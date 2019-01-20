Исповедь монстра

Исповедь монстраЗло течёт по жилам остывшим,
На губах моих кровь каждый день,
Нападаю, гублю, словно тень,
Лишь однажды тьму в сердце впустивши…
Не насытившись, вновь голодаю,
И не в силах спастись от оков!
Я заложник… И сотни веков
Сам себя всей душой презираю…
«Ты бессмертен!» - мне скажите вы,
Голос ваш задрожит в тишине.
Засмеюсь я при полной луне,
Замерла что среди синевы.
Ведь бессмертие главный мой крест,
Бледно тело, почти что мертво!
Монстр, пьющее кровь существо,
Всадник зла и противник небес…
Зло течёт по жилам остывшим,
На губах моих кровь каждый день,
Нападаю, гублю, словно тень,
Лишь однажды тьму в сердце впустивши…
Вчера, 20:57 by QustoПросмотров: 48Комментарии: 8
Ключевые слова: Монстр кровь небеса авторский стих