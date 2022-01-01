Надо улыбаться

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 12:15

Причина: Стилистика автора сохранена.

MariSTyx Просмотров: 14 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 12:15 by

Люблю придумывать разные миры, но по какой-то причине меня больше всего притягивает антиутопия и постапокалипсис. Вот и сейчас, идя по московскому метро, я представляю, словно людей нет, а вокруг развалины искрятся желтоватым цветом в свете рыжего солнца, что никогда не заходит в этом мире, но часто закрывается тёмно-коричневыми тучами.Я иду и вижу уже не остатки человеческих построек, а пустыню. Под ногами застывшая в желе вода переливается всеми цветами радуги. А в глубине неё... Что-то движется.Росток. Зелёный, яркий. Он вырывается вверх, быстро растёт, и вот уже передо мной огромное дерево с прозрачными плодами, в которых содержатся чьи-то эмбрионы. Этот мир всегда служит мне входом, границей между реальностью и более глубокой фантазией.Вдруг музыка в телефоне переключается на другую композицию и вслушиваясь в слова любимой песни: "Надо улыбаться, чтоб живым казаться. Надо улыбаться, чтобы в живых остаться" я вижу на горизонте сверкающий металлом город. Как там живут люди? И люди ли это?Нет, под такую музыку я никак не могу представить человека. Киборг. Бесполое существо из плоти и стали. Их уже давно штампует сотнями машина-матка создавая из остатков биоматериала ранее живших здесь людей.Вот так всё переворачивается с ног на голову. Когда-то люди создавали машины, чтобы те служили им. А теперь машины с той же целью пытаются воссоздать человечество.Смотрю на город и тут же оказываюсь на его улице. Тут нет обычных домов. Кривые высокие, закрученные вверх башни из металла. Арки, переходы. Всё словно подвешено в воздухе. И множество разноцветных огоньков.По дорогам снуют туда-сюда существа, одинаково не похожие ни на людей ни на машин. Жуткая помесь с торчащими проводами, руками и ногами разных размеров, возможно даже от разных тел. И все они улыбаются. Жуткие натянутые от уха до уха улыбки повторяют огромный жёлтый смайлик, установленный наверху самой большой башни.– Здравствуйте! Могу я вам чем-то помочь?Подпрыгиваю от неожиданности, услышав за спиной скрипучий голос. Ещё ни разу мои фантазии ко мне не обращались тогда, когда я этого не хотела...Оборачиваюсь. Этот киборг чем-то похож на меня. Возможно тот единственный человеческий глаз такого же цвета...Вдруг лампочка на месте левого глаза моего собеседника засветилась красным и бесстрастный металлический голос изнутри существа, не поменявшего выражения лица, произнёс:– Нарушение. Пункт 186.709. Отсутствие улыбки. Уничтожение.Ну это уже слишком! Моя фантазия хочет меня убить?! Я вырвала наушники из ушей и мир пошёл рябью, начал растворяться. И вот я уже стою на станции метро в своём мире. Всё хорошо. Вот только...– Здравствуйте! Могу я вам чем-то помочь?– хрипло спросил мужчина с растянувшей губы, неестественной улыбкой.

Ключевые слова: Улыбка история страшилка фантазия авторская история

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