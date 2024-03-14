hy_loop12

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 07:03

4ite777 Просмотров: 56 Комментарии: 0 -1 14-03-2024, 21:39 by

Возвращаясь домой с тренировки, перед входом в свою квартиру я нашёл коробку с подписью «731». Я удивился, ибо не заказывал никаких игр на PlayStation. Вскрыв коробку, я увидел старый DVD-диск, который имел на себе трещину, царапины и надпись. Я взял диск в свои руки и вставил его в дисковод своего старого ноутбука, так как его не было жалко, если что-то случится.На диске был единственный файл — «hy_loop12». Я не понимал, что это значит, и решил открыть его. Это было видео, которое длилось 1:49, при запуске видео был обычный экран «PLAY» старого видеомагнитофона с помехами, но дальше идут кадры, как паренёк открывает окно и снимает улицу и дышит. После идут помехи, и парень уже чуть ли не плачет. Опять помехи, и он ставит камеру на стол и идёт искать что-то, при этом видео постоянно прерывается. Слышно, как он взводит затвор пистолета, после этого стреляет себе в голову. После помехи и надписи на неизвестном мне языке... В конце я очень сильно испугался от очень громкого звука и появившегося внезапно черепа. Я упал со стула и потерял сознание.

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