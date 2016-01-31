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Истории из жизни

"Кто ты?"

Живу я в маленьком посёлке среди леса. Такой маленький среднестатистический посёлок: несколько улиц, маленькие домики (половина которых была заброшена).
Моя мама помогает пенсионерам, которые остались без родственников, или они далеко от своей мамы, бабушки или родственника в десятом поколении (не важно). В один день мне пришлось заменить маму, так как она тяжело заболела.
Вот так я прошёл несколько домов и остался один, самый далёкий от центра и находящийся на границе посёлка с лесом. Этот дом был знаменит, так как все знали, что здешняя бабушка давно сошла с ума.
Я зашёл в огород и, минуя старый, уже спускавшийся в болотную землю, дом, направился сразу к бане и, взяв вёдра, пошёл за водой. Через несколько минут спустя я наполнил всё водой и посмотрел в сторону дома, и обомлел. В окне видно лицо: старое, в морщинах и полное злобы.
- Кто ты? - послышался старческий голос (баня была в шагах шести-семи от дома).
- Я... Я вам воду принёс, - обомлел я и заметил странность в лице, как будто глаза закатаны и показывает пальцем на меня.
- Кто ты? - послышался голос.
Тут я не удержался и мигом вылетел из огорода. И за минут пять добежал до дома, и стал маму расспрашивать.
Она удивлённо посмотрела на меня:
- Её же родственники забрали в город... Дней уж пять как, ты точно не перегрелся? - удивлённо и испуганно спросила меня мать.
- Не... Не знаю, - ответил я и пошёл к себе в комнату.
После нескольких дней мать узнала, что бабушка та померла... Задохнулась, забыв выключить газовую плиту.

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 07:18
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 07:18 by NightCallПросмотров: 344Комментарии: 2
+3

Ключевые слова: Дом лицо голос авторская история

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Комментарии

#1 написал: Восьмая тень
Сегодня, 09:04
0
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Публикаций: 45
Комментариев: 509
Интересная история. Наверное стекла тоже многое "запоминают ". У меня было нечто похожее. То есть просто образ за окном, которого ни в это время ни в этом месте быть не должно бы.
В любом случае плюс.
Помогать немощным - благородное дело.
Зарегистрирован: 31.01.2016
  
#2 написал: Баба Клава
Сегодня, 10:14
0
Группа: Авторы
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Публикаций: 35
Комментариев: 1 575
Оказывается не перевелися ещё тимуровцы на белом свете. Плюс.
Зарегистрирован: 23.12.2010
     
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