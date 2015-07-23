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Страшилки

Огненная женщина

Как-то пятеро подростков, трое мальчиков и две девочки, тайком от родителей пошли в лес. Развели костёр, насадили на ветки сардельки из магазина, жарят на огне.

Тут одной девочке по имени Лариса срочно захотелось в туалет. Она отошла подальше, а когда возвращалась, то увидела странное: будто дым над их поляной в виде красивой женской причёски. "Ну просто совпадение такое", - подумала девочка.

Сидят дальше. Другая девочка по имени Аня говорит:
– У моей мамы такие духи.
– Какие такие духи? – спросила Лариса.
– Ну вот, слышишь? От костра так пахнет приятно, как духами. Сначала идёт цветочная нотка, потом масляная, а потом деревянная, – Аня хорошо разбиралась в духах.
– Деревянная, – засмеялись пацаны.
– Точно, – согласилась Лариса, – духами пахнет.

И тогда мальчик по имени Стас назло девочкам бросил в костёр кусок резины:
– Сейчас вам другим запахнет, – зло сказал он.

Дым от костра почернел. Сардельки тоже сразу почернели.

– Ты что наделал, дебил? – сказала Аня.

А костёр становился всё больше и больше. Когда он стал метра три высотой, дети испугались. Они подумали, что из-за них сейчас начнётся лесной пожар, и всё сгорит.

Тут костёр замер. Огня уже не было видно, вокруг был густой чёрный дым. Этот дым сгладился и стал похож на фигуру женщины, а точнее, на длинное чёрное платье без рукавов. И над этим платьем висела уже знакомая Ларисе причёска. Все пятеро рты раскрыли и не знали, что сказать им на это.

Внезапно появилась сама Огненная женщина. Она была очень красивая: кожа огненно-яркая, огромные глаза, очаровательная улыбка. От неё пахло теми самыми духами.

– Кто бросил в меня резину? – грозно спросила она.

Четверо подростков дружно показали на Стаса. Им было его ничуть не жалко. Он постоянно делал всякие гадкие вещи. Огненная женщина подняла над собой правую руку, потом пальцем показала на Стаса. Палец стал быстро удлиняться и разгораться. Этот палец она засунула прямо в рот мальчику. У Стаса изо рта пошёл пар, запахло жареным, он упал и умер.

Дети разбежались кто куда. Когда их спрашивали, куда делся Стас, они упорно молчали. Потом этого Стаса нашли, снаружи он был целым, но внутренности его все прожарились дочерна.

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 10:37
Вчера, 10:37 by anisa2006Просмотров: 106Комментарии: 3
+2

Ключевые слова: Женщина костер огонь лес поход авторская история

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Комментарии

#1 написал: Estellan
Вчера, 12:02
0
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (1461|0)
Публикаций: 156
Комментариев: 1 840
Как-то пятеро подростков,
В лес под полною луной
Вдруг пришли. Пекли сардельки.
Отойти пришлось одной...
Что-то из КИШ напоминает.

Вывод - не считай за друзей тех, кто готов в любой момент предать.
С такой нечистью не сталкивался. Плюсанул.
Зарегистрирован: 23.07.2015
          
#2 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 14:33
0
Онлайн
Группа: Журналисты
Репутация: (2637|-1)
Публикаций: 1 573
Комментариев: 9 952
Цитата: Estellan
Как-то пятеро подростков,
В лес под полною луной
Вдруг пришли. Пекли сардельки.
Отойти пришлось одной...
Что-то из КИШ напоминает.

Вывод - не считай за друзей тех, кто готов в любой момент предать.
С такой нечистью не сталкивался. Плюсанул.

Твой плюс кто-то слизал. Я тоже добавил плюс, мне понравилась Огненная женщина.) За неё плюсую.) +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                             
#3 написал: зелёное яблочко
Вчера, 14:54
0
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (1569|-1)
Публикаций: 73
Комментариев: 4 759
Хороши дружбаны. Им было ничуть его не жаль.
А ведь могло быть другое повествование. Один за всех и все за одного! В хорошем смысле. Борьба с огненной бабой во имя бобра, ой добра
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
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