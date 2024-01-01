Васька

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 07:58

зелёное яблочко Просмотров: 40 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 07:58 by

— Маша, Маша! — вопила под окнами старая тётка Аглая. — Новость слыхала?— Какую? — выглядывая в маленькое оконце, спросила бабушка.— Васька с утра померла! — говорила тетка о бабушке Василисе, той, что по-простому в посёлке кликали Васькой.— Ох, беда! Как же Стёпка-то без неё теперь будет? — закачала головой бабуля.— Так он следом за ней помер!— Как так помер? — пуще прежнего обомлела бабушка.— А вот так. Ещё с утра его Ванька Петров видал. Говорит, сидел на крылечке, курил, и лица на нём не было. Ну, Ванька спрашивает: «Случилось чего?» А тот отвечает: «Умерла моя Василиса. Сейчас докурю и за ней отправлюсь. Негоже жене без мужа!» Ванька не поверил, как же можно по собственному желанию помереть? Побежал к соседям, а как уж они вернулись, да в избу вошли, так и ахнули. Лежат голубки рядышком, оба мёртвые, а на лицах улыбки. Вот какие дела, Маша! Ну, я побегу!Аглая бросилась разносить печальную весть, а бабушка, прикрыв форточку, тяжело вздохнула и присела на кровать.В то самое время я гостила у бабушки и была совсем юной. Едва окончила девятый класс. Слышала весь разговор. Присев рядом, обняла бабулю.— Так даже лучше, — вдруг произнесла она. — Такая любовь. Всё равно бы без друг друга не смогли.— Прям мистика. Разве так бывает, чтобы в один день? — хлопая глазами, прошептала я.— И не так бывает, деточка, — улыбнулась бабушка и поведала удивительную историю...Василиса или Васька, Васенька, как ласково называл её дедушка Захар, рано лишилась отца с матерью. Отчего лет с пяти растил сиротку дед. Да не простой он был, а знахарь. Людей лечил, хвори заговаривал. Характер жёсткий имел, но справедливый. Зла не творил. Уважали старика в деревне. С малых лет учил дед внучку, передавал свои знания, делился мудростью.Росло дитя смышлёной, да только шибко неказиста. Рябая, словно через сито загорала. Ножки, ручки тоненькие, ушки торчком. А волосы рыжие при рыжие. Отчего ребятишки девчонку дразнили и обижали. Пуще всех Стёпка старался. Как видит Василису, так орет во весь голос: «Рыжая бесстыжая!» Та в слёзы, а он не отстаёт, за косы дёргает, рожи корчит и хохочет.И однажды таки дохихикался. Увидал дед Захар, как сорванцы девочку жестоко обижают. Подкрался незаметно и схватил Стёпку за шиворот. Остальные в рассыпную бросились, а главный задира в цепких руках старика остался. Кричит, брыкается, а Захар как рявкнет: «Прикуси язык, паршивец!» И, чуть оттолкнув его в сторону, взял за руку плачущую внучку и повел домой.Стоит Степан, глазами хлопает. Неужто старый Захар его отпустил и не выпорол даже. На радостях вприпрыжку домой побежал.Дома мать стирку затеяла. К сыну за помощью обратилась, а тот в ответ молчит. Пыжится, корчится, а слова молвить не может. Мычит, будь он немой. Мать за ремень схватилась, надвигается на сына, думает, издевается бездельник над ней. Мальчишка в слёзы. Тут уж поняла - беда пришла. Занемог сынок, чудная хворь на него напала. Побежала по посёлку, мальчишек расспросила. Узнав, что случилось, схватила сына за шиворот и прямиком к знахарю на поклон отправилась.Пришли, в окно постучали. Тот на крыльцо вышел. Хмурый, сердитый. Мать в ноги пала, извиняется за сына.— Пощади! — говорит. — Сними чары. Ведь ребенок ещё. Всего десять лет!Стёпка стоит, глаза в сторону. Гордый, упрямый. Плюется, землю носком ботинка ковыряет.— Дурная ты баба! Неужто не видишь, кого воспитала? Ох, муж твой, его отец, в гробу бы перевернулся. Узнай, как сорванец себя ведёт. Иди, не буди лихо! — прикрикнул Захар и скрылся в избе.Поняв, что разговор окончен, мать поникла, взяла сына и удалилась прочь со двора знахаря.Время бежало, дети росли. Из малого шалопая Степан вырос в крепкого семнадцатилетнего юношу. Высокий, рослый, сильный стал для матери опорой. Одна беда - молчал. От того большую часть времени проводил в одиночестве. Часто бродил паренёк по лесу в поисках дичи. Отец-то покойный слыл хорошим охотником. Знать, в его породу уродился.В один из таких дней, выслеживая дичь, заметил Степан девицу, ловко скачущую по болоту. То внучка Захара за клюквой пожаловала. Видать, по указу старика, что из ягоды лечебные отвары готовил. Обычно, завидев девицу в посёлке, Стёпка спешил перейти на другую сторону дороги или скрыться в переулке. А тут вдруг застыл на месте, любуясь шестнадцатилетней девчонкой. Сердце того и гляди из груди выпрыгнет.Васька и впрямь из гадкого утенка превратилась в лебедя. Стройная фигура, словно выточенная. Кожа гладкая, нежная. Длинные распущенные волосы так и вьются. Переливаясь рыжим огнём в лучах солнца, проглядывающих сквозь макушки деревьев.Оцепенел Стёпка, не дышит. И сам не понимает, что это на него нашло. Ведь с того дня, как беда с ним приключилась и речь свою потерял, злился на девчонку и её старика. Думает, как бы уйти незаметно, только ноги не слушаются.И внезапно ветви недалеко от Васьки захрустели, и показалась медведица. Да не одна, а с медвежатами. Заметив человека, мать-медведица, защищая детей, встала на задние лапы и грозно взревела. Взвизгнула Васька и бросилась прямиком по болоту, а та за ней. Опомнился Стёпка и давай палить в воздух. Саму медведицу не трогает, негоже медвежат матери лишать. Испугалась хищница и, ворча, скрылась в лесу.Парень бросился на болото, оглянулся - нет девчонки. Мечется из стороны в сторону и вдруг слышит крик. То Васька в топи угодила. Трясина уж к горлу подбирается. Стёпка, как известно, не из робкого десятка. Бросился на помощь. Трудно было, но сил хватило. Вытащил девчонку на землю.Идут оба мокрые, чумазые, тина с одежды капает. Молчат. Да и что тут скажешь, когда без слов понятно. Васька улыбается, а Стёпка любуется. Для двух влюбленных сердец слова не нужны. Вот и так бывает.Не заметили, как пришли к избе Захара. Тот выскочил, руками всплеснул. Внучка рассказала, как дело было. И о том, что Степан спас её на болоте.Нахмурился Захар, приблизился к парню вплотную и произнес:— За Ваську мою спасибо!И вдруг как даст Степану по лбу тумака, что тот на ногах не устоял, и повалился на землю.Вспыхнул парень, обида горькая взяла:— За что, дед Захар? — воскликнул он и осёкся.Заговорил. Столько лет молчал и заговорил! Старик лукаво улыбнулся и кивнул, как бы соглашаясь с мыслями юноши. Простил Захар паренька, развеял чары.В тот миг Васька разразилась смехом и, не устояв, упала рядом. И такая благодать и вместе с этим радость снизошли на Стёпку, что уже и он не смог сдержаться. Растянувшись на земле, они смотрели на плывущие в небе облака и неудержимо хохотали.С того дня никогда впредь не разлучались. После смерти старика Захара внучка продолжила нести его нелёгкое бремя: помогала людям. Степан же оберегал любимую от невзгод. Так и прожили вместе всю жизнь и умерли в один день. История Василисы и Степана стала для многих в посёлке примером истинной, всепрощающей любви.Автор - МуХа.

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