"Я помню"...Я помню, как гремели автоматы,
На части рвя невинных людей плоть,
И падали в последний раз солдаты,
Молитвам их не внял, увы, Господь...
Мальчишки и девчонки молодые познали все жестокости судьбы,
Боролись братья, сёстры боевые. Перед врагом вставая на дыбы!
Они не забывали о любимых в последний роковой предсмертный час,
Круша бесстрашно врагов неумолимых. Гибли за Родину, гибли и за нас...
Взлетая в небеса свободной птицей, мальчишка каждый гиб на той войне,
Слеза слетала с трепетной ресницы - девчата умирали в том огне...
Безжалостен был враг и устрающ, но к Родине любовь была сильней,
Плечом к плечу с захватчиком сражались - и за отцов, и за матерей!
Так редки фотокарточки героев, но память всё жива ещё в сердцах,
И души их идут всё тем же строем, как шли за Родину, оберегая нас!
Вчера, 20:59 by QustoПросмотров: 49Комментарии: 2
Ключевые слова: Солдаты война герои Родина небеса авторский стих