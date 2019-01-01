Проклятые Cini Minis

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 07:28

The_Curse Просмотров: 75 Комментарии: 0 -2 Сегодня, 07:28 by

Началось это все с того момента когда я нашёл коробку Cini Minis в подвале моей девятиэтажки. Я не ожидал найти что то в подвале. На мое удивление коробка была полная, потому что я думал что тут какой то бомж съел и выбросил эту коробку. Я поднялся на свой этаж, вошёл в квартиру, запер дверь на замок. Разулся и пошёл на кухню дегустировать сию находку. Я насыпал хлопья себе в тарелку, залил молоком, взял ложку, и попробовал это. Я съел ложку этих хлопьев, и не удержался, и через 3 минуты вся тарелка хлопьев была в моём желудке. Когда я пошел выкидывать коробку, внезапно хлопья с глазами которые нарисованы на коробке вылезли, и они были настолько человекоподобными что я чуть не наложил кирпичей. Один из хлопьев заговорил: "Чего ж ты нас съел, ты нашу семью погубил, засранец!". Я не ожидал такого! Я сказал "Как вы разговариваете, и вообще как вы вылезли отсюда?". Он ответил: "Не твоё собачье дело! Сейчас ты поплатишься за свои издевательства!". И хлопья разбежались по кухне и взяли ножи. Я быстро обулся, захлопнул дверь и быстренько запер на ключ. Я был у лифта, и я услышал как они прорубают мою дверь ножами. Я жал кнопку лифта, но он никак не ехал. Я побежал вниз по лестнице. Я споткнулся, упал и поехал вних по ступенькам. Потом я увидел хлопья с ножами, и я проснулся в своей кровати.Пора уже есть завтрак, так что я пошел на кухню, и офигел: на столе стояла коробка Cini Minis. Я посмотрел в коробку, и нарисованные хлопья заговорили: "Завязывай с травкой!"

Ключевые слова: Хлопья ножи подвал авторская история

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