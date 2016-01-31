"Кто ты?"

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 07:18

Причина: Стилистика автора сохранена.

NightCall Просмотров: 344 Комментарии: 2 +3 Сегодня, 07:18 by

Живу я в маленьком посёлке среди леса. Такой маленький среднестатистический посёлок: несколько улиц, маленькие домики (половина которых была заброшена).Моя мама помогает пенсионерам, которые остались без родственников, или они далеко от своей мамы, бабушки или родственника в десятом поколении (не важно). В один день мне пришлось заменить маму, так как она тяжело заболела.Вот так я прошёл несколько домов и остался один, самый далёкий от центра и находящийся на границе посёлка с лесом. Этот дом был знаменит, так как все знали, что здешняя бабушка давно сошла с ума.Я зашёл в огород и, минуя старый, уже спускавшийся в болотную землю, дом, направился сразу к бане и, взяв вёдра, пошёл за водой. Через несколько минут спустя я наполнил всё водой и посмотрел в сторону дома, и обомлел. В окне видно лицо: старое, в морщинах и полное злобы.- Кто ты? - послышался старческий голос (баня была в шагах шести-семи от дома).- Я... Я вам воду принёс, - обомлел я и заметил странность в лице, как будто глаза закатаны и показывает пальцем на меня.- Кто ты? - послышался голос.Тут я не удержался и мигом вылетел из огорода. И за минут пять добежал до дома, и стал маму расспрашивать.Она удивлённо посмотрела на меня:- Её же родственники забрали в город... Дней уж пять как, ты точно не перегрелся? - удивлённо и испуганно спросила меня мать.- Не... Не знаю, - ответил я и пошёл к себе в комнату.После нескольких дней мать узнала, что бабушка та померла... Задохнулась, забыв выключить газовую плиту.

Ключевые слова: Дом лицо голос авторская история

Другие, подобные истории: