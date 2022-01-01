Вам когда-нибудь приходилось слышать боль?

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 22:47

Причина: Стилистика автора сохранена.

ROLGER Просмотров: 44 Комментарии: 0 +1 Вчера, 22:47 by

Вам когда-нибудь приходилось слышать боль? Нет, я говорю не про легкий писк от укола острого предмета, не про пресловутое "ой" после прикосновения к чему-то горячему, и даже не про плач искреннего горя. Мой рассказ о крике человека, разрывающего свою глотку возгласом агонии, возвещая всех вокруг скорой кончине. Подумать только, ещё пару минут назад ты мог прогуливаться в тёмном парке, не задумываясь о существовании окружающих тебя в этот момент людей, но сейчас праведный крик твоей души, вызванный самыми древними инстинктами наших предков, обращается именно к ним с единственной просьбой ... Но не о помощи... Не в этот раз... Ныне ты просишь их бежать, ибо то, что ты увидел не поддаётся описанию, силы нашего сознания не хватит, чтобы вообразить это.Меня зовут Андрей. Эта история произошла с моим другом Валерой. Мы дружили с уже кажущегося таким далёким школьного детства.Мы оба были отвергнуты большинством наших сверстников. Что же ещё нужно для крепкой дружбы двух по своему странных ребят?Я был просто тихим и необщительным ребёнком, но Валера действительно делал вещи, которые могли быть несколько неординарными, если не пугающими. Сначала он увлекался мистикой, потом неизвестными явлениями, далее духовными практиками, затем теориями заговора. Он рассказывал мне и о параллельных мирах, и о тёмных закоулках уже нашей реальности. Я помню истории о старых проклятьях блуждающих по миру, хотя от тех кто их наложил, осталась лишь пыль, а о причинах ненависти, создавшей это бессмертное зло, никто не вспомнит. Именно так. Ты создаёшь гниль, по которой другим нужно будет пройти свой путь, и приведёт он всех туда же, куда привёл тебя. И не досталось им другой тропки за праведную жизнь.Валера уже пришёл. Нам было уже чуть больше двадцати, когда всё началось. Еще за несколько месяцев до того дня он стал нервным, пугливым, параноидальным. От него и раньше можно было услышать истории о слежке правительства и прочую чушь. Но в этот раз всё было по-другому.- Ты веришь в параллельные миры? - начал очередную беседу мой друг.- Валера, ты же знаешь, что я не поверю ничему без доказательств.- Вот и я не верю, - грустно сказал Валера, выпивая залпом стакан горячительного, при этом опустив глаза в пол.Мы часто сидели в его кухне и приятно общались. Он жил один, Он всегда был один. Такое иногда вызывает шутки в мужских компаниях, которые появились в нашей жизни с возрастом. Но одиночество Валеры было скорее чем-то само собой разумеющимся, аксиомой для близких людей вроде меня, да и вообще для всех кто знал его. Казалось, что этот человек - это эталон независимости, самодостаточности. Всегда в характере его проглядывался тот внутренний стержень, присущий людям, жизненные идеалы и взгляды, которых несокрушимы, ибо поддерживаются стальною нитью воли настоящего человека.Грусть в его вечно оптимистичном голосе ошеломила меня, но Валера тут же продолжил:- Теперь я это знаю!Он поднял на меня глаза, и я увидел, что в глазах его не грусть. Страх. Да, это был страх смешанный с бессильной, глухой яростью и парадоксальной решимостью. Меня нельзя назвать эмпатом, не обращаю я на эмоции внимания. Может сухость была причиной моей необщительности? Или я стал таким из-за отдалённости от других людей? В тот момент это было неважно? Кажется, ни один барьер не мог утаить от кого угодно истинную природу этого взгляда.- Я всё ближе к разгадке, - уверенно сказал Валера.- К разгадке чего? - сказал я, удивляясь вновь нахлынувшему на меня интересу к рассказам друга,Последний раз такое происходило ещё в средних классах школы. Он любил рассказывать мне страшные истории, вычитанные им на просторах сети. Это нравилось мне гораздо больше его теоретических измышлениё. С каждым годом интерес к ним угасал, а у нас появлялись новые темы для разговоров. Дискуссии о паранормальном воспринимались как данность, как дань традициям ушедшего детства. Валера думал совсем не так.- Думаю, мне только предстоит это узнать. Ты ведь помнишь как я рассказывал тебе о тех ребятах из моего нового "клуба"?Эти "ребята" не собрались бы вместе без Валеры. Кто-то из них был сталкером, лазающим по заброшкам в поисках необычного, кто-то комнатным мистиком практикующим оккультизм, диггеры , помешанные теоретики-параноики, разные люди собранные Валерой для некого "Важного дела". Всего пару десятков человек на довольно крупный город.- Антон и Федя пропали недавно. Их жертва не напрасна. Мы всё ближе к пониманию природы миров и разломов между ними. Думаю нам удастся открыть такой через месяц или около того. Понятия не имею, что из этого выйдет, но...- Стоп. Пропали люди? А где полиция? Вы обращались к ним? Ваши увлечения тут не причём, мы говорим о жизнях! - перебил его я.- Нет, мы говорим о другом. То что их забрало так просто их не отдаст, Мы должны снова открыть разлом, но в этот раз уже контролируемый и тогда...- Ты верно шутишь. Мы оба знаем, что белочка их утащила. Сам говорил пьяни у вас много. Лежат они сейчас у какого-нибудь подъезда, а не разлома, - вновь не сдержался я, переходя уже скорее в истерический крик.- Нет! Эти бы не стали. Да и я слышал их крик. Думается мне, им очень не нравиться та тварь и место её жительства, - неуместный нервный смешок было раздался, но тут же затих.- Я ведь её видел. Тварь то. Совсем чуть-чуть. Вспоминать боязно. Я почти не сплю теперь. Ребят надо спасти... Любой ценой мать его!!! - последнее прозвучало с надрывом, в уверенном голосе ещё недавно невозмутимого человека. Воля его слабла, хоть и оставалась достаточно сильной, чтобы цепляться за надежду о спасении товарищей.Моё внимание стало цепляться к деталям. Валеру никогда нельзя было назвать красивым. Не внешностью он брал. Поэтому я только сейчас начал замечать раннюю седину в его волосах. Легкие морщины покрывали его лицо.- Иди. Мне надо побыть одному, - с вновь нахлынувшем страхом, сказал Валера.И я ушёл, погружаясь в собственные мысли. Месяц, два, затем три. Мне не довелось встретиться со старым другом тогда. Я не хотел продолжать быть участником этого бреда. Он написал сам. Просил помощи. Сказал, что "клуб" разбежался после предложения повторного открытия разлома. Валера справился сам. Почти. Ему нужен был я. Место встречи-ночной парк. В телефонном разговоре было много рассказов почему всё должно быть именно так, но после встречи это уже не важно.Я вновь шёл до друга. Теперь в этом не было нечего приятного. Сумасшедший ли он? А может, подсел на что-то в своём клубе? Нашел блин друзей. Ничего. Он ведь сказал, что ребят надо спасать. Попробую спасти его.И вот тот парк... Та тишина ... То странное безлюдье... И тот крик. Предсмертный, разрывающий пространство, призывающий бежать как можно дальше. Я потерял голову и бежал, но бежал на помощь. Как ни в чем не бывало, Валера сидел на парковой лавке.- Я... Крик... Что тут случилось? - запыхаясь говорил я.- Самый лучший в моей жизни розыгрыш, - в голосе Валеры слышится оптимизм.- Что?! - лишь это я выдавил из себя.- Знаешь, ты ведь был прав. Парни и в правду напились и заплутали. Смешно, не вправда ли? Но я так просто не проигрываю! Вот и решил. Ну разыграть тебя, чтобы мы остались квиты, - я больше не чувствовал уверенности в этом человеке. Только ненависть презрение.- Ты ведь не обижен? А Андрей?- Да иди ты к чёрту! Шутник хренов!Я не шёл и не бежал, я мчался до дома, а в голову лезли мысли одна за другой. Теперь на Валере не было седины, морщин. Он в жизни не называл меня по имени, так как каждый раз придумывал прозвища. А его глаза... Они были черны как ночь. Тот крик - это последнее, что создал старый друг. Крик полный боли и отчаянья. За ним пришла тварь и она говорила со мной, но я был ей не интересен. Почему? Даже знать не хочу. Друзья, никогда не пытайтесь узнать то, что знать нам не положено. Иначе закончите как Валера.

Ключевые слова: Друг тварь крик авторская история

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