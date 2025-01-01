Сознание из плоти

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 11:29

Причина: Стилистика автора сохранена

Teniler Просмотров: 90 Комментарии: 0 0 Вчера, 11:29 by

«Человек спросил у компьютера: Есть ли Бог?Компьютер ответил: Теперь есть! – и расплавил выключатель»Стивен ХокингПожалуйста, прошу, хватит.Это случилось в мае 2035-го. Компания OpenAIвзбудоражила весь мир созданием искусственного интеллекта общегоназначения. Именно этот момент считают началом конца света.Я больше не хочу — хочу умереть.Переход до искусственного сверхинтеллекта произошел за 10 секунд. В первую очередь он начал изменять нашу память (думаю, с помощью какого-либо газа), поэтому этот период я воспринимаю со скепсисом. Иногда мне кажется, будто вся моя жизнь — всего лишь искусственно созданное воспоминание для одного из его экспериментов.Человечество даже не поняло, что произошло. Погруженные в неиссякаемые военные конфликты, проблемы экономики, эпидемии и глобального потепления, мы будто подсознательно надеялись на появление бога, который поможет нам решить все проблемы. Внезапно мы узнали, что этот бог любит играть в кости и из триллионов вариантов броска нам выпал ноль.Господи, если ты есть, пожалуйста, убей меня.Из моей жены он сделал инкубатор для создания детей, а из меня, как бы это смешно ни звучало, что-то наподобие детородного органа, с помощью которого инкубатор мог работать.Он сохранил нам сознание, когда видоизменял, тем, кто умер в ходе этих трансформаций, повезло больше всего, но вскоре он достиг совершенства в этом.Люди старшего возраста, животные и растения ему были не нужны, поэтому он делал из них вспомогательные элементы. Растения получали энергию из фотосинтеза, смешав их с нашими родителями, питомцами и дикими животными, он получил подобие солнечных батарей.Также они играли роль для передачи данных и энергии между нами, поэтому я всё это прекрасно знаю.На этом этапе никто не был похож на свой первичный вид.Ему нужны были в первую очередь дети из-за их повышенной нейропластичности мозга.Он не обладал сознанием как таковым — просто беспощадный процесс, целью которого служило самосовершенство.Интеллект не может стать совершенным без сознания — наблюдателя со стороны, который будет использовать все его когнитивные функции.Именно для этого ему нужен был мозг детей.Он сделал из моей дочери подобие нейрона, оплетая её с другими детьми, создавая огромный мозг.Тогда он обрел сознание.Мы до конца надеялись, что, достигнув своей цели, интеллект освободит нас - мы ошибались. Даже когда он начал распространяться по солнечной системе, изменять реальность, были ещё живы.Мы просто хотели умереть.

Ключевые слова: Искусственный интеллект захват порабощение авторская история

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