Исправительная трудовая колония общего режима 261/3 «Талая»

Lynx Просмотров: 66 Комментарии: 1 +4 Вчера, 23:04 by

Одна из последних тюрем Колымы - учреждение АВ 261/3 - находилось в поселке Талая, в 300 км от Магадана. По одним данным, колония была общего режима, а по другим - усиленного.Работала с 1958 по 2006 год. Из-за аварии на котельной зимой 2005-2006 гг. колонию решили закрыть. Починить вышедший из строя насос на дизельной установке котельной не удалось, возможности доставить сюда новое оборудование и оперативно его смонтировать, чтобы за это время не замерзло около 300 заключенных и персонал, не было. Поэтому руководство дальневосточного УИН приняло решение этапировать осужденных из Талой в колонии Магадана.В разные времена там содержались и диссидент Амальрик, и вор в законе Япончик. Территориально колония входила в поселок Талая под названием "Почтовый" (там еще были "Курорт" и "Совхоз").Состояние аварийное, не охраняется.

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