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Истории из жизни

Странный смех в подъезде

Приветствую вас, мои дорогие друзья. Хочу вам рассказать один интересный случай из жизни, который произошел со мной когда-то в далеком детстве. На момент события мне было где-то от 7 до 10 лет, сколько было точно - сказать сложно.

В те далекие годы, еще до подросткового возраста, я все время проводил у бабушки, которая жила в четырехэтажном доме на втором этаже. И вот однажды со мной произошел там этот случай.
Вышел я из квартиры и чего-то начал по подъезду шастать, стоя на своей площадке, либо поднимаясь на этаж выше, глядя в окошко подъезда этажом выше или ниже - смотрел, кто есть во дворе (такая иногда была привычка). На момент события, помню, было лето, день стоял солнечный, и все везде было тихо как в квартирах жильцов, так и на улице и в подъезде.
Стоя возле своей двери на площадке, я вдруг услышал очень странный смех, который раздавался неведомо откуда в подъезде, к тому же этот смех был глухой, и смеялось это нечто будто в нос. Смех этот совсем не был похож на человеческий или чей-то другой, одним словом, про это можно было сказать так: смеялась это будто какая-то сущность.

Я выше поднимался и спускался, чтобы понять, откуда это доносится, но так и ничего не мог узнать. Хочу добавить, что этот смех не был громким или тихим, он был таким, что его можно было уловить, если при этом полная тишина. Помню, когда я еще его услышал, то вспомнил мультфильм "Малыш и Карлсон", тот момент, когда Карлсон на крыше дома оделся в простыню и под видом привидения пугал жуликов.
Мне на ум и пришло тогда, что такой же смех привидения был в мультфильме похожий, когда Карлсон поднялся вверх над жуликами.
Только смех, который слышал я, не совсем был похож на тот, а скорее, похожие звуки были пару секунд в начале. Он повторялся раз за разом, а интервал отделял одну секунду.

Чтобы услышать точь-в-точь, как это выглядело, я вырезал из мультфильма тот сюжет смеха - пару секунд.
Если его перематывать через каждую секунду и сделать звук очень тихим, то, хочу сказать, что именно так и выглядело то, что тогда слышал я в подъезде.
Смех можно прослушать здесь.

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 13:01
Сегодня, 13:01 by ВариорПросмотров: 671Комментарии: 6
+5

Ключевые слова: Смех подъезд звук нечто непонятное авторская история

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Комментарии

#1 написал: Kimm
Сегодня, 14:00
+1
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Публикаций: 0
Комментариев: 3
Я бы на месте автора, наверное, просто пошла бы спряталась дома, услышав этот смех, а не ринулась искать его источник
Зарегистрирован: 3.01.2018
#2 написал: грустное_облачко
Сегодня, 14:46
+2
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Комментариев: 52
Плюс за Карлсона :)
Зарегистрирован: 30.10.2016
#3 написал: odinokiy putnik
Сегодня, 18:50
+1
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Публикаций: 1
Комментариев: 183
Чья-то неупокоенная душа давала о себе весточку. Плюс за историю.
Зарегистрирован: 29.01.2016
#4 написал: Xomski
Сегодня, 18:59
0
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Хрень полная, минус
Зарегистрирован: 23.02.2017
#5 написал: Вариор
Сегодня, 19:04
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Комментариев: 2 426
Всем спасибо за комментарии.

Цитата: odinokiy putnik
Чья-то неупокоенная душа давала о себе весточку


На самом деле трудно сказать, что это было. Просто в детской у меня тогда памяти сразу пришел образ приведения в простыне с глазами и ртом. И я тут же мультфильм вспомнил про Карлсона и этот смех похожий blush

Зарегистрирован: 5.04.2012
           
#6 написал: Ernesta
Сегодня, 19:09
+2
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Комментариев: 887
Цитата: Kimm
Я бы на месте автора, наверное, просто пошла бы спряталась дома, услышав этот смех, а не ринулась искать его источник

Ну да, это вы сейчас так рассуждаете, а в детстве всё воспринимается совсем по другому.
Сужу по себе. В детстве я такое видела, что сейчас, в своём зрелом девичестве, видеть совсем не хочу. А тогда меня ничегошеньки не смущало и страха не было. Я так же как и автор бежала исследовать непонятное.
У детей чувство страха иначе работает, может оттого, что в жизни ещё не доконца разобрались и нет чёткого деления на "чёрное и белое", на мистику и реальность.
+ за пытливый детский ум.

P.S. Странно, плюсую, а цифра не меняется, как было +4, так и есть.
Зарегистрирован: 5.01.2016
    
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