Исповедь монстра

Qusto Просмотров: 48 Комментарии: 8 +10 Вчера, 20:57 by

Зло течёт по жилам остывшим,На губах моих кровь каждый день,Нападаю, гублю, словно тень,Лишь однажды тьму в сердце впустивши…Не насытившись, вновь голодаю,И не в силах спастись от оков!Я заложник… И сотни вековСам себя всей душой презираю…«Ты бессмертен!» - мне скажите вы,Голос ваш задрожит в тишине.Засмеюсь я при полной луне,Замерла что среди синевы.Ведь бессмертие главный мой крест,Бледно тело, почти что мертво!Монстр, пьющее кровь существо,Всадник зла и противник небес…Зло течёт по жилам остывшим,На губах моих кровь каждый день,Нападаю, гублю, словно тень,Лишь однажды тьму в сердце впустивши…

Ключевые слова: Монстр кровь небеса авторский стих

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