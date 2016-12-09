Выходи

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 10:59

Марфуша Просмотров: 964 Комментарии: 12 +15 Сегодня, 10:59 by

Случилась данная история лет восемь назад.Родители давно уже легли спать, а я сидела за компьютером. Было около трех часов ночи, когда позвонили в домофон. Когда поднимаешь трубку домофона, то внизу высвечивается, что человек на связи.Не дожидаясь естественного вопроса "Кто?", меня попросили выйти.Далее я просто приведу диалог, чтобы было более понятно:- Настя, выходи вниз.- А кто это?- Дима. Спускайся.- Какой Дима?- Выходи и узнаешь. Ну, Асечка, выходи.Так и не дождавшись ответа, какой Дима, я повесила трубку. На тот момент я знала всего двух Дим, но один жил на другом конце города, и даже если бы и решил зайти, то предварительно позвонил бы на телефон. А другой - бывший одноклассник, с которым-то и в школе особо не общались, а после неё и подавно.Пытаясь понять, кто это мог быть, может, и не Дима, а другой какой знакомый, я пошла посмотреть в окно. Окно кухни выходит как раз на выход из парадной. Поэтому всегда можно увидеть, кто входит-выходит. Парадная расположена со двора, который образуют четыре довольно длинных панельных девятиэтажки. Поэтому каково было моё удивление, когда из-за козырька никто не показался. От домофона до окна я дошла секунд за 5, так как домофон рядом со входом на кухню. Зайти в парадную так быстро он не мог, даже если бы ему открыли дверь, то на некоторое время внизу раздавался бы писк домофона. Уйти незамеченным тоже невозможно, ближайшая арка через две парадных, а угол дома через три. Сам двор представляет собой пустырь с несколькими деревьями, дорожками и детской площадкой в центре. Поэтому через двор тем более не вариант.Вроде ничего особенного, а на тот момент осадочек остался.Наутро я все-таки позвонила тому одному Диме, не заходил ли он, но его ответ, думаю, очевиден. Может, просто перепутали, ведь имя-то распространенное. Но как тогда угадали прозвище Асечка? Именно Асечка, а не просто Ася. И даже если это действительно мой знакомый, то почему не попросил выйти на лестницу, как обычно все делали? И, самое главное, как он мог так быстро скрыться?Вот и думай, что это было: просто заблуждение или что-то другое. И что произошло бы, если бы я вышла.

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