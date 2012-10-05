Колония

Новость отредактировал Elfin - Вчера, 10:20

Причина: Стилистика автора сохранена.

mad_billy Просмотров: 113 Комментарии: 1 +1 Вчера, 10:20 by

Автобус притормозил у остановки. Он уехал уже далеко от центра, едва ли не на окраину. Пейзаж вокруг был удручающий – огромный пустырь с редкими надгробиями панельных домов. Своими серыми стенами и маленькими окнами они напоминали крепости, пережившие не одну осаду. Вдалеке, словно вырезка из более яркой фотографии, виднелся разноцветный коттеджный посёлок.Из-за медленно разъехавшихся дверей выскочила пузатая фигура и направилась к ближайшему дому, перепрыгивая гигантские трещины в тротуаре. Если администрация и помнила об этом районе, то давно его не навещала.Пётр был студентом. Точнее, стал им в этом году. И, как все первокурсники, он был озабочен поиском жилья. Снимать квартиру недалеко от техникума было дорого. Пришлось перебрать не один десяток вариантов, чтобы найти дешёвое, но хоть сколько-то достойное жильё. Теперь нужно было встретиться с хозяином.В двор-колодец его будущего жилища вела узкая арка. В её тени виднелось несколько сидящих на корточках силуэтов. Петра это сразу напрягло, но не по той причине, по которой должно. Гопники для него были обыденным явлением, а вот их поведение…Смутило то, что в тоннеле стояла гробовая тишина. Хулиганы молча сидели полукругом, будто выжидая чего-то. Не было привычных разговоров с огромным количеством мата и запахом дешёвого пива. Не было громкой музыки из плохо работающей колонки. Не было всех привычных атрибутов такого контингента.Других путей во двор не было, потому, сжав в кулаке перцовку, парень всё же решился пойти вперёд. Он довольно быстро поравнялся с ними. Кто-то из них взглянул на него, и Пётр вдруг замер. Он заметил нечто в лице незнакомца, вызвавшее в нём испуг.Вокруг рта небритого мужчины были странные морщины, несвойственные человеку такового возраста. Взгляд был на странность холодным, без привычной надменности. Зрачки были расширены настолько, что не было видно радужек. Опомнившись, юноша ускорился. К его удивлению, ему вслед не прозвучало даже издевательского смешка.Стараясь поскорее забыть странное чувство, он зашёл в подъезд и уже хотел подойти к лифту. На дверях последнего висел пожелтевший лист: «Не работает». Снизу кто-то подписал ручкой: «С 2004 года». Пётр вздохнул – подъем на пятый этаж обещал запомниться надолго…Ступени уже потеряли счёт. Это был третий этаж. Пётр едва дышал. С его комплекцией такая нагрузка была критической. Начало темнеть в глазах. Юноша опёрся о перила и замер. Нужно было отдышаться.Немного придя в себя, юноша ошарашенно выпучил глаза. Одна из дверей на этаже была приоткрыта. Из-за неё высунулась чья-то голова. От её вида пузана пробрала дрожь. Чёрную кожу покрывали толстые редкие волосы. Глаза были непомерно огромными и бездонными, как ночное небо.Рассмотреть больше Пётр не успел. Странный человек резко исчез из виду, захлопнув за собой дверь. Из-за деревянной створки послышись шуршащие шаги.Решив, что это ему привиделось от усталости, Пётр сделал глубокий вдох и снова стал считать ступени.Между четвёртым и пятым этажом перед ним вдруг возник низкорослый мужчина в дырявой куртке. От него несло перегаром. Маленькие глазёнки блестели от алкоголя. В глаза бросились и характерные морщины вокруг рта. «Наверное, в арке его родственник зависает», - подумал Пётр.- Парень, - произнёс пьяница дружеским тоном. – А не ты, часом, квартиру снимаешь?- Я, - выдохнул Пётр.- О, так я хозяин! Пойдём! – лихо ухмыляясь, мужик опередил его и взлетел по лестнице.Студент неуверенно засеменил за отталкивающим, хоть и гостеприимным, арендодателем. Они вышли на площадку и подошли к третьей двери от лестницы.Это была последняя дверь, которую освещала висевшая над лестницей лампочка. Остальную часть широкого коридора заволакивала кромешная тьма, из которой изредка доносились тревожные шорохи. Атмосфера в доме была жутковатой.Дверь квартиры резко выделялась из общего вида здания. Это была первая металлическая дверь, которую Пётр увидел здесь. И это была не обычная жестянка, которую можно поломать голыми руками. Это был настоящий шлюз с внушительным замком и огромным глазком, больше напоминающим иллюминатор.Мужик достал из кармана ключ и отворил дверь, вежливо пропустив съёмщика вперёд. Квартирка была небольшой, но весьма уютной. Не в пример хозяину.- Ну что, приятель? Ничего такая хатёнка! – алкаш снова растянул губы в ухмылке.- Да, - протянул юноша, остановив свой взгляд на нескольких страницах PlayBoy’я, повешенных над одноместной кроватью.- А, ты не подумай. Это не моё всё. Друг мой тут жил. Потом уехал, сказал «Делай с квартирой, что хочешь». Если вещи какие найдёшь или ещё что, говори. Он странный был, много барахла в дом таскал. Так что, берёшь?Снова обойдя квартиру взглядом, он кивнул.- Вот и славно. Это… коврижки вперёд. За месяц.- Ага, - Пётр достал бумажник.Расплатившись и оставшись наедине с собой, Пётр бросил свою сумку у кровати и разобрал свои вещи. Хотя он ожидал – а скорее опасался – найти что-то, но шкаф и большинство ящиков небольшого письменного стола были пусты. Лишь в одном он нашёл какую-то тетрадь, но его внимание больше привлёк скелет мыши, скрючившийся в уголке.Презрительно выбросив обе находки в урну, новый обитатель по-хозяйски вышел на балкон. Небольшой бетонный прямоугольник, огороженный грубо сваренной арматурой, выходил на внутренний двор. С него открывался вид на десятки таких же балконов. Но были некоторые странности.Все балконы были пусты. На них никто не стоял, окна за ними были темны. Даже вещей на верёвках не висело. При этом между балконами были натянуты не то верёвки, не то провода. Один из таких был подвязан к балкону Петра и вёл к противоположному балкону на шестом этаже.Пётр ткнул верёвку пальцем. Она качнулась. Оградка подозрительно скрипнула. На ощупь трос был липким. От него исходил непонятный запах, который нельзя было ни с чем сравнить. Пётр уже начал сомневаться в своём выборе, но поспешил прогнать эти мысли.Забыв про находку, он вернулся внутрь и расселся за столом. Очевидно, в такой небольшой квартире этот стол заменял и рабочий, и кухонный. На нём же стоял чайник, а на нижней полке громоздился скромный набор посуды. Отдельной комнатой в квартире была только уборная. В неё Пётр и отправился.Сделав свои дела, парень набрал чайник. Из сумки он достал пенопластовую миску лапши и заварил. Это и был его обед. Первое сентября только предстояло, и теперь он мог предаться своему любимому дело - отдохнуть.Юноша завалился на кровать. Густое облако пыли поднялось в воздух. Пётр чихнул, но на уборку это его не подвигло. Он очень устал за сегодня и вырубился, как только прикрыл глаза…Раздался тихий стук. Пётр вздрогнул и проснулся. Было темно. Наверно, уже наступила ночь. Стук повторился. Он доносился с балкона. Кто-то стучал по низу двери. Ещё не до конца проснувшись, юноша соскрёбся с кровати и ощупью нашёл ручку балкона.Дверь с треском отворилась. Всё, что успел заметить Пётр, это чёрная фигура, бросившаяся к его ногам. Острая боль пронзила щиколотку. Он завизжал и упал на пол. Что-то тяжёлое забралось ему на грудь. Он ощутил, как волосатые лапы ощупывали его лицо. Тонкие когти, словно скальпели, легко рассекали его кожу. Он орал, но никто не приходил на помощь.Два острых отростка вдруг влезли ему в рот и вошли в горло. Парень почувствовал, как обжигающая субстанция полилась ему в желудок. Его затошнило и вырвало, но рвота не вылилась наружу. Он начал захлёбываться и потерял сознание…Его разбудил свет, пробившийся сквозь веки. Он вскочил и огляделся. Квартира была всё той же. Только дверь балкона была приоткрыта. На ковре, где он и лежал, виднелось странное пятно. Пётр провёл по нему пальцем и понюхал. Его лицо исказилось в отвращении. Это была рвота. Видимо, лапша была лишней.Вдруг Пётр опомнился и посмотрел на календарь в телефоне. 1 сентября, 6 утра. Скоро начнётся линейка! Тут же юнец стал собираться. Он без разбору напялил первое, что попалось в сумке, мимоходом умыл лицо и вылетел из квартиры, как ужаленный, едва не забыв запереть дверь…Традиционная церемония была даже более нудной, чем в школе. Пётр остался не впечатлён. Домой он вернулся с пакетом продуктов и канцелярии, которую поручили приобрести к завтрашним парам. По дороге ему снова встретилась гопота в арке. На этот раз они на него даже не посмотрели. Лишь хозяин квартиры, сидевший ступеньках подъезда, по-приятельски усмехнулся.Переступив порог квартиры, Пётр стал торопливо перебирать покупки. За шуршанием пакетов он даже не услышал протяжный шорох из-под кровати. Ощущение чужого взгляда он так же проигнорировал, даже не заподозрив, как за ним наблюдало четыре пары глаз.Скромно отобедав и собрав сумку на завтрашнюю учёбу, Пётр завалился на кровать и уткнулся в телефон. Розетка была прямо над кроватью, что позволяло вообще не двигаться с места. Большего ему не было нужно.Но в полной мере насладиться бездельем ему не дал стук в дверь. Недовольно ворча, Пётр подошёл к двери и посмотрел в глазок. За дверью стоял какой-то мужик в кепке-хулиганке. Он что-то говорил, но пузан мог лишь читать по губам – дверь не пропускала ни звука. Судя по виду, незнакомец был сильно обеспокоен. И его волнение нарастало. Через считанные секунды он вышел из себя и ударил в дверь с такой силой, что стальная громада дрогнула и наверняка помялась с той стороны. После этого мужик ушёл.Слегка опешив, Пётр на цыпочках развернулся и вдруг заорал во всё горло. В середине квадратной комнатушки возникло нечто тёмное и волосатое. Толстые острые лапы держали это над полом. Оно было размером с небольшую собаку. Четыре пары бездонных глаз изучали жертву. Острые, как иглы, клыки дрожали, капая на пол мутной жижей. Сразу в памяти всплыло лицо странного человека, которого Пётр увидел при заселении. Но он не успел продолжить мысль…Чудовище поднялось на задние лапы и бросилось на него. Две передние пары обхватили его голову. Две задние крепко пережали его руки. Он упал на колени, охрипнув. Замок двери затрещал, и она открылась. Несколько человек вошли в квартиру, но не чтобы помочь.Гигантский паук ненадолго отпустил жертву. Пётр лишь успел увидеть, как что-то прямоугольное, вложенное в длинный носок, летит ему в лицо. Тяжёлый удар разбил реальность на тысячи осколков, и перед глазами осталась лишь тьма…Он проснулся и вскочил с кровати. Дома. Не в съёмной квартире. «Мне что, вообще всё приснилось?» - подумал он с усмешкой и посмотрел на календарь. 24 ноября 2019 года – ему поступать только через год. Он рассмеялся и хотел встать, но вдруг ноги не выдержали его. Он упал на пол, и в глазах потемнело снова.Влажный воздух обжигающе ворвался в лёгкие. Раздался громкий вздох. Пётр огляделся, но ничего не увидел. Кругом было темно. Тогда он прислушался. Из мрака доносились тихие мычания. Студент попытался позвать кого-то, но и сам лишь промычал нечто невнятное. На губах он чувствовал нечто волокнистое и липкое.Вдруг раздался скрип. Луч света возник во тьме и вырос в прямоугольник. Тусклое жёлтое сияние осветило темницу. Это была подвальная клетка. Дощатые стенки были изолированы пенопластом и укреплены разными железяками. Вдоль стен развалился десяток тел. Это были люди. Вид у них был не очень: бомжи, алкаши. Пара-тройка женщин мало чем отличалась от мужчин. Наверно, Пётр был здесь самым респектабельным.В свете извне показался знакомый силуэт. Он вошёл в камеру. Пленники тут же зажались по углам, скуля. Мучитель подошёл к Петру и наклонился. Это был хозяин квартиры. Его лицо было непривычно хладнокровно и безжизненно. Даже причудливые морщины вокруг рта слегка разгладились.Алкаш схватил юношу за шиворот и без видимых усилий потащил за собой. Тот извивался и барахтался, как свинья, которую тащат на убой. Чувствовал он себя примерно так же. Животный страх заставил его сердце биться о рёбра.- Да хорош ты! - процедил надзиратель.Он вытащил его из камеры, захлопнул за ними дверь и поволок куда-то. Вслед за ними ещё несколько надзирателей вытащили из клетки остальных заключённых. Стройной колонной они стали углубляться в узкий коридор.Они действительно были в подвале. Пётр отчётливо видел плиты фундамента, служившие здесь потолком. Их покрывал тонкий слой белой волокнистой массы. «Паутина», - додумался Пётр.Источником света в подземелье были лампочки. Грубо пригвождённые провода уходили вглубь погреба, откуда яростно ревел генератор. Этот звук постепенно нарастал.Иногда мимо них проходили другие люди. Они бросали взгляды на пленников и даже не пытались им помочь. Пётр уже перестал вырываться – осознание безысходности настигало его.Рокот генератора достиг максимальной громкости. Они прошли мимо одной из клеток. Через открытую дверь Пётр ряд генераторов. Один из них явно барахлил. Два человеческих силуэта склонились над ним с какими-то инструментами в руках.Постепенно количество ламп уменьшалось. Становилось темнее. За очередным поворотом свет исчез полностью. Ровный пол подвала резко сменился какой-то рыхлой поверхностью. То и дело острые камки впивались в спину студента. Он вскрикивал, но его надзиратель был всё так же безразличен.Спустя несколько изгибов узкого тоннеля снова появился свет. Из стены торчал примитивный бензиновый факел, заполнявший тоннель едким запахом. В его свете Пётр заметил трубу, шедшую под потолком тоннеля. Судя по шипению, она поставляла воздух в подземелье.Извернувшись, Пётр посмотрел вперёд. Коридор, вырытый в земле, был прямым. Через каждые несколько метров стояли опоры из досок. На них были подвешены масляные лампы из консервных банок, едва озарявшие путь.Пётр немного успокоился. Он пытался придумать план побега. Тут же у него в памяти всплыли сцены из фильмов, и он поспешил повторить первое, что вспомнил. Сильнейшим движением он развёл руки и… взревел от боли. Грубая верёвка разодрала кожу в клочья. Кровь потекла на землю. Это сразу умерило его пыл.Дорога была долгой. Часа полтора, как минимум. Как ни странно, опыта с верёвкой хватило, чтобы пленник вёл себя тихо всё это время. Остальные тоже не издавали ни писка.Тоннель оборвался так же резко, как и начался. По ушам ударили звуки, от которых Пётр едва не сошёл с ума. Крики, вопли, хрипы – всё это было оглушительно громко после гробовой тишины тоннеля.Надзиратель бросил жертву на пол. Пётр извернулся и встал на колени, панически озираясь. Кажется, их притащили прямо в ад. Вокруг него было квадратное помещение, освещённое гигантскими чашами с топливом. Закопчённый потолок накренился. Пол был усыпан скелетами людей и животных, между которыми копошились тысячи, сотни тысяч пауков всех размеров и форм.Остальных пленников зачем-то потащили дальше. Но тут Пётр увидел то, от чего в его голове раздался глухой щелчок. Язык прилип к нёбу, а голосовые связки свело. Это было нечто… неземное в своём уродстве и отвратительности.Прямо перед входом возвышалось подобие трона из иссохших тел, переплетённых паутиной. Вокруг него копошились существа с бледной кожей. Надзиратели бросали жертв к ним, и твари начинали обгладывать их. Заживо. Они с жадностью вырывали куски плоти из извивающихся тел. Так, чтобы жертвы не только не умерли, но и подольше пробыли в сознании.Приглядевшись, Пётр понял, что это были женщины. Об их природе напоминали лишь измождённые лица и длинные волосы. Их тела были жутко изуродованы. Дополнительные конечности, огромные животы, гипертрофированные половые органы – всё это будто было сшито воедино руками безумного портного. И он сам тоже был здесь.К шее каждой из женщин была прикована цепь. Она тянулась к трону, где смыкалась на мускулистых запястьях гигантского существа. Оно восседало на троне, вывалив вперёд огромное паучье брюшко с несколькими мясистыми отростками на конце. Выше пояса монстр отдалённо напоминал человека. У него был широкий торс, огромные руки и круглая голова. Два глаза с усмешкой разглядывали юнца. Жвала адской твари сомкнулись, превратившись в подобие человеческого рта, растянутого в бесовской ухмылке.- Так, так, так, - протянуло оно низким, пробирающим до глубины души голосом. – К нам в сети попал молодняк.Паучий король слез со своего престола. Цепи на запястьях зазвенели, утягивая за собой его гарем. Он подошёл к пленнику и опустил к нему огромную голову. Ростом это создание было не меньше четырёх метров.- Ты приглянулся одному из моих ребят. У него хороший вкус.Раздался тонкий звон. У Петра заложило уши, и он упал на землю. По вискам заструилась кровь. Вдруг он ощутил, как нечто тяжёлое заползло ему на спину. Взрыв адской боли разошёлся по его телу. С треском разошлась футболка, вместе с ней и кожа, а вслед за ними и мышцы. Что-то колючее пролезло в разрез и стало расталкивать его внутренности. Лужа крови на полу росла с каждой секундой.Пётр чувствовал, как нечто шевелилось внутри. Оно протягивалось по его конечностям, вдавливало органы. Два острых шипа пропороли его шею и, кажется, впились прямо в мозг. Он пытался что-то выговорить, но язык заплетался. Всё тело не слушалось. Через долгие секунды в глазах начало двоиться. В ушах зазвенело. Его сознание медленно угасло…Изо рта и носа вытекала каша из растворённых органов. От Петра остались лишь кожа и кости. Всё остальное заполнил новый хозяин. Его нервная система, словно грибные гифы, расползлась в толще плоти. Опустошённое тело задёргалось в поисках опоры. Оно поднялось на четвереньки и захлопало глазами. Нужно было время, чтобы привыкнуть к новой анатомии.Губы парня неестественно растянулись, проталкивая через себя паучьи жвала. Король дёрнул за цепь. Одна из наложниц нехотя бросила новобранцу кусок человеческой плоти. Паук в человеческой коже вгрызся в него и принялся высасывать растворяющееся содержимое. Его лицо налилось румянцем, глаза живо заблестели. Насытившись, мутант втянул клыки. Единственным напоминанием о них стали морщины вокруг рта. Он отбросил иссохший кусок мяса в сторону и уставился на своего повелителя.Тонкий звон снова пронзил воздух. Гибрид послушно развернулся и направился обратно в дом. Он торопился – на его плечах была важная задача, которую нужно было исполнить…На следующий день «Пётр», как и было положено, поехал на учёбу. В его распоряжении был весь набор воспоминаний жертвы. Он без труда имитировал голос, поведение и даже походку. Пока никто не видел, он изучал своих одногруппников и преподавателей. Его разум был поглощён выбором следующего кандидата…Под конец учебного дня он разговорился с парой парней. Это были такие же недалёкие подростки. Они легко повелись на уговоры о выпивке и закусках за его счёт…Вечером, как и было уговорено, они приехали к нему. Встретив друзей на остановке, Пётр повёл их за собой.- Классный ты пацан, честно! – сказал один.- Ага! Так быстро нам бухнуть ещё не предлагали! – ответил другой.- Ну что вы!? Мы же друзья! – «Пётр» ухмыльнулся.Вскоре они были уже в квартире. Парни уселись за стол, а хозяин направился в ванную. Там, якобы, охлаждался целый ящик пойла.Но в уборную он так и не зашёл. Вместо этого он тихо отворил дверь. За ней уже ждали другие. Два дуболома влетели в квартиру. Гости даже не поняли, что случилось. Одного из них оглушили кистенем, другой получил удар в челюсть. Не медля, их потащили в подвал. «Пётр» проводил сборщиков и вышел в коридор.Из других квартир тоже вытаскивали обездвиженные туши. Многие заманивали жертв тем же способом, но раньше удавалось заполучить только проспиртованное, испорченное мяса. Теперь, благодаря ему, был доступ к пище свежей, молодой.«Пётр» захлопнул дверь, погасил свет и лёг на кровать. Первый день охоты прошёл удачно. Пора было приготовиться ко второму…

Ключевые слова: Мутанты подземелье пауки логово авторская история

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