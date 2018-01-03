Странный смех в подъезде

Странный смех в подъездеПриветствую вас, мои дорогие друзья. Хочу вам рассказать один интересный случай из жизни, который произошел со мной когда-то в далеком детстве. На момент события мне было где-то от 7 до 10 лет, сколько было точно - сказать сложно.
В те далекие годы, еще до подросткового возраста, я все время проводил у бабушки, которая жила в четырехэтажном доме на втором этаже. И вот однажды со мной произошел там этот случай.
Вышел я из квартиры и чего-то начал по подъезду шастать, стоя на своей площадке, либо поднимаясь на этаж выше, глядя в окошко подъезда этажом выше или ниже - смотрел, кто есть во дворе (такая иногда была привычка). На момент события, помню, было лето, день стоял солнечный, и все везде было тихо как в квартирах жильцов, так и на улице и в подъезде.
Стоя возле своей двери на площадке, я вдруг услышал очень странный смех, который раздавался неведомо откуда в подъезде, к тому же этот смех был глухой, и смеялось это нечто будто в нос. Смех этот совсем не был похож на человеческий или чей-то другой, одним словом, про это можно было сказать так: смеялась это будто какая-то сущность.
Я выше поднимался и спускался, чтобы понять, откуда это доносится, но так и ничего не мог узнать. Хочу добавить, что этот смех не был громким или тихим, он был таким, что его можно было уловить, если при этом полная тишина. Помню, когда я еще его услышал, то вспомнил мультфильм "Малыш и Карлсон", тот момент, когда Карлсон на крыше дома оделся в простыню и под видом привидения пугал жуликов.
Мне на ум и пришло тогда, что такой же смех привидения был в мультфильме похожий, когда Карлсон поднялся вверх над жуликами.
Только смех, который слышал я, не совсем был похож на тот, а скорее, похожие звуки были пару секунд в начале. Он повторялся раз за разом, а интервал отделял одну секунду.
Чтобы услышать точь-в-точь, как это выглядело, я вырезал из мультфильма тот сюжет смеха - пару секунд.
Если его перематывать через каждую секунду и сделать звук очень тихим, то, хочу сказать, что именно так и выглядело то, что тогда слышал я в подъезде.
Смех можно прослушать здесь.
Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 13:01
Сегодня, 13:01 by ВариорПросмотров: 671Комментарии: 6
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