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Стихи

Исповедь монстра

Зло течёт по жилам остывшим,
На губах моих кровь каждый день,
Нападаю, гублю, словно тень,
Лишь однажды тьму в сердце впустивши…
Не насытившись, вновь голодаю,
И не в силах спастись от оков!
Я заложник… И сотни веков
Сам себя всей душой презираю…
«Ты бессмертен!» - мне скажите вы,
Голос ваш задрожит в тишине.
Засмеюсь я при полной луне,
Замерла что среди синевы.
Ведь бессмертие главный мой крест,
Бледно тело, почти что мертво!
Монстр, пьющее кровь существо,
Всадник зла и противник небес…
Зло течёт по жилам остывшим,
На губах моих кровь каждый день,
Нападаю, гублю, словно тень,
Лишь однажды тьму в сердце впустивши…

Исповедь монстра
Вчера, 20:57 by QustoПросмотров: 48Комментарии: 8
+10

Ключевые слова: Монстр кровь небеса авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Sniff
Вчера, 21:00
+1
Группа: Авторы
Репутация: (146|-1)
Публикаций: 71
Комментариев: 1 303
Отличные стихи, все соразмерно! Разумеется, +++
Зарегистрирован: 20.01.2019
     
#2 написал: Qusto
Вчера, 21:07
0
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (911|-2)
Публикаций: 323
Комментариев: 2 493
Цитата: Sniff
Отличные стихи, все соразмерно! Разумеется, +++


Большое спасибо! blush
Зарегистрирован: 14.07.2012
                  
#3 написал: Шерри
Вчера, 21:42
0
Группа: Посетители
Репутация: (7|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 118
Интересно. Такой слог ещё не встречала, читается из за двойного слога трудновато. +
Зарегистрирован: 3.06.2019
#4 написал: Тавин
Вчера, 21:59
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 10
Неплохие стихи. Все проработано, структура четкая, было немного сложно читать, но это уже мое восприятие. Может, как-то все неожиданно обрывается, (опять же, мое восприятие), но так показалось лишь в первый раз, а потом я понял, что добавить тут в принципе нечего. Можно, но зачем? Того что есть достаточно, а вовремя закончить - очень редкий талант. Немного сбили и привлекли внимание опоясывающие рифмы, (редко увидишь стихи, написанные целиком такими рифмами), но любые неожиданности, коль скоро они не неприятные, это только плюс. Ошибок нет никаких, даже не придерёшься.)
Прекрасно+++++
Зарегистрирован: 6.07.2018
#5 написал: Летяга
Вчера, 22:06
0
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: Выкл.
Публикаций: 750
Комментариев: 8 452
Я, пока читала, оборотня представляла почему-то. Но мои ассоциации - это мои проблемы))
А стих замечательный!
+++++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                           
#6 написал: conjure one
Вчера, 22:52
0
Группа: Модераторы
Репутация: (6518|0)
Публикаций: 43
Комментариев: 2 637
Ведь бессмертие главный мой крест,
Бледно тело, почти что мертво!
Монстр, пьющее кровь существо,
Всадник зла и противник небес…


Противник небес считает бессмертие своим главным крестом. Неожиданно. Монстр получился сомневающийся, и, возможно, в глубине души сожалеющий о том, что он стал таким. +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
        
#7 написал: Tigger power
Вчера, 23:31
0
Группа: Модераторы
Репутация: (2223|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 4 599
Луи из "Интервью с вампиром" сразу представился и взгляды на посмертную жизнь прямо точно его) Все безупречно +++++
Зарегистрирован: 9.12.2016
        
#8 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 00:09
0
Группа: Журналисты
Репутация: (2836|-1)
Публикаций: 1 707
Комментариев: 11 032
Что хорошего в бессмертии вампира?! Тоска смертная.))) Замечательный стих! +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                               
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