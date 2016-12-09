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Истории из жизни

Выходи

Случилась данная история лет восемь назад.
Родители давно уже легли спать, а я сидела за компьютером. Было около трех часов ночи, когда позвонили в домофон. Когда поднимаешь трубку домофона, то внизу высвечивается, что человек на связи.
Не дожидаясь естественного вопроса "Кто?", меня попросили выйти.

Далее я просто приведу диалог, чтобы было более понятно:
- Настя, выходи вниз.
- А кто это?
- Дима. Спускайся.
- Какой Дима?
- Выходи и узнаешь. Ну, Асечка, выходи.

Так и не дождавшись ответа, какой Дима, я повесила трубку. На тот момент я знала всего двух Дим, но один жил на другом конце города, и даже если бы и решил зайти, то предварительно позвонил бы на телефон. А другой - бывший одноклассник, с которым-то и в школе особо не общались, а после неё и подавно.

Пытаясь понять, кто это мог быть, может, и не Дима, а другой какой знакомый, я пошла посмотреть в окно. Окно кухни выходит как раз на выход из парадной. Поэтому всегда можно увидеть, кто входит-выходит. Парадная расположена со двора, который образуют четыре довольно длинных панельных девятиэтажки. Поэтому каково было моё удивление, когда из-за козырька никто не показался. От домофона до окна я дошла секунд за 5, так как домофон рядом со входом на кухню. Зайти в парадную так быстро он не мог, даже если бы ему открыли дверь, то на некоторое время внизу раздавался бы писк домофона. Уйти незамеченным тоже невозможно, ближайшая арка через две парадных, а угол дома через три. Сам двор представляет собой пустырь с несколькими деревьями, дорожками и детской площадкой в центре. Поэтому через двор тем более не вариант.

Вроде ничего особенного, а на тот момент осадочек остался.
Наутро я все-таки позвонила тому одному Диме, не заходил ли он, но его ответ, думаю, очевиден. Может, просто перепутали, ведь имя-то распространенное. Но как тогда угадали прозвище Асечка? Именно Асечка, а не просто Ася. И даже если это действительно мой знакомый, то почему не попросил выйти на лестницу, как обычно все делали? И, самое главное, как он мог так быстро скрыться?

Вот и думай, что это было: просто заблуждение или что-то другое. И что произошло бы, если бы я вышла.

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 10:59
Сегодня, 10:59 by МарфушаПросмотров: 964Комментарии: 12
+15

Ключевые слова: Звонок вопрос незнакомец странности авторская история

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Комментарии

#1 написал: Tigger power
Сегодня, 12:14
+8
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (934|-1)
Публикаций: 1
Комментариев: 1 965
Ну и хорошо, что не вышли, вон, по историям даже в глазок смотреть чревато. Нечисть шалила наверное. +++
Зарегистрирован: 9.12.2016
    
#2 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 13:15
+3
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Комментариев: 1 959
А вышла бы, и истории бы не было. А может, наоборот, лихо закрученный сюжет бы получился
Зарегистрирован: 23.12.2013
     
#3 написал: Юляся
Сегодня, 13:53
+2
Группа: Посетители
Репутация: (5|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 77
У меня звонили в дверь)Знаю открывать нельзя, а с грузом сидеть не хотелось, позвонила заказала суши, что как бы открываю дверь не ожидающему вход, а курьеру) последний этаж, соседей нет 10 часов вечера, было не приятно)

О а в 10 году, сидели с подружкой ждали друга, написал что выходит, звонит домофон, открыли и пошли покурить. Возвращаемся с балкона никого нет, думали мб шутит, где-то спрятался, а он оказывается еще из дома даже не вышел
Вот есть ум на плечах открыть хз кому, да еще и дверь приоткрыть)Заходите маньяки, нечести дорогие, хлеб да соль вам)))))))
Верю, плюс)
Зарегистрирован: 6.05.2011
#4 написал: Blackmaiden
Сегодня, 13:59
+3
Группа: Посетители
Репутация: (12|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 125
Цитата: Юляся
У меня звонили в дверь)Знаю открывать нельзя, а с грузом сидеть не хотелось, позвонила заказала суши, что как бы открываю дверь не ожидающему вход, а курьеру) последний этаж, соседей нет 10 часов вечера, было не приятно)
Так ничего и не поняла. Кто кому что открыл...
Зарегистрирован: 25.12.2014
#5 написал: Pmariam
Сегодня, 14:29
+5
Группа: Посетители
Репутация: (457|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 1 134
судя по тому, что 3 ночи.... можно предположить что нечисть какая-то. Вот спрашивается, она на столько оборзела что вот таким нахрапом лезетк людям. ТО в домофон, то в дверь, кто-то в форточку - борщ из кастрюли жрать (был тут рассказ, никогда его не забуду).

Автор, а мож Димка под козырек стал и не шевелился. вам же не видно из окна кухни саму входную дверь (она же под козырьком). Глянула вниз - никого, и ушла. а Димася бедный стоял жопку морозил, ждал. потом утром и не признался - обиделся
Зарегистрирован: 22.07.2013
   
#6 написал: Blackmaiden
Сегодня, 14:53
+3
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Репутация: (12|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 125
Если б мне ночью в домофон кто позвонил, я б сказала бы все, что думаю об этом человеке, о его родителях и всей родне. И в тех выражениях, в которых думаю.
Зарегистрирован: 25.12.2014
#7 написал: грустное_облачко
Сегодня, 16:00
+1
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Репутация: (56|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 67
Вот так люди и пропадают.

Плюс.
Зарегистрирован: 30.10.2016
#8 написал: Xomski
Сегодня, 16:58
+3
Онлайн
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Репутация: (4|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 34
Нечисти или люди, какая разница? Мне когда ночью в домофон звонят, всех шлю на жуй, и даже не спрашиваю кто. Чаще всего это соседи, я так подозреваю.
Зарегистрирован: 23.02.2017
#9 написал: Баба Клава
Сегодня, 17:14
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Репутация: (2496|-2)
Публикаций: 41
Комментариев: 2 041
А я б спустилась. Дубину бы взяла и пошла, заодно посмотрела бы в рожу умнику, что в 3 часа ночи в квартиры честных граждан названивает.
А ежели разобраться то енто может просто ошибся кто адресом. У моих знакомых случай был. Жена с ребенком на дачу уехала, а муж остался в городе до выходных. Вдруг посерёд ночи звонок в домофон. Оказался курьер из одного известного секс-шопа. Что должен был подумать бедный мужик? Правильно, он подумал что уже перестал удовлетворять свою жену и она назаказывала себе всякого, потом забыла и на дачу уехала. Короче, чуть не развелись они, еле тетка доказала что не её заказ это был, даже с магазином связываться пришлось и они извинялись потом за своего тупого курьера, который не в тот дом заявился. Так что не парься, автор, придурков на свете много.
Зарегистрирован: 23.12.2010
      
#10 написал: Tigger power
Сегодня, 17:29
+2
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Публикаций: 1
Комментариев: 1 965
Цитата: Pmariam
а Димася бедный стоял жопку морозил, ждал.

Цитата: Blackmaiden
я б сказала бы все, что думаю об этом человеке, о его родителях и всей родне. И в тех выражениях, в которых думаю.

Цитата: Баба Клава
Дубину бы взяла и пошла, заодно посмотрела бы в рожу умнику

Цитата: грустное_облачко
Вот так люди и пропадают.

Обиделся и ушел в ночь.
Зарегистрирован: 9.12.2016
    
#11 написал: Лешик
Сегодня, 18:10
+3
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Комментариев: 189
Да, у меня пациентка так до истерики довела весь офис. Ей в двери позвонили, потом постучали, потом опять звонили, но она двери никому без предварительного звонка по телефону не открывает. Она через закрытую дверь кричала что бы тот, кто шумит немедленно убирался. А из за двери какая то женщина кричала : "Циля! Откройте мне! Я пришла убирать, это же я, Нелли! Откройте!"
Циля позвонила в офис и пыталась выяснить кто послал ей эту Неллю и зачем, устроила грандиозный разбор полётов. Секретарь пыталась найти в списке Неллю, но у нас таких нет. Шеф, как назло, в отпуске. В офисе никто не понимает что происходит. Нашли меня, но и я понятия не имею кто такая эта Нелля, я точно никого не посылала к своим людям. Стали строить версии и думать. Оказалось, что в доме есть ещё одна Циля ( не Маша и не Катя, а Циля!) и работница схожей с нашей организации просто ошиблась этажом и ломилась к другой Циле. Вся путаница произошла по причине редкого имени. Каждый участник этого исходил из того, что Циля может быть только одна на весь город... а их две в одном подъезде!
Зарегистрирован: 15.04.2017
#12 написал: conjure one
Сегодня, 20:45
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Комментариев: 1 785
Порядочные люди в три часа ночи по гостям не шастают, а дома мирно посапывают в своих постельках. son Так что делайте выводы) Да и мобильные в наше время никто не отменял. Позвонить же можно предварительно. +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
      
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