"Кто ты?"Живу я в маленьком посёлке среди леса. Такой маленький среднестатистический посёлок: несколько улиц, маленькие домики (половина которых была заброшена).
Моя мама помогает пенсионерам, которые остались без родственников, или они далеко от своей мамы, бабушки или родственника в десятом поколении (не важно). В один день мне пришлось заменить маму, так как она тяжело заболела.
Вот так я прошёл несколько домов и остался один, самый далёкий от центра и находящийся на границе посёлка с лесом. Этот дом был знаменит, так как все знали, что здешняя бабушка давно сошла с ума.
Я зашёл в огород и, минуя старый, уже спускавшийся в болотную землю, дом, направился сразу к бане и, взяв вёдра, пошёл за водой. Через несколько минут спустя я наполнил всё водой и посмотрел в сторону дома, и обомлел. В окне видно лицо: старое, в морщинах и полное злобы.
- Кто ты? - послышался старческий голос (баня была в шагах шести-семи от дома).
- Я... Я вам воду принёс, - обомлел я и заметил странность в лице, как будто глаза закатаны и показывает пальцем на меня.
- Кто ты? - послышался голос.
Тут я не удержался и мигом вылетел из огорода. И за минут пять добежал до дома, и стал маму расспрашивать.
Она удивлённо посмотрела на меня:
- Её же родственники забрали в город... Дней уж пять как, ты точно не перегрелся? - удивлённо и испуганно спросила меня мать.
- Не... Не знаю, - ответил я и пошёл к себе в комнату.
После нескольких дней мать узнала, что бабушка та померла... Задохнулась, забыв выключить газовую плиту.
Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 07:18
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 07:18 by NightCallПросмотров: 344Комментарии: 2
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