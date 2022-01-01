Напасть

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:42

Причина: Стилистика автора сохранена.

mr Andy Просмотров: 59 Комментарии: 0 0 Вчера, 21:42 by

Квартира мне нравилась. Уютная и светлая, аккуратная и чистая, она производила приятное впечатление, казалась новой, хотя в ней уже жили.— Предыдущий владелец умер, а его наследник живет за рубежом, — объяснил мне риэлтор. — Переезжать сюда он не собирается, а квартиру хочет продать побыстрее, поэтому и цена не слишком высокая.Квартира однозначно была лучше всех остальных, которые я осматривал. Удобное расположение, развитая инфраструктура, все в шаговой доступности. Я недолго раздумывал. Уладили формальности, я перевел деньги; переезд, разбор вещей – и вот я сижу на своей новой кухне и пью кофе.За окном вечерело. Последний глоток, и я отправился в комнату немного посмотреть телевизор. Взял пульт, удобно расположился, и тут мое внимание привлекло движение у стены.Сначала я ничего не понял. Но потом на стене вспух выпуклый след ладони с пятью пальцами. Еще один, и вот уже ожил целый рельефный силуэт. Как будто стена была резиновая, и кто-то рвался из-за нее ко мне в комнату. Перебирал руками, открывал рот в беззвучном крике, давил, напирал, стремясь порвать преграду.Так сильно я еще никогда не боялся. Я смотрел на все это в каком-то ступоре. Кто это, что это? Как это возможно? И что он будет делать, когда ворвется сюда?Я встал и, не спуская глаз с фигуры, отступил в прихожую. Смотрел из-за двери, готовясь удрапать, и в то же время боясь хоть на минуту выпустить явление из поля зрения. Наконец силуэт перестал растягивать стену.Через некоторое время я вошел в комнату, осторожно приблизился к стене и с опаской прикоснулся к ней.Твердая, самая обычная стена.Я не верил в то, что видел. Однозначно, это была галлюцинация. Но чем она вызвана? В моем роду вроде бы не было сумасшедших, психоактивных веществ я тоже не употреблял. Списать же такое явное и реалистичное видение на усталость или «показалось» я тоже не мог. Словом, я продолжал чувствовать страх, уже за свое ментальное здоровье.Я пошел в ванную и умыл лицо холодной водой. Обнаружил, что забрызгал зеркало и стал протирать его тряпочкой. И стер вместе с брызгами верх своего отражения.Пока я пялился на зеркало, остатки моего отражения стекли вниз и пропали из виду. Потрясенный, я придвинулся ближе, заглядывая в зеркало под разными углами. Я видел в ней ванную, во всех подробностях и во всех ракурсах, но не видел себя самого.Я вернулся в комнату. Неужели мне придется обращаться к психиатру?В тот вечер больше ничего странного не случилось. Некоторое время я просидел просто так, затем отложил обдумывание и включил телевизор, чтобы отвлечься.На следующий день я гнал от себя мысли о произошедшем. Сварил уху, позавтракал. Мне не надо было никуда идти, так что я остался дома.Я был в комнате, когда услышал звонкий удар из кухни. Заглянув туда, я увидел, что на полу валяется крышка от кастрюли, из которой лезет рыба. Вареная, черт подери, рыба! Но уже не совсем рыба.Существо шлепнулось на плиту, а оттуда на пол, вытянулось и увеличилось в размерах. Выглядело оно, как рыбоподобный гуманоид. Прямоходящее, стоящее на двух лапах, все в чешуе, с отростками-плавниками. И с белыми глазами.Я побежал в комнату, когда оно зашлепало прочь из кухни. Закрыл дверь и придвинул к ней шкаф. Некоторое время я слышал, как оно расхаживает по квартире, затем звуки прекратились. Еще через часок я отважился отодвинуть шкаф и выглянуть в коридор. Вооружился шваброй и обследовал весь дом.Никаких следов чудовища. Кстати, крышку я нашел на кастрюле, а внутри – свою вареную рыбу.Может быть, дело в квартире? Я где-то читал или слышал, что в так называемых домах с привидениями на самом деле были банальные утечки токсичных газов, которые вызывали у людей плохое самочувствие, галлюцинации, неадекватное поведение и искажения сознания. Но одно дело частный дом и совсем другое – квартира. Могло ли здесь быть что-то такое?Есть способ, впрочем, проверить, во мне дело, или в этом месте. Если я весь день проведу вне квартиры, и ничего странного не случится, то я укреплюсь во мнении, что со мной все в порядке.Я вышел из дома и весь день гулял. В обед перекусил в кафе. А вечером отправился обратно.Все было нормально. Я зашел в ванную, начал умыться и, взглянув в зеркало, заметил за собой силуэт. В диком ужасе обернулся и ничего не нашел. Снова обернулся. И увидел в раковине, в отверстии слива, глаз.Я попятился от раковины, и тут канализационная труба оторвалась от раковины и повернулась ко мне отверстием, полным зубов, как у миноги. Змеиный бросок, и вот она вцепилась мне в бок. Острая боль пронзила меня. Кое-как оторвав от себя трубу, я выскочил в коридор и захлопнул дверь.В комнате я осмотрел себя. Несколько дырок на кофте, там, куда меня укусила тварь, и несколько ран на боку. Я ощупал их, затем продезинфицировал и заклеил пластырем.Если раньше вставал вопрос, что могло вызвать столь лютые глюки, то теперь я уже вовсе не знал, что и думать. Эти раны – не могли же они быть галлюцинацией? Или могли? Ведь я ощупал их. Сомнений в их реальности как будто не было. Мог ли я сам себе их нанести? Но как и чем?Больше в этот вечер инцидентов не было. Я заснул.Я бежал по темному лесу, меня били ветви сосен, я спотыкался и перепрыгивал через коряги, продирался через чащу, нигде не находя выхода и признаков цивилизации.Вот я выбежал на поляну, в центре которой было озеро. Внезапно что-то тряхнуло, и вдруг поверхность земли, вместе с озером стала вертикально. Направление, куда я бежал, стало верхом, а противоположное – низом, и я начал падать, больно ударился спиной о дерево. Сел на ствол, обхватив его ногами. Передо мной была земля, чуть выше в ней – озеро, а за спиной – темное небо. Вдруг вектор притяжения опять изменился, инвертировался, и я снова начал падать. Когда я пролетал мимо озера, оно внезапно оказалось подо мной, и я со всплеском рухнул в него. Тут же поверхность озера вновь стала вертикально, я видел ее перед собой, вися в воде. Я протянул руку и дотронулся до границы воды. Она была твердая, словно стекло. Я начал бить в нее и вдруг она потянулась, стала как будто резиновой, а за ней вместо леса и неба я увидел свою комнату. Я продолжал давить, напирать руками, головой, всем телом, крича и изо всех сил пытаясь прорваться. Выдохнул остатки воздуха. Задержал дыхание, насколько мог. И когда уже начал терять сознание, очнулся у себя на кровати.Я был весь мокрый, так же, как и простыня, подушка и одеяло.Я доспал эту ночь без происшествий, а потом напросился пожить к своему другу, а сам тем временем позвонил риэлтору и сказал ему искать покупателя на квартиру, а мне – новую.Через несколько дней мы оформили сделку, и я наконец-то опять переехал.Зашел в ванную и, подойдя к зеркалу, обнаружил, что мое отражение подалось вперед, схватило меня за затылок и с силой ударило лицом об раковину.— Ты же не думал, что так просто все закончится? — глумливо, хриплым голосом спросило оно. — Я не был привязан к квартире, а просто поджидал там, и дождался – тебя!

Ключевые слова: Полтергейст квартира психоделика авторская история

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