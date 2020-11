Красная комета

Всем привет! Мое имя Джастин. Я астрофизик, изучающий кометы и метеоры. Мое исследование состоит в том, чтобы искать закономерности между свечением динамических небесных тел, и их физическми свойствами. Но недавно я обнаружил новый феномен, который ставит все научные методы в тупик. Я говорю о так называемой "Красной Комете"."Красная комета" - это астрофизический объект, находящийся в потоке Ориониды. Но, дело в том, что при взгляде в одну точку, не каждый может увидеть этот метеор. В связи с чем, за этим явлением закрепилось сверхъестественное значение. Дело в том, что красный метеор не совсем подвержен научной критике в связи с чем, мы не можем точно утверждать, что это явление реально и те, кто его видел - не врут. Но с другой стороны, я, как астрофизик, который наблюдал данное явление, могу точно подтвердить, что это явление не является выдумкой, и, как человек, который столкнулся с последствиями, которые действительно описывают люди, наблюдавшие красной астероид, я могу лишь подтвердить все их показания, потому что те вещи, которые происходили со мной, не поддаются научному объяснению, и очень странно связаны именно с появлением так называемого Красного Метеора или же Красной Кометы. Давайте я вам подробно объясню, что это значит.Красная комета, он же Красный метеор. Является только тем, кто переживает действительно серьезные перемены в своей жизни. Но если наблюдатель смог зафиксировать её (уж простите за научный жаргон, но я астрофизик и это подразумевает), то, в таком случае, наблюдателя ждут неприятности. Я расскажу вам одну историю, которую поведала мне моя знакомая из института наблюдения за космическими телами.Привет, меня зовут Сесилия Пейн-Гапошкина. По просьбе Джастина расскажу историю о том, как я встретила красный метеор. Это было 1 июля 1956 года. Я, с моей дочерью Кэтрин, ходила в парке. Было что-то около 10:00 вечера. В принципе нам всегда нравилось ходить вечером, ну и даже поздней ночью. Потому что темнота, что меня, что мою дочь, которой было уже на тот момент около 12 лет, всегда нас привлекала, и мы частенько гуляли после наступления темноты. Гуляли мы, в основном, в парках, и из-за того, что в городе не такая большая засветка, мы часто наблюдали за звёздами.В один из таких дней мы и увидели красную комету. Ну как мы, я увидела красную комету. Сначала я подумала, что кто-то просто запустил фейерверк, но, оглядевшись вокруг, я не увидела ничего, и, плюс к тому, моё образование астрофизика дало мне понять, что я увидела именно метеор красного цвета. Это было необычно, однако я не обратила на это внимания, и мы с дочерью пошли домой.С тех пор все мои начинания, всё, что со мной происходило, имело просто какой-то колоссальный успех! Я будто бы была рождена для того, чтобы делать свою работу. Раньше я не придавала значения тому, что я делаю, но сейчас каждая моя идея, каждое моё действие приносит величайшие плоды. То, к чему великие учёные раньше шли годами, я произвожу за буквально несколько часов. И всё это началось именно с явления красной кометы Я начала исследовать этот вопрос, и оказалось, что ни одно небесное тело не может воспроизводить красный свет при сгорании в атмосфере. В данном вопросе наука не помогла мне найти точный ответ на мой вопрос. Поэтому мне пришлось обратиться, скажем так, в не совсем стандартную сферу познания. Да-да не смейтесь. Я пошла к гадалкам. Ну или экстрасенсам. Да короче, как хотите, так и Называйте.Вот, оказалось, что Красная комета является только тем, кто при жизни следует за единственной целью и только в том случае, если эта цель направлена на процветание всего. То есть, для тех, кто вокруг тебя, и только настоящие ученые, либо проповедники или лекари, в общем, все, кто выбрал путь созидания, могут однажды увидеть красную комету, а значит, они идут по верному пути, и все дела, какие бы они ни совершали ради достижения своей цели, будут приносить только мир добро и спокойствие тем людям, кто находится вокруг тебя. Да и вообще, вокруг любого, кто выбрал путь созидания. Именно тогда и возник девиз нашей лаборатории: We do what we must, because we can! For the good of all of us. Except the ones who are dead!Именно с тех пор Сесилия и стала великим астрофизиком в своём времени, в кембриджском университете. Её возвели в ряд классических ученых. Она открыла множество новых зависимостей, под её началом были исследованы новые звёзды десятой звездной величины. И всё это началось именно с явления так называемого красного Метеора. И пусть это выглядит как выдумка или сказка, но вместе с тем, Сесилия Хелена Пейн-Гапошкина, дочь историка Эдуарда Джона Пейна, с этого момента стала одним из основоположников современной астрофизики. В её честь был назван астероид, она выпустила три книги, в которых были подытожены и все изучения звёзд. Но одно известно точно - все её заслуги, так или иначе, связаны с появлением Красного Метеора над парком Милтон Кантри.

