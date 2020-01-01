Подснежник

Летяга Просмотров: 50 Комментарии: 0 0 Сегодня, 14:16 by

Первым из оцепенения вышел Стас.- Я же просил сидеть молча! - чуть не плача, запричитал он. - Я же предупреждал!!!Роман находился не в лучшем состоянии. Он сидел, схватившись за голову.- Что это было? Куда он его поволок? - почти шептал он, испуганно глядя на Стаса и пытаясь осознать произошедшее.- Туда, откуда не возвращаются.- Он за нами тоже придёт?- Он приходит каждую ночь.- А почему он просто не убьет нас всех разом?- Одноглазый питается нашим страхом, ему спешить некуда. Мы все равно никуда не денемся, и рано или поздно он доконает каждого. Для него это развлечение, он получает удовольствие от процесса.- Так мы обречены?Стас кивнул.- Но как ты умудрился так долго продержаться?- Ты знаешь... Мне кажется, что он специально не сильно давил на меня. Видать не хочет, чтобы эта столовка пустовала. Иногда он приходил и просто сидел молча у костра. Час или два, а потом молча уходил. Может, если отсюда всех забрать, то и само это место пропадет за ненадобностью.- Ну а если уши закрыть и не слушать его?- Тогда осы жалить начнут, и пока не начнешь слушать - не успокоятся, мы пробовали... Это боль дикая, лучше даже не пытаться.Сидя у костра, узники «фантомной столовки» не заметили, как пролетела ночь. А утром случилось то, чего никто не ожидал. У дальней стены сверкнула яркая вспышка, и одновременно раздался звук выстрела. Ромка со Стасиком подскочили от неожиданности и увидели лежавших там без чувств девчонок. Вероятно, они тоже напоролись на призрак Архипа.Парни бросились к Вике с Оксаной и принялись приводить их в чувство. Через минуту Вика открыла глаза и стала водить ладонью по животу, видимо, отыскивая рану от выстрела.- Все нормально, Вик, вы живы, все в порядке, - успокаивал Роман, помогая ей принять сидячее положение.- Он в нас стрелял, кто это был?В этот момент застонала Оксана.- Оксан, ты не ранена? – метнулась к ней Вика.- Не знаю… Меня сегодня уже три раза убивали, - прокряхтела Ксюха, хватаясь за голову.- Рома, вы где пропали? Мы с Оксанкой, как рассвело, пошли вас искать и нарвались на этого придурка с ружьем! Вы его видели?- Он и в нас тоже стрелял.- Ром, тут какая-то мистика на каждом шагу, надо Вадика быстро отыскать и валить отсюда.- Вик, ты только не волнуйся... Но отсюда мы, похоже, не свалим, - с грустью в голосе сообщил Роман.На что «камуфляжная» подруга, еще не осознавая степень серьезности ситуации, большими глазами вопросительно посмотрела на собеседников.Дальнейшее повествование Ромы о фантоме-двойнике столовки «Подснежника», об Одноглазом и о том, как тот утащил Коляна, произвело на девчонок шокирующее впечатление. Оксанка разрыдалась, и ее пришлось долго успокаивать. Потом Стас организовал поход в подвал за едой, так как его гости уже сутки по прибытию в «Подснежник» толком не ели. Каждый из них испытывал жесткую ностальгию по перепаленному Ромкой шашлыку, казавшемуся сейчас верхом кулинарного искусства, но оставшемуся неприкаянным где-то в родном мире. Перспектива питаться продуктами с «неограниченным» сроком годности из местного мира настораживала. Но, видя перед собой пример совершенно спокойно приступившего к еде «аборигена», компания тоже потихоньку присоединилась к ужину. Тушенка, консервированный томатный сок в трехлитровой банке, сухари, галеты. В общем, довольно приличный стол, жить можно.Пока ходили в подвал, Стас рассказывал, как он однажды пытался дойти до конца этого подземелья, но так и не нашел края, и что по ощущениям бродил больше суток. Ему еле удалось вернуться в столовку.- Рома, пока вас не было, мы столкнулись еще с парой фантомов, - серьезно сказала Вика за трапезой. - Не знаю, как все это назвать, но один чуть не задушил Ксюху.Мальвина вяло пила томатный сок, отрешенно глядя в сторону. По всему было видно, что она убита таким «веселым» уик-эндом.- Девчонки, простите меня, - вдруг выпалил Роман. – Не удалась моя идея с прикольным отдыхом.- Забей, - парировала Вика. - Мы все сами хотели отдохнуть, чего теперь. Кола жалко вот…Густой туман за стенами столовой ускорял наступление темноты. Стас, заметно переживая, развел костер. Все уселись у огня. Приближалось время Одноглазого.- Девочки, я вас умоляю, ни в коем случае не реагируйте на слова Одноглазого! Что бы он ни говорил, не вздумайте отвечать и трогать насекомых, хоть они будут даже ползать по лицу! - повторял инструкции Стас. - Это вопрос жизни и смерти. Понимаете?- Мамочки! Я же не выдержу! - дрожа как осиновый лист, запричитала Мальвина. - Я ненавижу насекомых.- Закрой глаза и думай о чем-нибудь хорошем, постарайся отключиться от действительности и не слушай Одноглазого, - делился опытом Стасик.- А может я спрячусь куда-нибудь, ааа? - чуть не плакала Оксанка.- Бесполезно. Если он выберет тебя, то найдет. Где угодно. И тогда ты останешься с ним один на один, поверь - это совсем стремно. Когда я по подвалу бродил, он прямо туда ко мне приходил. Сядет рядом и давай обличать во всем, что я натворил и даже в том, чего не делал. Жутко с ним наедине.- Не увлекайся, Стас, - серьезно шепнул Рома ему на ухо. - Она и так на пределе.- Все будет хорошо, давайте возьмемся за руки, что ли, - добавил он громче, стремясь нацелить девчонок на самообладание. Вика ему нравилась. И было заметно, что она тоже очень нервничала, хоть и всем видом стремилась этого не показать.Как только Роман произнес эти слова, послышалась путаная речь Одноглазого. Выныривая из пелены тумана, он медленно на четырех конечностях входил в двери столовой, бубня многоголосый бред, чередуемый с приступами дикого смеха. Совет Стасика закрыть глаза ни на кого, кроме него самого, не действовал. Девчонки просто остолбенели. Ужас происходящего не позволял ни отвести глаза, ни закрыть их. У Оксанки восприятие окружающей действительности медленно шло под откос.Осы лезли и лезли из глазницы огромной башки просто потоком. Они взлетали, кружили вокруг ребят, садились на головы, ползали по рукам. Насекомые будто изучали, прощупывали, искали… Одноглазый приближался, его путаные слова стали различимы сквозь гул роя:- Аааа, снова кровь новая! Новая кровь у нас! Гыгыгы… Вот и девочка Оксана с нами. Как дела твои, Оксаночка? Квартирка убиенной бабушки не жмет в бедрах? Хахаха... Что молчишь, взор вперив-то? Расскажи нам, как ты у Левы-эскулапа таблеточки выпросила чудодейственные, которые твоей бабуле сердечный приступ устроили… Гыгыгы. Лева сильно Оксаночку-то любил, прямо до одури, и все подробненько ей рассказал. Гыгы…Для Оксанки эти слова были ударом. Ее глаза стали еще больше и шире, чем были по жизни. Она не верила своим ушам. Откуда?! Откуда он может это знать?!Одноглазый присел у костра и, глядя в упор на свою жертву, продолжил:- Рассказал дружок Оксаночке, как бабулю уморить-то! Как правильно подсунуть нужные таблеточки старушке с больным сердцем, чтобы потом ни одна экспертиза ничего не заподозрила. И даже сами таблеточки принес! Ловкачи! Гыгыгы! У бабули смертельный приступ, а у Оксаночки квартирка по наследству!У Вики с Романом буквально челюсти отвисли от услышанного, они просто сверлили взглядами Оксанку, не веря своим ушам. Да, они знали ее не так давно, но даже в мыслях не могли представить, что Мальвина на такое способна. Мальвина же пребывала в еще большем шоке. Ведь она думала, что тайна внезапной смерти ее бабушки ушла вместе с усопшей в могилу. Она стала пунцовой, губы задрожали, а из глаз ручьем потекли слезы. Она сжала Ромкину руку так, что тот поморщился от боли. Но Одноглазый знал все! Он просто нарезал правду-матку, наслаждаясь тем, какое действие оказывали его слова на слушателей:- А хочешь с бабушкой повидаться? А, Оксаночка? Гыгыгы! А давай-ка я ее позову, она очень соскучилась!Затем Одноглазый повернул голову в сторону входа и прорычал:- Зинаида Федоровна, тут к вам внучка пришла, покажитесь нам!Когда в темноте дверного проема возник силуэт старушки, Оксанка брякнулась в обморок.В помещении повисла тишина. Даже жуткие обитатели головы Одноглазого перестали жужжать. И лишь костер потрескивал дровишками из сломанной мебели.В этот момент все услышали непонятный звук. Словно кто-то размеренно, с точностью метронома, отбивал такт в туманной и гулкой тишине этого странного мира. Звук приближался. Одноглазый напрягся, поежился и, словно принюхиваясь, развернулся в сторону входа.Из тумана медленно выплыла мужская фигура в шляпе и с тростью в руке. Всем стал понятен источник звука. Трость визитера, словно секундная стрелка, отмеряла мгновения до чего-то очень важного. Гость вошел в двери столовой и остановился на грани света и тьмы. Сидящим у костра был виден только его силуэт.Шерсть на позвоночнике Одноглазого поднялась дыбом. Стоя на четырех конечностях, он наклонил голову к полу, словно готовясь к прыжку:- Ааа... Начальство пожаловало… Зачем пришел? Они все мои, - буквально прорычал Одноглазый.- Их время еще не пришло, - раздался спокойный ответ гостя.- А ты кто такой, чтобы решать их участь? - уже целым хором голосов возмутился монстр.- Ты знаешь Того, кто послал меня. Он решает, у кого сколько времени.- Но ведь эти мои! Мои! По справедливости, мои! - завизжал Одноглазый так, что зазвенели стекла.- Изыди, нечисть! - взмахнул тростью незнакомец.После чего Одноглазый с диким воем, разбив в дребезги одно из панорамных стекол и будто не управляя своим телом, сиганул в бездну. Осколки сверкающими каплями зазвенели по бетонному полу.Сказать, что сидящие у костра впали от происходящего в самый жесткий ступор - это ничего не сказать. Те, кто оставался в сознании, завидовали лежащей без чувств Мальвине. Три фигуры у тщедушного костра сидели словно истуканы, даже не моргая. Рядом лежала девушка и размеренно дышала, словно спала.***************Незнакомец с тростью вышел на свет и подошел к очагу. И вот тут у Романа глаза полезли на лоб, когда он разглядел лицо пожилого мужчины.- Дед... Это ты?! Но как ты?! - вскочил на ноги совершенно обалдевший парень.- Да, Ромка, это я. Вы попали туда, куда вам еще не время...- Дед! Объясни, что это все зна…Но предок жестом перебил его:- Рома… Рооомка… Мой хороший… Я не могу с вами разговаривать… Тем более – отвечать на вопросы. Я и так превышаю полномочия сейчас… Как же я рад увидеть тебя… Совсем взрослый стал, - дед смотрел на внука глазами, в которых накрепко спаялись тепло, любовь и печаль. Затем со вздохом добавил:- Что бы ни случилось, идите за мной, я вас выведу отсюда.После этих слов старик пошел в кухню и, судя по затихающему стуку трости, скрылся в подвале.Виктория медленно поднялась на ноги. Ее нехило колбасило от всего того, что случилось, в голове был кишмиш: монстры, осы, разоблачения, родственники, призраки… В реальность происходящего верилось с трудом, хоть защипай себя до крови. Роман смотрел каким-то опустевшим взглядом в ту сторону, куда ушел дед.Первой заговорила Вика, ей хотелось помочь Ромке справиться с этим состоянием:- Рома, да ведь твой дед нас спас!!! Это было круто. Видать, у него тут мандат самой Высшей инстанции. Одноглазого - словно щенка в окно!Роман улыбнулся в ответ.- Ребят, надо что-то решать… - Стас кивком головы указал на лежащую Мальвину.Несколько минут потребовалось чтобы общими усилиями растормошить Оксану. Та виновато молчала, боясь расспросов про историю с бабушкой и таблетками.- Нам надо в подвал, дед сказал, что выведет нас, пять минут на сборы, - скомандовал Роман, и все засуетились.Боевая Виктория уже с энтузиазмом извлекала из рюкзака фонари. Мальвине же было все равно, хоть куда, лишь бы ей не объявили бойкот после разоблачений Одноглазого. А Роман поднял с пола фонарь и флягу, оставшиеся от канувшего в небытие Николая. Стас собрал свои пожитки в небольшую брезентовую котомку.Сойдя вниз по бетонным ступеням, вся компания оказалась в темном и просторном помещении подвала. Стука трости Ромкиного предка слышно не было. Роман включил светодиодный фонарь, который остался от Николая. Луч выхватил из мрака бесконечные пыльные полки с банками.- Надо с собой еды захватить, сколько унесем. Неизвестно, как долго плутать придется, -предложил хозяйственный Стас.Позже все смогли убедится, насколько он был прав.В рюкзак и брезентовую котомку закинули незатейливой провизии: несколько банок тушенки, каких-то рыбных консервов, галет. В освобожденную Викину полторашку залили советской минералки «Боржоми», да и во фляжку Коляна тоже. Березовый сок в трехлитровых банках был делом соблазнительным, но непрактичным. Рюкзак взялся нести Рома, а девушки прихватили еще по бутылке минералки в стекле. На какой-то разбитой полке Стас подобрал кусок деревянного бруса с метр длиной, взвесил его в руке и приобщил к своему снаряжению. Мысль стала понятна, и Рома последовал примеру.В темноте идти было трудно, но светил фонарем только Роман, идущий впереди (другие фонари решили пока экономить). Зато у Стаса оказался «жучок», советский динамо-фонарик, и он тоже помогал им освещать дорогу.Призрачная фигура проводника неизменно маячила впереди на определенном расстоянии, напоминая о себе стуком трости. Дед не уходил слишком далеко, но и не позволял приближаться к себе слишком близко.Шли уже долго. Похоже, что Стас был прав в своей гипотезе о необъятности подвала. Нескончаемые полки и стеллажи хранилища через несколько часов пути пропали. Без того безграничный подвал преобразился, и справа и слева начались комнаты, залы, коридоры… Вдоль появившихся стен причудливыми орнаментами плелись ржавые трубы разного диаметра. Где-то капала вода, иногда что-то шипело словно прорвавшийся пар. А луч фонарика то и дело выхватывал спину Ромкиного деда в темных переходах.Примерно часов через шесть от начала пути усталость взяла свое, и потребовался привал с перекусом и дремотой. Отыскав сухую комнату, путники приземлились прямо на бетонный пол. Звук трости умолк. Видимо, призрачный проводник понимал, что живым требуется отдых, и он давал им на это время. После скромного перекуса Вика положила голову на плечо Романа и задремала. Мальвина вырубилась на рюкзаке, а Стас с Романом еще долго о чем-то переговаривались. Впрочем, морфей и тут взял свое.Первой проснулась Мальвина. На каменном полу было спать неуютно. К тому же от нескольких часов сна, проведенных из-за усталости в одном положении, тело затекло и ныло. Фонарь Ромки уже погас. Викин фонарь работал. Мальвина попыталась принять вертикальное положение, но недавний марш-бросок отозвался в непривычных ногах «ойком». От этого возгласа открыла глаза Виктория. Приняв сидячее положение, «камуфляжная», склонив набок голову, посмотрела на приятельницу взглядом, исполненным «вселенской скорби». Оксана молча развела руками.Одновременно зашевелились и поднялись парни.- Сколько мы спали? – потирая глаза кулаками, спросил Стас.- Часа три, не меньше… А может и семь… Теперь-то кто знает. – ответил Роман, поворотами корпуса распрямляя затекшую спину.Как только все поднялись на ноги, послышался стук трости.- Пошли! – призывным жестом махнул рукой Роман и закинул на плечи рюкзак.***************Блуждать по бесконечным закоулкам странного подвала пришлось очень долго. Никто не знал ни точного времени, ни времени суток. Просто, когда ноги уже отказывались идти дальше, все падали на пол от усталости и устраивали привал. В такие моменты призрак деда пропадал из виду, но изредка был слышен звук его трости. Он бродил по темным помещениям и давал понять, что находится рядом, терпеливо ожидая, когда молодые люди отдохнут и перекусят. После чего снова появлялся в зоне видимости и вел свой странный отряд сквозь лабиринт темных и сырых комнат без границ, бесконечных пыльных коридоров, тоннелей, каких-то шахт…Аномальность подвала заключалась не только в его размерах. Время от времени встречались странные объекты и помещения. Некоторые были дико неуместны в сыром подвале, а многие несли в себе опасность, поэтому приходилось быть осторожными. Всех очень дисциплинировал случай, когда в одном из тоннелей в общем-то здравомыслящая Вика метнулась в сторону какого-то бокового прохода на жалобное мяуканье котенка и чудом избежала гибели. Провалившись в открытый колодец в полу, она смогла зацепиться за край руками, и ее вытянули на поверхность. Луч фонарика до дна колодца не доставал, а камень улетел в черноту ствола, сохраняя гробовую тишину. При чем никто из остальной компании мяуканья котенка не слышал. Это была ловушка на одного.Одно пространство сменялось другим бесконечной чередой. Было помещение со ржавыми крюками в потолке, с одного даже свисал полусгнивший фрагмент туши какого-то животного.Поразил огромный зал с детской площадкой. В кромешной тьме стояли качели, песочница, горка, пара скамеек. В песочнице валялись лопатки и ведрышко. Жутко было выхватывать лучами фонариков чуть покачивающиеся цепи качелей.Однажды проходили через гигантское помещение, наполненное паром. Комната была залита горячей водой чуть не по колено. Кое-как перепрыгивали по разбросанным ящикам, которые валялись тут и там. Источником пара оказалась труба, из которой хлестал кипяток. Стас был ближе всех к трубе и додумался осторожно набрать в опустевшую фляжку кипятка: хозяйственный деревенский малый мыслил практично.А когда наткнулись на огромной длинны накрытый стол, то Роме с трудом удалось удержать Мальвину от дегустации. Все выглядело так, словно в этой темной комнате ждали гостей. Десятиметровый стол буквально ломился от изысканных яств. На белой скатерти стояли дорогие напитки, рядом - экзотические фрукты, рыба, дымящийся шашлык, изысканные деликатесы, морепродукты… На тарелках и фужерах ни одной пылинки. Сверкающее столовое серебро. И это в помещении, где с потолка гирляндами свисала паутина, а пол хлюпал и скользил от слизи. Туман в голове Мальвины удалось развеять, лишь напомнив ей про Викино «спасение котенка».Стены одного огромного коридора были исписаны цифрами. Деление и умножение шестизначных чисел в столбик было повсюду, даже на полу.Череда помещений, казалось, и не думала прекращаться. Но ритм трости постоянно звучал впереди, каждый раз после привала заставляя вымотавшихся молодых людей подниматься и идти вперед…***************- Ребят, сколько дней мы уже идем? – проснувшись после очередного привала, пересохшими губами спросила Оксана.- Никто не знает... Может три, может четыре… Последний фонарь сдыхает, вода закончилась вчера… - отрешенно ответила Виктория. – Может зря это все? Может нас всех давно уже нет… Кажется, что мы бродим здесь уже целую вечность…Ромка сидел, нахмурившись. Говорить не хотелось. И думать не хотелось. Не хотелось ничего.- Тише! Вы слышите?! – вдруг шепотом спросил Стасик.Все притихли и стали прислушиваться. В этот момент последний четвертый фонарь погас.- Ничего не слышно, - нарушила молчание Мальвина, равнодушно пожав плечами в темноте.- В том-то и дело!!! В том то и дело, что НИ-ЧЕ-ГО!!! Вы понимаете??!И тут все сразу поняли, почему так оживился Стас. Не было слышно ничего – в том числе и ставшего таким привычным ритмичного звука трости. Мистический проводник вдруг не появился, по обыкновению, и больше не звал их за собой. Стасик схватил свой «жучок» и стал, неистово выжимая энергию из динамки, шарить слабым лучом по сторонам. Все увидели лестницу. Железные ступени вели вверх к закрытой двери на высоте метрах в трех от пола.- Что-то мне очень подсказывает, что нам туда, - произнес Роман. - Я полез, а вы давайте больше света.Стас выжимал «жучок» изо всех сил, направляя на лестницу. Ступени гулко отзывались на Ромкины шаги. Добравшись до двери, Роман толкнул ее. Та на удивление легко открылась, и парень замер, глядя прямо перед собой.- Ром ну что там? - не утерпела Вика.- Это... Это же “Подснежник”, - не веря глазам, прошептал сам себе Рома, шагнув в дверь.Эмоции переполняли:- Давайте все сюда, быстро! – послышался его возглас сверху, и Стас с девчонками буквально рванули по ступенькам.Местом их возвращения в родной мир был какой-то боковой люк пионерской столовой, по всей вероятности, когда-то служивший местом разгрузки машин, привозивших для заведения общепита припасы. На улице была ночь, или поздний вечер. Моросил легкий дождик. Но это было самое лучшее ощущение – вернуться в мир, где все подчинялось логике и было таким родным, понятным. Девчонки визжали от радости и обнимались, парни орали на все горы боевым кличем Тарзана, делая дружеские захваты и толкаясь, всех накрыла волна радости.- Не может быть! Мы вернулись! Обалдеть! - не верил своим глазам Стас и, радостно смеясь под дождем, кричал, - Надо когти рвать отсюда! Рома, давай, валим быстро! Где машина???!- А как Вадик?!! Мы же его не нашли!!! – вдруг осеклась Мальвина, она стояла жалкая и мокрая от дождя и хлопала ресницами.Стас был уже сам на грани срыва. После стольких лет, проведенных узником чужого измерения, он ни секунды не хотел оставаться в «Подснежнике». Подхватив на плечо вымотавшуюся до одури Оксанку, он подорвался к машине. Вика и Ромка направились следом. Стоял выбор: продолжить искать ночью в жутком пионерлагере Вадима, помня о том, что погиб Кол, либо же ехать назад и звать какую-то подмогу. Логика всем диктовала второе. Добежали до УАЗа, который сиротливо стоял у центрального входа в столовку. Забрались в холодный салон. Вика пыталась успокоить Оксану, обнимая ее за плечи. Стас сел на переднее сидение около водителя. Но УАЗ не завелся.- Что за бред! – ругнулся себе под нос Ромка. – Не пойму, клемма окислилась, что ли…С этими словами он открыл крышку капота, проверил клеммы и с досадой захлопнул ее назад. Провел пальцем по тумблеру включения фар и выругался.– Когда прикатили сюда искать Вадика, я не выключил фары. Аккумулятор сдох.- Все, приехали, - обреченно произнесла Вика.***************Все сидели молча. Эйфория прошла, накатывала усталость. Мальвина тихо всхлипывала. По крыше барабанили капли. Стас, которого понять было можно, порывался идти в ночь и дождь 15 километров до Первомаевки. А Рома его отговаривал.Тут внимание всех привлекли какие-то отблески. Свет был неровный, дерганый, но приближался. Фары??? А следом послышался звук дизельного двигателя. Трактор???!!! Здесь, ночью? Все замерли. И очень удивились Ромке, который сорвался с места под дождь:- Федоооор!!!! Мы тут!!!«Беларус» нащупал фарами прыгающую под дождем фигуру. Неспешно подъехал и, заглушив двигатель, встал. С подножки действительно спрыгнул Федор! В брезентовой куртке-дождевике с капюшоном, закрывающим пол-лица.- Что тут у вас??? - произнес он вместо приветствия. – Я не любитель таких ночных приключений! Вечером ко мне этот ваш здоровяк приполз. Выхожу до ветру – а он у сарая сидит... Ни жив, ни мертв… Дрожит весь. Я сперва не понял, кто такой, даже вилы взял! Ору, убирайся! А он не двигается. Принес фонарь, посветил, смотрю - а это один из ваших! Только уж не знаю, что с ним приключилось. Ободранный весь, одежда в клочья, ноги в кровь сбиты.Выглядит так, словно на нем неделю бесы катались.Ромка никак не ожидал такого:- Это Вадик?!! Это он?!- Не знаю я, как его зовут. Он вообще ничего не говорит. Дрожит и дикими глазами вокруг смотрит. Я его жене оставил. Она ему чаю горного дала. Ну и пару таблеток туда своих каких-то добавила, доктор ей когда-то выписывал. Он так и отключился в кухне на диване. Домашним я наказал присмотреть за ним, а сам на трактор и сюда. Чую - беда у вас в этом лагере.Ромка слушал и не верил своим ушам. В это время подбежал Стас:- Здорова! У нас, аккумулятор сдох… Цепанешь? Валить надо отсюда… Пока Сторож не пришел!- Стасик!!! Ткачук??!!!!! – у Федора глаза округлились так, что даже Мальвина бы позавидовала. – Да ты ж пропал с Первомаевки девять лет назад!!!! Как?!!! Вас же тогда не нашли: тебя, и Валерку… Ты откуда???!!!Стасик замешкался на секунду, а потом произнес:- Самойлов???! Это ты? Друган… - они с Федором обнялись так, что показалось, аж кости захрустели. Дождь смывал слезы на лице Стаса. Мужики же не плачут.Ромка тем временем уже наладил трос к УАЗу и кричал под дождем:- Братва, цепляй!***************«Беларус» потихоньку потащил «буханку». Федор пока даже не знал, от чего увозит этих молодых людей, и через что им пришлось пройти, побывав в «Подснежнике». Стас остался в кабине «Белоруса» и донимал Федора вопросами за жизнь, за Первомаевку. Ромка был сосредоточен за рулем буксировкой своего «лунохода». А Мальвина ехала и тихо всхлипывала. Она просто еще не знала, какой сюрприз ее ждет через пятнадцать километров.___Авторы: Георгий Немов, VetkaВсе рассказы Георгия Немова тут: https://vk.com/mysportal

Ключевые слова: Лагерь оползень заброшка сторож спасение

Другие, подобные истории: