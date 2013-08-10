"Я помню"...

Qusto Просмотров: 49 Комментарии: 2 +6 Вчера, 20:59 by

Я помню, как гремели автоматы,На части рвя невинных людей плоть,И падали в последний раз солдаты,Молитвам их не внял, увы, Господь...Мальчишки и девчонки молодые познали все жестокости судьбы,Боролись братья, сёстры боевые. Перед врагом вставая на дыбы!Они не забывали о любимых в последний роковой предсмертный час,Круша бесстрашно врагов неумолимых. Гибли за Родину, гибли и за нас...Взлетая в небеса свободной птицей, мальчишка каждый гиб на той войне,Слеза слетала с трепетной ресницы - девчата умирали в том огне...Безжалостен был враг и устрающ, но к Родине любовь была сильней,Плечом к плечу с захватчиком сражались - и за отцов, и за матерей!Так редки фотокарточки героев, но память всё жива ещё в сердцах,И души их идут всё тем же строем, как шли за Родину, оберегая нас!

Ключевые слова: Солдаты война герои Родина небеса авторский стих

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