Предпоследняя ночь

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 18:31

Причина: Изменен раздел.

OmbreMorte Просмотров: 90 Комментарии: 0 0 Вчера, 18:31 by

Было это полтора года назад…Вместе с моим классом мы поехали в лагерь (название не помню).Не хочу много загружать вас чтением, поэтому расскажу кратко (о расположении). Наша комната была на самом углу лагеря и, соответственно, рядом с лесом. Моё расположение кровати было в самом углу. Я лежал через стенку от леса, рядом с окном. А всего кроватей в комнате было 4.Была предпоследняя ночь в лагере…4 часа ночи.Я проснулся и сразу посмотрел на часы (мои часы электронные и включаются сразу, как я подниму руку). Осмотрел комнату и увидел, что часы (у нас были одинаковые часы) моего одноклассника лежащего параллельно с моей кроватью, светятся под его кроватью. Наблюдая за ними, я посмотрел на одноклассника и увидел пугающее зрелище: мой одноклассник начал лазать по кровати как ящерица и искать что-то в радиусе метра от кровати, наконец, он нашёл то, что искал - свои часы, одев их, он включил и посмотрел время на часах закрытыми глазами. Дальше я был удивлён, мой одноклассник снял часы и положил их обратно на то место, где они лежали, под кровать. Я думал, что это мне мерещится и, увидев, что мой одноклассник лёг, я тоже решил заснуть.5 часов ночи.Я проснулся и увидел, что в туалете включился свет и решил пойти посмотреть, кто это сделал и поразговаривать, если это, конечно, не классный руководитель, и, зайдя, я не увидел никого. Я вышел из туалета и посмотрел в сторону часов, то есть направо и увидел, что там стоит мой одноклассник и смотрит на часы закрытыми глазами (мои глаза привыкли к темноте, а моё зрение +2 и я запросто мог увидеть и разглядеть лицо товарища). Я долго наблюдал за ним, но всё-таки дождался момента, когда он пойдёт обратно, он медленно повернул голову и смотрел на меня, я испугался немного, ведь он около 15 минут, а может и больше, смотрел на часы закрытыми глазами. Я побежал в комнату и захлопнул дверь, смотрю на кровать моего одноклассника и вижу, что он в кровати. Выхожу из комнаты и смотрю в холл, а там никого нет.- Показалось что ли?Решил лечь в кровать. Не успел заснуть, и слышу шорох постели. Повернулся на другой бок и вижу, что мой одноклассник поднялся. Я спрашиваю, спит ли он, но он отвечает, что он не хочет спать и он уже выспался. Я встаю и подхожу к кровати и даю леща моему другу в надежде, что он разозлится и скажет, что он разыгрывает, но он так же продолжил сидеть с закрытыми глазами, бормоча что-то под нос. Я разбудил своего одноклассника по комнате, Мишу, и рассказал все, что со мной произошло, он говорит: «Да забудь и спи». Мой одноклассник Артём, который бормотал, наконец, сказал внятно и понятно, Дима он кричал имя Дима, я не понимал, что за Дима, а он продолжал говорить: «Где Дима? Я спрашиваю, где Дима?». Я решил лечь, и не обращать внимания на моего бормочущего товарища и закрыл глаза, но может ли такая ночь просто так меня отпустить, свидетеля всего странного происходящего? Нет! Мой одноклассник начал меня душить, я оттолкнул его и спросил: «Что ты делаешь?». Он спросил: «Где Дима?», - я выругался, лёг и зарылся под одеяло. Он продолжал ко мне приставать, но я игнорировал его. Вскоре это всё прекратилось, он успокоился и заснул, я тоже заснул.Утром мой друг Артём проснулся и искал свои часы, которые он ночью положил под кровать. Я ему сказал где часы и рассказал, как я это узнал, несмотря даже в ту сторону.Я был удивлён произошедшим в эту ночь. О том, что случилось, я рассказал только Артему, который сам не понял, как это могло произойти с ним. Он рассказывал, что он никогда не лунатил, да и лунатик так себя бы не повёл.

Ключевые слова: Лагерь проснулся часы авторская история

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