Медведь

Владислав Хохлов Просмотров: 34 Комментарии: 0 0 Сегодня, 09:02 by

На Таймырском полуострове жизнь обстоит не самая лучшая – почти что самый север России; дальше среди жителей встречаются только зайцы, олени, да хитрые песцы. На расстоянии в пару сотен километров от Дудинки стоит одна из немногочисленных баз. ЮЗТОПИ (Южно-Западный Таймыр по Обогащению Природных Ископаемых), не является одной из крупнейших баз, но всё же достаточно выгодная, чтобы продолжать поддерживать свою работоспособность и поглощать огромные затраты на собственное развитие и поддержку. Вокруг маленького рабочего поселения только глухой лес и бескрайние снежные дали; многочасовые и многодневные пути являются одними из самых неприятных моментов работы в таких отдалённых местах.ЮЗТОПИ поддерживается генеральным директором Зубьевым Антоном Павловичем, и он является, пожалуй, самым необычным предпринимателем; вместо привычного управления всей организацией через помощников из какого-нибудь коттеджа или пляжа в Сочи, он предпочитает всё делать сам – прямо «в поле». Даль от цивилизации и холод не были для него преградой; работая бок о бок со своими сотрудниками, он сильнее всякого повышал рабочий дух и силу коллектива. Благодаря многочисленным удобствам и дружелюбию между живущими здесь людьми, все стали друг с другом достаточно близкими.Однако всё не могло идти так гладко достаточно долго, собственно из-за непостоянства самой природы, рано или поздно случается какой-нибудь коллапс. Так и случилось в один прекрасный день, и вместо предполагаемых – что не так уж и критично – ЧП, ссор и драк, случилось что-то действительно ужасное – пропал один из работников ЮЗТОПИ. В первую же очередь пропавшего Михаила Львовича начали искать на территории базы, заглядывая в различные пристройки и дальние уголки. «Напился и спрятался,» - говорили некоторые шутники. Пробоотборщик Михаил Львович должен был: – согласно своей обязанности – спуститься в карьер к водителю экскаватора и передать тому нужные поручения и задачи. Однако же, Михаила Львовича не видел ни сам водитель, ни кто-либо другой, кто отправлял его вниз. Спиться по дороге он не мог, расплюснутое тело невезучего рабочего на дне карьера тоже не нашли… вывод – пропал. Люди ходили и гадали: «Где же Миша?», и его не нашли ни под вечер, ни под следующее утро.Пришла пора бить тревогу, и некоторые работники уже начали со страхом в глазах жаловаться Зубьеву на таинственную пропажу. Антон Павлович как-то заметно сконфузился, но всё же порекомендовал продолжить поиски и надеяться на удачную скорую находку; сам же он обещал незамедлительно подготовить все необходимые документы для признания бедолаги без вести пропавшим. Несколько дней продолжались поисково-спасательные работы: кто-то уже отчаялся и делал всё для вида, а кто-то проверял уже изученные места раз по десять на дню.Между работниками пролетали самые разные шепотки; кто-то даже начал обвинять Зубьева в том, что он специально хочет «замять всё дело», поэтому и тянет до последнего с ЧП. В один довольно холодный день на территории базы заметили крупного медведя, который притаился в чаще и осторожно наблюдал за людьми. Заметили его совершенно случайно, но даже это не смутило хищника, который как-то уж слишком внимательно следил за всей обстановкой у людей. Услышав об этой страшной новости, все уже начали предполагать, что медведь утащил с собой Михаила Львовича и съел его, а теперь пришел за добавкой. Кто-то видел медведя по несколько раз в день, и описывал его как: «большое и отвратительное животное, глаза огромные и красные, а сам сидит не шелохнувшись, будто точно рад тому, что на него смотрят и боятся». Эту новость заставила Зубьева шевелиться; с того момента все рабочие начали ходить парами.Приближалась зима, ночи становились долгими и холодными. Работать нужно было так же, как и раньше, из-за чего многие уже не желали работать. Выходя на проверку проведения работ в карьере, Владислав Сергеевич и Дмитрий Андреевич нашли нечто страшное и пугающее: на одной из вытоптанных в снегу тропинок были обнаружены багровые пятна. Именно они и были замечены первыми, а только потом гигантские следы животного из чащи леса. Дмитрий и Владислав стремглав побежали обратно в лагерь, чтобы предупредить всех о том, что медведь зашел ещё дальше привычных мест и уже не стесняясь бродит где-то вблизи. Владислав забежал в дверь первым, неряшливо ударившись плечом о косяк; Дмитрий остался на улице, так как что-то приметил в полуосвещённой территории лагеря. Дмитрий Андреевич в начале и не придал особого значения какому-то пятну на периферии своего зрения, пока не заметил, что оно едва покачивается взад-вперёд. Стоя на пороге внутрь здания, работник видел, как жирный медведь сидел в центре лагеря и вальяжно грыз человека, который даже и не думал сопротивляться, так как давно был мёртв. Косолапый людоед заметил своего зрителя и даже не думал атаковать, а только поднял свою морду кверху и начал громко дышать, словно посмеиваясь над всей ситуацией.Скрывшись от медведя, Дмитрий Андреевич протрубил тревогу и собрал всех своих коллег. Испуганные взяли оружие и любые способные нанести вред предметы и выбежали наружу. По большей части все смельчаки надеялись на то, что своим числом смутят хищника и заставят его пуститься в бегство, но, выбежав наружу, они не нашли никого. На месте последнего медвежьего отдыха нашли только разорванную куртку сотрудника ЮЗТОПИ и пропитанный кровью утрамбованный снег. Следы вели – как многие и ожидали – куда-то в чащу. С этого момента люди начали совершенно по-другому относится к «какому-то медведю», иногда воспринимая всю угрозу со стороны косолапого с настоящим фанатизмом. Все требовали от Антона Павловича срочно сворачивать работы и вызывать МЧС, но тот как-то неохотно шел на согласие. «Подождите, лучше будет избавиться от медведя, а только потом углубиться в безопасные поиски, нежели рисковать не только нашими, но и чужими жизнями. Мы же способны защищаться в этих стенах и обеспечить более качественную охоту на хищника, нежели люди, что прибудут сюда в первый раз» - говорил Зубьев. Почти все – хоть и с тяжелым решением – согласились на эти условия. Так и началась охота на медведя. Вокруг лагеря поставили ловушки с приманками, никто больше не выходил на карьеры, и по периметру базы стали патрулировать территорию, используя при этом имеющиеся ружья. Средств защиты было мало, и их решили отдать тем, у кого уже был опыт в работе с огнестрелом, остальные же забивались в дальние и тёмные углы, где надеялись даже не видеть хитроумного хищника. Пару дней ничего необычного не происходило; кто-то даже говорил, что медведь «изучает» обстановку. Самого же косолапого на территории больше не видели, и даже ловушки с приманкой никак не помогали – только исчезала наживка.Патрулирование среди работников было установлено так, что определённая пара людей ходила вокруг лагеря некоторое время, а потом возвращалась обратно, чтобы передать смену другим. Когда же никто не вернулся закрывать свою смену и меняться, все сразу же подняли тревогу. И сменщики, и все остальные сострахом ждали каждую минуту, что вот-вот вернётся Дмитрий Андреевич и его коллега, но никого так и не было. Когда в полной тишине и неизвестности прошел целый час, то вся гурьба выбежала наружу искать пропавших. Им на зло, они нашли медведя, бодро грызущего остывающие тела патрульных. Сменщики не смогли выстрелить по хищнику из имеющихся в руках винтовок, а только будучи скованные страхом смотрели на монстра. Этот медведь издали выглядел как живая тьма, что поглощала своей безмерной пастью тела бывших коллег, жадно кусая и глотая каждый кусок, раз за разом, будто пытаясь утолить свой ненасытный голод. Никто не двигался, не кричал, не пытался что-либо предпринять. Все, конечно, о чём-то думали, но никак не могли предпринять хоть что-то из-за страха; даже природные инстинкты притупились донельзя. Однако вся эта картина не длилась долго: когда же медведю осточертело грызть холодное мясо, он тут же направил свой взгляд на примчавшуюся добавку. Те, кто мог, убежали обратно в дом, кто-то – кто всё же имел при себе оружие – выстрелили в животное, но все пули будто застряли где-то в шкуре, даже не замедлив громадину. В конечном итоге, вся толпа спеша вернулась обратно в тёплые и безопасные стены.И тут начался просто кромешный ужас, люди начали рыдать, молиться, кидаться к окнам и чёрным ходам, пытаться прятаться и баррикадироваться в комнатах, лишь бы быть как можно дальше от хищника. Таким образом часть людей спасла только себя, а самые невезучие остались в центральном холле, без единой дороги к спасению. Начались драки, крики, вопли, все установленные порядки были уничтожены и растоптаны. И тут все замолкли – кто-то постучался в дверь. Это был злой, быстрый стук, который наглухо прервал весь шум внутри, и у всех от удивления и страха покосились ноги. Кто же это мог стучать? Неужто кто-то из патрульных вернулся?Дверь открылась, и через проход вошел неизвестный старик. Длинные седые волосы опадали на странного вида шубу, словно сшитую из куч разнородных шкур, борода достигала земли, а глаза… глаза были бешено дикими, злыми и бесчеловечными. Это были не глаза, это был всепоглощающий огонь, не знающий пощады и меры.- Антон Палыч, ну как-то уж ваш коллектив не очень хорошо настроен на знакомство!- Прости меня Пал Палыч, сам не знаю, что на них нашло! – раздался весёлый смешок Зубьева, болезненно резкий и неприятный в толпе перепуганных работников.Испуганные начали переглядываться между собой, не понимая ничего. Стоило Антону Павловичу только прекратить смеяться, как его тело скрючилось и началось обрастать толстой шубой. Не успел никто опомниться, как вместо лиц начальника и старика уже были окровавленные медвежьи морды.

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