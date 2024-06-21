Жуткая кукла

Новость отредактировал Летяга - 21-06-2024, 09:40

Причина: Стилистика автора сохранена

Elusive Просмотров: 252 Комментарии: 0 +1 21-06-2024, 09:40 by

Как-то раз девочке Маше на Рождество подарили куклу, которая была очень похожа на девочку. Это была очень красивая деревянная игрушка. У неё были рыжие волосы, голубые глаза и ярко-алые губы.Маше кукла очень понравилась. Она с ней играла почти каждый день. Но однажды девочка легла спать, а куклу положила рядом. Как-то раз, проснувшись ночью, Маша заметила, что кукла стоит у неё на груди и тянет к её шее руки. Закричав от испуга, Маша сбросила с себя страшную игрушку и побежала к родителям. Девочка рассказала им всё, но они ей не поверили. Но ради спокойствия своей дочки отнесли куклу в ванную и заперли там.Однако следующей ночью Маша снова проснулась и снова увидела эту куклу. Та схватила её за шею и начала душить. Маша хотела закричать, но не смогла. И перед тем, как потерять сознание, она услышала одно предложение, сказанное скрипучим голосом: «Это моя внешность и ничья больше». Утром родители зашли в комнату и увидели труп девочки и лежащую на ней куклу. У девочки на шее были маленькие синяки, напоминающие ладошки куклы. После похорон они отнесли куклу цыганке, и она сказала, что это проклятая кукла, принимающая внешность своей будущей жертвы. И тут кукла изменилась. Она стала темноволосой, курносой, с карими глазами.Родители девочки выбросили её, и где она теперь, никто не знает.

Ключевые слова: Кукла девочка ночь проклятие авторская история

Другие, подобные истории: