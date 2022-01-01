Ведьмины проклятья. Ч2 Потусторонние

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 11:35

Причина: Стилистика автора сохранена.

zadira Просмотров: 24 Комментарии: 0 0 Сегодня, 11:35 by

- Лиз дай шурупов, - крикнул я, сидя на лаги самодельной пристройки, что для всех окружающих я обозначил как летняя веранда, она же беседка.- Черненькие или жёлтенькие? – задумчиво спросила соседская девчонка лет четырнадцати.Помощника я себе не выбирал, да и по большому счету в нем не нуждался. Девчонка сама пришла к девяти утра и с юношеской непосредственностью заявила, что будет помогать. Все мои мягкие попытки отослать нежданного помощника не увенчались успехом. Дел у нее, мол, никаких нет, родители не против, самой же жуть как интересно подавать шурупы. Я же поворчал да махнул рукой, пусть помогает, ведь, в самом деле, каждый раз слезать за забытой рулеткой или оброненным ключом лениво и маетно.- Желтые.- Их совсем мало осталось, всего семьдесят три штуки, - залезая на стремянку и протягивая в ладошке десяток шурупов, заявила она.- На сегодня хватит.Девочка спрыгнула, чуть постояла, кивнула своим мыслям и направилась в ближайший куст смородины. Там заложив руки за спину, принялась выискивать спелые ягоды. Середина июля, еще неделя другая и от даров природы отбоя не будет, а вот ей все не терпеться. Вроде деревенская и за годы проживания на селе, должна была пресытиться всеми этими домашними фруктами да овощами. А нет, все едино руку тянет к едва спелым плодам. Докрутив шурупы, я слез на грешную землю, обтерев тыльной стороной руки пот со лба. Направила к переносному холодильнику с минералкой и другими шипучими напитками.С хрустом свернул пробку с бутылки, я плюхнулся на скамейку, не без гордости разглядывая свое строение. Ничего сверхсложного пара брусов - крыша и одна стена, я бы сказал примитив. Но ведь все своими руками, отсюда и непомерная гордость, и поиски красоты в минимализме.А ведь началось все банально. Жарил шашлык, пошел дождь, и моя новая девушка Полина, вместо отдыха на природе ушла домой в интернет. Тут ее вины нет, не мокнуть из-за упрямства. Она у меня дитя бетона и высоких технологий, вот и ищет там развлечение, а никак не в созерцании природы. Поэтому стоя под летним теплым дождиком я принял волевое решение, обзавестись чем-то имеющим крышу. Поначалу хотел, как все дачники купить навесной тент, но найдя в сарае доски, брусы и шифер. Принял решения истинно хозяйственника: зачем покупать, когда можно построить самому. И ни капли об этом решении не пожалел.- Что-то ты рано спекся, - нахально заявила помощница, подходя и извлекая их холодильника банку «пепси», - мой батя до двенадцати спину не разгибает и пиво не хлещет.- Так и я пиво не пью, - и, чтобы далее не разгонять тему, спросил, - а как ты тут развлекаешься? В смысле подростки?Моей Поли, конечно, далеко не пятнадцать лет и даже не двадцать, но вдруг местная натолкнет на дельную мысль, как можно скрасить досуг, когда моя мила снова отважится на природе с целью отдохнуть.- Пфф, - делая ленивый глоток импортного лимонада, фыркнула девочка, - да что тут можно делать? Ходить туда-сюда, ну может на реке позависать. И все, тоска тут, дядь Паш. Вон даже к вам пришлось идти в подсобники, чтобы со скуки не помереть.- А ты сикилявка поработать попробуй, может тогда интересней жить станет, - из-за забора послышался скрипучий голос деда Антипа.Сосед мой по правую сторону. Когда на крыше сидел то, видел, он в огороде возится. Правда за те два часа, что я ненароком за ним наблюдал так и не заметил серьезных изменений вокруг.- Так я и работаю, шурупы подаю дядь Паше, - звонко крикнула внучка.Над забором показалась раскрасневшееся широкое, плохо выбритое лицо Антипа, он поднял кепку, обтер выбритую лысину от пота.- Ты бы лучше огород прополола, чем … тут Пашки досаждать, - прохрипел Антип.Ага, как же, я сам прекрасно помнил детство и то чувство, когда в жару тебя заставляли задом к верху освобождать морковь от осады сорняков. И это с четким осознанием, что через две недели все придется делать заново. Бр-р-р. Я Лизку понимаю, лучше слоняться тут и шурупы подавать, чем получать загар в некомфортной позе.- Воды! - крикнул я, вскидывая руку с бутылкой.- Думал не предложишь, - лицо исчезло, сосед направился в обход забора.Воды и у него хватает, но вот компании, чтобы языком помолоть, явно нет. С женой он давно уже больше переругиваться, чем нормально говорил.- Вот ты спрашиваешь, что в деревне делать, - на подходе к нам заговорил страждущий по воде, - в наше время на час к реке сбегать за счастье было, или там, в лес сходить, а про то, чтобы с дамой да прогуляться, так и вообще неделю мечтаешь. А она - скучно ей.- Так вы работали с утра до ночи, - сказал я, доставая из холодильника бутылку с минералкой.- Это так, в деревне работа всегда в приоритете была. Она не только для… выживания нужна, но и радость дарила людям. Не то, что эти… только бы что делать, дабы ничего не делать. Вот и рожи у них тусклые…Забрав воду, Антип подошел к моему строению, похлопал грязной рукой по белому брусу одобрительно крякнул и, подтянув штаны, вернулся к нам.- Ты там пару распоров поставь, иначе и завалиться может, - дал он совет.- Это обязательно, - заверил я, нежданного эксперта.Антип, походя, вскрыл крышку двумя пальцами и задумчиво проговорил.- Вот помню, в семидесяти третьем или пятом, хм не, пожалуй, третьем. Бабка Шура выиграл телевизор. Представляешь, телевизор выиграла в лотерею. Ее тогда аппарат тот привёз и установили с антенной вместе. Так мы всем селом ходили его смотреть. В шесть вечера садились и полдевятого расходились, новости посмотрев. И это было три раза в неделю. Довольны все были жуть. Не то, что сейчас, щелк да щелк программы эти.- Дед ты это к чему? – напряглась Лиза, засунув руки в карманы джинсовых шорт на лямках.- А к тому, что ты и не работаешь и телек не смотришь, а только и ноешь скучно, да скучно, - припечатал внучку Антип.- Ох, - девчонка закатила глаза, и оперлась на бревенчатую стену бани, - неужели все старые такие нудные. Опа.Ее лицо просияло, она придавила сандалиям молодую крапиву и продвинулась дальше по стенке, немного пачкая рукав белой майки.- Ты чего? – потерев глаза, спросил сосед.- Паш, - игнорируя вопрос старшего, обратилась ко мне девочка, - ты мне форд мустанг купишь? Ну тот из магазина, желтый?Я не сразу понял, что она имела виду коллекционную модельку, поэтому с запозданием уточнил.- Это с какой радости?- А я тебе про ведьму расскажу.Я тяжело вздохнул и надолго приложился к бутылке с водой. После памятного разговора с дедом Иваном про Ольгу ведьму, в деревне как-то прознали, что я готов благодарить материально за байки. Как люди дошли до этого я не знаю, но вот то, что ко мне повадились все возможные персоналии — это факт. И чего они только не городили, и про то, что Ольга на метле летает, и в кошку превращается, и голая пляшет под луной, и глаз у нее дурной, в общем, все штампы про ведьм были мне озвучены и не единожды. Но надо отдать должное местным, они почти сразу поняли, что хоть байки я послушать люблю, но без доказательств их реальности я не сильно спешил облагодетельствовать рассказчика. Я слушал, кивал и уходил, а на вопрос про вознаграждение всегда отвечал, где ваши доказательства, копируя акцент Арнольда из фильма Красная жара.- Хорошо поведай нам девочка сию мрачную историю, - сказал я без особой охоты.- Иди сюда, - она махнула рукой, я скривился, вставать с насиженного места не хотелось, - да блин, говорю, подойди, тут кое-что интересное.Пришлось встать и подойти, тонкий девичьей палец указал куда-то под крышу, в углу бани. Я почти прижался щекой к балке и, щурясь после яркого света, присмотрелся, и, к своему удивлению, обнаружил странную вещь. А точнее гвоздь, вбитый в верхний торец балки, а на нем три кругляша, в коих я опознал срезанные пяточки свиней.- О как! – вырвалось восклицание у меня, — Это что вообще?Лиза победно улыбнулась и, засунув руки в карманы, промаршировала к холодильнику, растягивая интригу. И, забрав последнюю бутылку минералки, заявила.- Это ведьмин наговор, от сил зла.Антип подошел, глянул под крышу, и, по его посуровевшему лицу, я понял, история скорей всего стоит модельки форда.- Говори.- Дед - ни слова, я сама. Так… - протянула девица, явно собираясь с мыслями, мы же за это время с соседом уселись на скамейку, - насколько я поняла потроха животных развешивал Колька, третий муж Ольги. И через эти самые потроха Ольга силу черпала, ну для ритуалов. Если по нашему колхозу походить, то много, где можно найти такие вот подарочки.- Как-то скупо, - когда пауза затянулась сказать я, - и зачем людям вот это?- Ну, - замялась девчонка, - я, это…- Внучка не гоношись, я тебе помогу, - с заметным превосходством в голосе сказал Антип, — значит, как там было, кхе-кхе.Намек я понял, и из холодильника была извлечена бутылка пива.- Значит, началось это, когда Ольга забеременела. И тогдашний ее муж Колька и стал после забоя животных вешать какие-нибудь потроха или там части животных на стены. Мол, это к удаче и от сглаза, и кикимор пугать: у них там, на севере, всегда так делали. Все не сильно и против были, Колька мужик был справный и веселый, всегда всем помогал и зла от него никто никогда не видел, а то, что женат на ведьме, так это бывает, кто не без греха. Эта его причуда так бы и прошла мимо людских умов, если бы в гости к Насте не приехала бы бабка из тех про которых говорят, что они знающие. А Насти тогда суставы болели вот она и позвала знахарку. Та что-то там поворожила да, выходя, увидела пятаки свиные в углу дома. Она возьми да, скажи, что, мол, это ведьмин наговор на силу. Мол, работает это так, хозяин дома если что дурное замыслил против ведьмы, то все уходит в потроха. Ну все всё поняли. И стали вот эту фигню срывать да выкидывать, но, как водится, Ольга это так не оставила, муженька подослала окна бить тем, кто наговор ее снял. Мол, раз снимают, то хотя ребенку навредить. Она же ведьма и мысли ее все ведьмины, по себе судит. Ну народ и порешил, что без окон жить хуже, чем с пятаками под крышей, от них вреда точно нет.- Интересно, - без особого энтузиазма сказал я, - но это все сельские предрассудки. И да, чего вы этому Кольке морды не набили?- Так мы про него узнали, когда он от супружницы своей сбежал. В больничке, когда с аппендицитом лежал, покоился Егорову.- Ясно, - лениво сказал я.- Ясно ему, - недовольно буркнул Антип, ловко вскрыл пробку из-под пива об угол скамейки, сделал большой глоток, - после ее дочки, Тамарка в год заболела простудой. Врачи приезжали и только руками разводили, мол, тут как природа скажет, выживет или нет. И вот в ночь на двадцать пятое у Ольги в доме свет горел, и тени всякие бегали по закрытым шторам. А на утро у многих скотина погибла. И так совпало, что где пятаки висели, там свиньи, померли, где гребни, там птица, где рога, там коровы. А Тамарка выздоровела.- Ну не знаю, - скептически протянул я.- А пошли по домам поспрашаем вру я или нет.- Ладно, ладно верю я, - пошел я на попятную, - ведьма у вас странная, что случись, так все про совпадения, говорят.- Ну-у-у дед ты и дал, - хохотнула Лизка.- А ну пошла морковь полоть, - взвился сосед, девчонка собралась что-то возразить, но увидев суровое и почти злое лицо деда, вжала голову в плечи и поспешила выполнять указания, - мелюзга… меня еще поучать будет.- Ты чего там орешь, - послышался до боли знакомый голос деда Ивана.- Иди куда шел, - так же игнорируя приветствия, крикнул Антип.Но Деда Ивана такое оборот событий не смутил, и он, шаркая, завернул ко мне в улицу, а после прошел по тропинке к нам на скамейку. Обменялись рукопожатиями. Иван поправил коричневую кепку на голове, после выдохнул и пристально осмотрел мое сооружение.- Добавь раскосок, а то от ветра сложится, - я угукнул, он продолжил, - пиво пьете? Ага, ты что ему наплел уже Антип?- Да ничего, это моя внучка Лизка ему про потроха рассказала, - увидев непонимание на старческом лице уточнил, - ну, когда Ольга дочку лечила, а после скот за день весь полег.- Ну положим не за день, а за неделю, и не весь, а частично, а так да, было дело. Слышь, Пашка ты это, старому пивка не дашь?Я вздохнул, забрал пустую тару у Антипа и пошел в дом, за добавкой. Отказать никак нельзя, а то получится, что одному наливаю, а другого игнорирую. Когда вернулся, оба сидели на скамье, так что места для меня уже и не осталась. Забрав пиво, они растеклись на солнце, что коты, такие же довольные и наглые.- Я-то вот пиво употребляю за дело, - приложив холодную бутылку ко лбу, вальяжно заявил Антип, - вы Орловы вечно к халяве примазываетесь.- Да я! – дед Иван показал возмущение только голосом, - я такого могу порассказать - волосы дыбом встанут. А вот хотя бы про черта на сенокосе.Он явно намеревался растянуть рассказ подольше. А что, пиво есть, тепло, компания и свободные уши тоже в наличии. Чего бы и не потрепаться. Да и мне в принципе байки послушать тоже охота, тем более, так сказать, основанную на реальных событиях. Одно не радовало стоять перед ними, как безусый пацан, нисколько не хотелось. Словно бояре сидят, холопа жизни учат, нет старые вы мои умники, это вы ко мне пришли, так что будете по моим правилам разговоры вести.Поэтому я развернулся и пошел к беседке, и, чтобы не осталось никаких сомнений, произнёс.- Я слушаю.- Так стой, куда ты, - буркнул Иван.Я проигнорировал окрик, продолжая гнуть свою линию. Тут возле недостроя есть, где пристроить старые кости в сидячее положение. А там и подрядить их на помощь (пусть символическую) всегда можно. А то если эти старые выпивохи почуют слабину, то после замучаюсь отбивать от просьб: «налей на опохмел, сбегай тут, принеси то, и вообще ты бы мог вот отсюда и до рассвета поработать». Утрирую, конечно, но общую ситуацию представляю хорошо, насмотрелся.Собутыльникам пришлось подойти, ибо кричать через полсада не вариант, а аванс за рассказ они уже получили. Иван расположился на видавшим виды пеньке, Антип же уселся на брус, лежащий в общей пачке. Я же влез на крышу, продолжая собирать обрешетку.- Значит, слушай, малец. Сейчас этого черта на сенокосе не встретишь, больно много техники развелось, а вот раньше, бывало, раза два за лето приходил, - он откашлялся, сделал маленький глоток пива и призадумался, явно собирая сведенья в приемлемый рассказ, - врать не буду, при мне такого не случалось, да и при Антипки тоже. Но Захар Томский, ты его должен помнить, бригадир наш, ага с пузом который. Был свидетелем, как одного из работяг черт чуть не увел, вовремя окликнули да за руку схватили. Так вот нам бригадир после на дальнем пастбище, на ночевке и рассказал про черта. Ну, может это и не черт вовсе, а поляница какая или еще кто подревнее, ну мы для простоты его чертом звать будем…- Ну-у-у, - протянул не сильно воодушевлённо, - только страшилок костерных мне и не хватало.- Ты, Пашка, для начала дослушай, а после уже рожу криви, - вступился за рассказчика Антип.Я поднял руки в жесте сдачи, мол, говори, я слушаю, и после перекинул ноги через мауэрлат, обозначая предельное внимание.- Значится так. Черт этот всегда если и приходит, то только по полуденной жаре. И чтобы вокруг техники не было, он ее не любит или вовсе побаивается. Тут у людей общего мнения нет. Ты вот спросишь, как он выглядит? Как рассказывал Колян, ну тот, кого Захар спас… значит, стог он укладывает, а рядом паренек вертеться вроде и знакомый, только к роже его никак имя не вспоминается да место, где виделись. А так знакомый, почти друг. И все время что-то рассказывает, с начало непонятно что-то, а после про поляну и дерево с тенями, что до заката тянуться. И как там хорошо и свежо, и иди всего ничего. И стоило Коляну стог завершить, как мутный знакомец его тянет куда-то и сам Колян прям хочет идти за ним, и даже больше ему прям нужно туда попасть. Тогда черт этот и говорит «ты у бригадира отпросись и пойдем». Вот он и крикнул Захару, мол, идти ему надо. И бригадир смотрит Колян в поле стоит, а вокруг него вьюн крутится без травы вроде как сам по себе черный. Ну ты тоже видел похожие по дорогам крутиться мусор всякий завивают. Захар пот прошиб холодный, настолько это выглядело неправильно, не по-советскому. Вот он и схватил Коляна за руку да дернул, вьюн тот и пропал, как и не было. А сам работяга стоит глазами хлопает, да про поляну с дубом говорит. Ты если Пашка думаешь, что это единичный случай. Так утрись, не так это. Человек семь, а то и больше мне про те случаи рассказали, да и Антип тоже слышал про них и не раз. Свидетелей я тебе предоставить не мог, померли они. А черт этот техники боится так что сейчас людей никуда не уводит…- Ну байка на троечку, - честно сказал я, - из разряда леший в лесу запутал.Дед Иван насупился, но возражать не стал. Возможно, когда он был молод его подобные россказни и пугали, но сейчас, наше поколение не то, что напугать, удивить чем-то сложно. И не его в том вина.Наше затянувшееся молчание прервал натужный скрип педалей, и минут спустя, по дороге проехала Тамарка, словно помещица, осматривая свои владения. Нас она окинула мимолетным презрительным взглядом.- Согласен байка сельская, таких в каждой деревне с пяток, - разбавил тишиной задумчивый голос Ивана, - Антип, помнишь участкового нашего Савеля Ингатовича, ну его еще за самогон погон лишили. Вот, мы было дело дегустировали у него первачок, а он нам тогда про некие странности в нашей волости порассказал и даже кой-чего показал в документах. А именно про самоубийц. Я про то раньше не думал, мне ваша вся эта мистика на фиг не нужна, а вот сейчас кое-что да сопоставил в своей голове…- Ты внятно можешь сказать? Что куда совпало? – заворчал Антип.- Ты не бузи, а лучше за пиво сходи, Пашку же с шеста гнать не дело, он при работе. А я пока память напрягу да детали кое-какие вспомню.Антип что-то пробурчал из непечатного слова, но за хмельным пошел. В своей простоте оба и не подумали спрашивать моего разрешения. Не, надо этим старым все же берега очертить. Когда вернулся сосед с пивом, я под руководством Ивана пилил ножовкой раскоски. И под мое мерное вжиканье пилы и стук молотка, дед Иван принялся за рассказ.- Значит, с чего Игнатичь всю эту бузу затеял, с собиранием дел. Он, будучи стажером, в Малых Прудах, сейчас то просто Пруды, снял одного висельника. Молодой парень при невесте, чего с жизнью расстался непонятно. Значит, сняли его, тут же скорая суетится, а его наставник ходит и что-то ищет, а после выматерился, посерел лицом и ушел за водкой. А Игнатич после сам увидел странную надпись на двери сарая, «Мировое дверо, теням у солнца служит». Ты знаешь, у Советского люда привычки предсмертные записки писать не было, это все больше у буржуинов. Так вот к сути, как после выяснил Инатович такие самоубийства случаться у нас в волости еще со времен царя Гороха, правда учет им стали вести только при Советах, но народная память все помнит. Представляешь, с десяток самоубийц и все одно и то же пишут, и что еще страннее крестьяне лапоть безграмотный и тот буковицы на стене карябал. Вот, так вот! Тогда Ингатич связал все это с июльской жарой, и все мертвяки были людьми от сохи. Ни тебе ученого, ни кочегара, только те, кто в полях ходит. Смекаешь? Нет. Тогда смотри. А что, если это те, что с чертом ушел и после вернулся? А?- Сложная схема получается, - внес я критическое замечание, - и притянуто всё за уши. И вообще причем тут Ольга?- Э-э-э в смысле Ольга?- Ну у вас что не коснись мистики, все с Ольгой связано.- Да не все, - изумился дед Иван, — это только тебя ведьма не пойми зачем интересует. Будто другого ничего занимательного нет.Более мистики не касались, старые допили пиво, поучили меня как надо раскоски бить да разошлись. Я пятаки сушеные снял да похоронил за домом, на бывшей навозной куче.Позже, через неделю, мне дед Иван приволок картонную папку, желтую от времени, с подгнившими завязками. Где крупным шрифтом красовалась надпись: «Дело №17». Если убрать казённый язык и кучу вынужденного самоповтора, то получалась следующая информация. Из ста пятнадцати зафиксированных самоубийств, с 1946 по 1997 годы пятнадцать было со страной записью «Мировое дверо, теням у солнца служит». И, по мнению некого С.И. Прохоренко, надписи сделаны одной рукой. Имелось даже две фотографии для сравнения. Все странные самоубийства произошли с 1 по 20 июля. Папку оставить себе дед Иван не разрешил, мол, он принес доказательства, на этом и все. На мой вопрос есть еще какие странные дела, он лишь пробубнил.- Вот что ты за человек, всякой ересью интересуешься, лучше бы юморески собирал или на худой конец блудливые истории.Я ему пояснить не стал, что интерес к мистике как лесной пожар, если разгореться, то ой как сложно затушить.

Ключевые слова: Ведьма деревня черт проклятие авторская история

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