый, температура в норме, кашель практически прошёл.- Неужто и правда весь день лежала? – улыбаясь, поинтересовалась Наталья.- Я немного поиграла, - Оля крепко обняла куклу.- Теперь понятно, почему пол немного грязный, - усмехнулся Антон.- Я немного порисовала мелками... - виновато сказала девочка.- Ничего, сейчас вымою, - Наташа потрепала дочурку за щёчку.Взрослые вышли, смеясь и разговаривая о прошедшем дне. Оля посмотрела на куклу, широко улыбаясь.- Они ничего не узнают, ведь так?Лицо куклы исказилось в гримасе недоумения и ужаса. Она хотела что-то сказать, но издавала лишь кряхтящие звуки. Девочка посмеялась, наблюдая за куклой.- Я же сказала, что игра очень понравится. По крайней мере, я хорошо провела время.

