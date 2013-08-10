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Стихи

"Я помню"...

Я помню, как гремели автоматы,
На части рвя невинных людей плоть,
И падали в последний раз солдаты,
Молитвам их не внял, увы, Господь...


Мальчишки и девчонки молодые познали все жестокости судьбы,
Боролись братья, сёстры боевые. Перед врагом вставая на дыбы!

Они не забывали о любимых в последний роковой предсмертный час,
Круша бесстрашно врагов неумолимых. Гибли за Родину, гибли и за нас...

Взлетая в небеса свободной птицей, мальчишка каждый гиб на той войне,
Слеза слетала с трепетной ресницы - девчата умирали в том огне...
Безжалостен был враг и устрающ, но к Родине любовь была сильней,
Плечом к плечу с захватчиком сражались - и за отцов, и за матерей!

Так редки фотокарточки героев, но память всё жива ещё в сердцах,
И души их идут всё тем же строем, как шли за Родину, оберегая нас!

Вчера, 20:59 by QustoПросмотров: 49Комментарии: 2
+6

Ключевые слова: Солдаты война герои Родина небеса авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Серебряная пуля
Сегодня, 05:44
+1
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Отличный стих! ++++
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#2 написал: Летяга
Сегодня, 07:53
0
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Цитата: Серебряная пуля
Отличный стих!

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