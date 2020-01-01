Костя и его коробка

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 05:07

Причина: Изменен раздел

Timber Bird Просмотров: 14 Комментарии: 0 0 Сегодня, 05:07 by

Ребят, помогите! Я не знаю что делать в такой ситуации!Дело было так: вчера я тусовал на своём тайном месте в лесопарке. Клёвое местечко - такая поляночка посреди леса, домик на дереве посередине, овраг у одного края, кучи мусора строительного. Тут мало кто ходил, да и я никому о нём не говорил. Любил посидеть в одиночестве.Сижу в общем, уже домой собираюсь идти, ведь холодрыга жуткая, и тут через поляну чешет Костя - мой одноклассник - худощавый такой, дрыщ одним словом. А в руках он несёт коробку - большую, запечатанную скотчем. Ну я ж имею права спросить чой-то он по моему тайному месту идёт, да и ещё и с коробкой какой-то?Вот я и нагнал его, пока не ушёл и спрашиваю: "Чой-то ты здесь ходишь". А тот слегка испуганно, но серьёзно так: "Тут путь короче. Спешу я". "А что в коробке?" Спрашиваю. А тот " Не могу сказать... Нельзя". Ну не охренел ли?Говорю тогда: "Не хочешь секретами делиться, тогда..."- и навалял ему. Это было просто, Костя дрыщ конкретный. Когда он уже упал, побил его ногой об бока немного, затем плюнул и пошёл быстро домой, греться.Сегодня прихожу обратно. Там, где лежал Костя, снежный след тянется возле оврага. Думаю, ушёл. А коробку свою оставил. Кажись, не нужна ему она всё-таки. Ну я и решил посмотреть - что там.Беру коробку. Лёгкая на удивление, хотя Костя её с усилием тащил. Ну дрыщ дрыщом! Осмотрел со всех сторон, с одной дырка, но небольшая, через неё ничё не видно. Подошёл к домику на дереве – мне у него удобнее – достал свой ножик и вскрыл коробку.Внутри ничего не было, только солома и слизь какая-то зелёная. Забил тогда на коробку, полез в домик посидеть и тут…Из домика какая-то херь поползла. Я мало биологии учил, но этого точно в ней не было! Само как слизняк в сантиметров десять, тельце бледно-зелёное и к хвосту сужается, ножки тараканьи, а с обеих концов клешни из белых паучьих лапок извиваются. Передвигалось оно быстрыми рывками. Подползло ближе ко мне, встало в боевую позу, как скорпион, и так противно затрещало-запищало, что я, честно, струханул.Я попытался это проткнуть ножом, а оно прыг ко мне на руку и клешнями кусает. Больно кусает. Я естественно отбросил это на пол и давай затаптывать, а оно не топчется. Ногой в землю втаптываю - ему хоть бы хны. Потом оно ко мне на ногу прилипло и кроссовок грызть начало. Дырку прогрызло и ногу кусает. Это уже жутко было. Ножом снизу поддел это, отбросил в сторону и бежать.Пробегая через поляну, я думал - что это за херня такая? Это чтоль в коробке было? А только одно или ещё несколько таких? Думал также, что надо бы найти Костю, извиниться перед ним и спросить – что это он за гомункула нёс и куда. А куда он ушёл, интересно? В школе его не видел…У самого края поляны я споткнулся и упал. Провалился в овраг. Уже вставал, хотел снова бежать, но тут я похолодел...Недалеко от себя в овраге я увидел Костю.Костя был мёртв. Полностью белый и с тёмными провалами вместо глаз. Одежда была разорвана и висела на нём клочьями. Лицо было словно объедено – кожи много где не было, виднелось разодранное мясо и местами даже череп. Рот был так сильно раскрыт, будто он до сих пор жив и молча орёт от ужасной боли.Я был в ступоре. Такого я точно не ожидал. Тут раздался тот же пищяще-трещящий звук и из всех костиных дыр на меня полезли те самые хери: из остатков одежды, из глаз, изо рта.Мгновенно выпрыгнув из оврага, я мотанулся не останавливаясь на передых, лишь бы подальше от моего тайного места, от оврага, от объеденного Кости. Лишь у своего подъезда я перестал бежать.И вот что мне теперь делать?! Может, вы знаете что эта за херь и как от неё избавляться? Как сильно она опасна и что она может сделать если оставить её одну надолго? Нужно быстро действовать, но я не знаю как. Самому идти туда стрёмно, а если позвать взрослых или ментов, они найдут костино тело и явно заподозрят в этом меня. Но я не хотел чтобы Костя умирал! Не хотел! Это вышло случайно!Что делать?!

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