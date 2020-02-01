Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Творческие истории

Красная комета

Всем привет! Мое имя Джастин. Я астрофизик, изучающий кометы и метеоры. Мое исследование состоит в том, чтобы искать закономерности между свечением динамических небесных тел, и их физическми свойствами. Но недавно я обнаружил новый феномен, который ставит все научные методы в тупик. Я говорю о так называемой "Красной Комете".

"Красная комета" - это астрофизический объект, находящийся в потоке Ориониды. Но, дело в том, что при взгляде в одну точку, не каждый может увидеть этот метеор. В связи с чем, за этим явлением закрепилось сверхъестественное значение. Дело в том, что красный метеор не совсем подвержен научной критике в связи с чем, мы не можем точно утверждать, что это явление реально и те, кто его видел - не врут. Но с другой стороны, я, как астрофизик, который наблюдал данное явление, могу точно подтвердить, что это явление не является выдумкой, и, как человек, который столкнулся с последствиями, которые действительно описывают люди, наблюдавшие красной астероид, я могу лишь подтвердить все их показания, потому что те вещи, которые происходили со мной, не поддаются научному объяснению, и очень странно связаны именно с появлением так называемого Красного Метеора или же Красной Кометы. Давайте я вам подробно объясню, что это значит.

Красная комета, он же Красный метеор. Является только тем, кто переживает действительно серьезные перемены в своей жизни. Но если наблюдатель смог зафиксировать её (уж простите за научный жаргон, но я астрофизик и это подразумевает), то, в таком случае, наблюдателя ждут неприятности. Я расскажу вам одну историю, которую поведала мне моя знакомая из института наблюдения за космическими телами.

Привет, меня зовут Сесилия Пейн-Гапошкина. По просьбе Джастина расскажу историю о том, как я встретила красный метеор. Это было 1 июля 1956 года. Я, с моей дочерью Кэтрин, ходила в парке. Было что-то около 10:00 вечера. В принципе нам всегда нравилось ходить вечером, ну и даже поздней ночью. Потому что темнота, что меня, что мою дочь, которой было уже на тот момент около 12 лет, всегда нас привлекала, и мы частенько гуляли после наступления темноты. Гуляли мы, в основном, в парках, и из-за того, что в городе не такая большая засветка, мы часто наблюдали за звёздами.

В один из таких дней мы и увидели красную комету. Ну как мы, я увидела красную комету. Сначала я подумала, что кто-то просто запустил фейерверк, но, оглядевшись вокруг, я не увидела ничего, и, плюс к тому, моё образование астрофизика дало мне понять, что я увидела именно метеор красного цвета. Это было необычно, однако я не обратила на это внимания, и мы с дочерью пошли домой.

С тех пор все мои начинания, всё, что со мной происходило, имело просто какой-то колоссальный успех! Я будто бы была рождена для того, чтобы делать свою работу. Раньше я не придавала значения тому, что я делаю, но сейчас каждая моя идея, каждое моё действие приносит величайшие плоды. То, к чему великие учёные раньше шли годами, я произвожу за буквально несколько часов. И всё это началось именно с явления красной кометы Я начала исследовать этот вопрос, и оказалось, что ни одно небесное тело не может воспроизводить красный свет при сгорании в атмосфере. В данном вопросе наука не помогла мне найти точный ответ на мой вопрос. Поэтому мне пришлось обратиться, скажем так, в не совсем стандартную сферу познания. Да-да не смейтесь. Я пошла к гадалкам. Ну или экстрасенсам. Да короче, как хотите, так и Называйте.

Вот, оказалось, что Красная комета является только тем, кто при жизни следует за единственной целью и только в том случае, если эта цель направлена на процветание всего. То есть, для тех, кто вокруг тебя, и только настоящие ученые, либо проповедники или лекари, в общем, все, кто выбрал путь созидания, могут однажды увидеть красную комету, а значит, они идут по верному пути, и все дела, какие бы они ни совершали ради достижения своей цели, будут приносить только мир добро и спокойствие тем людям, кто находится вокруг тебя. Да и вообще, вокруг любого, кто выбрал путь созидания. Именно тогда и возник девиз нашей лаборатории: We do what we must, because we can! For the good of all of us. Except the ones who are dead!

Именно с тех пор Сесилия и стала великим астрофизиком в своём времени, в кембриджском университете. Её возвели в ряд классических ученых. Она открыла множество новых зависимостей, под её началом были исследованы новые звёзды десятой звездной величины. И всё это началось именно с явления так называемого красного Метеора. И пусть это выглядит как выдумка или сказка, но вместе с тем, Сесилия Хелена Пейн-Гапошкина, дочь историка Эдуарда Джона Пейна, с этого момента стала одним из основоположников современной астрофизики. В её честь был назван астероид, она выпустила три книги, в которых были подытожены и все изучения звёзд. Но одно известно точно - все её заслуги, так или иначе, связаны с появлением Красного Метеора над парком Милтон Кантри.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 13:16
Причина: Изменен раздел.
Вчера, 13:16 by 3klim3Просмотров: 74Комментарии: 0
0

Ключевые слова: Комета парк совпадение авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.